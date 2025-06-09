Выпуск пользовательского окружения Sway 1.11

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|1.1, Аноним (1), 08:56, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11....
Щас X11 допилят, можно будет на Вейланд не переходить.
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|3.4, Аноним (4), 09:19, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы все врете! Сейчас комьюнити встрепенется и все сделает 😭
Ну а если серьезно: перелопачивать кодовую базу, работавшую десятилетиями и при этом не делать никаких тестов - это, конечно, лучшие практики разработки ПО. Проект ждет большой успех!
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|3.5, Аноним (1), 09:19, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это только начало пути! У них всё должно получиться! Держим кулаки за ребят!
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|3.41, Аноним (41), 13:26, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме внешних есть существуют внутренние свойства. Например, эффективность в переводе на джоули. Вот в этом плане X11 как и Wayland не примеры для подражания.
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|1.3, Аноним (-), 09:07, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я бы предпочел DE поставить при установке ОС и более не заморачиваться с выбором композитного менеджера. Выбор DE и композитного менеджера - какая-то мышиная возня.
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|1.6, Аноним (4), 09:24, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Используйте нормальный хостинг для картинок. При нажатии на скришот из новости перекидывает на страницу с "Прямая ссылка на изображение устарела".
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|1.7, Аноним (7), 09:25, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ушел с xfce на sway, когда они с wayland поддержкой тормозили.
Когда-то не осилил i3, но тут за пару месяцев подправил свой конфиг
и более не хочу никаких DE.
Единственный гемор был - сделать правый Ctrl еще одним mod-кеем,
надо было править xcb конфиг.
Из багофич иногда firefox становился плавающим окном из-за
js или еще чего на определенных сайтах, но давно не воспроизводится.
Ну и к буфферу обмена пока не привык, если скопировать что-то
из окна и закрыть его, то буффер опустеет. Тут видно нужно
отдельный промежуточный софт ставить.
p.s.
pipewire через wireplumber то заработает сразу, то нет.
Но это оффтоп
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|2.12, Аноним (12), 09:56, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Ну и к буфферу обмена пока не привык, если скопировать что-то из окна и закрыть его, то буффер опустеет. Тут видно нужно отдельный промежуточный софт ставить.
Это после 15 лет разработки вялого и миллиарда различных компоизиторов?
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|3.39, Аноним (39), 12:24, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это правильное поведение. Так и должно быть.
Если вы скопировали несколько десятков мегабайт (банально сырой битмап открытой картинки в браузере) в буфер — это что, их надо куда–то каждый раз складировать и множить в памяти? Куда? Зачем?
Логично же один раз скопировать из одного места в памяти в другое, а не делать десять копий. Но да, нужно привыкнуть не закрывать окошко, это дико сложно, под силу такое далеко не всем.
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|2.16, Аноним (-), 10:21, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ну и к буфферу обмена пока не привык, если скопировать что-то
из окна и закрыть его, то буффер опустеет. Тут видно нужно
отдельный промежуточный софт ставить
У Sway нет встроенного буфера обмена. WM следующая стандартам Протокола не обязана его поддерживать. Ставь отдельную утилиту - clipboard manager, их много.
Сам юзаю labwc, там тоже так.
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|2.20, Игорь Брин (?), 11:09, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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lxqt поддерживает все менеджеры на вяленом. Xfce, как и все гномовое тормозит прогресс.
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|1.13, Аноним (13), 09:59, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не могу понять тайловые оконные менеджеры. Какой Дзен надо познать чтобы на ежедневной основе использовать сабж? Ну ладно, ну поставил ты его, но софт то всё равно Гномовский будет.
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|2.14, Аноним (12), 10:02, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему именно гномовкий, а не кдешный? У меня, кстати, ни тот, ни другой.
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|2.15, Аноним (4), 10:18, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой Дзен надо познать чтобы на ежедневной основе использовать сабж?
Так вон человек выше написал: править конфиги Sway, править конфиги xcb... Эти поделия в основном нужны, чтобы бесконечно настраивать, править конфиги и сношаться с консолью. А потом хвастаться, какой ты лихой хакер - все контролируешь и под себя настраиваешь, строем не ходишь, революционэр.
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|3.17, Аноним (17), 10:23, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А потом хвастаться, какой ты лихой хакер
И о горячих клавишах в стиле vim не забываем! Иначе какой ты хакер без клавиш в стиле vim?
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|4.28, Аноним (13), 11:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забрал свой ноутбук из ремонта, теперь буду на работу с ним ходить. Убунту уже поставил, надо NeoVim поставить.
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|4.38, User (??), 12:18, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И capslock, capslock с esc поменять! Чтобы уж совсем Ъ!
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|3.19, Аноним (7), 10:53, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эти поделия в основном нужны, чтобы бесконечно настраивать,
>править конфиги и сношаться с консолью. А потом хвастаться, какой ты лихой хакер
DE тоже постоянно настраиваются, результат в обоих случаях - новый текстовый
конфиг, будь то yaml/xml/ini/etc.
Но sway
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|4.22, pic (??), 11:23, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже для openbox в своё время сделали графический конфигуратор, и не один, даже для комбинаций клавиш сделали отдельный. Можно было бы запилить минималистичный.
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|4.29, Аноним (13), 11:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если нормальный дистрибутив, то среда рабочего стола уже настроена и больше её настраивать необходимости нет.
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|3.31, Аноним (13), 11:47, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня больше всего и пугает что что-то там надо настраивать, а до уровня функциональности даже самоё простоё среды рабочего стола довести это целая история.
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|4.40, Аноним (40), 12:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да да, вот эта тема — «Мы вам даём всего-лишь набор инструментов. Кстати, посмотрите наш Зал Славы» 😁
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|3.37, Аноним (39), 12:17, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настроил sway один раз под себя и не трогаю годами. Всё работает и постоянного ковыряния не требует. Что я делаю не так? Или я недостаточно лихой и недостаточно революционэр?
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|2.24, winorun (?), 11:33, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эээ ты что ввиду имешь? Как wm связан с библиотеками GUI? Какие приложения тебе нужны ты ими и пользуешься, а какой wm без разницы. Ты можешь i3 и в kde использовать. wm это про расположение окон. И тайлинг довольно удобно.
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|3.30, Аноним (13), 11:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И тайлинг довольно удобно.
Чем именно? Шоркатами управлять? Ну я в принципе и на винде ими пользуюсь на автомате.
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