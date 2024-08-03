В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin

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|1.1, kvaps (ok), 13:13, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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Интересно как это повлияет на популярность Google Chrome. Насколько мне известно Firefox очень популярен на мобилках из-за возможности устанавливать дополнения и в т.ч. тот самый uBlock Origin, которая в мобильном Chrome просто-напросто отсутствует
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|2.5, opennetuser (ok), 13:14, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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На мобилках резалка рекламы есть во всех браузерах (кроме хрома), так что файерфокс не в трендах
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|3.8, Аноним (8), 13:18, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Так эти твои браузеры они оставляют кого надо рекламу, а сабжевый плаг режет все под чистую.
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|7.76, Аноним (76), 14:56, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, то есть ты ещё и таким тестам вершишь. Окай. Дело твое, но писать об этом зачем?
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|2.13, нах. (?), 13:24, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно как это повлияет на популярность Google Chrome.
открою тебе страшную тайну: никак.
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|2.46, iPony129412 (?), 14:15, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Насколько мне известно Firefox очень популярен на мобилках
Да как-то не очень.
Среди гиков и то всё же Firefox на мобильных весьма корявый.
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|3.64, _kp (ok), 14:44, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это user agent показывает, а он обычно стоит как chrome.
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|4.75, Аноним (75), 14:56, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На мобиле он стоит как фаерфокс. Или что это за люди меняют юзерагент в ФФ на мобиле зачем и как?
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|2.87, BrainFucker (ok), 15:06, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно как это повлияет на популярность Google Chrome.
Никак, на мобилках большинство пользуется отдельными приложениями под каждый сервис, а браузерами редко пользуются.
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|4.111, BrainFucker (ok), 15:34, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этим гики в основном страдают. Массы ставят клиент Ютуба, клиент ВК, клиент ТГ, клиент ТикТока, клиент Авито, клиент Яндекс.Такси, приложение Яндекс.Карты, клиент Mastodon и т.д.
Сейчас ещё ТГ как и некоторые другие площадки внедряют встроенные приложения, таким образом будут ещё и что-то типа "Приложение Opennet.ru для Telegram". Идея не нова, такое есть и в Discord, и в Bitrix24. https://telegra.ph/file/23b6ed1072ad85662ea59.png
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|5.121, Аноним (121), 16:16, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Discord и Bitrix, lol. В первую очередь такое есть в wechat/alipay.
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|6.122, BrainFucker (ok), 16:19, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это кому что ближе, я вот wechat и alipay не видел, зато для bitrix24 пилить доводилось.
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|2.104, Аноним (109), 15:23, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никак. Большинство юзеров хрома не юзают блокировщики. А если и юзают, то какой-нибудь Adblock Plus, им пофиг если какая-нибудь реклама пролезает. uBlock Origin не так популярен, как кажется.
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|2.114, Аноним324 (ok), 15:40, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет никакого фаерфокса в топах скачивания апстора и гугл стора, соответственно твой спич про "популярность фаерфокса" на телефоне, ЛОЖЬ.
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|2.4, Аноним (4), 13:14, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пруф или гонишь. Никто не отказывался. Это было неизбежно, весь инет гудел.
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|1.6, dullish (ok), 13:16, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну вот. Опять переходить на лису. А я ведь только начал привыкать к Яндекс-браузеру. (((
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|2.10, opennetuser (ok), 13:20, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, мне многие говорили, что ЯБ это какой-то треш, к которому никак не привыкнешь…
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|3.16, dullish (ok), 13:26, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот я и решил поставить эксперимент на себе. И, нет, ничего такого страшного не наблюдаю. Обычный хром с яндексовскими надстройками. Некоторые из них даже полезны.
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|4.20, Rev (ok), 13:28, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только он сливает все ссылки, по которым вы ходите, к себе. Подшиваются к делу, так сказать.
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|5.22, Аноним (22), 13:31, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То, что гугл сливает — это нормально, а что яндекс сливает — плохо?
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|6.25, Аноним (25), 13:43, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Индус из Гугла мне ничего не сделает, я в другом городе. А товарищ майор вполне себе может приехать и пощупать меня.
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|7.29, dullish (ok), 13:49, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Интерес гипотетического "товарища майора", скорее может вызвать результат эвристического анализа Вашего траффика. Например большие объёмы передаваемой информации по одному и тому-же адресу. Или, наоборот, полное отсутствие коннекта с той или иной группой адресов, характерной для обычного серфинга.
