Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen

> для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ.

> Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя" Почему? Разные железки, задачи, виртуалки всякие, вот это все. На i++ раз начинает задалбывать косплеить пользователя винды и вводить все команды самому. В этот момент понимаешь зачем нужен юниксвэй на самом деле. > (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь

> прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом

> об эти костыли). Намного лучше каждый раз вколачивать однотипные команды подгона под конкретный проект, аж два раза. А с генератором - какие проблемы? Запилил генератор - завел себе 5 конфигов - и гоняешь их потом. > Тут скорее как раз на продажу делали. И как ты себе представляешь продажу такой тулсы? Там скорее какие-нибудь фирмачи всю тушку захотят. Ибо если они могут это - они и еще много чего с линухом скорее всего могут. > Непонятно только, кто покупатель. Я себе тоже генератор запилил. Менее навороченый и вообще совсем internal tool. А что в этом такого? Более того. Я и приблуды bulk flashing вооон там запилил. Потому что могу. А вон там и фирмвары себе (и не только) научился. А просто потому что всякие проприетарные чудаки на другую букву хотели несуразных денег за это. Проще послать их - и сделать самому, зажав эту сумму денег - себе! При том на минималках так даже ардиунщик может. Он же и вон то накорябает, если в линух занесет. А вон те проприетарщики могут долбить себя пяткой в грудь о своей круости - и продавать свои услуги и продукты, например, тебе. Ты ж в силу наличия отсутствия скиллов - не обломаешься заплатить и вон столько за триваильаный крап! А какие у тебя еще опции есть? Сам ты - ползователь винды, с рассказами как надо и - неумением в это самому :)

