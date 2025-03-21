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Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen

21.03.2025 20:43

Разработчики проекта Raspberry Pi представили инструментарий rpi-image-gen, предназначенный для упрощения генерации собственных системных образов для плат Raspberry Pi. Из достоинств инструментария упоминаются: быстрая сборка за счёт задействования готовых бинарных пакетов; применение идентичных с Raspberry Pi OS версий библиотек и приложений; возможность настройки произвольной раскладки разделов и использования шифрования ФС; поддержка генерации списка задействованных пакетов и проверки отсутствия уязвимых версий программ. Код написан на Shell и распространяется под лицензией BSD.

Инструментарий rpi-image-gen концептуально отличается от ранее предлагаемых утилит pi-gen, рассчитанных на подготовку вариантов сборок дистрибутива Raspberry Pi OS. В rpi-image-gen система формируется с использованием концепции "коллекций" (примеры), представляющих собой подборки YAML-файлов со списками устанавливаемых пакетов и метаданными, определяющими выполняемые операции. Выбранные коллекции образуют профиль сборки. Для генерации rootfs и образов с различными ФС и раскладкой разделов в rpi-image-gen применяются утилиты bdebstrap, mmdebstrap и genimage.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Представлены компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500 и монитор Raspberry Pi Monitor
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W
  4. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland
  5. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  6. OpenNews: Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62927-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:11, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Очередная попытка переизобрести Nix.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Очередная попытка переизобрести Nix.

    Вообще ничерта общего с этим NIH-ом не имеет. Просто генерация образов в streamlined виде с кастопизацией. Очередная из.

     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 00:38, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что это?
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понимаю, такие образо-генерилки нужны для масс-инсталла? Или зачем это вообще?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 21:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    90% таких утилит пишутся для себя, а потом окультуриваются и выкладываются для всех с мыслью "Ну мало ли. А вдруг кому тоже понадобится, а я уже решил проблему". Автор  скорее всего не ставил целью решить какую-то глобальную задачу. Он решал свою частную.
     
     
  • 3.6, нах. (?), 23:41, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ. Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя" (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом об эти костыли).

    Тут скорее как раз на продажу делали.

    Непонятно только, кто покупатель.

     
     
  • 4.7, A.Stahl (ok), 23:55, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 34й раз пересборки образа это может немного надоесть. Да и вообще автоматизация это такая штука что часто приятней 9 часов автоматизировать и потом за час сделать, чем просто сделать руками за 10 часов :)
     
  • 4.9, 12yoexpert (ok), 00:37, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у компании вполне может быть по уникальному образу хоть на каждый экземпляр серийного девайса
     
     
  • 5.14, Аноним (-), 01:05, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Аноним (-), 02:46, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ.
    > Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя"

    Почему? Разные железки, задачи, виртуалки всякие, вот это все. На i++ раз начинает задалбывать косплеить пользователя винды и вводить все команды самому.

    В этот момент понимаешь зачем нужен юниксвэй на самом деле.

    > (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь
    > прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом
    > об эти костыли).

    Намного лучше каждый раз вколачивать однотипные команды подгона под конкретный проект, аж два раза. А с генератором - какие проблемы? Запилил генератор - завел себе 5 конфигов - и гоняешь их потом.

    > Тут скорее как раз на продажу делали.

    И как ты себе представляешь продажу такой тулсы? Там скорее какие-нибудь фирмачи всю тушку захотят. Ибо если они могут это - они и еще много чего с линухом скорее всего могут.

    > Непонятно только, кто покупатель.

    Я себе тоже генератор запилил. Менее навороченый и вообще совсем internal tool. А что в этом такого? Более того. Я и приблуды bulk flashing вооон там запилил. Потому что могу. А вон там и фирмвары себе (и не только) научился. А просто потому что всякие проприетарные чудаки на другую букву хотели несуразных денег за это. Проще послать их - и сделать самому, зажав эту сумму денег - себе! При том на минималках так даже ардиунщик может. Он же и вон то накорябает, если в линух занесет. А вон те проприетарщики могут долбить себя пяткой в грудь о своей круости - и продавать свои услуги и продукты, например, тебе. Ты ж в силу наличия отсутствия скиллов - не обломаешься заплатить и вон столько за триваильаный крап! А какие у тебя еще опции есть? Сам ты - ползователь винды, с рассказами как надо и - неумением в это самому :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:03, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура нарисовали картиночку объяснили на не понятных формулировках типа для тех кто вхож чё то выдуманное что бы никто не понял и не приклеился изведать что это такое и распилили это что то один хрен да кому это надо и откуда они знают что мы распилили. Пользоваться этим никто не будет ну и так далее так как наиграются в однопланшетный одноразовый таблет-пильнинг
     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 00:34, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот бы туда ещё софт лет на 10 посвежее... но что поделать, debian

    приходится ковыряться с yocto

     
     
  • 2.11, Eff (?), 00:56, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как это решит проблему мимкрии под что то нужное? Я не ослышался софт на 10 лет по свежее ? Ты сам то хочешь бесплатно работать или хотя бы пока с пустым счётом на будущее в течение пяти тире восьми лет ? А и потом получить банковскую дискриминацию ага ну давай переносить начинай
     
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 03:45, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    буквы, вроде, все знакомые, но ничего не понимаю...
     

  • 1.15, Fake (??), 01:31, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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