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Выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment U24.04

23.01.2025 16:26

Доступен выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment (LWDE), предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе композитного сервера Labwc. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu 24.04 с использованием собственного репозитория. Проект может оказаться полезным энтузиастам, желающим создать своё окружение для перехода с LXDE на окружения, использующие Wayland. Для загрузки подготовлена сборка для архитектуры amd64 (1.1 Гб).

Окружение дистрибутива построено на основе GTK3, композитного сервера Labwc (Lab Wayland Compositor) с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox, панели Sfwbar, файлового менеджера spacefm. В состав дистрибутива включено минимальное число пакетов - рекомендуемые приложения предлагается установить в процессе установки с использованием инсталлятора Calamares.

Особенности сборки:

  • Подходит для оборудования с ограниченными ресурсами (после старта потребляет 213 Мб ОЗУ)
  • Использован пропатченный Labwc с переключателем окон, поддерживающим предпросмотр.
  • Дополнительные виджеты sfwbar: мониторинг сети, температура, раскладка клавиатуры.
  • За счёт встроенных в Sfwbar виджетов настройки Wi-Fi, Bluetooth и звука получилось избавиться от тяжёлых компонентов, таких как NetworkManager, Blueman и Pavucontrol. Настройка производится - через соответствующие индикаторы в Sfwbar.
  • В файловый менеджер spacefm добавлены плагины с реализацией корзины и интерфейса для монтирования без использования gvfs.
  • Недостающие элементы GUI написаны на bash + Yad или Gtkdialog. Большинство элементов локализованы при помощи gettext.


  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.puppyrus.org/user...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.0, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 241221, включающего ядро с дополнительными оптимизациями
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland
Автор новости: sfs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62604-labwc
Ключевые слова: labwc
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 21:16, 23/01/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    переход с lxde на wayland?, это шутка? никто ничего не перепутал?

    а 213мб озу при старте?, старая lubuntu при старте потребляла 113мб

     
     
  • 2.5, name (??), 22:00, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    640 кб хватит всем? 100 мб - явно разумная цена за быстрый и качественный композитинг.
     

  • 1.2, Lyrix (ok), 21:51, 23/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Дистр одного человека? Уважаю! :)

    ПС: Это DE под клаву заточено? Курсора мышки нет (запуск в вируталке)...

     
     
  • 2.4, name (??), 21:54, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, под мышь, labwc это клон опенбокса.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:53, 23/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    > с использованием собственного репозитория

    +1. Только у вас там в ../puppyrus/lf/.. заблудиться можно. :)

    > получилось избавиться от тяжёлых компонентов

    +1. А с сетями sfwbar через что контактирует?


     
  • 1.6, Аноним (6), 22:03, 23/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Подходит для оборудования с ограниченными ресурсами (после старта потребляет 213 Мб ОЗУ)

    Жирнота!
    12 дебиан с LXDE на 3 пне потребляет со старта 140 метров... а в 200 метров оно с работающим ОпенОфисом и сульфидом легко влезает... Ну дилло и нетсурф для web-1.0 тоже в этой компании на 213 влезут..

    Правда все это "для оборудования с ограниченными ресурсами" бесполезно если нужен работающий современный браузер для этого вашего современного интернету...

     
     
  • 2.7, ИмяХ (ok), 22:56, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>если нужен работающий современный браузер

    А если ещё нейросети обучать, и BIM-модели проектировать, то вообще смысла нет в легковесности DE

     
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