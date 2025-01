Выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment U24.04

1.1 , Alladin ( ? ), 21:16, 23/01/2025 [ответить] –3 + / – переход с lxde на wayland?, это шутка? никто ничего не перепутал? а 213мб озу при старте?, старая lubuntu при старте потребляла 113мб

2.5 , name ( ?? ), 22:00, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 640 кб хватит всем? 100 мб - явно разумная цена за быстрый и качественный композитинг.



1.2 , Lyrix ( ok ), 21:51, 23/01/2025 [ответить] + / – Дистр одного человека? Уважаю! :) ПС: Это DE под клаву заточено? Курсора мышки нет (запуск в вируталке)...

2.4 , name ( ?? ), 21:54, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, под мышь, labwc это клон опенбокса.



1.3 , Аноним ( 3 ), 21:53, 23/01/2025 [ответить] + / – > с использованием собственного репозитория +1. Только у вас там в ../puppyrus/lf/.. заблудиться можно. :) > получилось избавиться от тяжёлых компонентов +1. А с сетями sfwbar через что контактирует?

1.6 , Аноним ( 6 ), 22:03, 23/01/2025 [ответить] + / – > Подходит для оборудования с ограниченными ресурсами (после старта потребляет 213 Мб ОЗУ) Жирнота!

12 дебиан с LXDE на 3 пне потребляет со старта 140 метров... а в 200 метров оно с работающим ОпенОфисом и сульфидом легко влезает... Ну дилло и нетсурф для web-1.0 тоже в этой компании на 213 влезут.. Правда все это "для оборудования с ограниченными ресурсами" бесполезно если нужен работающий современный браузер для этого вашего современного интернету...

2.7 , ИмяХ ( ok ), 22:56, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>если нужен работающий современный браузер А если ещё нейросети обучать, и BIM-модели проектировать, то вообще смысла нет в легковесности DE