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|8.32, Аноним (32), 13:53, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Чувак ты в группе из 5 человек напишешь пост против сам знаешь чего и тебе уже д... текст свёрнут, показать
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|5.23, dullish (ok), 13:34, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Только он сливает все ссылки, по которым вы ходите, к себе. Подшиваются
> к делу, так сказать.
Да уж, если мир узнает о моих кровавых оргиях на гитхабе или, нарушающих женевские конвенции, баталиях на радиолюбительских форумах то репутации конец.
А вообще как бы, очевидно, что для любых действий требующих хотя бы минимальной конфиденциальности, любые мейнстримные решения не пригодны категорически.
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|6.27, Аноним (8), 13:46, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если тебе нечего скрывать так выкладывай прямо сюда или давай я тебе бинарник дам он сам всё сольёт.
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|7.59, Аноним (59), 14:37, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хе, ты еще попробуй такой бинарник написать, чтобы он на моей системе запустился
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|8.66, dullish (ok), 14:46, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как там по классике Здравствуйте, я - молдавский вирус В виду бедности моего с... текст свёрнут, показать
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|4.48, нах. (?), 14:20, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Некоторые из них даже полезны.
да, например сертификат товарищмайора сразу же установлен!
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|5.54, dullish (ok), 14:29, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что? Не, ну серьёзно. Что из этого следует? То что кто-то, обладающий доступом в центр сертификации, теоретически сможет сделать суровый MitM и прочитать Ваши комменты в VK? Так он их и так прочитает. Или боитесь что этот же самый бесчестный человек захочет опустошить Ваш банковский счёт? Так с горизонтом в полгода Вам, по любому, будет не зайти на сайт банка без этой самой "минцифры".
Искренне поражаюсь людям которые придумывают себе страшилки и потом их иступлённо боятся, игнорируя реальные опасности как в сети так и офлайне.
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|6.65, нах. (?), 14:46, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И что? Не, ну серьёзно. Что из этого следует? То что кто-то,
> обладающий доступом в центр сертификации, теоретически
то есть... что значит - теоретически? Товарищмаер - мы разьве не именно для этого его и создавали?!
> прочитать Ваши комменты в VK? Так он их и так прочитает.
помимо неправильных комментов в вк (тут уже ничего не поможет комментящим, необучаемы в принципе) есть и другие цели, которые так вот просто зайдя чайку попить в домик Зингера тебя не сдадут.
> Или боитесь что этот же самый бесчестный человек захочет опустошить Ваш
Ну и это, кстати, тоже. Товарищполковник, понятно, каждый год и так получает по квартире денег, но есть же лейтенанты, и жить они хотят сейчас, а не по выслуге лет (да и так ясно что дальше капитана не дадут). Почему бы от подторговывания базами им не перейти к подторговыванию доступом, если аппарат-то - есть?
> банковский счёт? Так с горизонтом в полгода Вам, по любому, будет
> не зайти на сайт банка без этой самой "минцифры".
я это уже который год слышу. Но что-то как-то каждый раз не складывается. Даже священные госуслуги не торопятся установить единственно-верный сертификат (товарищмаер - это вот все же - недоработка! Поуехавшие холопья не будут ставить яндекс-браузер если им не помочь!)
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|7.83, dullish (ok), 15:03, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Товарищмаер - мы разьве не именно для этого его и создавали?!
На 100% уверен, что нет. Иметь национальный сертификат, это, вроде как, правило хорошего тона. Вот как его в будущем будут использовать - другое дело. Но, на текущий момент, его наличие в браузере, с которого Вы "смотрите видосики и лайкаете котиков" никакой реальной опасности не представляет.
>Даже священные госуслуги не торопятся установить единственно-верный сертификат
Потому что им и всем подсанкционным банкам их исправно выдают "недружественные" центры. Почему? Ага, немного опасный, но очень интересный вопрос.
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|8.124, нах. (?), 16:21, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
простите, среди каких людоедий это правило Я что-то в своем списке ни одного н... текст свёрнут, показать
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|7.92, noc101 (ok), 15:09, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>то есть... что значит - теоретически? Товарищмаер - мы разьве не именно для этого его и создавали?!
Пруфы давай или балабол.
Хотя мы все и так знаем что ты балабол.
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|2.19, Wed (??), 13:27, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это слишком простой путь, будем искать другие объодные пути в Google Chrome!
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|3.116, Выньдузь. (?), 15:45, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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АдГуард тоже в протестунах,а значит как и Ублок похерится при третьем манифесте.
