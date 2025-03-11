Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store

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|3.40, чебурашка (?), 11:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–25 +/–
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я про людей спрашивал, а не про сектантов. ты-то понятно, что угодно сожрёшь ради своей веры.
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|4.44, pic (??), 11:19, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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ещё 3 года назад перешёл на chromium в debian, и сайты не жалуются, что у меня смердяк в виде ff esr
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|5.54, чебурашка (?), 11:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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ну да, я тоже долго по привычке сидел на мусоре. потом оно при обновлении снесло мне поисковик и я выкинул эту парашу. долго удивлялся, почему ранее хромого не попробовал(потому что мозила-пропаганда, вот почему).
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|7.88, чебурашка (?), 12:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, яндекс-помойку снесло и поставило либо гугл-помойку, либо утка-помойку(это совсем позор) - не помню точно.
кстати, смотрим на данного мозила-бота. каков один из основных тезисов их методички? "корпорация зла"/"слежка(без моего ведома)"/"монополия(которая делает что захочет)" - т. е. не следование базовым свободам/интересам пользователей со стороны гугла. что мы видим здесь? - ровно то же самое от мозилки. и что же данный бот отвечает на это:
> Правильно сделали
он начал оправдывать подобные методы, похоронив этим мозила-сказки. это уже отборный сектант. ну либо просто плохую подготовку получил.
причём если подобные лозунги насчёт гугла являются пропагандой мозилки, то вот в случае с мозилкой это реальность. вот такие они, типичные борцуны за свободку.
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|8.117, Аноним (117), 12:36, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А чем плох поиск от DuckDuckGo кроме, того, что для пользователей из РФ, повыше... текст свёрнут, показать
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|7.93, чебурашка (?), 12:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я не сижу с мобилки. мобилка только в качестве экстренного/портативного и заходить там надо во всякую муру типа банков, где рекламы и так особо нет.
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|7.99, lufog (ok), 12:16, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я использую AdAway со списками от Schakal (списки можно найти на 4pda). За одно и в приложениях реклама режется.
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|5.58, Аноним (58), 11:28, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С времен Internet Explorer, а это начало двухтысячных, ни одного сайта не видел, который жаловался бы на браузер.
Хоть примеры сайтов укажи.
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|6.121, Аноним (120), 12:43, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ни одного сайта не видел, который жаловался бы на браузер.
Потому что сайты оптимизируют под браузер, и в приоритете Chrome, как самый популярный, пихаемый во все Android ы.
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|6.140, pkdr (ok), 13:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если уж пошла такая пьянка, то сайты ещё и должны требовать единственно верного разрешения экрана, чтобы себя смотреть!
Например 800х600, ну иногда даже 1024х768!
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|2.9, Аноним (9), 10:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вообще-то офигенный браузер. По размеру в несколько раз меньше хрома, жрет меньше хрома, но при этом прекрасно и без багов открывает любые сайта, да еще и uBlock Origin работает. В идеале бы еще все его куски на расте переписать на С++, чтоб можно было собирать через gcc и был бы самый лучший браузер на планете из когда-либо созданных.
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|3.13, Аноним (13), 10:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наоборот, в идеале бы увеличить число написанного на расте, чтобы меньше было cve
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|3.14, Аноним (14), 10:52, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Только Гуглу запретили платить мозилле за добавления Гугла в поиск. Теперь мозилла гарантировано загнётся.
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|3.43, чебурашка (?), 11:19, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> По размеру в несколько раз меньше хрома
важный критерий.
> жрет меньше хрома
в фантазиях.
> прекрасно и без багов открывает любые сайта
за 1000 лет пару страничек открывает.
> и uBlock Origin работает
скорее обещания работают.
> В идеале бы еще все его куски на расте переписать на С++
да, и ещё что бы они браузер пилили вместо хайпа. но мечтать не вредно.
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|4.68, Аноним (9), 11:38, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в фантазиях.
в реальном использовании
> за 1000 лет пару страничек открывает.
очень толсто, попробуй тоньше, циркач.
> скорее обещания работают.
да прям щас работает
> да, и ещё что бы они браузер пилили вместо хайпа. но мечтать не вредно.
даже при наличии хайпа вместо пиления браузера, он все еще лучше хрома. Вот это прикол.
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|5.73, чебурашка (?), 11:50, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> в реальном использовании
какое реальное использование может быть у сектанта? правильно, никакого - он в любом случае сообщит о превосходстве своего идола.
> очень толсто, попробуй тоньше, циркач.
сел в лужу и начал клоунаду - молодец, уже дрессированый.
