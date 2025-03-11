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Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store

11.03.2025 10:24

На странице дополнения uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store деактивирована кнопка установки и размещено предупреждение "Дополнение больше недоступно, так как оно не следует рекомендациям по разработке дополнений к Chrome". Ранее пользователям выдавалось предупреждение о предстоящем прекращении поддержки дополнения uBlock Origin и необходимости поиска альтернативы. Отключение uBlock Origin связано с инициативой Google по прекращению поддержки второй версии манифеста Chrome, которую планируют распространить на всех пользователей Chrome до середины этого года. Изначально, поддержку второй версии манифеста планировалось прекратить в январе 2023 года, но затем сроки несколько раз сдвигались.

Манифест Chrome определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Третья версия манифеста Chrome разработана для упрощения разработки безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнения создания небезопасных и медленных дополнений. Основное недовольство третьей версией манифеста вызвано переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик.

API webRequest использовался во многих дополнениях для блокирования нежелательного контента, родительского контроля, обеспечения приватности и защиты от вредоносного ПО. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста добавлен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки и не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации.

В третьем манифесте также осуществлён переход к выполнению Service workers в форме фоновых процессов и задействована гранулированная модель запроса полномочий (дополнение не может активироваться сразу для всех страниц, а будет работать только в контексте активной вкладки). Изменена обработка Cross-origin запросов - на скрипты обработки контента распространены те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Запрещено выполнение кода, загруженного с внешних серверов (когда дополнение подгружает и выполняет внешний код).

Компания Google устранила все основные проблемы, мешавшие переходу на третью версию манифеста, и учла пожелания в его функциональности, например в API declarativeNetRequest допустимое число статических правил было увеличено до 330 тысяч, а динамических до 30 тысяч. Компания Mozilla не будет полностью применять все требования третьей версии манифеста и сохранит в Firefox поддержку блокирующего режима работы API webRequest, необходимого для работы классических дополнений для блокировки рекламы.

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, рекомендовал пользователям продолжить использование классического uBlock Origin в Firefox или перейти на новое дополнение uBlock Origin Lite (uBOL) в Chrome. Разработка старого uBlock Origin будет продолжена, несмотря на прекращение его поддержки в Chrome. uBlock Origin Lite является упрощённым вариантом uBlock Origin, переведённым на декларативный API declarativeNetRequest и совместимым с третьей версии манифеста.

Из-за ограничений API declarativeNetRequest, который самостоятельно обрабатывает правила блокировки и не позволяет использовать собственные алгоритмы фильтрации, в uBlock Origin Lite реализована лишь часть функциональности uBlock Origin. Например, в uBlock Origin Lite оказалось невозможно перенести динамические фильтры контента и URL, фильтры HTTP-заголовков, средства для отключения скриптов, шрифтов и мультимедийных элементов большого размера в привязке к отдельным сайтам, многие опции фильтров (strict1p, strict3p, domain, redirect-rule, removeparam), защиту от обхода блокировок через манипуляции с DNS.

По умолчанию в uBlock Origin Lite от uBlock Origin отключены косметические фильтры для замены содержимого на странице ("##"), возможности подстановки скриптов на сайты ("##+js"), фильтры для перенаправления запросов ("redirect="), фильтры заголовков CSP (Content Security Policy) и фильтры для удаления параметров запросов ("removeparam="). Для включения данных возможностей требуется явное предоставление дополнению расширенных полномочий для изменения и чтения данных сайта.

В целом, uBlock Origin Lite решает задачу по блокировке рекламы, но менее эффективен в ситуациях, когда на сайтах применяются методы противостояния блокировщикам. По производительности uBlock Origin Lite потребляет немного меньше ресурсов CPU и памяти, чем uBlock Origin, но приводит к загрузке немного большего объёма данных при открытии страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
  3. OpenNews: Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
  5. OpenNews: Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 134
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62859-ublock
Ключевые слова: ublock, chrome
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Обсуждение (138) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, aname (?), 10:30, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А они долго держались
     
  • 1.2, чебурашка (?), 10:37, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –37 +/
    > Mozilla Firefox

    этим недоразумением ещё кто-то пользуется?

