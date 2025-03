Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen

2.4 , A.Stahl ( ok ), 21:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 90% таких утилит пишутся для себя, а потом окультуриваются и выкладываются для всех с мыслью "Ну мало ли. А вдруг кому тоже понадобится, а я уже решил проблему". Автор скорее всего не ставил целью решить какую-то глобальную задачу. Он решал свою частную.

3.6 , нах. ( ? ), 23:41, 21/03/2025

для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ. Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя" (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом об эти костыли). Тут скорее как раз на продажу делали. Непонятно только, кто покупатель.

4.7 , A.Stahl ( ok ), 23:55, 21/03/2025

На 34й раз пересборки образа это может немного надоесть. Да и вообще автоматизация это такая штука что часто приятней 9 часов автоматизировать и потом за час сделать, чем просто сделать руками за 10 часов :)

4.9 , 12yoexpert ( ok ), 00:37, 22/03/2025

у компании вполне может быть по уникальному образу хоть на каждый экземпляр серийного девайса

4.16 , Аноним ( - ), 02:46, 22/03/2025

> для себя обычно проще не писать утилиту, а руками собрать нужный образ.

> Поскольку миллионстотыщ разных образов ты вряд ли захочешь "для себя" Почему? Разные железки, задачи, виртуалки всякие, вот это все. На i++ раз начинает задалбывать косплеить пользователя винды и вводить все команды самому. В этот момент понимаешь зачем нужен юниксвэй на самом деле. > (т.е. даже имея несколько совершенно разных проектов - ты вряд ли захочешь

> прдлиться с разными образами - просто вот чтоб не спотыкаться потом

> об эти костыли). Намного лучше каждый раз вколачивать однотипные команды подгона под конкретный проект, аж два раза. А с генератором - какие проблемы? Запилил генератор - завел себе 5 конфигов - и гоняешь их потом. > Тут скорее как раз на продажу делали. И как ты себе представляешь продажу такой тулсы? Там скорее какие-нибудь фирмачи всю тушку захотят. Ибо если они могут это - они и еще много чего с линухом скорее всего могут. > Непонятно только, кто покупатель. Я себе тоже генератор запилил. Менее навороченый и вообще совсем internal tool. А что в этом такого? Более того. Я и приблуды bulk flashing вооон там запилил. Потому что могу. А вон там и фирмвары себе (и не только) научился. А просто потому что всякие проприетарные чудаки на другую букву хотели несуразных денег за это. Проще послать их - и сделать самому, зажав эту сумму денег - себе! При том на минималках так даже ардиунщик может. Он же и вон то накорябает, если в линух занесет. А вон те проприетарщики могут долбить себя пяткой в грудь о своей круости - и продавать свои услуги и продукты, например, тебе. Ты ж в силу наличия отсутствия скиллов - не обломаешься заплатить и вон столько за триваильаный крап! А какие у тебя еще опции есть? Сам ты - ползователь винды, с рассказами как надо и - неумением в это самому :)