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Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W

27.11.2024 15:24

Проект Raspberry Pi объявил о поступлении в продажу новой платы Raspberry Pi Compute Module 5, представляющей собой портативный вариант модели Raspberry Pi 5, размером всего 55 × 40 мм. Цена платы составляет от 45 до 135 долларов, в зависимости от объёма памяти и наличия поддержки Wi-Fi.

Плата оснащена SoC BCM2712, который также применяется в Raspberry Pi 5, и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A76, работающих на частоте 2.4GHz, и графический ускоритель VideoCore VII. Имеется два видеовыхода HDMI (4Kp60). Видеоускоритель поддерживает графические API Vulkan 1.3 и OpenGL ES 3.1, и способен декодировать видео H.265 (HEVC) с качеством 4Kp60. На плате присутствует интерфейс PCI Express 2.0, два четырёхканальных интерфейса MIPI DSI для экрана (DSI) и камеры (CSI-2 ), Gigabit Ethernet, 2 × USB 3.0, 30-пиновый GPIO, 6 × UART, 5 × I2C, 5 × UART, 4 × PWM, 5 × SPI и SDIO 2.0.

Плата предложена в вариантах с различным размером ОЗУ (1GB, 2GB, 4GB, 8GB SDRAM) и eMMC Flash (0GB, 16GB, 32GB, 64GB), а также с поддержкой или без поддержки беспроводной связи (2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, BLE). В следующем году ожидается поступление в продажу варианта с 16 ГБ ОЗУ. Рабочий диапазон температур от -20 до 85°C (прошлая редакция платы могла работать в диапазоне от 0°C до 80°C).

Разъём для подключения платы соответствует прошлой модели Raspberry Pi Compute Module 4 и совместим с ней, что позволяет использовать новую плату с большинством аксессуаров, выпущенных для Compute Module 4. Отличия в распиновке сводятся только к удалению двух дополнительных портов USB 3.0 и двух двухканальных MIPI-интерфейсов. По производительности новая плата опережает Raspberry Pi Compute Module 4 в 2-3 раза.

Дополнительно предлагается плата для расширения Compute Module 5 дополнительными портами ввода/вывода (Compute Module 5 IO Board), снабжённая двумя полноразмерными портами HDMI 2.0, Gigabit Ethernet с PoE+, двумя портами USB 2.0, MicroSD, PCI Express Gen 2, 40-pin GPIO, слотами для камеры и дисплея, батарейкой для встроенных часов, разъёмом для подключения кулера.

Кроме того, проект Raspberry Pi представил плату Raspberry Pi Pico 2 W, продолжающую развитие миниатюрной платы Pico 2, оснащённой микроконтроллером RP2350 собственной разработки. Модификация с меткой "W" отличается поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2.4GHz 802.11n), реализованной на базе чипа Infineon CYW43439. В остальном новая плата совпадает по характеристикам с моделью Pico 2. Стоимость Pico 2 W - $7, что на $2 дороже варианта без Wi-Fi. Серия Raspberry Pi Pico ориентирована главным образом для совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами.

Микроконтроллер RP2350 включает двухядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и блоком для вычислений с плавающей запятой, работающий на частоте 150MHz, а также два опциональных ядра Hazard3 с архитектурой набора команд RISC-V, на которые можно переключиться во время загрузки для использования вместо ядер ARM Cortex-M33. Чип оснащён 520 KB встроенной оперативной памяти, позволяет подключать внешние модули памяти QSPI PSRAM и предоставляет расширенные возможности для обеспечения безопасности. Плата комплектуется 4MB QSPI Flash и полностью совместима с прошлыми моделями Pico 1 на уровне аппаратных интерфейсов и программного обеспечения, используемого для разработки приложений.

Микроконтроллер оснащён встроенными аппаратными средствами защиты от атак по внесению неисправностей (Fault Injection) и поддерживает технологию Arm TrustZone, которая может использоваться для верификации загрузки по цифровой подписи, предоставляет инструкции для ускорения вычисления хэшей SHA-256 и надёжной генерации случайных чисел (TRNG, True Random Number Generator). Кроме того предоставляется 8 KB одноразово программируемой памяти, дающей возможность записать данные, которые затем невозможно изменить или удалить.

Для создания приложений к Raspberry Pi Pico 2 могут применяться языки Си, C++, MicroPython или CircuitPython. Разработка на С/C++ может вестись в редакторе Visual Studio Code для которого распространяется специальное дополнение. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых имеется порт фреймворка TensorFlow Lite. Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP, который включён в состав Pico SDK для разработки приложений на языке Си, а также в прошивку с MicroPython.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland
  3. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Pico 2
  4. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств
  6. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62299-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, hardware
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Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ijuij (?), 16:38, 27/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.2, cheburnator9000 (ok), 16:40, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Каков реальный вектор применения данных плат сомнительной производительности? Есть истории НЕ успеха?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю дроны с CV, как рабочая станция не подходит - все тормозит.
     