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|4.119, noc101 (ok), 16:07, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> АдГуард тоже в протестунах,а значит как и Ублок похерится при третьем манифесте.
у адГуард есть приложение, которое занимается блокированием рекламы. Может оно не стухнет?
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|1.21, Rev (ok), 13:29, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А правильно было бы разработчикам рекламорезок начать показывать такие окошки о том, что скоро Гугл Хром перестанет предоставлять нужны API для полноценной блокировки рекламы, и что надо искать альтернативу Хрому.
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|1.24, Ося Бендер (?), 13:42, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вижу следующие пути развития ситуации:
- пользователи юБлока начнут переходить из Хрома на Файрфокс;
- сайты с рекламой начнут отдавать контент только для Хрома, Файрфокс начнут дропать;
- Файрфокс тоже примет 3-й манифест Хрома.
Файрфокс на тебя вся надежда, не дай себя закопать...
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|2.41, Аноним (-), 14:03, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хитрую лису не для того на прикорме держат, чтобы она вольготно расхажвала
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|2.63, Аноним (63), 14:44, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Opera перейдут, дел то. Она давно уже у всех кому надо было.
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|4.117, Аноним (63), 15:51, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну во-первых всё лишнее вроде отключается (если нормальная реклама не нравится), а, во-вторых, это operagx.
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|2.100, Аноним (100), 15:19, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сайты с рекламой начнут отдавать контент только для Хрома, Файрфокс начнут дропать
Ничто не мешает им делать это уже сейчас. Аналог Web Environment Integrity от Apple уже давно на всех устройствах, и в хроме поддерживается тоже.
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|2.42, Аноним (42), 14:05, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В FF по крайней мере режет Яндекс директ везде, кроме самого Яндекса
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|3.68, Имя (?), 14:47, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Качаешь RU AdList: Counters и на яндыхе тоже пропадает.
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|2.58, Аноним (57), 14:36, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там где не режет, можно вручную настроить фильтрацию рекламного трафика средствами UBO
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|2.67, _kp (ok), 14:47, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В крайнем случае режкт всесте с яндексом, для которого можно использовать другой браузер.
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|3.106, Аноним (106), 15:24, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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uBlock Origin и аналогичные расширения это не волшебное ПО, которое само что-то там делает.
Скрытие рекламы и т.п. это труд пользователей (которые сообщают о проблемах на сайте) и людей ответственных за создание правил, по которым работают блокировщики.
Ещё желательно читать, что пишут сами составители правил на официальных ресурсах (в uBlock Origin кнопка (i) на против фильтра).
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|2.108, Аноним (106), 15:28, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, рекламу от Яндекс убрать можно.
Надо открыть uBlock Origin.
Рядом с фильтром RU AdList нажать (i).
Откроется официальная страница поддержки с информацией от автора RU AdList.
Там найдёте ссылку на фильтр RU AdList: Counters
Эту ссылку надо импортировать в uBlock Origin.
Помимо скрытия рекламы от Яндекс добавится блокировка всяких трекеров, счётчиков и т.п.
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|1.35, Выньдузь. (?), 13:55, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В Атом когда устанавливал ublock origin были сообщения об ошибке из-за манифеста2,но работает пока ещё исправно.
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|1.40, Аноним (40), 14:00, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В хроме есть опция ExtensionManifestV2Availability. Браузер можно пока не менять.
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|1.43, Аноним (43), 14:08, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто надо перейти на Brave или Ungoogled Chromium. Там обещали собирать с поддержкой второго манифеста независимо от решений Гугла.
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|3.52, Konqi (ok), 14:24, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну у меня тоже пока нету предупреджения в Chromium.
Интересно, как дальше будет.
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|2.56, Аноним (56), 14:34, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, это тот же самый хром... ну, то есть кодовая база у них общая.
А во-вторых, бинарную сборку хромиум мало кто делает, - в основном дают сырцы. А из сырцов его ставить такое себе удовольствие... часа этак на три.... если не больше. И так при каждой смене версии, а они выходят часто) В общем. Если вы не истинный мазохист... пардон, гентушник))) , то я бы на вашем месте, сторону хромиума не смотрел.
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|2.74, Выньдузь. (?), 14:54, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Manifest V3 — это третья версия стандарта, которая определяет набор функций, которые могут использовать расширения в Chrome.
Основные изменения в Manifest V3:
На смену фоновым страницам придут Service Workers.
Модификации сетевых запросов будут обрабатываться не с помощью webRequest API, а за счёт declarativeNetRequest API.
