Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединили усилия в стандартизации платформы для браузерных дополнений

2.12 , timur.davletshin ( ok ), 23:36, 05/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Резать рекламу на роутере малоэффективно, т.к. резать её там можно только по имени домена. Но, соглашусь, лучше что-то, чем ничего.

3.74 , Анто769ним ( ? ), 11:51, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Чушь несёшь ты. Рекламные домены, конечно, надо банить. Но прокси на своём родном роутере - вот решение.

4.91 , timur.davletshin ( ok ), 13:29, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Чушь несёшь ты. 1. Антон, доставку рекламы уже давно делают многие крупные провайдеры не со сторонних доменов. Для усложнения задачи они её ещё и обфусцируют в рандомных тегах. Изучи хотя бы вопрос на примере Яндекса. 2. Блокировка рекламы по доменам теряет былую актуальность. Это банально не работает. Но, учитывая всё вышесказанное, блокировать фишинговые домены, домены, используемые "умными" телевизорами для сбора телеметрии и пр., всё ещё имеет смысл. 3. Прокси для блокировки иметь совершенно нет нужды, более того, это заморочно (TLS) и зачастую тормозит. Блокировка осуществляется на этапе распознавания имён. Именно так, например, оно и работает в том же openwrt с установленным adblock (оно не имеет никакого отношения к оригинальному adblock'у).

5.131 , lockywolf ( ok ), 04:23, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У вас, простите, распознавание имён всё ещё делается не с помощью DNS-over-TLS?

6.134 , timur.davletshin ( ok ), 08:39, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У вас, простите, распознавание имён всё ещё делается не с помощью DNS-over-TLS? Простите, но: 1. Нет никаких оснований доверять облачному провайдеру, не имеющему юр. лица в РФ больше, провайдеру, с которым есть юридический договор. Ну просто так, чисто юридически.

2. Блокировки на основании DNS не используются провайдерами, нет смысла использовать что-то, что раза в 5-10 медленнее, чем DNS провайдера.

3. DoT без ESNI (ECH в новой инкарнации) особого значения не имеет для обычного веб-сёрфинга. Поддержки ECH в сервисах нет (только ESNI запиливать стали, а они взяли всё сломали, введя новый несовместимый стандарт, ESNI же удалили из браузеров). Смысл шифровать распознавание имён, если в заголовке эту же информацию почерпнуть можно?

4. Появились сообщения, что тот же Ростелеком заворачивает обращения к тем же серверам CF на свои DNS сервера. Ты уверен, что используешь "правильный" сервис? 7.140 , Другой Аноним ( ? ), 09:02, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Нет никаких оснований доверять облачному провайдеру, не имеющему юр. лица в РФ больше, провайдеру, с которым есть юридический договор. Вообще не понял в чем именно вы собрались доверять или не доверять >нет смысла использовать что-то, что раза в 5-10 медленнее, чем DNS провайдера. Наиболее популярные DNS имеют пинг в районе 8-20-30 мс для большей части РФ (и тем более не РФ), разница с провайдером на глаз будет вообще не заметна, даже без учета днс кэша >DoT без ESNI (ECH в новой инкарнации) особого значения не имеет для обычного веб-сёрфинга Фактически DOH и прочие шифрованные DNS появились для защиты от МИТМ, а не для ананимов всех видов >Появились сообщения, что тот же Ростелеком заворачивает обращения к тем же серверам CF Собственно продолжение пункта выше: Как он может заворачивать DOH без подмены сертификата?

8.142 , timur.davletshin ( ok ), 09:25, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А вот Эдвард Сноуден иного мнения Наиболее популярный 8 8 8 8 или перехватывает... 9.145 , Другой Аноним ( ? ), 09:48, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Сомневаюсь, что основной способ анонимизации Сноудера в повседневной жизни это Д... 10.150 , timur.davletshin ( ok ), 10:58, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ничто, никак, т к в тех резолверах, что у меня под рукой, оно настроено оппорту... 2.16 , anonymous ( ?? ), 00:09, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если что есть же вырезание рекламы на роутере Нету его. Было бы - никто бы не мучался. А так дажее https mitm делать некому.

