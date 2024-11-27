Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W

Проект Raspberry Pi объявил о поступлении в продажу новой платы Raspberry Pi Compute Module 5, представляющей собой портативный вариант модели Raspberry Pi 5, размером всего 55 × 40 мм. Цена платы составляет от 45 до 135 долларов, в зависимости от объёма памяти и наличия поддержки Wi-Fi. Плата оснащена SoC BCM2712, который также применяется в Raspberry Pi 5, и включает в себя четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A76, работающих на частоте 2.4GHz, и графический ускоритель VideoCore VII. Имеется два видеовыхода HDMI (4Kp60). Видеоускоритель поддерживает графические API Vulkan 1.3 и OpenGL ES 3.1, и способен декодировать видео H.265 (HEVC) с качеством 4Kp60. На плате присутствует интерфейс PCI Express 2.0, два четырёхканальных интерфейса MIPI DSI для экрана (DSI) и камеры (CSI-2 ), Gigabit Ethernet, 2 × USB 3.0, 30-пиновый GPIO, 6 × UART, 5 × I2C, 5 × UART, 4 × PWM, 5 × SPI и SDIO 2.0. Плата предложена в вариантах с различным размером ОЗУ (1GB, 2GB, 4GB, 8GB SDRAM) и eMMC Flash (0GB, 16GB, 32GB, 64GB), а также с поддержкой или без поддержки беспроводной связи (2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, BLE). В следующем году ожидается поступление в продажу варианта с 16 ГБ ОЗУ. Рабочий диапазон температур от -20 до 85°C (прошлая редакция платы могла работать в диапазоне от 0°C до 80°C). Разъём для подключения платы соответствует прошлой модели Raspberry Pi Compute Module 4 и совместим с ней, что позволяет использовать новую плату с большинством аксессуаров, выпущенных для Compute Module 4. Отличия в распиновке сводятся только к удалению двух дополнительных портов USB 3.0 и двух двухканальных MIPI-интерфейсов. По производительности новая плата опережает Raspberry Pi Compute Module 4 в 2-3 раза. Дополнительно предлагается плата для расширения Compute Module 5 дополнительными портами ввода/вывода (Compute Module 5 IO Board), снабжённая двумя полноразмерными портами HDMI 2.0, Gigabit Ethernet с PoE+, двумя портами USB 2.0, MicroSD, PCI Express Gen 2, 40-pin GPIO, слотами для камеры и дисплея, батарейкой для встроенных часов, разъёмом для подключения кулера. Кроме того, проект Raspberry Pi представил плату Raspberry Pi Pico 2 W, продолжающую развитие миниатюрной платы Pico 2, оснащённой микроконтроллером RP2350 собственной разработки. Модификация с меткой "W" отличается поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2.4GHz 802.11n), реализованной на базе чипа Infineon CYW43439. В остальном новая плата совпадает по характеристикам с моделью Pico 2. Стоимость Pico 2 W - $7, что на $2 дороже варианта без Wi-Fi. Серия Raspberry Pi Pico ориентирована главным образом для совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами. Микроконтроллер RP2350 включает двухядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и блоком для вычислений с плавающей запятой, работающий на частоте 150MHz, а также два опциональных ядра Hazard3 с архитектурой набора команд RISC-V, на которые можно переключиться во время загрузки для использования вместо ядер ARM Cortex-M33. Чип оснащён 520 KB встроенной оперативной памяти, позволяет подключать внешние модули памяти QSPI PSRAM и предоставляет расширенные возможности для обеспечения безопасности. Плата комплектуется 4MB QSPI Flash и полностью совместима с прошлыми моделями Pico 1 на уровне аппаратных интерфейсов и программного обеспечения, используемого для разработки приложений. Микроконтроллер оснащён встроенными аппаратными средствами защиты от атак по внесению неисправностей (Fault Injection) и поддерживает технологию Arm TrustZone, которая может использоваться для верификации загрузки по цифровой подписи, предоставляет инструкции для ускорения вычисления хэшей SHA-256 и надёжной генерации случайных чисел (TRNG, True Random Number Generator). Кроме того предоставляется 8 KB одноразово программируемой памяти, дающей возможность записать данные, которые затем невозможно изменить или удалить. Для создания приложений к Raspberry Pi Pico 2 могут применяться языки Си, C++, MicroPython или CircuitPython. Разработка на С/C++ может вестись в редакторе Visual Studio Code для которого распространяется специальное дополнение. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых имеется порт фреймворка TensorFlow Lite. Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP, который включён в состав Pico SDK для разработки приложений на языке Си, а также в прошивку с MicroPython.



