Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W

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|1.2, cheburnator9000 (ok), 16:40, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Каков реальный вектор применения данных плат сомнительной производительности? Есть истории НЕ успеха?
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|2.3, Аноним (3), 16:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю дроны с CV, как рабочая станция не подходит - все тормозит.
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|3.24, Аноним (24), 18:04, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сомнительный выбор, учитывая что китайцы штампуют более производительные на целеронах с корпусами промышленного класса, за такую же примерно цену. Ставишь proxmox и под кровать его.
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|4.71, Diozan (ok), 22:04, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне производительно. И по электропитанию эффективно. Целероны тока слишком много жрут, а т.к. сервер работает 24/7, то за месяц набегает много для домохозяйства. А малинка от телефонного зарядника питается.
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|5.72, Аноним (72), 22:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, допустим, жрёт селерон 1 квт⋅ч за сутки (не жрёт, конечно, но допустим), за месяц 30 квт⋅ч, умножим на пять (в среднем)… да тут любой дворец разорится.
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|5.73, Аноним (73), 22:22, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проц N100 кушает всего 6 Ватт по паспорту , 4 ядра , 4 потока , поддержка ddr5 , цена за неттопчик с N100 + 16 GB RAM (ddr4) + 500 GB (nvme) на распродаже была 16-22 т.р. в зависимости от : 1 или 2 сетевых портов на скорости 2,5 гигабита
тем более селеры у тебя не будут постоянно нагружены на 100% , а значит и не будут кушать максимум , у меня до неттопа стоял обычный комп с матерью miniATX , процом интел коре и3 33чегототам , 16 оперативы , 512 ссд , видюха амд начального уровня , и судя по еатону все это хозяйство потребляло 33 Ватта , при этом моник у меня жрет 100 Ватт , это максимум 500-600 р за электроэнергию (в частном доме сельской местности будет дешевле) в квартире со всем наженным светом , за одну симку сейчас в мц ты больше платишь чем за свет
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|7.79, Аноним (73), 23:06, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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моник указал как пример , что он жрет больше чем миникомпик при этом у меня мони... большой текст свёрнут, показать
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|5.83, shydla (ok), 23:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как раз сменил четвертую малинку на миник с n100, ппц, счастью нет предела. Малинка уедет на авито. У нее только 1 плюс - аппаратный вачдог, в остальном сливает вчистую.
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|3.57, _kp (ok), 19:54, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если лет 10 назад, то для скромных серверов это было уместно, и то, за отсустсвием альтернатив.
А сейчас дешевле взять миниPC, с вменяемой производительностью и дешевле, и как бы не экономичней.
В том числе для поделок, где gpio нужно, ибо его легко получить сторублевым процесслром на usb.
Был бы Распберри существенно дешевле, были бы применения, а в текущей ситуации я на них забил.
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|2.22, Аноним (-), 17:59, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Есть истории НЕ успеха?
Да. Поигрался неделю и слил на барахолке. Не годится оно даже для "дачно-гаражного" десктопа. Сервер на малинку ставить? Ну не знаю, зачем малинка, если такому "серверу" не нужно видео ядро, можно ноунейм китайца взять на rk3399 за копейки.
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|2.35, Аноним (35), 19:10, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В DIY соединять по вайфаю, блютусу, 3г-модему всякие мелкую фигнюшку на ардуинах. У ардуинок есть платки соединения к вайфаю, но они такое барахло что их лучше не использовать если ещё нужны нервы.
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|1.4, Xenia Joness (ok), 16:50, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем переключаться на это
> два ядра Hazard3 RISC-V
когда есть это
> двухядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и блок для вычислений с плавающей запятой
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|2.38, Аноним (35), 19:12, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сегодня ты спрашиваешь зачем это в малинке, а завтра все топ500 супер компьютеров на RISC-V. Скриньте.
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|5.85, AlexYeCu (ok), 23:23, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не заходи больше в интернет никогда.
А потом удивляются, почему с нами не хочет контактировать инопланетная разумная жизнь. Да потому что разумная.
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|1.5, Аноним (5), 16:52, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такие цены можно увидеть только на брошюрах и при покупке очень большим оптом.
