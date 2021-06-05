Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединили усилия в стандартизации платформы для браузерных дополнений

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|1.1, Dzen Python (ok), 22:44, 05/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+28 +/–
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> Так, вы слишком долго хорошо жили, режа рекламу и вращая на детородном органе DRM. Хватит!
> Вот вам куча API-обкорнышей: шаг влево, шаг вправо - побег и немедленное удаление из каталогов, прыжок на месте - попытка улететь и мгновенный бан.
Ну, это рано или поздно должно было случится.
Теперь мне лишь интересно, как скоро мразилла перестанет трепыхаться с гекко/серво и станет просто шкуркой для блинка.
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|2.3, Rev (?), 22:47, 05/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вроде как Мозилла заявляла, что не будет внедрять этот гугловский Manifest v3, чтобы не убирать возможность фильтрации запросов и ответов.
Единственный нормальный браузер, получается.
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|3.5, Dzen Python (ok), 22:55, 05/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Ну, мозилла всегда много чего заявляла за время своей "деятельности" (особенно после того, как ушли со скандалом того чувака), на деле это означает, что следующие месяца три они его внедрять не будут.
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|3.15, Аноним (15), 00:01, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внедрять они его будут, но оставят ту самую фильтрацию для тех разработчиков, которых не устраивает новая (урезанная).
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|5.114, penetrator (?), 19:02, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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After discussing this with several content blocking extension developers, we have decided to implement DNR and continue maintaining support for blocking webRequest. Our initial goal for implementing DNR is to provide compatibility with Chrome so developers do not have to support multiple code bases if they do not want to. With both APIs supported in Firefox, developers can choose the approach that works best for them and their users.
We will support blocking webRequest until there’s a better solution which covers all use cases we consider important, since DNR as currently implemented by Chrome does not yet meet the needs of extension developers.
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|6.122, Аноньимъ (ok), 21:55, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> until there’s a better solution which covers all use cases we consider important
> all use cases we consider important
> we consider important
> we consider important
> we consider important
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|7.128, penetrator (?), 01:25, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> until there’s a better solution which covers all use cases we consider important
>> all use cases we consider important
>> we consider important
>> we consider important
>> we consider important
since DNR as currently implemented by Chrome does not yet meet the needs of extension developers
ясен хрен они будут решать, а кто еще, и да могут послать нах, но то что они пишут вполне обнадеживает
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|6.160, Аноним (160), 15:20, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Следи на руками:
Вот сейчас они consider important эти API, а потом consider, что они уже больше не important. И всё.
Будет примерно так:
В нашей следующей версии поддержку этих API надо будет включать в about:config если вы хотите ими пользоваться.
..
Наша телеметрия показала, что этими API почти никто не пользуется уже, потому мы удалили эту опцию.
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|4.34, user (??), 01:34, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть скоро уволят всех у кого ориентация по полу и оставят только тех у кого по гендеру.
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|3.38, iPony129412 (?), 02:22, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> мы не будем создавать браузер под iOS, пока Apple не разрушить использовать наш движок (где-то за пару лет выхода Firefox под iOS).
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|3.60, Аноним (60), 10:24, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мозилла как раз заявила что откажутся от старого функционала когда народ переведёт дополнения на гугловый лад
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|4.151, Аноним (151), 11:03, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть никогда? Потому что uBlock Origin - самое популярное, не перейдет и более того скорее всего наоборот скорее добавит каких-то фич уникальных для manifect v2 чем откажется.
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|3.141, Брат Анон (ok), 09:21, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это делает мс -- не важно как это называется. Важно как это работает. Судя по росту прибылей -- явно в этой схеме сокрыто, кто в этой схеме лох.
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|1.4, Аноним (4), 22:51, 05/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Ну наконец-то. Скоро в каждом браузере будут правильные манифесты, одобренные партией^Wрабочей группой.