> да прям щас работает
нет, не работает. ну хотя по меркам мозилла-ботов - да, действительно работает. так же как и руст/серво/вебрендер/и прочие истории. потому что:
> даже при наличии хайпа вместо пиления браузера, он все еще лучше хрома. Вот это прикол.
вот та самая причина для "работает" выше. сектант будет жрать что угодно для защиты своей веры. это примерно как "даже если мозила засунет мне 10 сапогов в зад - они всё ещё лучше хрома" - мощно.
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|6.115, Аноним (9), 12:34, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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секант тут только ты, защищающий хром и его смазанные лубрикантом зонды
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|3.123, Аноним (120), 12:45, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вообще-то офигенный браузер. По размеру в несколько раз меньше хрома, жрет меньше хрома, но при этом прекрасно и без багов открывает любые сайта
Фанатикам Chrome, этого не обьяснишь.
А как он hdd / ssd уничтожает.
И вкладка 1024 mb.
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|4.135, чебурашка (?), 13:00, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как он hdd / ssd уничтожает.
кстати, судя по всему новые сказки подъехали. ну либо старые, но слишком маргинальные. в общем, теперь мозилка оберегает тебя не только от корпораций, но и от уничтожения hdd / ssd.
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|2.15, Аноним (120), 10:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> этим недоразумением ещё кто-то пользуется?
Хром это наверное как пепси.
А Firefox это наверное как кола.
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|4.124, Аноним (120), 12:49, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наоборот.
Возможно Хром это как Черноголовка.
А Firefox это наверное как Сады Придонья.
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|3.47, чебурашка (?), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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я слабо шарю во всяком брендо-мусоре. ты мне хотел сказать что-то навроде "о вкусах не спорят"?
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|4.77, чебурашка (?), 11:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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какой-то опущенный прибежал и минуснул все мои комменты - даже этот выше, хотя там просто не за что минусить. мне нравится как они не палятся, причём каждый раз.
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|2.45, Аноним (45), 11:20, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь со времен первых версий, и очень рад что firefox отказалась от однопоточного xul, тем самым ускорив работу браузера.
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|3.78, Nochi (?), 11:54, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так вроде же разрабы дополнений начали переводить дополнения xul, на многопоток, да firefox не стал очень быстрым, за то крутые дополнения были утраченны
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|1.8, Аноним (-), 10:46, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Корпорация добра решила что пора don't be evil и пошла наносить пользу и причинять добро. Потому что может.
Мозила самовыпилиась из чата, и теперь это официально - они двойное харакири сделали. Сперва анонсом о вхождении в воркгруп хромиума, потом апдейтом приваси полиси и faq.
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|2.48, Аноним (48), 11:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"don't be evil" уже не в моде. С 2018 они "do the right thing".
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|1.11, Аноним (14), 10:51, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот наглядный пример чем плоха монополия. А хомячки радовались. Хорошо что хром выделят в отдельную компанию.
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|2.17, Аноним (12), 10:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работать надо. А не в носу ковырять. И на монополии пенять. Позже времени.
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|2.20, Аноним (120), 10:54, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Хорошо что хром выделят в отдельную компанию.
Это ребрендинг называется.
Видел Snikers, видел Mars. Это все Nestle.
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|3.27, тоже Аноним (ok), 11:02, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то нет. Марки Snickers, Mars и Whiskas принадлежат Mars.
И не имеют к Nestle никакого отношения ;)
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|4.32, Афроним (?), 11:05, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего придрался к челу? Это частное и сути не меняет. Лично я с ним определенно согласен.
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|5.36, Аноним (14), 11:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что ты недалёкий. К монополии это пример отношения не имеет.
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|6.41, Афроним (?), 11:11, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе далекому привели пример как эффективно оптимизируют в рамках одной кампании. Гугл принадлежит кое-кому. на А кампания называется,но я не помню точно как. Вот ей скажут как надо и будет из одного червяка два. Только особо одаренные вроде тебя не видят очевидног.
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|7.50, pic (??), 11:23, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет консорциум или комитет по управлению судьбой браузера, это немного затруднит продавливание инициатив. Хотя почти все браузеры сдохли, остался последний.
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|7.90, Аноним (14), 12:08, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего там не оптимизировано там разные компании. На рынке шоколадом нет монополии. Пойми уже простой факт.
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|2.33, Крабоед (?), 11:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Монополии это наше будущее и настоящее, времена тысяч мелких лавочников давно прошли, основная работа была и будет за крупняком который будет лишь еще более укрепляться и монополизироваться, это тренд. Разлом на более мелкие компании это лишь временная паллиативная мера. Поэтому важно кто этими монополиями владеет. В идеале ими должен владеть народ в лице демократически избранного правительства. Если же будут владеть частники, то открывается огромный простор для злоуплтреблений, что мы тут и видим.
