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Выпуск пользовательского окружения Sway 1.11

09.06.2025 07:48

После 7 месяцев разработки опубликован релиз композитного менеджера Sway 1.11, построенного с использованием протокола Wayland и совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры. Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией ждущего режима), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах. Кроме поддержки языков Си/С++, предоставляются обвязки для языков Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Zig, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка Wayland-протокола linux-drm-syncobj-v1 для явной синхронизации буферов, позволяющей убедиться, что операция отрисовки в буфер завершена до того, как композитный менеджер отобразит данный буфер.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола alpha-modifier-v1, позволяющего клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции работающему на уровне ядра модулю KMS.
  • Добавлена поддержка Wayland-протоколов ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture для захвата контента, выводимого на экран.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-data-control, позволяющего привилегированным клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена.
  • В механизм межпроцессного взаимодействия (IPC) интегрирована поддержка метаданных для контекстов безопасности, реализуемых при помощи Wayland-протокола security-context-v1.
  • Улучшена логика настройки вывода для более качественного и быстрого отката на другие устройства.
  • Добавлена поддержка клавиш управления указателем.
  • В файл конфигурации по умолчанию добавлены комбинации клавиш для вызова утилит pactl, brightnessctl и grim.
  • Предлагаемое по умолчанию меню переведено на использование утилиты wmenu-run и больше не зависит от скрипта dmenu_path.
  • Задействованы новые возможности библиотеки wlroots 0.19. Среди изменений в wlroots:
    • Реализованы Wayland-протоколы:
      • color-management-v1 (для поддержки HDR10);
      • ext-image-capture-source-v1 и ext-image-copy-capture-v1 (для захвата содержимого экрана);
      • ext-data-control-v1 (для управления буфером обмена);
      • xdg-toplevel-icon-v1 (для привязки своих пиктограмм);
      • xdg-dialog-v1 (для создания продвинутых диалоговых окон);
      • xdg-system-bell-v1 (для вывода сигнала);
      • ext-idle-notify-v1 (для отслеживания активности);
      • presentation-time (для адаптивного изменения частоты обновления монитора);
      • wlr-layer-shell-v1.5 (для задания границ эксклюзивных зон на экране).
    • В бэкендах и движках отрисовки реализована поддержка явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager).
    • Добавлена поддержка Multi-GPU для устройств вывода на экран, таких как USB-адаптеры GUD.
    • Реализация прямого вывода (direct scanout) в бэкендах теперь поддерживает кадрирование и масштабирование буферов.
    • Оптимизированы операции с графом сцены (Scene-graph).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
  2. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение Sway 1.10, использующее Wayland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 25.04
  4. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: Выпуск Phosh 0.47.0, GNOME-окружения для смартфонов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63376-sway
Ключевые слова: sway, wayland, wlroots
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:56, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11....

    Щас X11 допилят, можно будет на Вейланд не переходить.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:01, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Точно допилят? Пока только доламывают - https://github.com/X11Libre/xserver/issues/4
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:19, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все врете! Сейчас комьюнити встрепенется и все сделает 😭

    Ну а если серьезно: перелопачивать кодовую базу, работавшую десятилетиями и при этом не делать никаких тестов - это, конечно, лучшие практики разработки ПО. Проект ждет большой успех!

     
  • 3.5, Аноним (1), 09:19, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это только начало пути! У них всё должно получиться! Держим кулаки за ребят!
     
  • 3.8, iPony128052 (?), 09:31, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этот проект притягивает 🧲 странных личностей

    https://github.com/X11Libre/xserver/issues/5#issuecomment-2950908117

     
  • 2.9, анонимммм (?), 09:42, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем допиливать то, что и так работает?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:26, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме внешних есть существуют внутренние свойства. Например, эффективность в переводе на джоули. Вот в этом плане X11 как и  Wayland не примеры для подражания.
     

  • 1.3, Аноним (-), 09:07, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я бы предпочел DE поставить при установке ОС и более не заморачиваться с выбором композитного менеджера. Выбор DE и композитного менеджера - какая-то мышиная возня.
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 13:27, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Один раз выбрал KDE и живу уже 20 лет вроде.
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:24, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используйте нормальный хостинг для картинок. При нажатии на скришот из новости перекидывает на страницу с "Прямая ссылка на изображение устарела".
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:25, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушел с xfce на sway, когда они с wayland поддержкой тормозили.
    Когда-то не осилил i3, но тут за пару месяцев подправил свой конфиг
    и более не хочу никаких DE.
    Единственный гемор был - сделать правый Ctrl еще одним mod-кеем,
    надо было править xcb конфиг.
    Из багофич иногда firefox становился плавающим окном из-за
    js или еще чего на определенных сайтах, но давно не воспроизводится.
    Ну и к буфферу обмена пока не привык, если скопировать что-то
    из окна и закрыть его, то буффер опустеет. Тут видно нужно
    отдельный промежуточный софт ставить.

    p.s.
    pipewire через wireplumber то заработает сразу, то нет.
    Но это оффтоп

     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 09:51, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вяленый не работает

    tl;dr

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:56, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Ну и к буфферу обмена пока не привык, если скопировать что-то из окна и закрыть его, то буффер опустеет. Тут видно нужно отдельный промежуточный софт ставить.