     
     
  • 2.4, 1235478 (?), 10:40, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +28 +/
    я пользуюсь и доволен
     
     
  • 3.40, чебурашка (?), 11:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –25 +/
    я про людей спрашивал, а не про сектантов. ты-то понятно, что угодно сожрёшь ради своей веры.
     
     
  • 4.44, pic (??), 11:19, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    ещё 3 года назад перешёл на chromium в debian, и сайты не жалуются, что у меня смердяк в виде ff esr
     
     
  • 5.54, чебурашка (?), 11:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    ну да, я тоже долго по привычке сидел на мусоре. потом оно при обновлении снесло мне поисковик и я выкинул эту парашу. долго удивлялся, почему ранее хромого не попробовал(потому что мозила-пропаганда, вот почему).
     
     
  • 6.74, Анонимно (ok), 11:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > снесло мне поисковик

    яндыкс помойку? Правильно сделали

     
     
  • 7.88, чебурашка (?), 12:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, яндекс-помойку снесло и поставило либо гугл-помойку, либо утка-помойку(это совсем позор) - не помню точно.

    кстати, смотрим на данного мозила-бота. каков один из основных тезисов их методички? "корпорация зла"/"слежка(без моего ведома)"/"монополия(которая делает что захочет)" - т. е. не следование базовым свободам/интересам пользователей со стороны гугла. что мы видим здесь? - ровно то же самое от мозилки. и что же данный бот отвечает на это:

    > Правильно сделали

    он начал оправдывать подобные методы, похоронив этим мозила-сказки. это уже отборный сектант. ну либо просто плохую подготовку получил.

    причём если подобные лозунги насчёт гугла являются пропагандой мозилки, то вот в случае с мозилкой это реальность. вот такие они, типичные борцуны за свободку.

     
     
  • 8.104, А (??), 12:19, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, Рамблер наше фсё ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.113, чебурашка (?), 12:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не знаю живо ли оно ещё, но в целом да - рамблер на порядки лучше утки хотя что... текст свёрнут, показать
     
  • 8.117, Аноним (117), 12:36, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем плох поиск от DuckDuckGo кроме, того, что для пользователей из РФ, повыше... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.125, AleksK (ok), 12:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амбец Их боротьба Ещё, наверное, майнкампф предлагает всем почитать что бы озн... текст свёрнут, показать
     
  • 9.127, чебурашка (?), 12:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем же, чем плох фокс - написал выше поржал с биомусора не знаю, действительно... текст свёрнут, показать
     
  • 9.153, Аноним (153), 13:35, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подтверждаю этот эффект И наверное лучше яндекс, который с учетом структуры ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.76, turbo2001 (ok), 11:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как решил проблему с блокировкой рекламы на телефоне?
     
     
  • 7.93, чебурашка (?), 12:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не сижу с мобилки. мобилка только в качестве экстренного/портативного и заходить там надо во всякую муру типа банков, где рекламы и так особо нет.
     
  • 7.99, lufog (ok), 12:16, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использую AdAway со списками от Schakal (списки можно найти на 4pda). За одно и в приложениях реклама режется.
     
     
  • 8.112, turbo2001 (ok), 12:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть через dns, как pi-hole или nextdns Устраивает качество ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.120, Аноним (120), 12:42, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.58, Аноним (58), 11:28, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С времен Internet Explorer, а это начало двухтысячных, ни одного сайта не видел, который жаловался бы на браузер.

    Хоть примеры сайтов укажи.

     
     
  • 6.121, Аноним (120), 12:43, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни одного сайта не видел, который жаловался бы на браузер.

    Потому что сайты оптимизируют под браузер, и в приоритете Chrome, как самый популярный, пихаемый во все Android ы.

     
  • 6.140, pkdr (ok), 13:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уж пошла такая пьянка, то сайты ещё и должны требовать единственно верного разрешения экрана, чтобы себя смотреть!
    Например 800х600, ну иногда даже 1024х768!
     
  • 5.61, Аноним (61), 11:29, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за сайты? Сижу на ff-128 и сайты тоже не жалуются.
     