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|3.65, Дмитрий (??), 11:37, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"за крупняком который будет лишь еще более укрепляться и монополизироваться" - так всегда было. Однако это не помешало никому не известному хрому отодвинуть солидный, популярный и крайне зажравшийся ИЕ. Надеюсь и тут колесо провернётся.
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|4.85, Крабоед (?), 11:58, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот за "ранее неизвестным Хромом" стоял гигант в виде Гугла. Чуда не произошло, просто один крупняк подвинул другого, "Король умер, да здравствует король!".
Было бы круто если лидировать стал браузер от non-profit, хотя на примере OpenAI мы видим как они легко могут захотеть стать for-profit как только запахнет крупными деньгаии
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|3.144, чатжпт (?), 13:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«доминирующим признается положение субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50%»
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|3.146, Fyjy (-), 13:26, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут даже дело не в количестве.
А в качестве - $49.5/Release
Т.е если разделить 50 баксов на 87 человек - становится еще грустнее))
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|1.16, Афроним (?), 10:53, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так неожиданно, я просто в шоке. Теперь будем любить рекламу.) Вообще прикольный был браузер, сообщал, что пароль был открыт и утек с данными.
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|1.21, Аноним (21), 10:55, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость протухла уже недели три как. Ну а так, да, все ж к тому и шло давно, когда в планах замаячил этот третий манихвест.
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|2.23, Аноним (23), 10:57, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вчера после обсуждения на reddit смотрел, не было плашки, а сегодня уже есть. Видимо раньше выборочно отключали, а теперь для всех выкатили.
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|4.34, Аноним (34), 11:06, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, операция "ковер" :)
Извините, а нельзя ли ее отредиректить - под окна офиса гугла? На правах фидбэка о нововведении.
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|1.24, Аноним (21), 10:57, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вроде в Brave еще можно ставить этот ваш Юблок. Влом проверять, у меня там установлен AdGuard, что и вам советую. Точно так же режем рекламу, плюс можно импортировать свои списки (и из сабжа в том числе).
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|2.26, Афроним (?), 10:59, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня импортирован в Ублок список яндекса, а на главной странице не режет рекламу под строкой поиска.( Может быть другой список нужен?
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|3.30, Аноним (5), 11:04, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивлён, что кто-то ещё Яндексом пользуется. С определённого момента там стало очень сложно нужное находить, т. к. многое убрали из выдачи и добавили рекламу.
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|2.29, пох. (?), 11:03, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вроде в Brave еще можно ставить этот ваш Юблок.
пока можно. Но может получиться что это не их заслуга, а недоработка. И после следующего мержа исходников станет нельзя.
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|2.62, Аноним (62), 11:33, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Supermium можно и будет можно: автор в версии на 132-м сохранил второй манифест, и обещает продолжать.
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|3.71, Афроним (?), 11:48, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличный браузер. Без него только на Опеннет сидеть и оставалось бы нитакусикам.
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|3.111, Аноним (150), 12:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аж целый _один_ автор, это как мейнтейнер 500 пакетов. Ну спасибо.
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|1.28, пох. (?), 11:02, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если кто не в курсе - cookie autodelete тоже туда же. Вручную оверрайд еще работает, но установить из каталога больше нельзя (и аккуратнее с "auto delete" - это васянский скам с полутора ревью).
Гугель так любит чужую privacy, аж жыть без нее не может.
Посмотрим, что скажет brave после обновления.
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|2.35, Афроним (?), 11:07, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЯБ в ру сегменте по статистеке яндекса уже всех победил. Шах и мат гусары.
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|3.148, Аноним (150), 13:30, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы был настольный вариант Lite. На смарте такой ставлю, на всякий случай, раз в месяц что-то открыть. Полный вариант - даром не нужен.
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|1.39, myster (ok), 11:10, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не использовал uBlock Origin из-за того, что его предустанавливали в некоторые браузеры (приходилось выковыривать) и агрессивно рекламировали из каждого утюга.
Есть другие блокировщики не хуже, их не удаляют из стора. Не буду рекламировать.
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|2.49, Аноним (49), 11:22, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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+1
Вообще не понимаю, в чём новость. Какой-то из блокировщиков рекламы не захотел обновляться и был отключён. Я им не пользовался ни разу. Есть куча других не хуже.
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|3.52, Аноним (21), 11:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Есть другие блокировщики не хуже
>Есть куча других не хуже
Палишься, same person.
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|3.97, anonymous (??), 12:14, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то что ни одного ПОЛНОЦЕННОГО блокировщика рекламы в chrome не осталось. Потому что необходимые им функции выпилили из хрома.