  • 2.8, Diozan (ok), 17:05, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Домашний сервер уже много лет работает.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:04, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сомнительный выбор, учитывая что китайцы штампуют более производительные на целеронах с корпусами промышленного класса, за такую же примерно цену. Ставишь proxmox и под кровать его.
     
     
  • 4.71, Diozan (ok), 22:04, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне производительно. И по электропитанию эффективно. Целероны тока слишком много жрут, а т.к. сервер работает 24/7, то за месяц набегает много для домохозяйства. А малинка от телефонного зарядника питается.
     
     
  • 5.72, Аноним (72), 22:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, допустим, жрёт селерон 1 квт⋅ч за сутки (не жрёт, конечно, но допустим), за месяц 30 квт⋅ч, умножим на пять (в среднем)… да тут любой дворец разорится.
     
  • 5.73, Аноним (73), 22:22, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проц N100 кушает всего 6 Ватт по паспорту , 4 ядра , 4 потока , поддержка ddr5 , цена за неттопчик с N100 + 16 GB RAM (ddr4) + 500 GB (nvme) на распродаже была 16-22 т.р. в зависимости от : 1 или 2 сетевых портов на скорости 2,5 гигабита

    тем более селеры у тебя не будут постоянно нагружены на 100% , а значит и не будут кушать максимум , у меня до неттопа стоял обычный комп с матерью miniATX , процом интел коре и3 33чегототам , 16 оперативы , 512 ссд , видюха амд начального уровня , и судя по еатону все это хозяйство потребляло 33 Ватта , при этом моник у меня жрет 100 Ватт , это максимум 500-600 р за электроэнергию (в частном доме сельской местности будет дешевле) в квартире со всем наженным светом , за одну симку сейчас в мц ты больше платишь чем за свет

     
     
  • 6.75, Аноним (72), 22:43, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  моник у меня жрет 100 Ватт

    У него ж сервер, моник вычитаем.

     
     
  • 7.79, Аноним (73), 23:06, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    моник указал как пример , что он жрет больше чем миникомпик при этом у меня мони... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.83, shydla (ok), 23:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раз сменил четвертую малинку на миник с n100, ппц, счастью нет предела. Малинка уедет на авито. У нее только 1 плюс - аппаратный вачдог, в остальном сливает вчистую.
     
  • 3.57, _kp (ok), 19:54, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если лет 10 назад, то для скромных серверов это было уместно, и то, за отсустсвием альтернатив.

    А сейчас дешевле взять миниPC, с вменяемой производительностью и дешевле, и как бы не экономичней.
    В том числе для поделок, где gpio нужно, ибо его легко получить сторублевым процесслром на usb.

    Был бы Распберри существенно дешевле, были бы применения, а в текущей ситуации я на них забил.

     
  • 2.22, Аноним (-), 17:59, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Есть истории НЕ успеха?

    Да. Поигрался неделю и слил на барахолке. Не годится оно даже для "дачно-гаражного" десктопа. Сервер на малинку ставить? Ну не знаю, зачем малинка, если такому "серверу" не нужно видео ядро, можно ноунейм китайца взять на rk3399 за копейки.

     
  • 2.35, Аноним (35), 19:10, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В DIY соединять по вайфаю, блютусу, 3г-модему всякие мелкую фигнюшку на ардуинах. У ардуинок есть платки соединения к вайфаю, но они такое барахло что их лучше не использовать если ещё нужны нервы.
     

  • 1.4, Xenia Joness (ok), 16:50, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем переключаться на это
    > два ядра Hazard3 RISC-V

    когда есть это
    > двухядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и блок для вычислений с плавающей запятой

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:56, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономия энергии?
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:58, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономия денег
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:26, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб привыкали, Pico 3 будет на них.
     
  • 2.38, Аноним (35), 19:12, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сегодня ты спрашиваешь зачем это в малинке, а завтра все топ500 супер компьютеров на RISC-V. Скриньте.
     
     
  • 3.77, Ананоним (?), 22:51, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что такое "скриньте"?
     
     
  • 4.81, Аноним (35), 23:10, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не заходи больше в интернет никогда.
     
     
  • 5.85, AlexYeCu (ok), 23:23, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не заходи больше в интернет никогда.

    А потом удивляются, почему с нами не хочет контактировать инопланетная разумная жизнь. Да потому что разумная.

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:52, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такие цены можно увидеть только на брошюрах и при покупке очень большим оптом.
     