     
  • 6.139, Аноним (-), 13:09, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.142, сектант (?), 13:17, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от сектанта слышим
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:40, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да, те кто хочет пользоваться uBlock Origin.
     
     
  • 3.150, Аноним (150), 13:33, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вообще-то офигенный браузер. По размеру в несколько раз меньше хрома, жрет меньше хрома, но при этом прекрасно и без багов открывает любые сайта, да еще и uBlock Origin работает. В идеале бы еще все его куски на расте переписать на С++, чтоб можно было собирать через gcc и был бы самый лучший браузер на планете из когда-либо созданных.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Офигенным браузером он был когда-то.
    Сейчас уже давно нет.
     
     
  • 4.84, Аноним (-), 11:57, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот, в идеале бы увеличить число написанного на расте, чтобы меньше было cve
     
     
  • 4.18, Аноним (5), 10:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    C++ вполне справляется: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62830
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:52, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Только Гуглу запретили платить мозилле за добавления Гугла в поиск. Теперь мозилла гарантировано загнётся.
     
  • 3.43, чебурашка (?), 11:19, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > По размеру в несколько раз меньше хрома

    важный критерий.

    > жрет меньше хрома

    в фантазиях.

    > прекрасно и без багов открывает любые сайта

    за 1000 лет пару страничек открывает.

    > и uBlock Origin работает

    скорее обещания работают.

    > В идеале бы еще все его куски на расте переписать на С++

    да, и ещё что бы они браузер пилили вместо хайпа. но мечтать не вредно.

     
     
  • 4.68, Аноним (9), 11:38, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в фантазиях.

    в реальном использовании

    > за 1000 лет пару страничек открывает.

    очень толсто, попробуй тоньше, циркач.

    > скорее обещания работают.

    да прям щас работает

    > да, и ещё что бы они браузер пилили вместо хайпа. но мечтать не вредно.

    даже при наличии хайпа вместо пиления браузера, он все еще лучше хрома. Вот это прикол.

     
     
  • 5.73, чебурашка (?), 11:50, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > в реальном использовании

    какое реальное использование может быть у сектанта? правильно, никакого - он в любом случае сообщит о превосходстве своего идола.

    > очень толсто, попробуй тоньше, циркач.

    сел в лужу и начал клоунаду - молодец, уже дрессированый.

    > да прям щас работает

    нет, не работает. ну хотя по меркам мозилла-ботов - да, действительно работает. так же как и руст/серво/вебрендер/и прочие истории. потому что:

    > даже при наличии хайпа вместо пиления браузера, он все еще лучше хрома. Вот это прикол.

    вот та самая причина для "работает" выше. сектант будет жрать что угодно для защиты своей веры. это примерно как "даже если мозила засунет мне 10 сапогов в зад - они всё ещё лучше хрома" - мощно.

     
     
  • 6.115, Аноним (9), 12:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    секант тут только ты, защищающий хром и его смазанные лубрикантом зонды
     
     
  • 7.133, чебурашка (?), 12:55, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.123, Аноним (120), 12:45, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вообще-то офигенный браузер. По размеру в несколько раз меньше хрома, жрет меньше хрома, но при этом прекрасно и без багов открывает любые сайта

    Фанатикам Chrome, этого не обьяснишь.
    А как он hdd / ssd уничтожает.
    И вкладка 1024 mb.

     
     
  • 4.135, чебурашка (?), 13:00, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как он hdd / ssd уничтожает.

    кстати, судя по всему новые сказки подъехали. ну либо старые, но слишком маргинальные. в общем, теперь мозилка оберегает тебя не только от корпораций, но и от уничтожения hdd / ssd.

     
  • 2.15, Аноним (120), 10:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этим недоразумением ещё кто-то пользуется?

    Хром это наверное как пепси.
    А Firefox это наверное как кола.

     
     
  • 3.19, Аноним (12), 10:54, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот.
     
     
  • 4.124, Аноним (120), 12:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наоборот.

    Возможно Хром это как Черноголовка.
    А Firefox это наверное как Сады Придонья.

     
  • 3.47, чебурашка (?), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    я слабо шарю во всяком брендо-мусоре. ты мне хотел сказать что-то навроде "о вкусах не спорят"?
     
