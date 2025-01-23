Выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment U24.04

Доступен выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment (LWDE), предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе композитного сервера Labwc. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu 24.04 с использованием собственного репозитория. Проект может оказаться полезным энтузиастам, желающим создать своё окружение для перехода с LXDE на окружения, использующие Wayland. Для загрузки подготовлена сборка для архитектуры amd64 (1.1 Гб). Окружение дистрибутива построено на основе GTK3, композитного сервера Labwc (Lab Wayland Compositor) с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox, панели Sfwbar, файлового менеджера spacefm. В состав дистрибутива включено минимальное число пакетов - рекомендуемые приложения предлагается установить в процессе установки с использованием инсталлятора Calamares. Особенности сборки: Подходит для оборудования с ограниченными ресурсами (после старта потребляет 213 Мб ОЗУ)

Использован пропатченный Labwc с переключателем окон, поддерживающим предпросмотр.

Дополнительные виджеты sfwbar: мониторинг сети, температура, раскладка клавиатуры.

За счёт встроенных в Sfwbar виджетов настройки Wi-Fi, Bluetooth и звука получилось избавиться от тяжёлых компонентов, таких как NetworkManager, Blueman и Pavucontrol. Настройка производится - через соответствующие индикаторы в Sfwbar.

В файловый менеджер spacefm добавлены плагины с реализацией корзины и интерфейса для монтирования без использования gvfs.

Недостающие элементы GUI написаны на bash + Yad или Gtkdialog. Большинство элементов локализованы при помощи gettext.



