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Представлены моноблок Raspberry Pi 500 и монитор Raspberry Pi Monitor

09.12.2024 16:28

Проект Raspberry Pi представил два новых продукта - компактный персональный компьютер Raspberry Pi 500, оформленный в виде моноблока c интегрированной клавиатурой, и 15.6-дюймовый монитор Raspberry Pi Monitor. В сочетании устройства позволяют получить полноценный персональный компьютер, основанный на технологиях Raspberry Pi 5. Заявленная стоимость моноблока составляет $90, а монитора - $100.

В основу Raspberry Pi 500 заложен произведённый в другом форм-факторе вариант платы Raspberry Pi 5, поставляемый с 8 ГБ ОЗУ и оснащённый дополнительной системой отвода тепла на базе металлической пластины. Как и плата Raspberry Pi 5 моноблок Raspberry Pi 500 использует 4-ядерный 64-разрядный CPU Arm Cortex-A76 (SoC Broadcom BCM2712), работающий на частоте 2.4GHz, а также GPU GPU VideoCore VII 800MHz c поддержкой графических API OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.3, и встроенным аппаратным декодировщиком видео в формате HEVC/H.265, поддерживающим декодирование видео с качеством 4Kp60. Для вывода на экран предусмотрено 2 порта micro-HDMI с поддержкой качества 4Kp60. Из разъёмов также присутствуют 2 порта USB 3.0, один порт USB 2.0, Gigabit Ethernet, слот microSD и 40-пиновый GPIO. Имеется поддержка беспроводной связи (Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 5.0.

Жидкокристаллический монитор Raspberry Pi Monitor построен на базе технологии IPS, поддерживает разрешение Full HD (1080p, 1920 × 1080), глубину цвета 16.2M и уровень яркости 250 нт. Монитор оснащён двумя встроенными динамиками, мощностью 1.2 Вт, а также 3.5 мм аудиовыходом, кнопками управления яркостью и громкостью. Монитор можно разместить на столе при помощи встроенной подставки или закрепить на стену, используя типовой кронштейн VESA 100x100. Питание подаётся через обычный USB-порт (USB-C), что позволяет запитать экран напрямую с USB-порта платы Raspberry Pi (в этом случае максимальная яркостью будет ограничена до 60%, а звук до 50%).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  3. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
  4. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Pico 2
  5. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland
  6. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62374-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, hardware
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:33, 09/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Куплю когда перейдут на арм в9.
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:34, 09/12/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Это более реально, чем прожектерство вроде One Laptop per Child.
     
  • 1.3, anonymous (??), 16:37, 09/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    БК-0010 приветствует!
     
  • 1.4, Жироватт (ok), 16:39, 09/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Все новое...
    Мой "микроша" передаёт вам привет
     
  • 1.6, Alladin (?), 16:42, 09/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего не понятно, моноблок это же даже в названии отражено Моно т.е один в Блоке, а здесь клавиатура которая выполняет роль пк и монитор который никак от нее не зависит

    где моноблок то

     
     
  • 2.7, Alladin (?), 16:44, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или спектрум теперь моноблок с интегр клавиатурой, интересно-интересно
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фантазия автора новости. В оригинале ничего ни про какой моноблок не написано.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:53, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно просто переводить максимально приближенно к оригиналу?)
     

  • 1.8, Аноним (-), 16:49, 09/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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