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|1.6, YetAnotherOnanym (ok), 23:00, 05/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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> общие для всех браузеров возможности
Гениально! Ограничить аддонописателей маленьким общим для всех браузеров подмножеством функций. А то ишь, чего удумали, рекламу вырезать!
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|1.8, Аноним (8), 23:17, 05/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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(Mozilla, Google, Apple и Microsoft)
- У нас есть 4 типа АПИ, нужен универсальный.
...
- У нас есть 8 типов АПИ...
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|2.39, Аноним (39), 02:58, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Все три компании зарабатывают на рекламе и drm.
Они договорятся.
Такая маскировка картельного сговора.
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|3.78, макпыф (ok), 12:00, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"все три компании"
речь вообщето о 4 компаниях
тогда говорите либо "три из них" либо "все четыре"
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|4.84, Аноним (84), 12:43, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мозилла давно ходит под гуглом, так что там все верно написано.
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|5.85, макпыф (ok), 12:46, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мозилла давно ходит под гуглом, так что там все верно написано.
это то с какого перепуга?
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|4.161, Аноним (160), 15:24, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, всё правильно: решать что-то будут все три. Могилла уже ничего не решает (тем более с её рыночной долей).
Вообще смешно - у MS хромиум же под капотом сейчас - у них всё будет, как у гугла.
Сафари - это вообще недобраузер, они аппла туда походу просто для виду вступила.
Ну а могилла, как уже сказано никто и не решает ничего.
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|5.162, макпыф (ok), 15:27, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да нет, всё правильно: решать что-то будут все три. Могилла уже ничего
> не решает (тем более с её рыночной долей).
> Вообще смешно - у MS хромиум же под капотом сейчас - у
> них всё будет, как у гугла.
> Сафари - это вообще недобраузер, они аппла туда походу просто для виду
> вступила.
> Ну а могилла, как уже сказано никто и не решает ничего.
тогда не все 3, а гугл т.к. эпл всмысле браузеров значение имеет не больше чем мозила. А майкрософт используют хромиум (хотя они впринципе могут вернуться к ie)
все равно "все три" не правильно
либо "одна" либо "все четыре"
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|1.9, Аноним (9), 23:21, 05/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Если что есть же вырезание рекламы на роутере, а роутер имеет ПО, которое должно работать на линуксе. Немного телодвижений и адблок превращается в аналог uBlock Origin. Ну еще Palemoon, Seamonkey и ESR выпуски Firefox как вариант. Они же не вернут возможность ставить старые дополнения типа vimperator.
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|2.12, timur.davletshin (ok), 23:36, 05/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Резать рекламу на роутере малоэффективно, т.к. резать её там можно только по имени домена. Но, соглашусь, лучше что-то, чем ничего.
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|3.74, Анто769ним (?), 11:51, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чушь несёшь ты.
Рекламные домены, конечно, надо банить. Но прокси на своём родном роутере - вот решение.
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|4.91, timur.davletshin (ok), 13:29, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Чушь несёшь ты.
1. Антон, доставку рекламы уже давно делают многие крупные провайдеры не со сторонних доменов. Для усложнения задачи они её ещё и обфусцируют в рандомных тегах. Изучи хотя бы вопрос на примере Яндекса.
2. Блокировка рекламы по доменам теряет былую актуальность. Это банально не работает. Но, учитывая всё вышесказанное, блокировать фишинговые домены, домены, используемые "умными" телевизорами для сбора телеметрии и пр., всё ещё имеет смысл.
3. Прокси для блокировки иметь совершенно нет нужды, более того, это заморочно (TLS) и зачастую тормозит. Блокировка осуществляется на этапе распознавания имён. Именно так, например, оно и работает в том же openwrt с установленным adblock (оно не имеет никакого отношения к оригинальному adblock'у).
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|5.131, lockywolf (ok), 04:23, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У вас, простите, распознавание имён всё ещё делается не с помощью DNS-over-TLS?
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|6.134, timur.davletshin (ok), 08:39, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У вас, простите, распознавание имён всё ещё делается не с помощью DNS-over-TLS?
