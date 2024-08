В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin

2.10 , opennetuser ( ok ), 13:20, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, мне многие говорили, что ЯБ это какой-то треш, к которому никак не привыкнешь…

3.16 , dullish ( ok ), 13:26, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот я и решил поставить эксперимент на себе. И, нет, ничего такого страшного не наблюдаю. Обычный хром с яндексовскими надстройками. Некоторые из них даже полезны.

4.20 , Rev ( ok ), 13:28, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только он сливает все ссылки, по которым вы ходите, к себе. Подшиваются к делу, так сказать.

5.22 , Аноним ( 22 ), 13:31, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То, что гугл сливает — это нормально, а что яндекс сливает — плохо?

6.25 , Аноним ( 25 ), 13:43, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Индус из Гугла мне ничего не сделает, я в другом городе. А товарищ майор вполне себе может приехать и пощупать меня.

7.29 , dullish ( ok ), 13:49, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Интерес гипотетического "товарища майора", скорее может вызвать результат эвристического анализа Вашего траффика. Например большие объёмы передаваемой информации по одному и тому-же адресу. Или, наоборот, полное отсутствие коннекта с той или иной группой адресов, характерной для обычного серфинга.

8.32 , Аноним ( 32 ), 13:53, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Чувак ты в группе из 5 человек напишешь пост против сам знаешь чего и тебе уже д... 9.37 , dullish ( ok ), 13:56, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 11015 65039 11015 65039 11015 65039 11015 65039 ... 9.38 , dullish ( ok ), 13:58, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как правило, такие группы изначально под колпаком ещё со времён царской охран... 9.127 , AleksK ( ok ), 16:57, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А можно реальные примеры, а не твои фантазии ... 9.128 , Аноним ( 128 ), 17:14, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Потому что четверо из этой группы будут в реале с формой и званиями ... 5.23 , dullish ( ok ), 13:34, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Только он сливает все ссылки, по которым вы ходите, к себе. Подшиваются

> к делу, так сказать. Да уж, если мир узнает о моих кровавых оргиях на гитхабе или, нарушающих женевские конвенции, баталиях на радиолюбительских форумах то репутации конец.

А вообще как бы, очевидно, что для любых действий требующих хотя бы минимальной конфиденциальности, любые мейнстримные решения не пригодны категорически.

6.27 , Аноним ( 8 ), 13:46, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если тебе нечего скрывать так выкладывай прямо сюда или давай я тебе бинарник дам он сам всё сольёт.

7.59 , Аноним ( 59 ), 14:37, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хе, ты еще попробуй такой бинарник написать, чтобы он на моей системе запустился

8.66 , dullish ( ok ), 14:46, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Как там по классике Здравствуйте, я - молдавский вирус В виду бедности моего с... 9.81 , Аноним ( 75 ), 15:00, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Переставай бредить, хорошо ... 10.88 , dullish ( ok ), 15:06, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Так бинарник то будет Или хотя бы кривенький скрипт на bash Наберут всяких ди... 8.80 , Аноним ( 75 ), 14:59, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать На го все на изи пишется На крайняк сам соберёшь ... 9.85 , Аноним ( 59 ), 15:04, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Не, не, не, куда это ты сливаешься Обещал бинарник -- давай бинарник ... 4.48 , нах. ( ? ), 14:20, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Некоторые из них даже полезны. да, например сертификат товарищмайора сразу же установлен! 5.54 , dullish ( ok ), 14:29, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что? Не, ну серьёзно. Что из этого следует? То что кто-то, обладающий доступом в центр сертификации, теоретически сможет сделать суровый MitM и прочитать Ваши комменты в VK? Так он их и так прочитает. Или боитесь что этот же самый бесчестный человек захочет опустошить Ваш банковский счёт? Так с горизонтом в полгода Вам, по любому, будет не зайти на сайт банка без этой самой "минцифры".

Искренне поражаюсь людям которые придумывают себе страшилки и потом их иступлённо боятся, игнорируя реальные опасности как в сети так и офлайне.

6.65 , нах. ( ? ), 14:46, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И что? Не, ну серьёзно. Что из этого следует? То что кто-то,

> обладающий доступом в центр сертификации, теоретически то есть... что значит - теоретически? Товарищмаер - мы разьве не именно для этого его и создавали?! > прочитать Ваши комменты в VK? Так он их и так прочитает. помимо неправильных комментов в вк (тут уже ничего не поможет комментящим, необучаемы в принципе) есть и другие цели, которые так вот просто зайдя чайку попить в домик Зингера тебя не сдадут. > Или боитесь что этот же самый бесчестный человек захочет опустошить Ваш Ну и это, кстати, тоже. Товарищполковник, понятно, каждый год и так получает по квартире денег, но есть же лейтенанты, и жить они хотят сейчас, а не по выслуге лет (да и так ясно что дальше капитана не дадут). Почему бы от подторговывания базами им не перейти к подторговыванию доступом, если аппарат-то - есть? > банковский счёт? Так с горизонтом в полгода Вам, по любому, будет

> не зайти на сайт банка без этой самой "минцифры". я это уже который год слышу. Но что-то как-то каждый раз не складывается. Даже священные госуслуги не торопятся установить единственно-верный сертификат (товарищмаер - это вот все же - недоработка! Поуехавшие холопья не будут ставить яндекс-браузер если им не помочь!)

7.83 , dullish ( ok ), 15:03, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Товарищмаер - мы разьве не именно для этого его и создавали?! На 100% уверен, что нет. Иметь национальный сертификат, это, вроде как, правило хорошего тона. Вот как его в будущем будут использовать - другое дело. Но, на текущий момент, его наличие в браузере, с которого Вы "смотрите видосики и лайкаете котиков" никакой реальной опасности не представляет.

>Даже священные госуслуги не торопятся установить единственно-верный сертификат Потому что им и всем подсанкционным банкам их исправно выдают "недружественные" центры. Почему? Ага, немного опасный, но очень интересный вопрос.

8.124 , нах. ( ? ), 16:21, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать простите, среди каких людоедий это правило Я что-то в своем списке ни одного н... 7.92 , noc101 ( ok ), 15:09, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >то есть... что значит - теоретически? Товарищмаер - мы разьве не именно для этого его и создавали?! Пруфы давай или балабол.

Хотя мы все и так знаем что ты балабол.