Расширения не смогут выполнять JavaScript-код, размещённый удалённо.
Против Manifest V3 уже выступили разработчики uBlock Origin, Ghostery, AdGuard, NoScript и TrackMeNot, а также некоммерческий Фонд электронных рубежей.
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|1.61, Аноним (56), 14:42, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении использования Chrome
/fixed
Ибо зачем он такой нужен красивый и переливающийся весь рекламными баннерами? Мне, например, он и даром не нужен такой.
Лично мне нужно браузер работающий как браузер, а какой контент мне смотреть и нужна ли мне в нем реклама, я уж как нибудь и без гулевцев решу. И если вопрос ставится "или-или", то я выбираю "или" без хрома. Точка!
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|2.72, нах. (?), 14:51, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении использования Chrome
куда ты с подводной лодки-то деваться собрался, глупый?
> Ибо зачем он такой нужен красивый и переливающийся весь рекламными баннерами? Мне,
инторнеты смотреть. А кто не хочет - покажем вместо инторнетов предложение срочна-срочна обновить браузер. Или вон это... "ray id: 12345678910, пишите на деревню бабушке"
> Лично мне нужно браузер работающий как браузер, а какой контент мне смотреть
> и нужна ли мне в нем реклама, я уж как нибудь
вот никакого и не смотри. Правильное решение. Выколоть себе глазики чтоб греховного не видеть!
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|1.62, Эксперт (?), 14:43, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь майки в эдже этого не сделают, так к нему привык за последние полгода, что возвращаться на мозилу неохота
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|2.73, Корпорация Зла (?), 14:53, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Надеюсь майки в эдже этого не сделают, так к нему привык за
Ты нам предлагаешь - САМИМ это теперь поддерживать, без конца исправляя за изменениями недокументированных внутренних апи в мегатоннах гуглевой лапши?! Мы зачем по-твоему своего аналогов не имеющего йожа похоронили и на шкурку от хромиума со своей телеметрией переходили?!
> последние полгода, что возвращаться на мозилу неохота
молодец, хороший, правильный раб. А к неработающему ублоку - ну попривыкнешь, со временем. В конце-концов, рекламу на опеннете и новая упрощенная версия будет срезать.
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|3.89, Эксперт (?), 15:07, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем так неуважительно писать. Эдж отличный, быстрый браузер, в отличие от лисы, по поводу телеметрии, зачем тебя она беспокоит? Ты пользуешься смартфоном? или ЭТО другое? :)
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|1.69, Эксперт (?), 14:48, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Господа товащи! Дайте ссылки на правильную настройку лисы и что может заменить встроенный покет. Надо подготовиться к возможному переезду:)
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|2.103, BrainFucker (ok), 15:23, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Господа товащи! Дайте ссылки на правильную настройку лисы
Да там настраивать особо ничего не надо. Из недефолтного у меня разве что включен принудительный https, включен сброс кукисов при закрытии браузера (личная заморочка, придётся авторизовываться везде заново, но мне ок).
Из расширений стоит Stylus, User Agent Switcher, Simple Modify Headers, uMatrix (от того же автора uBlockOrigin, заброшено, но работает, мне оно больше нравится).
Интерфейс включен компактный (более узкие панели вкладок и адресной строки).
Поле ввода поиска использую по старинке отдельное, оно из коробки до сих пор поддерживается, но кому как, кому-то может удобно в адресную строку писать поисковой запрос.
> и что может заменить встроенный покет.
Не пользуюсь ни им, ни его аналогом, хз зачем оно. Пользуюсь классическими закладками, упорядоченными по папкам.
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|3.112, Эксперт (?), 15:37, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо за ответ, по поводу покет, в эдже есть удобные 'Коллекции', раньше я их не понимал, когда есть Закладки, но когда стал их использовать как временное хранилище статей, ссылок на обучающие материалы привык к ним.
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|1.99, Аноним (100), 15:17, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Replace it with similar extensions
А что не
>Replace it with similar (or somehow dissimilar) browsers?
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|2.118, нах. (?), 16:05, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что не
>>Replace it with similar (or somehow dissimilar) browsers?
ты много браузеров-то написал? Ну вот поэтому и "не"...
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|1.113, Умный (?), 15:39, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так не обновляйте браузер, ибо уязвимостей не существует, это голограмма для набора баллов.
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|2.125, Аноним (125), 16:42, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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исходя из последних событий, наплодят разных VPN приложений, и люди сами будут ставить рандомную фигню...а вот не обновлять браузер это вообще ни о чем.
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