Простите, но:
1. Нет никаких оснований доверять облачному провайдеру, не имеющему юр. лица в РФ больше, провайдеру, с которым есть юридический договор. Ну просто так, чисто юридически.
2. Блокировки на основании DNS не используются провайдерами, нет смысла использовать что-то, что раза в 5-10 медленнее, чем DNS провайдера.
3. DoT без ESNI (ECH в новой инкарнации) особого значения не имеет для обычного веб-сёрфинга. Поддержки ECH в сервисах нет (только ESNI запиливать стали, а они взяли всё сломали, введя новый несовместимый стандарт, ESNI же удалили из браузеров). Смысл шифровать распознавание имён, если в заголовке эту же информацию почерпнуть можно?
4. Появились сообщения, что тот же Ростелеком заворачивает обращения к тем же серверам CF на свои DNS сервера. Ты уверен, что используешь "правильный" сервис?
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|7.140, Другой Аноним (?), 09:02, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Нет никаких оснований доверять облачному провайдеру, не имеющему юр. лица в РФ больше, провайдеру, с которым есть юридический договор.
Вообще не понял в чем именно вы собрались доверять или не доверять
>нет смысла использовать что-то, что раза в 5-10 медленнее, чем DNS провайдера.
Наиболее популярные DNS имеют пинг в районе 8-20-30 мс для большей части РФ (и тем более не РФ), разница с провайдером на глаз будет вообще не заметна, даже без учета днс кэша
>DoT без ESNI (ECH в новой инкарнации) особого значения не имеет для обычного веб-сёрфинга
Фактически DOH и прочие шифрованные DNS появились для защиты от МИТМ, а не для ананимов всех видов
>Появились сообщения, что тот же Ростелеком заворачивает обращения к тем же серверам CF
Собственно продолжение пункта выше: Как он может заворачивать DOH без подмены сертификата?
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|2.16, anonymous (??), 00:09, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если что есть же вырезание рекламы на роутере
Нету его. Было бы - никто бы не мучался. А так дажее https mitm делать некому.
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|3.54, Аноним (54), 08:12, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Pi-hole вполне неплохо режет 95% рекламы.
На ютупчике, правда, не режет.
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|4.94, Аноним (94), 13:52, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот и состарилось поколение что не видит изменений. До сих пор гильзой из под трехдюймовки использует. Человече, сейчас квик во все поля будет. А уже сейчас есть много сайтов что при митм перестают работать.
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|6.117, Аноним (94), 19:51, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ссл бампинг - так лучше для понимания?
Ну и отдельно приятно осознавать что я не ошибаюсь насчёт деградации посетителей опеннета. Они не понимают что время сквидов и прочего уходит безвозвратно. Это понятно было несколько лет назад.
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|7.119, Атон (?), 20:50, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> время сквидов и прочего уходит безвозвратно. Это понятно было несколько лет назад.
время сквидов кончилось году так в 2000, с появлением доступных каналов быстрее 256кбит.
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|9.125, Атон (?), 00:02, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И экономия полосы превратилась в тыкву Второй плюс резать полосу юзерам Вот и ... текст свёрнут, показать
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|2.30, vz_2 (?), 01:20, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это всё быстро закончится, Palemoon даже в личный кабинет Ozon попасть не может, чего уже о банкинге.
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|3.138, timur.davletshin (ok), 08:55, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это всё быстро закончится, Palemoon даже в личный кабинет Ozon попасть не
> может, чего уже о банкинге.
Аха, помню-помню, как надо было дебильный IE с явой и 3.5 дисководом держать сугубо для банкинга. Неужели до сих пор у кого-то всё так плохо?
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|2.66, Аноньимъ (ok), 11:28, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Невозможно превратить блокировку на роутере в аналог уБлока.
Современные сайты рисуются жаваскриптом чуть более чем полностью.
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|3.136, timur.davletshin (ok), 08:52, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Невозможно превратить блокировку на роутере в аналог уБлока.
