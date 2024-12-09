Представлены моноблок Raspberry Pi 500 и монитор Raspberry Pi Monitor

Проект Raspberry Pi представил два новых продукта - компактный персональный компьютер Raspberry Pi 500, оформленный в виде моноблока c интегрированной клавиатурой, и 15.6-дюймовый монитор Raspberry Pi Monitor. В сочетании устройства позволяют получить полноценный персональный компьютер, основанный на технологиях Raspberry Pi 5. Заявленная стоимость моноблока составляет $90, а монитора - $100.

В основу Raspberry Pi 500 заложен произведённый в другом форм-факторе вариант платы Raspberry Pi 5, поставляемый с 8 ГБ ОЗУ и оснащённый дополнительной системой отвода тепла на базе металлической пластины. Как и плата Raspberry Pi 5 моноблок Raspberry Pi 500 использует 4-ядерный 64-разрядный CPU Arm Cortex-A76 (SoC Broadcom BCM2712), работающий на частоте 2.4GHz, а также GPU GPU VideoCore VII 800MHz c поддержкой графических API OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.3, и встроенным аппаратным декодировщиком видео в формате HEVC/H.265, поддерживающим декодирование видео с качеством 4Kp60. Для вывода на экран предусмотрено 2 порта micro-HDMI с поддержкой качества 4Kp60. Из разъёмов также присутствуют 2 порта USB 3.0, один порт USB 2.0, Gigabit Ethernet, слот microSD и 40-пиновый GPIO. Имеется поддержка беспроводной связи (Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 5.0.

Жидкокристаллический монитор Raspberry Pi Monitor построен на базе технологии IPS, поддерживает разрешение Full HD (1080p, 1920 × 1080), глубину цвета 16.2M и уровень яркости 250 нт. Монитор оснащён двумя встроенными динамиками, мощностью 1.2 Вт, а также 3.5 мм аудиовыходом, кнопками управления яркостью и громкостью. Монитор можно разместить на столе при помощи встроенной подставки или закрепить на стену, используя типовой кронштейн VESA 100x100. Питание подаётся через обычный USB-порт (USB-C), что позволяет запитать экран напрямую с USB-порта платы Raspberry Pi (в этом случае максимальная яркостью будет ограничена до 60%, а звук до 50%).