     
  • 4.77, чебурашка (?), 11:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    какой-то опущенный прибежал и минуснул все мои комменты - даже этот выше, хотя там просто не за что минусить. мне нравится как они не палятся, причём каждый раз.
     
     
  • 5.87, Аноним (-), 11:59, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.126, Аноним (120), 12:51, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:20, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь со времен первых версий, и очень рад что firefox отказалась от однопоточного xul, тем самым ускорив работу браузера.
     
     
  • 3.78, Nochi (?), 11:54, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вроде же разрабы дополнений начали переводить дополнения xul, на многопоток, да firefox не стал очень быстрым, за то крутые дополнения были утраченны
     

     ....большая нить свёрнута, показать (47)

  • 1.3, Аноним (3), 10:38, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ветряные мельницы победили?
     
  • 1.6, мяв (?), 10:44, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да.. еще недели две назад
     
     
  • 2.10, Аноним (12), 10:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Три.
     

  • 1.8, Аноним (-), 10:46, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Корпорация добра решила что пора don't be evil и пошла наносить пользу и причинять добро. Потому что может.

    Мозила самовыпилиась из чата, и теперь это официально - они двойное харакири сделали. Сперва анонсом о вхождении в воркгруп хромиума, потом апдейтом приваси полиси и faq.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "don't be evil" уже не в моде. С 2018 они "do the right thing".
     
     
  • 3.95, anonymous (??), 12:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы имели в виду do the wrong right?
     
  • 3.152, Аноним (152), 13:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только что для них - right, для пользвателей - left
     

  • 1.11, Аноним (14), 10:51, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот наглядный пример чем плоха монополия. А хомячки радовались. Хорошо что хром выделят в отдельную компанию.
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 10:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать надо. А не в носу ковырять. И на монополии пенять. Позже времени.
     
  • 2.20, Аноним (120), 10:54, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Хорошо что хром выделят в отдельную компанию.

    Это ребрендинг называется.
    Видел Snikers, видел Mars. Это все Nestle.

     
     
  • 3.27, тоже Аноним (ok), 11:02, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то нет. Марки Snickers, Mars и Whiskas принадлежат Mars.
    И не имеют к Nestle никакого отношения ;)
     
     
  • 4.32, Афроним (?), 11:05, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего придрался к челу? Это частное и сути не меняет. Лично я с ним определенно согласен.
     
     
  • 5.36, Аноним (14), 11:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что ты недалёкий. К монополии это пример отношения не имеет.
     
     
  • 6.41, Афроним (?), 11:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе далекому привели пример как эффективно оптимизируют в рамках одной кампании. Гугл принадлежит кое-кому. на А кампания называется,но я не помню точно как. Вот ей скажут как надо и будет из одного червяка два. Только особо одаренные вроде тебя не видят очевидног.
     
     
  • 7.50, pic (??), 11:23, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет консорциум или комитет по управлению судьбой браузера, это немного затруднит продавливание инициатив. Хотя почти все браузеры сдохли, остался последний.
     
  • 7.90, Аноним (14), 12:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего там не оптимизировано там разные компании. На рынке шоколадом нет монополии. Пойми уже простой факт.
     
     
  • 8.119, Афроним (?), 12:41, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ля,да хоть туалетной бумаги хозяин Про Рокфеллерову нефтянку слышал Поделили ан... текст свёрнут, показать
     
  • 2.33, Крабоед (?), 11:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Монополии это наше будущее и настоящее, времена тысяч мелких лавочников давно прошли, основная работа была и будет за крупняком который будет лишь еще более укрепляться и монополизироваться, это тренд. Разлом на более мелкие компании это лишь временная паллиативная мера. Поэтому важно кто этими монополиями владеет. В идеале ими должен владеть народ в лице демократически избранного правительства. Если же будут владеть частники, то открывается огромный простор для злоуплтреблений, что мы тут и видим.
     
     
  • 3.65, Дмитрий (??), 11:37, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "за крупняком который будет лишь еще более укрепляться и монополизироваться" - так всегда было. Однако это не помешало никому не известному хрому отодвинуть солидный, популярный и крайне зажравшийся ИЕ. Надеюсь и тут колесо провернётся.
     