> Современные сайты рисуются жаваскриптом чуть более чем полностью.
Дело не в JS, а в том, что рекламный контент зачастую доставляется с того же домена, что и обычный контент. Различить их на уровне роутера не представляется никакой возможности. Но, стоит отдать должное нашим рекламщикам, в степени пролезания в одно место без мыла они пошли куда дальше своих иностранных коллег, на том же сайте CNN (как и многих других западных новостных ресурсах) обычными DNS блокировками можно срезать всю видимую рекламу.
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|4.143, _hide_ (ok), 09:39, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>> Дело не в JS, а в том, что рекламный контент зачастую доставляется с того же домена, что и обычный контент.
Ребят. Вы же потребители контента, а если реклама идет с сайтов "источников контента", то почему бы её не посмотреть? Если рекламы слишком много, значит источник поганый и его лучше не использовать. Тут все очень просто. И да, IP-ки разные и если "для рекламы нужен отдельная запись в DNS", то это тоже легко блочится.
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|5.163, Аноним (160), 15:35, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ребят. Вы же потребители контента, а если реклама идет с сайтов "источников контента", то почему бы её не посмотреть?
Потому, что на самом деле не идёт. Это трюк такой, что для "ребят" оно выглядит как будто с того же домена, но это просто такое наедалово.
И вот на уровне роутера это не решить. Блокировщику рекламы замены нет.
P.S. Скорее всего смогут дальше работать встроенные в браузеры блокировщики не полагающиеся на webext API. Например таковой в Brave или тот, который в Vivaldi (а вот тут не точно).
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|4.59, Аноним (59), 10:02, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только тормозят почему-то, но не на всех страницах сайта: даже на опеннете прогрузка главной страницы больше 15-30 секунд, а все остальные работают быстро
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|1.23, Аноним (23), 00:48, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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>предоставить защиту от злоупотреблений
Защиту от злоупотреблений по вырезанию рекламы ;)
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|2.28, Dzen Python (ok), 01:19, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да, мой юный падаван. Ты верно видишь суть
> позволяющую повысить производительность [доставки рекламы и новых отслеживалок], усилить безопасность [запретить пользователю ходить куда-то, кроме "рекомендованного" списка доменов и, в перспективе, сделать аналог VOD - D/SOD, data/speed on demand, в дополнение к счетам от провайдера] и
> При разработке спецификаций предлагается ... таких как ориентированность на пользователя [и чукча знает этого пользователя ААА+ класса], совместимость [со старыми решениями a-la СОРМ], безопасность [каждому пользователю, по невзламываемому jail'у и свой поток "правильных" новостей и "правильного" информационного пузыря], конфиденциальность [данных пользователя от самого пользователя], переносимость [зонды будут работать везде], простота сопровождения [чтобы не переплачивать слишком умным работникам, а то у них от свободных денег появляется желание жить и пропадает - лизать задницу денежному мешку ради выживания] и предсказуемое поведение [пользователя, которого "правильные" новости и умело нагнетаемая на пустом месте истерия заставила ставить галочки не мозгами, но "сердцем"].
Черное зеркало вообще верно уловило суть.
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|1.27, vz_2 (?), 01:19, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут надо делать патчи на FF или Chromium, типа форка Cinnamon над GNOME, релизы катятся (rolling), патчи тоже на ними, но работать удобнее.
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|2.154, Аноним (151), 11:17, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Уже делают, правда пока только настройки вырезают LibreWolf Но да патч на гот... большой текст свёрнут, показать
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|2.67, Аноньимъ (ok), 11:31, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Организация созданная сутенёрами внезапно оказалась сборищем проституток.
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|1.44, Tifereth (ok), 04:42, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну ёлы-палы. То есть как минимум в случае Firefox впереди такой же бардак, что случился, когда Мозилла отменила XUL (в то время как в замене его половина API была либо недописана, либо недоделана).
Ну и на вопросы в стиле "WTF" у себя отвечали "не, ну вам нужны были эти API - сами бы их и реализовывали".
