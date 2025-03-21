Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen

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|2.3, Аноним (3), 21:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очередная попытка переизобрести Nix.
Вообще ничерта общего с этим NIH-ом не имеет. Просто генерация образов в streamlined виде с кастопизацией. Очередная из.
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|1.2, Аноним (2), 21:15, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не очень понимаю, такие образо-генерилки нужны для масс-инсталла? Или зачем это вообще?
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|2.4, A.Stahl (ok), 21:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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90% таких утилит пишутся для себя, а потом окультуриваются и выкладываются для всех с мыслью "Ну мало ли. А вдруг кому тоже понадобится, а я уже решил проблему". Автор скорее всего не ставил целью решить какую-то глобальную задачу. Он решал свою частную.
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|3.6, нах. (?), 23:41, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ. Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя" (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом об эти костыли).
Тут скорее как раз на продажу делали.
Непонятно только, кто покупатель.
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|4.7, A.Stahl (ok), 23:55, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 34й раз пересборки образа это может немного надоесть. Да и вообще автоматизация это такая штука что часто приятней 9 часов автоматизировать и потом за час сделать, чем просто сделать руками за 10 часов :)
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|4.9, 12yoexpert (ok), 00:37, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у компании вполне может быть по уникальному образу хоть на каждый экземпляр серийного девайса
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|4.16, Аноним (-), 02:46, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ.
> Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя"
Почему? Разные железки, задачи, виртуалки всякие, вот это все. На i++ раз начинает задалбывать косплеить пользователя винды и вводить все команды самому.
В этот момент понимаешь зачем нужен юниксвэй на самом деле.
> (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь
> прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом
> об эти костыли).
Намного лучше каждый раз вколачивать однотипные команды подгона под конкретный проект, аж два раза. А с генератором - какие проблемы? Запилил генератор - завел себе 5 конфигов - и гоняешь их потом.
> Тут скорее как раз на продажу делали.
И как ты себе представляешь продажу такой тулсы? Там скорее какие-нибудь фирмачи всю тушку захотят. Ибо если они могут это - они и еще много чего с линухом скорее всего могут.
> Непонятно только, кто покупатель.
Я себе тоже генератор запилил. Менее навороченый и вообще совсем internal tool. А что в этом такого? Более того. Я и приблуды bulk flashing вооон там запилил. Потому что могу. А вон там и фирмвары себе (и не только) научился. А просто потому что всякие проприетарные чудаки на другую букву хотели несуразных денег за это. Проще послать их - и сделать самому, зажав эту сумму денег - себе! При том на минималках так даже ардиунщик может. Он же и вон то накорябает, если в линух занесет. А вон те проприетарщики могут долбить себя пяткой в грудь о своей круости - и продавать свои услуги и продукты, например, тебе. Ты ж в силу наличия отсутствия скиллов - не обломаешься заплатить и вон столько за триваильаный крап! А какие у тебя еще опции есть? Сам ты - ползователь винды, с рассказами как надо и - неумением в это самому :)
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|1.5, Аноним (5), 22:03, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ура нарисовали картиночку объяснили на не понятных формулировках типа для тех кто вхож чё то выдуманное что бы никто не понял и не приклеился изведать что это такое и распилили это что то один хрен да кому это надо и откуда они знают что мы распилили. Пользоваться этим никто не будет ну и так далее так как наиграются в однопланшетный одноразовый таблет-пильнинг
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|1.8, 12yoexpert (ok), 00:34, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вот бы туда ещё софт лет на 10 посвежее... но что поделать, debian
приходится ковыряться с yocto
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|2.11, Eff (?), 00:56, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как это решит проблему мимкрии под что то нужное? Я не ослышался софт на 10 лет по свежее ? Ты сам то хочешь бесплатно работать или хотя бы пока с пустым счётом на будущее в течение пяти тире восьми лет ? А и потом получить банковскую дискриминацию ага ну давай переносить начинай
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