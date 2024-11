Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W

2.3 , Аноним ( 3 ), 16:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю дроны с CV, как рабочая станция не подходит - все тормозит.

2.8 , Diozan ( ok ), 17:05, 27/11/2024 Домашний сервер уже много лет работает.

3.24 , Аноним ( 24 ), 18:04, 27/11/2024 Сомнительный выбор, учитывая что китайцы штампуют более производительные на целеронах с корпусами промышленного класса, за такую же примерно цену. Ставишь proxmox и под кровать его.

4.71 , Diozan ( ok ), 22:04, 27/11/2024 Вполне производительно. И по электропитанию эффективно. Целероны тока слишком много жрут, а т.к. сервер работает 24/7, то за месяц набегает много для домохозяйства. А малинка от телефонного зарядника питается.

5.72 , Аноним ( 72 ), 22:16, 27/11/2024 Ну, допустим, жрёт селерон 1 квт⋅ч за сутки (не жрёт, конечно, но допустим), за месяц 30 квт⋅ч, умножим на пять (в среднем)… да тут любой дворец разорится.

5.73 , Аноним ( 73 ), 22:22, 27/11/2024 проц N100 кушает всего 6 Ватт по паспорту , 4 ядра , 4 потока , поддержка ddr5 , цена за неттопчик с N100 + 16 GB RAM (ddr4) + 500 GB (nvme) на распродаже была 16-22 т.р. в зависимости от : 1 или 2 сетевых портов на скорости 2,5 гигабита тем более селеры у тебя не будут постоянно нагружены на 100% , а значит и не будут кушать максимум , у меня до неттопа стоял обычный комп с матерью miniATX , процом интел коре и3 33чегототам , 16 оперативы , 512 ссд , видюха амд начального уровня , и судя по еатону все это хозяйство потребляло 33 Ватта , при этом моник у меня жрет 100 Ватт , это максимум 500-600 р за электроэнергию (в частном доме сельской местности будет дешевле) в квартире со всем наженным светом , за одну симку сейчас в мц ты больше платишь чем за свет

6.75 , Аноним ( 72 ), 22:43, 27/11/2024 > моник у меня жрет 100 Ватт У него ж сервер, моник вычитаем.

7.79 , Аноним ( 73 ), 23:06, 27/11/2024 моник указал как пример , что он жрет больше чем миникомпик при этом у меня мони... 5.83 , shydla ( ok ), 23:16, 27/11/2024 как раз сменил четвертую малинку на миник с n100, ппц, счастью нет предела. Малинка уедет на авито. У нее только 1 плюс - аппаратный вачдог, в остальном сливает вчистую.

3.57 , _kp ( ok ), 19:54, 27/11/2024 Если лет 10 назад, то для скромных серверов это было уместно, и то, за отсустсвием альтернатив. А сейчас дешевле взять миниPC, с вменяемой производительностью и дешевле, и как бы не экономичней.

В том числе для поделок, где gpio нужно, ибо его легко получить сторублевым процесслром на usb. Был бы Распберри существенно дешевле, были бы применения, а в текущей ситуации я на них забил. 2.22 , Аноним ( - ), 17:59, 27/11/2024 > Есть истории НЕ успеха? Да. Поигрался неделю и слил на барахолке. Не годится оно даже для "дачно-гаражного" десктопа. Сервер на малинку ставить? Ну не знаю, зачем малинка, если такому "серверу" не нужно видео ядро, можно ноунейм китайца взять на rk3399 за копейки.

2.35 , Аноним ( 35 ), 19:10, 27/11/2024 В DIY соединять по вайфаю, блютусу, 3г-модему всякие мелкую фигнюшку на ардуинах. У ардуинок есть платки соединения к вайфаю, но они такое барахло что их лучше не использовать если ещё нужны нервы.