Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland

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|2.13, Аноним (13), 11:20, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что никто другой не хочет заниматься всякой чушью и гнаться за какой-то призрачной "секурностью"
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|1.3, Аноним (3), 10:26, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-нибудь я всетаки пойму разницу между композитным сервером и обычным оконным менеджером. Я смогу, я обещаю. Но пока создание нового термина мне неясно, при иксах композитным назывался софт который крутит вертит сжигает окошки при сворачивании, зачем это слово здесь - решительно непонятно.
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|2.6, kravich (ok), 10:37, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-нибудь ты поймешь смысл слов "композитный" и "композиция", и волна нового чистого знания захлестнет тебя с головой
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|2.26, Аноним (26), 12:18, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По классической модели в X11 программы получают от X-сервера координаты своего окна и рисуют контент напрямую в экранный буффер. Это быстро и экономит видео-память, но позволяет делать нехорошие вещи вроде рисования за пределами окна ( https://github.com/interkosmos/xroach )
Композиторы в иксах заставляют программы рисовать содержимое окон в отдельную независимую память и затем складывает их в одно изображение как слои в гимпе прежде чем выводить на экран. Появляется небольшая задержка, требуется больше памяти, но зато можно делать сложную пост-обработку и всякие спец-эффекты.
В Wayland-е работа с графикой изначально построена по второй модели, поэтому все программы реализующие серверную часть wayland-протокола называются композиторами.
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|1.5, Аноним (5), 10:35, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем края окна и прямоугольные, и круглые одновременно? Это ужасно выглядит.
Почему фон рабочего стола всё время тёмный и однотонный? Ничего не видно на нём.
Что за точки в углах выпадающего меню? Выглядит как артефакты. Неужели не смущает никого из релиза в релиз?
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|2.8, Аноним (1), 10:50, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На картинках - предпочтения художника. Внешний вид настраивается лучше, чем в других WC. Какие точки?
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|3.11, Аноним (5), 11:03, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неэстетичные и нелогичные предпочтения. Всё темным темно. Углы окон выглядят разношёрстно. Кругления вообще, на мой взгляд, не нужны; тем более, если речь идёт об аналоге openbox.
Точки - в уголках каждой раскрывающейся секции главного меню (слева внизу экрана).
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|4.18, Аноним (1), 11:41, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У каждого своя логика и эстетика. Картинку открыть в полном объёме не пробовали? Там иконки, которые тоже настраиваются.
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|3.17, Аноним (17), 11:35, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Встречают по одёжке.
Но справедливости ради, точно такие окна были… в Windows XP.
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|1.7, name (??), 10:44, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Крутой апдейт, давно ждал виртуальные рабочие столы. Интересно, будут ли они работать в компонентах lxqt.
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|3.15, name (??), 11:27, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не закроют, пока не придумают лучшую альтернативу. Как произошло с иксами.
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|5.25, name (??), 12:08, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wayland и есть нечто подобное, но в гну/линуксе и без вливания большого количества капусты.
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|2.27, Хо (?), 12:29, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно готов, но тут зависит от реализации de, у каждого по своему.
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|1.12, Аноним (12), 11:12, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>labwc (Lab Wayland Compositor)
Ну вообще-то раскрытие этой аббревиатуры двусмысленно даже для англоязычной среды ;)
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|1.16, mos87 (ok), 11:30, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это прекрасТно. Теперь кроме редакторов, плееров, терминалов и ВМ с ДЕ, каждый умелец пишет свои Иксы, пришпандоренные к ВМ.
Браво, диверсия под названием вяленд проведена успешно! Теперь шансов сдвинуть вынь или мак стало совсем м....
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|2.19, Аноним (-), 11:43, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Теперь шансов сдвинуть вынь или мак стало совсем
А типа у копроиксов были хоть какие-то шансы...
Процентик сдвинулся с 2% только когда Габен нагнал геймернутых.
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|3.32, Аноним (32), 13:55, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не приходило в голову, что вместо 17 лет пиления, так и не совсем готового, Вяленого, лучше бы глубоко переработать архитектуру Иксов? Чтобы сопровождающие не шарахались от его нагромождения кода.
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|1.30, Вюль Жерн (?), 13:00, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Именно в этот момент количество было преобразовано в качество. Произошёл прорыв и человечество бросилось устанавливать Линукс на десктопы.
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