Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0

После полугода разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.1.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. В новой версии продолжена работа по реализации полной поддержки протокола Wayland. В состав добавлен новый компонент lxqt-wayland-session, позволяющий запускать LXQt в сочетании с различными композитными менеджерами Wayland. В настройки сеанса добавлена возможность выбора желаемого композитный менеджера. В настоящее время обеспечена поддержка LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland, River и Niri. По умолчанию пока продолжается предлагаться окружение на основе протокола X11, а сеанс на базе Wayland отнесён в разряд экспериментальных опций. Для запуска X11-приложений в сеансе на базе Wayland можно использоваться DDX-компонент (Device-Dependent X) XWayland. Отмечается, что в сеансе на базе Wayland наиболее стабильная работа наблюдается при использовании композитного менеджера Labwc, а наиболее функциональный сеанс можно получить при использовании kwin_wayland, благодаря установка дополнительных пакетов из KDE. Кроме того, kwin_wayland пока является единственным композитным менеджером, поддерживаемым в панели для переключения виртуальных рабочих столов и в интерфейсе управления энергопотреблением для выключения монитора. Визуальные эффектны для рабочего стола доступны при выборе kwin_wayland, Wayfire или Hyprland. Хранитель экрана можно использовать с композитными серверами waylock, swaylock, hyprlock и kwin_wayland (в kwin предлагается собственная реализация, включаемая командой "loginctl lock-session"). Другие изменения: В файловом менеджере PCManFM-Qt при работе в сеансе на базе Wayland реализована возможность создания отдельных многоэкранных рабочих столов и поддержка полупрозрачности для подключения сторонних обработчиков обоев рабочего стола. В диалог выбора файлов добавлена поддержка ручного ввода файловых путей в поле с именем файла. В настройки добавлена опция для отключения генерации миниатюр для внешних файловых систем.

Расширены возможности панели. В предложенном в прошлой ветке новом меню приложений "Fancy Menu" добавлена поддержка фильтрации программ по имени исполняемого файла. В виджете Custom Command реализована поддержка горизонтальной прокрутки. В корзине появилась опция для вывода содержимого в обратном порядке. В плагине управления громкостью решены проблемы, связанные со звуковой системой ALSA.

Добавлена возможность использования панели задач в окружениях на базе Wayland. Для панели реализованы два бэкенда - первый специфичен для kwin_wayland, а второй подходит для работы к композитными менеджерами на базе библиотеки wlroots. Переключатель виртуальных рабочих столов пока может использоваться только с kwin_wayland.

В интерфейс настройки сеанса добавлены экспериментальные секции для выбора композитного сервера и экрана блокировки входа в систему для Wayland. Секция доступна только при установке пакета lxqt-wayland-session и наличии в системе поддерживаемых композитных серверов.

В конфигураторе (Configuration Center) обеспечена совместимость с Wayland, добавлены дополнительные всплывающие подсказки. В настройки внешнего вида добавлены опции для изменения размера пиктограмм в панели инструментов и изменения цвета подсказок.

В эмуляторе терминала QTerminal расширена поддержка Wayland, упрощена настройка разделения экрана и решена проблема, проявляющаяся при изменении настроек в другом экземпляре приложения.