     
  • 4.85, Крабоед (?), 11:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот за "ранее неизвестным Хромом" стоял гигант в виде Гугла. Чуда не произошло, просто один крупняк подвинул другого, "Король умер, да здравствует король!".

    Было бы круто если лидировать стал браузер от non-profit, хотя на примере OpenAI мы видим как они легко могут захотеть стать for-profit как только запахнет крупными деньгаии

     
  • 3.89, Аноним (14), 12:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Частники это и есть народ.
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где здесь монополия?
     
     
  • 3.144, чатжпт (?), 13:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «доминирующим признается положение субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50%»
     
  • 2.136, Аноним (136), 13:01, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это называется "всем пофиг".

    вот человек в одиночку пилит форк с оптимизацией производительности - и твердо намерен оставить поддержку manifest v2:

    https://thorium.rocks/

    на Патреоне ему донатят аж целых 87 человек.
    https://www.patreon.com/ThoriumDeveloper

    Это показывает, насколько всем нужно.

     
     
  • 3.146, Fyjy (-), 13:26, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут даже дело не в количестве.
    А в качестве - $49.5/Release
    Т.е если разделить 50 баксов на 87 человек - становится еще грустнее))
     

  • 1.16, Афроним (?), 10:53, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так неожиданно, я просто в шоке. Теперь будем любить рекламу.) Вообще прикольный был браузер, сообщал, что пароль был открыт и утек с данными.
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:55, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость протухла уже недели три как. Ну а так, да, все ж к тому и шло давно, когда в планах замаячил этот третий манихвест.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:57, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера после обсуждения на reddit смотрел, не было плашки, а сегодня уже есть. Видимо раньше выборочно отключали, а теперь для всех выкатили.
     
     
  • 3.25, Аноним (21), 10:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, операция "ковер" :)
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, операция "ковер" :)

    Извините, а нельзя ли ее отредиректить - под окна офиса гугла? На правах фидбэка о нововведении.

     
     
  • 5.149, Аноним (150), 13:31, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сразу не Бейрут 2020?
     

  • 1.24, Аноним (21), 10:57, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде в Brave еще можно ставить этот ваш Юблок. Влом проверять, у меня там установлен AdGuard, что и вам советую. Точно так же режем рекламу, плюс можно импортировать свои списки (и из сабжа в том числе).
     
     
  • 2.26, Афроним (?), 10:59, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня импортирован в Ублок список яндекса, а на главной странице не режет рекламу под строкой поиска.( Может быть другой список нужен?
     
     
  • 3.30, Аноним (5), 11:04, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивлён, что кто-то ещё Яндексом пользуется. С определённого момента там стало очень сложно нужное находить, т. к. многое убрали из выдачи и добавили рекламу.
     
     
  • 4.37, Афроним (?), 11:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сверху реклама,но я привык к такому еще когда гуглил.)
     
  • 2.29, пох. (?), 11:03, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде в Brave еще можно ставить этот ваш Юблок.

    пока можно. Но может получиться что это не их заслуга, а недоработка. И после следующего мержа исходников станет нельзя.

     
  • 2.62, Аноним (62), 11:33, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Supermium можно и будет можно: автор в версии на 132-м сохранил второй манифест, и обещает продолжать.
     
     
  • 3.71, Афроним (?), 11:48, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный браузер. Без него только на Опеннет сидеть и оставалось бы нитакусикам.
     
  • 3.111, Аноним (150), 12:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж целый _один_ автор, это как мейнтейнер 500 пакетов. Ну спасибо.
     

  • 1.28, пох. (?), 11:02, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кто не в курсе - cookie autodelete тоже туда же. Вручную оверрайд еще работает, но установить из каталога больше нельзя (и аккуратнее с "auto delete" - это васянский скам с полутора ревью).

    Гугель так любит чужую privacy, аж жыть без нее не может.

    Посмотрим, что скажет brave после обновления.

     
  • 1.31, Аноним (31), 11:04, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что, ждём взрывного роста доли Firefox (нет).
     
