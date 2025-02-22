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Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland

22.02.2025 10:05

Опубликован выпуск проекта labwc 0.8.3 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc упоминается минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-workspace, предназначенного для реализации виртуальных рабочих столов и событий с информацией о состоянии рабочих столов.
  • Улучшена реализация меню. Добавлена возможность размещения пиктограмм в меню. Реализована поддержка всплывающих меню верхнего уровня для динамического формирования меню.
  • Внесено много исправлений, нацеленных на увеличение производительности и повышения удобства работы.
  • В файл конфигурации добавлены новые настройки "<core><autoEnableOutputs>", "<resize><cornerRange>", "<resize><minimumArea>" и "<theme><fallbackAppIcon>".
  • Добавлена клавиатурная комбинация Alt-Shift-Tab для перехода к прошлому окну.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/labwc/labwc...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment U24.04
  3. OpenNews: Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.0, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62773-labwc
Ключевые слова: labwc, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Единственный WC, который заботится о таких вещах, как
    https://github.com/labwc/labwc/discussions/1002
    https://github.com/labwc/labwc/pull/1004
    Респект и уважуха.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:29, 22/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:20, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что никто другой не хочет заниматься всякой чушью и гнаться за какой-то призрачной "секурностью"
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:25, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выключи комп, так ещё секурнее.
     

  • 1.2, Аноним (1), 10:26, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает, как тени для менюшек включить?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-нибудь я всетаки пойму разницу между композитным сервером и обычным оконным менеджером. Я смогу, я обещаю. Но пока создание нового термина мне неясно, при иксах композитным назывался софт который крутит вертит сжигает окошки при сворачивании, зачем это слово здесь - решительно непонятно.
     
     
  • 2.6, kravich (ok), 10:37, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда-нибудь ты поймешь смысл слов "композитный" и "композиция", и волна нового чистого знания захлестнет тебя с головой
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:18, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По классической модели в X11 программы получают от X-сервера координаты своего окна и рисуют контент напрямую в экранный буффер. Это быстро и экономит видео-память, но позволяет делать нехорошие вещи вроде рисования за пределами окна ( https://github.com/interkosmos/xroach )

    Композиторы в иксах заставляют программы рисовать содержимое окон в отдельную независимую память и затем складывает их в одно изображение как слои в гимпе прежде чем выводить на экран. Появляется небольшая задержка, требуется больше памяти, но зато можно делать сложную пост-обработку и всякие спец-эффекты.

    В Wayland-е работа с графикой изначально построена по второй модели, поэтому все программы реализующие серверную часть wayland-протокола называются композиторами.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:35, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем края окна и прямоугольные, и круглые одновременно? Это ужасно выглядит.
    Почему фон рабочего стола всё время тёмный и однотонный? Ничего не видно на нём.
    Что за точки в углах выпадающего меню? Выглядит как артефакты. Неужели не смущает никого из релиза в релиз?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 10:50, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На картинках - предпочтения художника. Внешний вид настраивается лучше, чем в других WC. Какие точки?
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 11:03, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неэстетичные и нелогичные предпочтения. Всё темным темно. Углы окон выглядят разношёрстно. Кругления вообще, на мой взгляд, не нужны; тем более, если речь идёт об аналоге openbox.

    Точки - в уголках каждой раскрывающейся секции главного меню (слева внизу экрана).

     
     
  • 4.18, Аноним (1), 11:41, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каждого своя логика и эстетика. Картинку открыть в полном объёме не пробовали? Там иконки, которые тоже настраиваются.
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:35, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встречают по одёжке.
    Но справедливости ради, точно такие окна были… в Windows XP.
     

  • 1.7, name (??), 10:44, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крутой апдейт, давно ждал виртуальные рабочие столы. Интересно, будут ли они работать в компонентах lxqt.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:01, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно ждал когда закроют уже вейленд.
     
     
  • 3.15, name (??), 11:27, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не закроют, пока не придумают лучшую альтернативу. Как произошло с иксами.
     
     
  • 4.22, Аноним (10), 12:01, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Андроид уже придуман.  
     
     
  • 5.25, name (??), 12:08, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland и есть нечто подобное, но в гну/линуксе и без вливания большого количества капусты.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 12:38, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще ни разу.
     
     
  • 7.29, name (??), 12:43, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:21, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть surfaceflinger, rio, arcan, directdb.
     

  • 1.9, Аноним (10), 11:00, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда вейленд уже будет полностью готов для десктопа?
     
     
  • 2.27, Хо (?), 12:29, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно готов, но тут зависит от реализации de, у каждого по своему.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:12, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >labwc (Lab Wayland Compositor)

    Ну вообще-то раскрытие этой аббревиатуры двусмысленно даже для англоязычной среды ;)

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:54, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wclab тоже норм
     
     
  • 3.23, Аноним (10), 12:02, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лишь показатель мусорности проекта.
     

  • 1.16, mos87 (ok), 11:30, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это прекрасТно. Теперь кроме редакторов, плееров, терминалов и ВМ с ДЕ, каждый умелец пишет свои Иксы, пришпандоренные к ВМ.

    Браво, диверсия под названием вяленд проведена успешно! Теперь шансов сдвинуть вынь или мак стало совсем м....

     
     
  • 2.19, Аноним (-), 11:43, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Теперь шансов сдвинуть вынь или мак стало совсем

    А типа у копроиксов были хоть какие-то шансы...
    Процентик сдвинулся с 2% только когда Габен нагнал геймернутых.

     
     
  • 3.24, Аноним (17), 12:06, 22/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:55, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не приходило в голову, что вместо 17 лет пиления, так и не совсем готового, Вяленого, лучше бы глубоко переработать архитектуру Иксов? Чтобы сопровождающие не шарахались от его нагромождения кода.
     
  • 3.33, Аноним (32), 13:57, 22/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, commiethebeastie (ok), 11:56, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher.

    Ещё xfce4-panel с недавних пор можно.

     
  • 1.30, Вюль Жерн (?), 13:00, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Именно в этот момент количество было преобразовано в качество. Произошёл прорыв и человечество бросилось устанавливать Линукс на десктопы.
     

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