Изучение влияния на производительность 5000 дополнений к Chrome

Сервис мониторинга производительности web-сайтов DebugBear опубликовал результаты анализа влияния браузерных дополнений на производительность и комфорт работы пользователей. В ходе исследования протестировано 5000 наиболее популярных дополнений к Chrome. При тестировании оценивалась нагрузка на CPU, объём загружаемых данных, скорость загрузки страниц, задержки при взаимодействии пользователя с web-страницами и расходование дискового пространства. Некоторые выводы: Использование дополнений с блокировщиками рекламы, как правило, снижает нагрузку на CPU, уменьшает объём загружаемых данных и уменьшает потребление памяти. Например, дополнение uBlock Origin, насчитывающее 37 млн пользователей, снижает нагрузку на CPU с 57 до 4 сек. процессорного времени при просмотре протестированных страниц на одном из новостных сайтов с обилием рекламы. При этом снижение нагрузки на CPU при использовании неиболее популярных блокировщиков AdBlock (66 млн пользователей) и AdBlock Plus (45 млн пользователей) оказалось минимальным и не превысило 15%.





При оценке экономии трафика при включении блокировщиков, наилучшие показатели продемонстрировал uBlock Origin, который позволил снизить размер загружаемых данных на протестированных сайтах в среднем с 41 до 3 МБ. Дополнение ScriptSafe оказалось в рейтинге выше, но подобное достигнуто за счёт полного отключения JavaScript.





При тестировании влияния дополнений на потребление памяти наилучшие результаты оказались у дополнения DuckDuckGo Privacy Essentials. При использовании AdBlock Plus расход памяти увеличился.





Из 336 дополнений, имеющих более 1 млн пользователей, 11 приводили к увеличению нагрузки при обработке каждой страницы более чем на 0.5 сек. времени CPU. Худшие показатели отмечены у дополнения Monica, имеющего 2 млн. установок, - при его использовании на обработку каждой страницы тратилось дополнительные 1.3 сек. Дополнение Read&Write, имеющее 17 млн установок, отнимало 0.8 секунд процессорного времени.





Повтор теста на сайте Ikea позволил выявить замедляющие работу дополнения, решающие специфичные для интернет-магазинов задачи. Например, дополнение Honey, имеющее 20 млн пользователей, создавало задержку в 1.5 сек. процессорного времени.





При расширении теста до 5000 самых популярных дополнений худшие показатели (2.3 сек. времени CPU) оказались у дополнения MaxAI, насчитывающего 800 тысяч пользователей.





При тестировании 5000 дополнений на сайте Ikea худшие (почти 5 сек. времени CPU) показатели оказались у дополнения "superagent - Automatic cookie consent".





86% из протестированных дополнений создавали минимальную (менее 50 мс) нагрузку на CPU, 5.2% дополнений создавали нагрузку от 50 до 100 мс процессорного времени, 4.4% - от 100 до 250 мс, 2.4% - от 250 до 500 мс, 1.7% - более 500 мс.





Тестирование замедления загрузки страниц (метрика FCP, First Contentful Paint) показало, что нет прямой корреляции между большой нагрузкой на CPU и задержками при загрузке страниц. Например, потребляющие много процессорного времени дополнения Coupert Coupon Finder и Merlin AI не замедляли загрузку страниц. Из наиболее сильно замедляющих загрузку страниц дополнений отмечены Monica AI, Klarna и Avast Safeprice, которые запускают обработчики при начале загрузки, а не после её завершения. Замедление также возникало при использовании дополнений, предлагающих доступ через VPN. Выборка из дополнений, имеющих более миллиона пользователей:



Выборка из 5000 самых популярных дополнений:





Тестирование задержек при работе со страницами (метрика INP, Interaction to Next Paint). Среди дополнений, имеющих более миллиона пользователей, выделился Avira Password Manager, который вносил задержку в 160 мс при каждом щелчке мышью (задержка проявляется только первые 5 секунд, пока не завершилась инициализация). Использование дополнений Microsoft Editor extension и Superb Copy вносило задержки на уровне 10 мс.





Тестирование потребления дискового пространства. Из 5000 протестированных дополнений, 27 приводили к расходованию более 100 МБ места на диске. Лидером стало дополнение Meme Soundboard, которое требовало 600 МБ из-за сохранения 723 MP3-файлов. 87% дополнений занимают менее 10 МБ, 11.2% - более 10 МБ и 2.2% - более 50 МБ.





1.7% дополнений блокируют кэширование переходов между страницами (back/forward cache). Среди подобных дополнений: LastPass Password Manager, Avast Online Security, Avira Browser Safety, Norton Password Manager, Snap&Read и Microsoft Editor.

Упреждающую загрузку и отрисовку (pre-loading и pre-rendering) блокируют 8 дополнений (0.2%), среди которых uBlock Origin, Windscribe и Privacy Badger.