     
  • 2.35, Афроним (?), 11:07, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЯБ  в ру сегменте по статистеке яндекса уже всех победил. Шах и мат гусары.
     
     
  • 3.148, Аноним (150), 13:30, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы был настольный вариант Lite. На смарте такой ставлю, на всякий случай, раз в месяц что-то открыть. Полный вариант - даром не нужен.
     

  • 1.39, myster (ok), 11:10, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не использовал uBlock Origin из-за того, что его предустанавливали в некоторые браузеры (приходилось выковыривать) и агрессивно рекламировали из каждого утюга.

    Есть другие блокировщики не хуже, их не удаляют из стора. Не буду рекламировать.

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 11:22, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    +1
    Вообще не понимаю, в чём новость. Какой-то из блокировщиков рекламы не захотел обновляться и был отключён. Я им не пользовался ни разу. Есть куча других не хуже.
     
     
  • 3.52, Аноним (21), 11:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Есть другие блокировщики не хуже
    >Есть куча других не хуже

    Палишься, same person.

     
  • 3.97, anonymous (??), 12:14, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что ни одного ПОЛНОЦЕННОГО блокировщика рекламы в chrome не осталось. Потому что необходимые им функции выпилили из хрома.

    Разумеется, uBlock Origin не захотели становится неполноценными. Но нашлись люди, которые решили поторговать своим честным именем, перевели свой блокировщик на новый API и продолжают называть его блокировщиком, хотя как раз рекламу он блокировать перестал.

    Ну и в догонку, хоть это и не принципиально, из хрома отвалилась поддержка КриптоПРО. Но его пользователи как правило сидят на яндексе и демарш гугла не заметили.

     
  • 2.51, Аноним (21), 11:23, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть другие блокировщики не хуже
    >Не буду рекламировать

    Ок, продолжай держать нас в курсе.

     
  • 2.55, lxvd (?), 11:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не использовал uBlock Origin из-за того, что его предустанавливали в некоторые браузеры
    > (приходилось выковыривать) и агрессивно рекламировали из каждого утюга.
    > Есть другие блокировщики не хуже, их не удаляют из стора. Не буду
    > рекламировать.

    Все остальные намного хуже.

     

  • 1.53, HotR (?), 11:24, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox рулит! На хромовые кривые поделки никогда не возникало желания Лису менять.
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 11:46, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Рулит. Но не туда.
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 11:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гадят и гадят. Гадят и гадят. Гадят и гадят.
    Убирают. Удаляют. Вырезают.
     

  • 1.56, Аноним (62), 11:26, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь Supermium в каждый комп!
     
  • 1.57, Аноним (150), 11:28, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Резать рекламу до её прихода в браузер и приложения.
     
  • 1.60, Аноним (150), 11:29, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реализовать uBlock Origin в виде демона, настроить браузер через локальный прокси.
     
     
  • 2.130, Аноним (31), 12:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю, вы придумали AdGuard. Со всеми его недостатками.
     
     
  • 3.145, Аноним (150), 13:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что есть альтернативы? FF который идёт в колее трендов ни разу.
     

  • 1.69, lxvd (?), 11:44, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У microsoft в магазине расширений для Edge пока есть, если сильно нужно что-то хромоподобное то Edge вполне адекватная замена Хрому. https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/ublock-origin/odfafepnkmbhcc
    А вообще если браузер не поддерживает uBlock Origin, то такой браузер не нужен.

     
  • 1.79, Аноним (79), 11:54, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл навязал брюнеткам Chrome через Android, тем самым поработив мир в угоду собственному заработку, что, разумеется, не грех. Грех — то, что он оставил брюнеток без альтернативы, и теперь они вынуждены мыкаться среди бессмысленных хаотично всплывающих окон.

    Доведите информацию до жильцов: Firefox + uBlock origin — инструмент джентльмена.

     
     
  • 2.101, Аноним (150), 12:17, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно боготворить корпорации?!
     
     
  • 3.103, Аноним (79), 12:18, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не боготворю корпорацию. Ругаю подлую монополию.
     