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|3.23, Аноним (5), 18:00, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В предыдущие поколения цены были на 10 - 20 процентов выше, в том числе и на Амазоне. А ещё и вечная нехватка. Только "инфлюэнсерам" раздавали, чтобы хайп поднять. Рекомендую почитать комментарии под видео к прошлым релизам, чтобы почувствовать настроения, так сказать.
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|4.68, Аноним (68), 20:33, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто откройте ссылку на любого дистрибьютора на официальном сайте малинки и посмотрите на цены и наличие. ни с тем, ни с другим, проблем нет. вот прямо возьмите и сами убедитесь, вместо того, чтобы по комментариям с ютуба судить
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|2.66, Аноним (68), 20:27, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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купил 5 малинку с 2 гигами ОЗУ за 50 баксов с бесплатной доставкой, что я делаю не так? в анонсе было 60$ за версию с 4 гигами, ссылка есть под этой новостью
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|1.9, Аноним (-), 17:16, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Малинка — это лютый overprice. За те же деньги можно взять на Али мини-ПК с Intel N100, который более производителен, + есть корпус и привычная всем x86-архитектура.
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|2.12, pic (??), 17:24, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Наелись уже этих подвальных производителей мини ПК. Качество тоже, нонейм либо abibas. Продавцы хлама.
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|3.16, Наибуллина (-), 17:29, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какое-то советское стереотипное мышление. На дворе давно не 90-е, и подвальных производителей давно не существует, всё делается на одном заводе на одинаковом оборудовании, будь то mac mini m4» или ноунейм пк на n100.
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|3.55, Аноним (55), 19:49, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы конкретно n100 пробовали? Нет. А я пробовал. Помолчали бы, жа умного сошли бы.
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|4.74, Аноним (73), 22:32, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я пробовал , пишу сейчас вам сидя на нем , работу работаю сидя на нем , ютубчик смотри на нем по вечерам , учусь на нем же
beelink : n100 + 16 ram + 500 nvme + debian12 kde
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|3.17, Наибуллина (-), 17:31, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем вам эта привычная архитектура
Чтобы меньше возиться, чтобы был человеческий UEFI BIOS, чтобы воткнул флэшку и установил всё что хочешь, не? Про нормальный GPU из коробки с ускорением и прочими аппаратными плюшками вообще молчу.
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|3.18, Аноним (-), 17:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Win10/11 давно можно поставить на малину и оно даже работает. Вопрос в том нафига, если за те же деньги полно всяких зеонов и прочих хасвелов с али и авито.
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|2.19, тоже Аноним (ok), 17:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то если слегка погуглить сравнения пятой малинки с тем эн-сотым, внезапно оказывается, что практическая разница - только в энергопотреблении. Вдвое-втрое. И не в пользу штеуда.
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|3.20, Аноним (-), 17:51, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но про нормальное видеоядро, у которого есть ускорение из коробки и возможность аппаратного декодинга ютуба, а также наличие UEFI ты, конечно же, умолчал. Циферки тут не решают, решает софт и поддержка этого самого железа. Так-то по тестам 5-я малина в 4 раза быстрее кор 2 дуо, но на практике древний как г..но мамонта кор 2 дуо с его GMA 950 может в аппаратное воспроизведение H264, малина сыпет кадрами с адским тирингом.
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|4.25, Аноним (24), 18:09, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё так, но если делаешь медиасервер, то у интеловского видео не было никогда и нет поддержки HDMI CEC, а у малины есть. Этот кек нужен для того чтобы от пульта телевизора управлялось.
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|5.34, Аноним (-), 19:09, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти тесты основываются на реальных задачах, а не на подсчёте числа пи. Хотя даже подсчёт числа пи покажет картину максимально близкую к реальной. Похоже мы имеем ещё одного представителя секты кор 2 дуо возрастом 50+ в вашем лице?
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|5.51, Аноним (51), 19:39, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оба — процессоры общего назначения. Чем же их ещё сравнивать, как не тестами?
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|6.86, Аноним (78), 23:27, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трудится у меня rpi4 домашним сервером.