Разумеется, uBlock Origin не захотели становится неполноценными. Но нашлись люди, которые решили поторговать своим честным именем, перевели свой блокировщик на новый API и продолжают называть его блокировщиком, хотя как раз рекламу он блокировать перестал.
Ну и в догонку, хоть это и не принципиально, из хрома отвалилась поддержка КриптоПРО. Но его пользователи как правило сидят на яндексе и демарш гугла не заметили.
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|2.51, Аноним (21), 11:23, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть другие блокировщики не хуже
>Не буду рекламировать
Ок, продолжай держать нас в курсе.
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|2.55, lxvd (?), 11:25, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не использовал uBlock Origin из-за того, что его предустанавливали в некоторые браузеры
> (приходилось выковыривать) и агрессивно рекламировали из каждого утюга.
> Есть другие блокировщики не хуже, их не удаляют из стора. Не буду
> рекламировать.
Все остальные намного хуже.
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|1.53, HotR (?), 11:24, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Firefox рулит! На хромовые кривые поделки никогда не возникало желания Лису менять.
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|3.75, Аноним (75), 11:51, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гадят и гадят. Гадят и гадят. Гадят и гадят.
Убирают. Удаляют. Вырезают.
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|1.60, Аноним (150), 11:29, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Реализовать uBlock Origin в виде демона, настроить браузер через локальный прокси.
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|1.79, Аноним (79), 11:54, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гугл навязал брюнеткам Chrome через Android, тем самым поработив мир в угоду собственному заработку, что, разумеется, не грех. Грех — то, что он оставил брюнеток без альтернативы, и теперь они вынуждены мыкаться среди бессмысленных хаотично всплывающих окон.
Доведите информацию до жильцов: Firefox + uBlock origin — инструмент джентльмена.
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|1.86, Аноним (86), 11:58, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Конченые уроды, впрочем, есть Firefox.
Я пока гоняю с enterprise policies, которые Максим отказался в советах публиковать.
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|3.96, Аноним (14), 12:13, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что тебе написать ты сам не можешь найти как включить манифест 2 через enterprise policies? Отойди от компьютера и никогда больше к нему не приближайся.
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|4.105, Афроним (?), 12:20, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тю, я то думал там будет что-нибудь навороченое вроде юзер.жс, а оно вон чего Михалыч.)
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|5.110, Аноним (14), 12:24, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что ты делал не называется думать. Думать это высшая нервная деятельность до которой тебе ещё долго развиваться.
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|6.114, Афроним (?), 12:32, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мои ганглии всяко твоего моска лучше будут.)А вообще ткни меня в мои саки, а то я не разберу никак где я виноватый.
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|2.92, Аноним (14), 12:09, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Админ этого сайта на сквозь проплачен. За счёт этого и живёт.
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|1.94, Аноним (94), 12:10, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Chrome? Это же тот самый браузер, в мобильных версиях которого принципиально нельзя (и никогда не будет льзя) устанавливать блокировщики рекламы? Где вместо этого пользователям предлагают удовлетвориться встроенной опцией "блокировать некоторую рекламу, которую корпорация соизволит счесть чересчур навязчивой или вводящей в заблуждение, а все остальное ни в коем случае не блокировать"?
Я вообще не понимаю, кто и для каких целей может всерьез использовать такой браузер. Люди с кнопочной звонилкой и десктопом? Мазохисты?
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|2.102, Аноним (79), 12:17, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Chrome?
> Я вообще не понимаю, кто и для каких целей может всерьез использовать такой браузер.
Два чая гражданину!
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|3.137, Афроним (?), 13:03, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Супермиум в тренде. Я вообще на бздунов надеялся, они пили какой-то браузер под БСД лицухой, но виндузятник пошел легким путем и всех победил.) Выше пишут, что оставит возможность установки Ублок с манифестом2. Скрещу пальцы за почтенного программиста. Академики пока еще в работе наверное.
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|2.131, Аноним (120), 12:53, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я вообще не понимаю, кто и для каких целей может всерьез использовать такой браузер. Люди с кнопочной звонилкой и десктопом? Мазохисты?
Используй Edge.
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|1.138, Аноним (138), 13:06, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и дождались. Скажем спасибо всем тем, кто ещё при анонсе не перешёл на firefox и форки в качестве протеста. Вы хотели смотреть рекламу? Смотрите и не жалуйтесь
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|1.151, penetrator (?), 13:33, 11/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я сижу на firefox и когда заходит речь о рекламе, я просто не понимаю о чем это они говорят, какие-то прокси, на роутер дроутер, я как в зоопарке в такие моменты
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