Любопытно, как это будет выглядеть на остальных платформах.
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|2.155, Аноним (151), 11:25, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Только давайте справедливо оценивать API для настольной версии Firefox полно... большой текст свёрнут, показать
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|3.164, Аноним (160), 15:42, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> API для настольной версии Firefox полностью покрывает возможности XUL, т.к. есть возможность установить утилиту-компаньен для любого расширения
Правда что ли? А где тогда мои расширения индикатор аплода файла и приватные табы (а не окна)?
Когда покажешь мне такие на AMO - тогда и поговорим.
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|1.45, Аноним (45), 05:53, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Большинству пользователей плевать на все эти обновления, главное можно входить в ютубчик или куда там кто обычно ходят и всё. А все остальные утруться и продолжат жрать что дают. Такие дела.
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|1.46, Аноним (46), 05:56, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Какое трогательное и "совершенно не ожидаемое" единение корпораций условного "зла" и "добра" в погоне за прибылью. Аж пустил слезу.
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|4.75, Аноним (73), 11:51, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подумай, кто защищает всякие патенты и проприетарщину... (забыл дописать)
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|5.156, Аноним (151), 11:29, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подумай кто бы стал тратить десятилетия своей жизни на исследования, если бы ему за это не платили. Единицы стали бы, но многих изобретений ты сейчас не увидел бы.
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|1.47, Аноним (45), 06:13, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я бы сказал что это последний гвоздь для мозиллы, этим они себя показали кто они есть и почему не стоит использовать фф или как-то надеяться на эту компанию в плане свободы. Жду комментов от фанатиков топящих за ффя не разочарованы ли?! Кажется пора откапывать старые консольные браузеры.
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|2.49, Ordu (ok), 06:48, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жду комментов от фанатиков топящих за ффя не разочарованы ли?!
В чём мы можем быть разочарованы? Опеннет не разочаровывает: каждая новость с упоминанием мозиллы на опеннете оказывается последним гвоздём для мозиллы.
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|4.87, Ordu (ok), 12:47, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А Вы сами каким браузером пользуетесь?
Я ж фанатик фф, естественно я пользуюсь фф. Ну, точнее, не столько фанатик, сколько мне валить некуда, но всё равно фф.
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|4.115, Lex (??), 19:24, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ФФ нынче кнчн так себе, но остальное типо хрома - ещё хуже.. особенно для тех, кто ютуб не смотрит и плевать хотел на синтетические «тесты производительности» по которым браузер от гугла работает на медиаресурсе от гугла быстрее остальных( пока те ругаются, что там слишком много нестандартного устаревшего гомна, реализацию которого сете выпиливать не собираются ).
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|2.51, Аноним (-), 07:22, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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так наоборот же, стандартизация - это хорошо. наконец-то мы получим лучшее из всех миров. Все зло в ИТ - из-за нарушения стандартов
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|3.63, Аноньимъ (ok), 11:04, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Получите смену интерфейса каждые 3 месяца непонятную блотвару третьих лиц и глУбОкуЮ ИнТегрАцию сервисов гугла.
Хотя это уже.
А что там с дополнениями получить расчитываете то?
Я что-то упустил у гуглу есть что предложить?
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|1.79, Аноним (79), 12:00, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В состав рабочей группы вошли представители компаний Google, Mozilla, Apple и Microsoft.
по моему в стадо затисалась паршивая овца
движки
Google Chrome - движок Blink
Mozilla Firefox - движок Quantum
Apple Safari - движок WebKit
Microsoft Edge(Chromium) - движок Blink
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|1.82, Аноним (82), 12:25, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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зачем надо в веб было лезть? забацали бы отдельный клиент для выполнения кода у клиента. ~гиг оперативы отдаю, чтоб текст с картинками поглядеть, при том что ось с гуем ~500 метров потребляет. маразм какойта.
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|2.88, ИмяХ (?), 13:05, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер это и есть отдельный клиент для выполнения кода.