    Это после 15 лет разработки вялого и миллиарда различных компоизиторов?

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:24, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это правильное поведение. Так и должно быть.

    Если вы скопировали несколько десятков мегабайт (банально сырой битмап открытой картинки в браузере) в буфер — это что, их надо куда–то каждый раз складировать и множить в памяти? Куда? Зачем?

    Логично же один раз скопировать из одного места в памяти в другое, а не делать десять копий. Но да, нужно привыкнуть не закрывать окошко, это дико сложно, под силу такое далеко не всем.

     
  • 2.16, Аноним (-), 10:21, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ну и к буфферу обмена пока не привык, если скопировать что-то

    из окна и закрыть его, то буффер опустеет. Тут видно нужно
    отдельный промежуточный софт ставить

    У Sway нет встроенного буфера обмена. WM следующая стандартам Протокола не обязана его поддерживать. Ставь отдельную утилиту - clipboard manager, их много.

    Сам юзаю labwc, там тоже так.

     
  • 2.20, Игорь Брин (?), 11:09, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    lxqt поддерживает все менеджеры на вяленом. Xfce, как и все гномовое тормозит прогресс.
     
  • 2.21, pic (??), 11:21, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дайте угадать, Вы используете его на ноутбуке?
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:59, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не могу понять тайловые оконные менеджеры. Какой Дзен надо познать чтобы на ежедневной основе использовать сабж? Ну ладно, ну поставил ты его, но софт то всё равно Гномовский будет.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 10:02, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему именно гномовкий, а не кдешный? У меня, кстати, ни тот, ни другой.
     
  • 2.15, Аноним (4), 10:18, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой Дзен надо познать чтобы на ежедневной основе использовать сабж?

    Так вон человек выше написал: править конфиги Sway, править конфиги xcb... Эти поделия в основном нужны, чтобы бесконечно настраивать,  править конфиги и сношаться с консолью. А потом хвастаться, какой ты лихой хакер - все контролируешь и под себя настраиваешь, строем не ходишь, революционэр.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:23, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом хвастаться, какой ты лихой хакер

    И о горячих клавишах в стиле vim не забываем! Иначе какой ты хакер без клавиш в стиле vim?

     
     
  • 4.28, Аноним (13), 11:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забрал свой ноутбук из ремонта, теперь буду на работу с ним ходить. Убунту уже поставил, надо NeoVim поставить.
     
  • 4.38, User (??), 12:18, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И capslock, capslock с esc поменять! Чтобы уж совсем Ъ!
     
  • 3.19, Аноним (7), 10:53, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эти поделия в основном нужны, чтобы бесконечно настраивать,
    >править конфиги и сношаться с консолью. А потом хвастаться, какой ты лихой хакер

    DE тоже постоянно настраиваются, результат в обоих случаях - новый текстовый
    конфиг, будь то yaml/xml/ini/etc.

    Но sway

     
     
  • 4.22, pic (??), 11:23, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже для openbox в своё время сделали графический конфигуратор, и не один, даже для комбинаций клавиш сделали отдельный. Можно было бы запилить минималистичный.
     
  • 4.29, Аноним (13), 11:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нормальный дистрибутив, то среда рабочего стола уже настроена и больше её настраивать необходимости нет.
     
  • 3.31, Аноним (13), 11:47, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше всего и пугает что что-то там надо настраивать, а до уровня функциональности даже самоё простоё среды рабочего стола довести это целая история.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, вот эта тема — «Мы вам даём всего-лишь набор инструментов. Кстати, посмотрите наш Зал Славы» 😁
     
  • 3.33, Мимокрокодил (?), 12:01, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой ты лихой хакер - все контролируешь и под себя настраиваешь

    EXWM $)

     
  • 3.37, Аноним (39), 12:17, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настроил sway один раз под себя и не трогаю годами. Всё работает и постоянного ковыряния не требует. Что я делаю не так? Или я недостаточно лихой и недостаточно революционэр?
     
  • 2.24, winorun (?), 11:33, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ ты что ввиду имешь? Как wm связан с библиотеками GUI? Какие приложения тебе нужны ты ими и пользуешься, а какой wm без разницы. Ты можешь i3 и в kde использовать. wm это про расположение окон. И тайлинг довольно удобно.
     
     
  • 3.30, Аноним (13), 11:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И тайлинг довольно удобно.

    Чем именно? Шоркатами управлять? Ну я в принципе и на винде ими пользуюсь на автомате.

     

  • 1.23, pic (??), 11:25, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sway отображает тени в приложениях GTK?
    В Chromium?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:36, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы что?
     
     
  • 3.44, Анонон (?), 13:29, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы отображались тени
     
  • 2.26, Аноним (25), 11:36, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы что?
     

  • 1.35, Аноним (13), 12:03, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть кто-нибудь кто на повседвен пользуется это? https://github.com/directvt/vtm?tab=readme-ov-file
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 13:28, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наркоманы может.
     
  • 2.45, Аноним (12), 13:41, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как tmux что-ли?
     

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