3.54 , Аноним ( 54 ), 08:12, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Pi-hole вполне неплохо режет 95% рекламы.

На ютупчике, правда, не режет.

3.76 , Анто769ним ( ? ), 11:52, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот и выросло поколение, не знающее о прокси. Squid, privoxy?

4.94 , Аноним ( 94 ), 13:52, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вот и состарилось поколение что не видит изменений. До сих пор гильзой из под трехдюймовки использует. Человече, сейчас квик во все поля будет. А уже сейчас есть много сайтов что при митм перестают работать.

5.107 , ip1982 ( ok ), 16:30, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какой митм, чувак?

6.117 , Аноним ( 94 ), 19:51, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ссл бампинг - так лучше для понимания?

Ну и отдельно приятно осознавать что я не ошибаюсь насчёт деградации посетителей опеннета. Они не понимают что время сквидов и прочего уходит безвозвратно. Это понятно было несколько лет назад.

7.119 , Атон ( ? ), 20:50, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > время сквидов и прочего уходит безвозвратно. Это понятно было несколько лет назад. время сквидов кончилось году так в 2000, с появлением доступных каналов быстрее 256кбит.

8.124 , Аноним ( 94 ), 22:21, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вообще-то нет Ещё раз могу привести цифры - 60-80 экономии полосы Это реальны... 9.125 , Атон ( ? ), 00:02, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать И экономия полосы превратилась в тыкву Второй плюс резать полосу юзерам Вот и ... 10.135 , timur.davletshin ( ok ), 08:47, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В 2005 его как-раз и имело смысл использовать Это золотое время было для него ... 2.30 , vz_2 ( ? ), 01:20, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это всё быстро закончится, Palemoon даже в личный кабинет Ozon попасть не может, чего уже о банкинге.

3.138 , timur.davletshin ( ok ), 08:55, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это всё быстро закончится, Palemoon даже в личный кабинет Ozon попасть не

> может, чего уже о банкинге. Аха, помню-помню, как надо было дебильный IE с явой и 3.5 дисководом держать сугубо для банкинга. Неужели до сих пор у кого-то всё так плохо?

2.66 , Аноньимъ ( ok ), 11:28, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Невозможно превратить блокировку на роутере в аналог уБлока.

Современные сайты рисуются жаваскриптом чуть более чем полностью.

3.121 , Аноним ( 121 ), 21:16, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. И тем более Ru Ads JS Fixes

3.136 , timur.davletshin ( ok ), 08:52, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Невозможно превратить блокировку на роутере в аналог уБлока.

> Современные сайты рисуются жаваскриптом чуть более чем полностью. Дело не в JS, а в том, что рекламный контент зачастую доставляется с того же домена, что и обычный контент. Различить их на уровне роутера не представляется никакой возможности. Но, стоит отдать должное нашим рекламщикам, в степени пролезания в одно место без мыла они пошли куда дальше своих иностранных коллег, на том же сайте CNN (как и многих других западных новостных ресурсах) обычными DNS блокировками можно срезать всю видимую рекламу.

4.143 , _hide_ ( ok ), 09:39, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>> Дело не в JS, а в том, что рекламный контент зачастую доставляется с того же домена, что и обычный контент. Ребят. Вы же потребители контента, а если реклама идет с сайтов "источников контента", то почему бы её не посмотреть? Если рекламы слишком много, значит источник поганый и его лучше не использовать. Тут все очень просто. И да, IP-ки разные и если "для рекламы нужен отдельная запись в DNS", то это тоже легко блочится.

5.163 , Аноним ( 160 ), 15:35, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ребят. Вы же потребители контента, а если реклама идет с сайтов "источников контента", то почему бы её не посмотреть? Потому, что на самом деле не идёт. Это трюк такой, что для "ребят" оно выглядит как будто с того же домена, но это просто такое наедалово.

И вот на уровне роутера это не решить. Блокировщику рекламы замены нет. P.S. Скорее всего смогут дальше работать встроенные в браузеры блокировщики не полагающиеся на webext API. Например таковой в Brave или тот, который в Vivaldi (а вот тут не точно).