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|3.99, qux (ok), 15:16, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда-то вроде был для интерпретации разметки.
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|4.165, Аноним (160), 15:52, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Враньё это всё. Такое застать могли бы только Патриархи, но они сейчас все спят. А ты, если с такой ересью снова будешь нарушать Маскарад, попячим.
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|3.127, Имя (?), 01:06, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждый год говорят об этом.
Так он и скатывается всё больше.
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|1.102, Псевдоним (??), 16:11, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Корпоративное сборище монополистов браузерного рынка. Чтобы хоть что-то сделать лучше нужно звать мелкие браузеры и энтузиастов. Сейчас что хром что фурифокс одного !@$%&& ягоды, мелкософт и эппл вовсе за разработчиков не считаю. Сейчас по сути есть большая куча награмождений стандартов и легаси в которых путаются разработчики с опытом, часть которых дублируются друг другом, а часть никому не нужна кроме companyname. При этом несмотря на стандарты у разработчиков нет понимания как надо писать. В итоге приходится поддерживать всю эту !#$%&&- что автоматически ставит крест на браузерах энтузиастов, а значит остаются только браузеры корпораций, ориентированных на среднего овоща и принципиально неспособных на эксперименты. В итоге юзабилити браузеров осталось в начале 2000х несмотря на изменившиеся потребности, а все популярные браузеры только двигают кровати
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|2.103, Псевдоним (??), 16:13, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и конечно это противоречит изначальной идее веба - простые человекочитаемые и легко парсящиеся форматы, клиенты к которым пишут за пару вечеров.
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|2.116, Lex (??), 19:36, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости для, эппл таки пилит своё самобытное поделие - вебкит. Конечно, когда-то давно он был форком чего-то но сути это не меняет.
И браузер( сафари, что на вебките ), к слову сказать, работает весьма неплохо. Как минимум, ни в какое сравнение с эджем.
Ну а море мусора из стандартов и специфических параметров - это да.
Там проблема даже не столько в этом, сколько в необходимости обратной поддержки веба( т.е нельзя браузеру обособленно поддерживать хтмл5 без 4-го итд ), который нагромождался десятилетиями разных стандартов и требований к коду и его жору ресурсов.
Тот же сафари времён последних сборок под винду, кстати, был весьма годен - очень быстро открывал страницы даже при медленном тырнете, поскольку начинал отрисовку до полной загрузки страницы( тогда как остальные браузеры ожидали полной подгрузки всего )
Сейчас основные требования - чтоб браузер по максимуму рекламного гомна загрузил( доходит до парадоксов, когда рекламные блоки грузятся раньше основного контента страницы )
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|3.126, adolfus (ok), 00:53, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тот же сафари ... очень быстро открывал страницы даже при медленном тырнете,
> поскольку начинал отрисовку до полной загрузки страницы( тогда как остальные
> браузеры ожидали полной подгрузки всего
Отрисовка до полной загрузки чревата тем, что страница становится "анимированной" и пока все не будет загружено, она не устаканится. По мне, так лучше подождать, нежели наблюдать, как уже отрисованные блоки съезжают по мере заполнения страницы. Тыкаешь мышкой и попадаешь в рекламу.
Вообще это серьезное нарушения основногог принципа конструирования пользовательского интерфейса -- виджет не должен визуализироваться до его готовности принять ввод. Это в первую очередь касается кнопок -- активная кнопка должна буть готова принять ввод одновременно с ее визуализацией. После визуализации его размещение должно быть фиксировано. В окне виджет должен открываться всегда на одном и том же месте в одних и тех же размерах. Это в первую очередь касается меню -- удаление из меню неактивных входов недопустимо -- неактивные взоды должны просто помечаться.