Однажды решил я поставить Jellyfin, чтобы он перекодировал налету видео для просмотра на телефоне/планшете вне дома.
Результат - загрузка проца 100%, малина перегревается, пассивное охлаждение не справляется.
Какая разница, что у тебя там в тестах, если софт не поддерживает твой диковинный ГПУ.
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|4.32, Знатный аноним (?), 18:50, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Внезапно оказывается что этот интел с так напыщенно называемой "графикой в ядре" ничего не может в роли видеосервера, ну разве что выдать на большой телек качество DVD конца 90-х (про перекодирование на лету из любого формата можно даже не заикаться). Ах да, еще придем к тому, что это барахло все равно кулерами под кроватью охлаждать придется, сколько рекламных брошюр не читай на ночь. Но эксперты опеннета про завтрашний день думать не приучены.
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|5.56, Аноним (55), 19:53, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно оказывается, что столько написано букв, а все зря. Я на ноутбучной intel встройке гоняю 4K без тормозов. Нативный 4K на 4K ТВ. И апскейл силами дискретки с 1080p до 4K.
Jellyfin с потоковым кодированием прекрасно справляется.
Так что, вы либо балабол, либо у вас кора дуба.
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|3.42, Гы (?), 19:20, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Storage - eMMC, либо SD. Ни SATA, ни NVMe - не поддерживается. Видеокарту на эти 2 линии PCIe - не прицепить, кстати. Нет поддержки атомарных операций. Оперативка - всегда дорого. Сколько там каналов на малине, кстати?
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|4.64, Аноним (68), 20:24, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а кто запрещает прицепить nvme или дискретку? уже и HAT-ов тонну наделали. или у вас уже и это запретили?
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|4.58, тоже Аноним (ok), 19:56, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не собираюсь.
Я примерно такие балалайки использовал, например, там, где понадобился интернет-киоск без вентиляторов. Стоят, работают - без выключения, благо потребление копеечное, и без необходимости регулярной чистки в пыльном помещении.
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|2.70, Аноним (70), 21:47, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для тебя оверпрайс. А не для Хозяина. Там же железка с TEE. Это для того, чтобы можно сделать сенсор, который за тобой следить будет. Нет отстука от сенсора - тюрьма сидеть, ведь законопослушный же гражданин слежку отключать не будет. Или, в более мягком варианте, вода и ли электричество или газ отключат, за нарушение условий догоВОРа. Сам же новый сенсор покупать побежишь, и штраф Хозяину заплатишь куда больший, чем стоимость платы. Фальшивые данные не подсунешь: не пройдена аттестация - ну ты знаешь.
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|1.15, Аноним (15), 17:28, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда-то и я мечтал прикупить мини плату для мини компьютера. Но цены отпугивали. Еще нужно было накопители, периферию, сеть с проводом. Так и не купил.
Но однажды услышал мнение, что плата формата ITX со встроенным процессором это как большая малинка. Вот тут меня осенило. Купил я плату ITX с ноутбучным процессором, добавил память 16 Gb, пару SSD, установил Debian 11 и почувствовал себя человеком, а не отсталым дикарем.
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|1.60, Аноним (68), 20:14, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот мне всегда было интересно, почему они не могут сделать reference carriage board с промышленными разъёмами размером с этот же compute модуль? порвали бы рынок
разрабатывать и производить самим дорого, а на такую материнку влезло бы вообще всё, что этот модуль умеет
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|2.61, Аноним (68), 20:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну т.е. питание какое-нибудь 9-36, gpio на шилд, ethernet-ы на jst, csi/dsi, туда-сюда и готово
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|2.76, Аноним (76), 22:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> порвали бы рынок
смешной школьник :)
> на такую материнку влезло бы вообще всё, что этот модуль умеет
в чём смысл этого кроилова ? диплей хотя бы 7" будет в несколько раз больше
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|2.80, Аноним (35), 23:09, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты чего так не сделал? Принципиальная схема модуля открыта развести плату поставить посадочные площадки под твои элементы изее легкого. Закидываешь плату на jlcpcb или резонит если дорого и у нас. Монтаж или там же или ещё где-то или сам. И рвешь рынок в одну калитку.
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