Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0

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|2.27, Аноним (27), 19:00, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Шрифты слишком крупные.
- Заметил, какое расстояние между текстом и иконками в боковой панели файлового менеджера? Вот точно такое же расстояние должно быть и внизу в таскбаре: никакой системности мля, всё вразнобой.
- Точно такое же расстояние должно быть внутри кнопок между текстом и иконками.
- Иконки слишком маленькие для такого размера шрифта. Решение: либо уменьшить шрифт, либо увеличить иконки. Первое предпочтительнее.
- Темные иконки на темном фоне снизу справа.
- Ни хрена не ясно, какое окно активное, и активное ли хоть какое-то из них.
- Двухстрочный "Drop applications icons here". Не судьба было сократить до емкого "Drop apps here"?
- Кнопки [ 1 | 2 | 3 | 4 ] явно показывают все возможные десктопы: надо показывать только реально занятые окнами, а также кнопку "+" для добавления нового. Получится более емкий и более функциональный [ 1 | + ]. Получится словно табы в браузере.
Вердикт: пилить и пилить.
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|1.2, Аноним (2), 17:53, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оно умеет восстанавливать приложения запущенные после перезагрузки или выхода из сеанса?
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|2.4, Аноним (4), 17:56, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он давно заброшен. Нет, конечно. Lxqt - продолжение развития lxde.
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|2.11, Брус Ю (?), 18:20, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LXQT ни в какое сравнение не идёт с KDE, это всё равно, что сравнивать кепку и бронежилет. И то, и то годно, но для разных целей.
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|2.14, Аноним (14), 18:30, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем тебя винда не устраивает? (уверен что 99% времени ты чилишь на одиннадцатке)
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|3.22, Аноним (18), 18:42, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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11-ая стоит на рабочем ноуте, если честно особого восторга не испытываю
самое главное что смущает (начиная с 8ки) - отсутствие ощущения целостности системы, в отличии от её предшественниц: 95/XP/7
выражается это в частности в двух центрах настроек: классической панели управления и новомодном Settings
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|2.12, Аноним (14), 18:21, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> лучше xfce
Согласен! Xfce + debian + core 2 duo = БАЗА. Недавно продал свой макбук про м3 и купил с авито core 2 quad (простите что не дуо) с пpaвослaвными 4 гигами и механическим hdd. Накатил дебиан c крыcoй и познал нирвану!
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|3.21, Аноним (21), 18:41, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>с пpaвослaвными 4 гигами и механическим hdd
Не поверишь, у меня такой комп. Только проц получше: AMD Athlon II X2 245 2.9 Ггц. Он все и вытягивает по ходу. Если бы не тяжелая современная вебня с приложениями на электроне, то было счастье вообще.
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|1.8, Аноним (14), 18:18, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Выпадающий список Lists вплотную примыкающий к краю окна (на скрине) - типичный образчик "гениального" UI/UX в оупенсорце.
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|1.15, myster (ok), 18:31, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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C KWin, LXQt это просто, как скин c KDE c другим проводником вместо Dolphin. Даже панель настроек от KDE работает, можно Night Light включить, например. Если комп дохлый для KDE (одноплатники всякие), LXQt c KWin будет летать.
Со страницы релиза забавная цитата:
> Of course, the X11 session will be supported indefinitely. Wayland is optional and rather experimental.
Я бы на их месте не зарекался.
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|1.23, Аноним (-), 18:51, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это нелепое и вырвиглазное никогда не заменит LXDE, а вообще GUI в Линукс это какой-то нонсенс, поэтому использую Openbox, чтобы как можно реже с ним встречаться.
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|1.28, Аноним (28), 19:00, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мдя..Ну кровь из глаз у меня не пошла, но веру в человечество я потерял.
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