     
  • 2.11, Наибуллина (-), 17:20, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну или в странах с экономикой здорового человека где-нибудь на Амазоне.
     
     
  • 3.23, Аноним (5), 18:00, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В предыдущие поколения цены были на 10 - 20 процентов выше, в том числе и на Амазоне. А ещё и вечная нехватка. Только "инфлюэнсерам" раздавали, чтобы хайп поднять. Рекомендую почитать комментарии под видео к прошлым релизам, чтобы почувствовать настроения, так сказать.
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 20:33, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто откройте ссылку на любого дистрибьютора на официальном сайте малинки и посмотрите на цены и наличие. ни с тем, ни с другим, проблем нет. вот прямо возьмите и сами убедитесь, вместо того, чтобы по комментариям с ютуба судить
     
  • 2.66, Аноним (68), 20:27, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купил 5 малинку с 2 гигами ОЗУ за 50 баксов с бесплатной доставкой, что я делаю не так? в анонсе было 60$ за версию с 4 гигами, ссылка есть под этой новостью
     

  • 1.9, Аноним (-), 17:16, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Малинка — это лютый overprice. За те же деньги можно взять на Али мини-ПК с Intel N100, который более производителен, + есть корпус и привычная всем x86-архитектура.
     
     
  • 2.12, pic (??), 17:24, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Наелись уже этих подвальных производителей мини ПК. Качество тоже, нонейм либо abibas. Продавцы хлама.
     
     
  • 3.16, Наибуллина (-), 17:29, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое-то советское стереотипное мышление. На дворе давно не 90-е, и подвальных производителей давно не существует, всё делается на одном заводе на одинаковом оборудовании, будь то mac mini m4» или ноунейм пк на n100.
     
  • 3.55, Аноним (55), 19:49, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы конкретно n100 пробовали? Нет. А я пробовал. Помолчали бы, жа умного сошли бы.
     
     
  • 4.74, Аноним (73), 22:32, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я пробовал , пишу сейчас вам сидя на нем , работу работаю сидя на нем , ютубчик смотри на нем по вечерам , учусь на нем же

    beelink : n100 + 16 ram + 500 nvme + debian12 kde

     
     
  • 5.84, Аноним (35), 23:17, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот другой товарищ просто не смог его настроить вот и бесится.      
     
  • 2.14, Аноним (13), 17:28, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам эта привычная архитектура, Венду поставить на SBC?
     
     
  • 3.17, Наибуллина (-), 17:31, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем вам эта привычная архитектура

    Чтобы меньше возиться, чтобы был человеческий UEFI BIOS, чтобы воткнул флэшку и установил всё что хочешь, не? Про нормальный GPU из коробки с ускорением и прочими аппаратными плюшками вообще молчу.

     
  • 3.18, Аноним (-), 17:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Win10/11 давно можно поставить на малину и оно даже работает. Вопрос в том нафига, если за те же деньги полно всяких зеонов и прочих хасвелов с али и авито.
     
  • 2.19, тоже Аноним (ok), 17:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то если слегка погуглить сравнения пятой малинки с тем эн-сотым, внезапно оказывается, что практическая разница - только в энергопотреблении. Вдвое-втрое. И не в пользу штеуда.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 17:51, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но про нормальное видеоядро, у которого есть ускорение из коробки и возможность аппаратного декодинга ютуба, а также наличие UEFI ты, конечно же, умолчал. Циферки тут не решают, решает софт и поддержка этого самого железа. Так-то по тестам 5-я малина в 4 раза быстрее кор 2 дуо, но на практике древний как г..но мамонта кор 2 дуо с его GMA 950 может в аппаратное воспроизведение H264, малина сыпет кадрами с адским тирингом.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 18:09, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё так, но если делаешь медиасервер, то у интеловского видео не было никогда и нет поддержки HDMI CEC, а у малины есть. Этот кек нужен для того чтобы от пульта телевизора управлялось.
     
  • 4.27, Pahanivo пробегал (?), 18:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак тестами сравнивать ARM и x86 это, ИМХО, опу с пальцем.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 19:09, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти тесты основываются на реальных задачах, а не на подсчёте числа пи. Хотя даже подсчёт числа пи покажет картину максимально близкую к реальной. Похоже мы имеем ещё одного представителя секты кор 2 дуо возрастом 50+ в вашем лице?
     
  • 5.51, Аноним (51), 19:39, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба — процессоры общего назначения. Чем же их ещё сравнивать, как не тестами?
     
     
  • 6.86, Аноним (78), 23:27, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трудится у меня rpi4 домашним сервером.
    Однажды решил я поставить Jellyfin, чтобы он перекодировал налету видео для просмотра на телефоне/планшете вне дома.
    Результат - загрузка проца 100%, малина перегревается, пассивное охлаждение не справляется.
    Какая разница, что у тебя там в тестах, если софт не поддерживает твой диковинный ГПУ.
     