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|4.157, Lex (??), 11:32, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Тот же сафари ... очень быстро открывал страницы даже при медленном тырнете,
>> поскольку начинал отрисовку до полной загрузки страницы( тогда как остальные
>> браузеры ожидали полной подгрузки всего
> Отрисовка до полной загрузки чревата тем, что страница становится "анимированной" и пока
> все не будет загружено, она не устаканится. По мне, так лучше
> подождать, нежели наблюдать, как уже отрисованные блоки съезжают по мере заполнения
> страницы. Тыкаешь мышкой и попадаешь в рекламу.
Они как-то решали эту проблему, хз как но особо не дергалось( мб вначале отрисовывался текст, потом - ожидалась подгрузка всех ресурсов, после чего те разом "накатывались" вместо перерисовки после каждой новой картинки ? )
Но при диалапе страницы открывались в разы быстрее.. нередко, их содержимого уже хватало для того, чтобы закрыть прежде, чем ждать полной загрузки ибо вместо ожидаемой интересной новости/статьи мусорный кликбейт.
Ну а сейчас, кстати, на некоторых ресурсах содержимое постоянно дергается с их "ленивой" подгрузкой изображений.. а то и вставленными в тело ресурса рекламными блоками, которые с энной периодичностью полностью закрываются и появляются новые, вызывая веселые полеты текста вверх-вниз, особенно на телефонах
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|3.139, ryoken (ok), 08:56, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> вебкит
Если мне не очень врёт мой склероз, это они так утащенный (K|D)HTML из тогдашних кед обозвали.
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|1.105, Аноним (105), 16:17, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем не рабочих блокировщиков рекламы. От сборища этих контор ничего хорошего ждать не приходится.
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|3.147, ыы (?), 10:08, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати не всем... есть вполне адекватные люди
Great - now ad-blockers / anti-data-harvester extensions are going to be further crippled in the name of "security" on all browsers at one go.
This isn't far fetched at all - It is already the most crippled in Google's and Microsoft's browsers and partially crippled in Apple's Safari. And note that all three tech giants browser harvest your personal browsing data as all three of them also run an advertising network.
Mozilla would easily be outvoted by these three on any decision making. (This is ofcourse disregarding the fact that Mozilla already does Google's bidding). The decision that Mozilla makes here will dictate their future - if they cripple their extension api any further, Firefox will be done for as many users will abandon them in huge droves.
As someone on slashdot commented, "There's enough evil here to really do some damage and screw us all over.".
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|1.118, Аноним (118), 20:46, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Корпорасты уже не палятся.
Вчера вы предполагали об их сговоре, а сегодня они сами заявляют, да, мол, собрались и порешили, как веб-хомячьё дальше будем нагибать.
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|1.137, Аноним (137), 08:54, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И чего за паника? В FF API и так уже давно на 90% соответствует стандарту хромиума. Половину расширений можно с пол пинка с парой изменений манифеста прямо из гугл стора в мозиллу воткнуть. Собственно в Waterfox вообще давно внедрили твик, чтобы прямо из гугл стора расширения ставить. Так что фактически ничего не изменится.
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|2.148, ыы (?), 10:40, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас не удивляет, что такие уважаемые компании, такие значительные люди, так сильно напрягаются ради того чтобы сделать нечто, после чего "фактически ничего не изменится"?
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|1.146, ыы (?), 10:00, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть вместо того, чтобы разработать механизм при котором сайт в разных браузерах будет работать одинаково, товарищи разрабатывают механизм чтобы плагины в разных браузерах работали одинаково...
Очевидно, что проблема необходимости работы разных версий плагинов для разных браузеров их беспокоит намного сильнее чем разница в работе сайтов.
Думается основной целью будет исключение некоторых возможностей плагинов под предлогом удаления злоупотреблений.
Злоупотреблений пользователей в отношении браузерописателей и сайтостоителей :)
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|1.159, оНаним (?), 14:28, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это и неудивительно. Здесь собрались разработчики оболочек к Chromium и примкнувшая к ним Mozilla.
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|1.166, Аноним (160), 16:04, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединили усилия в стандартизации платформы для браузерных дополнений
>> Mozilla
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!
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