Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store

На странице дополнения uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store деактивирована кнопка установки и размещено предупреждение "Дополнение больше недоступно, так как оно не следует рекомендациям по разработке дополнений к Chrome". Ранее пользователям выдавалось предупреждение о предстоящем прекращении поддержки дополнения uBlock Origin и необходимости поиска альтернативы. Отключение uBlock Origin связано с инициативой Google по прекращению поддержки второй версии манифеста Chrome, которую планируют распространить на всех пользователей Chrome до середины этого года. Изначально, поддержку второй версии манифеста планировалось прекратить в январе 2023 года, но затем сроки несколько раз сдвигались. Манифест Chrome определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Третья версия манифеста Chrome разработана для упрощения разработки безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнения создания небезопасных и медленных дополнений. Основное недовольство третьей версией манифеста вызвано переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. API webRequest использовался во многих дополнениях для блокирования нежелательного контента, родительского контроля, обеспечения приватности и защиты от вредоносного ПО. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста добавлен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки и не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации. В третьем манифесте также осуществлён переход к выполнению Service workers в форме фоновых процессов и задействована гранулированная модель запроса полномочий (дополнение не может активироваться сразу для всех страниц, а будет работать только в контексте активной вкладки). Изменена обработка Cross-origin запросов - на скрипты обработки контента распространены те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Запрещено выполнение кода, загруженного с внешних серверов (когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). Компания Google устранила все основные проблемы, мешавшие переходу на третью версию манифеста, и учла пожелания в его функциональности, например в API declarativeNetRequest допустимое число статических правил было увеличено до 330 тысяч, а динамических до 30 тысяч. Компания Mozilla не будет полностью применять все требования третьей версии манифеста и сохранит в Firefox поддержку блокирующего режима работы API webRequest, необходимого для работы классических дополнений для блокировки рекламы. Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, рекомендовал пользователям продолжить использование классического uBlock Origin в Firefox или перейти на новое дополнение uBlock Origin Lite (uBOL) в Chrome. Разработка старого uBlock Origin будет продолжена, несмотря на прекращение его поддержки в Chrome. uBlock Origin Lite является упрощённым вариантом uBlock Origin, переведённым на декларативный API declarativeNetRequest и совместимым с третьей версии манифеста. Из-за ограничений API declarativeNetRequest, который самостоятельно обрабатывает правила блокировки и не позволяет использовать собственные алгоритмы фильтрации, в uBlock Origin Lite реализована лишь часть функциональности uBlock Origin. Например, в uBlock Origin Lite оказалось невозможно перенести динамические фильтры контента и URL, фильтры HTTP-заголовков, средства для отключения скриптов, шрифтов и мультимедийных элементов большого размера в привязке к отдельным сайтам, многие опции фильтров (strict1p, strict3p, domain, redirect-rule, removeparam), защиту от обхода блокировок через манипуляции с DNS. По умолчанию в uBlock Origin Lite от uBlock Origin отключены косметические фильтры для замены содержимого на странице ("##"), возможности подстановки скриптов на сайты ("##+js"), фильтры для перенаправления запросов ("redirect="), фильтры заголовков CSP (Content Security Policy) и фильтры для удаления параметров запросов ("removeparam="). Для включения данных возможностей требуется явное предоставление дополнению расширенных полномочий для изменения и чтения данных сайта. В целом, uBlock Origin Lite решает задачу по блокировке рекламы, но менее эффективен в ситуациях, когда на сайтах применяются методы противостояния блокировщикам. По производительности uBlock Origin Lite потребляет немного меньше ресурсов CPU и памяти, чем uBlock Origin, но приводит к загрузке немного большего объёма данных при открытии страниц.