  • 1.86, Аноним (86), 11:58, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конченые уроды, впрочем, есть Firefox.

    Я пока гоняю с enterprise policies, которые Максим отказался в советах публиковать.

     
     
  • 2.91, Афроним (?), 12:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут напиши, а мы посмотрим. Авось все так сумеем.)
     
     
  • 3.96, Аноним (14), 12:13, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе написать ты сам не можешь найти как включить манифест 2 через enterprise policies? Отойди от компьютера и никогда больше к нему не приближайся.
     
     
  • 4.100, Аноним (150), 12:16, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, откуда такая ненависть? Вы вообще люди?
     
     
  • 5.107, Афроним (?), 12:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, не перепало челу три дня назад, вот и грустный очень.)
     
     
  • 6.109, Аноним (14), 12:23, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.116, Афроним (?), 12:34, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.108, Аноним (14), 12:22, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К тупым? А ты за что любишь тупых?
     
     
  • 6.143, Аноним (150), 13:23, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.105, Афроним (?), 12:20, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, я то думал там будет что-нибудь навороченое вроде юзер.жс, а оно вон чего Михалыч.)
     
     
  • 5.110, Аноним (14), 12:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что ты делал не называется думать. Думать это высшая нервная деятельность до которой тебе ещё долго развиваться.
     
     
  • 6.114, Афроним (?), 12:32, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мои ганглии всяко твоего моска лучше будут.)А вообще ткни меня в мои саки, а то я не разберу никак где я виноватый.
     
  • 3.134, Аноним (134), 12:57, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    This:

    https://gist.github.com/birdie-github/d09d1c38bf4e1faa0b929093d75a3349

     
     
  • 4.147, Афроним (?), 13:29, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел,он даже не переводится, ты бы в двух словах. По-проще так сказать.)
     
  • 2.92, Аноним (14), 12:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Админ этого сайта на сквозь проплачен. За счёт этого и живёт.
     
     
  • 3.141, Аноним (-), 13:11, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.94, Аноним (94), 12:10, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Chrome? Это же тот самый браузер, в мобильных версиях которого принципиально нельзя (и никогда не будет льзя) устанавливать блокировщики рекламы? Где вместо этого пользователям предлагают удовлетвориться встроенной опцией "блокировать некоторую рекламу, которую корпорация соизволит счесть чересчур навязчивой или вводящей в заблуждение, а все остальное ни в коем случае не блокировать"?

    Я вообще не понимаю, кто и для каких целей может всерьез использовать такой браузер. Люди с кнопочной звонилкой и десктопом? Мазохисты?

     
     
  • 2.98, Аноним (14), 12:14, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.102, Аноним (79), 12:17, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Chrome?
    > Я вообще не понимаю, кто и для каких целей может всерьез использовать такой браузер.

    Два чая гражданину!

     
     
  • 3.106, Аноним (14), 12:21, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.122, Аноним (-), 12:44, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.128, Аноним (31), 12:52, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.129, Аноним (120), 12:52, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему еще никто не рекламирует Falcon.
     
     
  • 3.137, Афроним (?), 13:03, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Супермиум в тренде. Я вообще на бздунов надеялся, они пили какой-то браузер под БСД лицухой, но виндузятник пошел легким путем и всех победил.) Выше пишут, что оставит возможность установки Ублок с манифестом2. Скрещу пальцы за почтенного программиста. Академики пока еще в работе наверное.
     
  • 2.131, Аноним (120), 12:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я вообще не понимаю, кто и для каких целей может всерьез использовать такой браузер. Люди с кнопочной звонилкой и десктопом? Мазохисты?

    Используй Edge.

     

  • 1.118, Аноним (-), 12:38, 11/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.138, Аноним (138), 13:06, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и дождались. Скажем спасибо всем тем, кто ещё при анонсе не перешёл на firefox и форки в качестве протеста. Вы хотели смотреть рекламу? Смотрите и не жалуйтесь
     
  • 1.151, penetrator (?), 13:33, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я сижу на firefox и когда заходит речь о рекламе, я просто не понимаю о чем это они говорят, какие-то прокси, на роутер дроутер, я как в зоопарке в такие моменты
     

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