  • 4.32, Знатный аноним (?), 18:50, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Внезапно оказывается что этот интел с так напыщенно называемой "графикой в ядре" ничего не может в роли видеосервера, ну разве что выдать на большой телек качество DVD конца 90-х (про перекодирование на лету из любого формата можно даже не заикаться). Ах да, еще придем к тому, что это барахло все равно кулерами под кроватью охлаждать придется, сколько рекламных брошюр не читай на ночь. Но эксперты опеннета про завтрашний день думать не приучены.
     
     
  • 5.56, Аноним (55), 19:53, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно оказывается, что столько написано букв, а все зря. Я на ноутбучной intel встройке гоняю 4K без тормозов. Нативный 4K на 4K ТВ. И апскейл силами дискретки с 1080p до 4K.
    Jellyfin с потоковым кодированием прекрасно справляется.
    Так что, вы либо балабол, либо у вас кора дуба.
     
  • 3.21, Аноним (-), 17:54, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > внезапно оказывается, что практическая разница - только в энергопотреблении

    Кстати, здесь вы тоже показали свою некомпетентность.
    Пруф: https://www.cpubenchmark.net/compare/6054vs5157/BCM2712-vs-Intel-N100

     
  • 3.42, Гы (?), 19:20, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Storage - eMMC, либо SD. Ни SATA, ни NVMe - не поддерживается. Видеокарту на эти 2 линии PCIe - не прицепить, кстати. Нет поддержки атомарных операций. Оперативка - всегда дорого. Сколько там каналов на малине, кстати?
     
     
  • 4.64, Аноним (68), 20:24, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто запрещает прицепить nvme или дискретку? уже и HAT-ов тонну наделали. или у вас уже и это запретили?
     
  • 3.49, Аноним (51), 19:30, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы его  от батареек запитывать собрались?
     
     
  • 4.58, тоже Аноним (ok), 19:56, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не собираюсь.
    Я примерно такие балалайки использовал, например, там, где понадобился интернет-киоск без вентиляторов. Стоят, работают - без выключения, благо потребление копеечное, и без необходимости регулярной чистки в пыльном помещении.
     
  • 2.70, Аноним (70), 21:47, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для тебя оверпрайс. А не для Хозяина. Там же железка с TEE. Это для того, чтобы можно сделать сенсор, который за тобой следить будет. Нет отстука от сенсора - тюрьма сидеть, ведь законопослушный же гражданин слежку отключать не будет. Или, в более мягком варианте, вода и ли электричество или газ отключат, за нарушение условий догоВОРа. Сам же новый сенсор покупать побежишь, и штраф Хозяину заплатишь куда больший, чем стоимость платы. Фальшивые данные не подсунешь: не пройдена аттестация - ну ты знаешь.
     
     
  • 3.82, Аноним (35), 23:14, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel SGX и ARM TrustZone одна фигня сорта одного и того же
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:28, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда-то и я мечтал прикупить мини плату для мини компьютера. Но цены отпугивали. Еще нужно было накопители, периферию, сеть с проводом. Так и не купил.
    Но однажды услышал мнение, что плата формата ITX со встроенным процессором это как большая малинка. Вот тут меня осенило. Купил я плату ITX с ноутбучным процессором, добавил память 16 Gb, пару SSD, установил Debian 11 и почувствовал себя человеком, а не отсталым дикарем.
     
  • 1.28, Швондик (?), 18:23, 27/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.60, Аноним (68), 20:14, 27/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот мне всегда было интересно, почему они не могут сделать reference carriage board с промышленными разъёмами размером с этот же compute модуль? порвали бы рынок

    разрабатывать и производить самим дорого, а на такую материнку влезло бы вообще всё, что этот модуль умеет

     
     
  • 2.61, Аноним (68), 20:16, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну т.е. питание какое-нибудь 9-36, gpio на шилд, ethernet-ы на jst, csi/dsi, туда-сюда и готово
     
  • 2.76, Аноним (76), 22:46, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > порвали бы рынок

    смешной школьник :)

    > на такую материнку влезло бы вообще всё, что этот модуль умеет

    в чём смысл этого кроилова ? диплей хотя бы 7" будет в несколько раз больше

     
  • 2.80, Аноним (35), 23:09, 27/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чего так не сделал? Принципиальная схема модуля открыта развести плату поставить посадочные площадки под твои элементы изее легкого. Закидываешь плату на jlcpcb или резонит если дорого и у нас. Монтаж или там же или ещё где-то или сам. И рвешь рынок в одну калитку.  
     

  • 1.87, Ibatel (?), 23:41, 27/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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