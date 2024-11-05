The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0

05.11.2024 17:49

После полугода разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.1.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

В новой версии продолжена работа по реализации полной поддержки протокола Wayland. В состав добавлен новый компонент lxqt-wayland-session, позволяющий запускать LXQt в сочетании с различными композитными менеджерами Wayland. В настройки сеанса добавлена возможность выбора желаемого композитный менеджера. В настоящее время обеспечена поддержка LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland, River и Niri. По умолчанию пока продолжается предлагаться окружение на основе протокола X11, а сеанс на базе Wayland отнесён в разряд экспериментальных опций. Для запуска X11-приложений в сеансе на базе Wayland можно использоваться DDX-компонент (Device-Dependent X) XWayland.

Отмечается, что в сеансе на базе Wayland наиболее стабильная работа наблюдается при использовании композитного менеджера Labwc, а наиболее функциональный сеанс можно получить при использовании kwin_wayland, благодаря установка дополнительных пакетов из KDE. Кроме того, kwin_wayland пока является единственным композитным менеджером, поддерживаемым в панели для переключения виртуальных рабочих столов и в интерфейсе управления энергопотреблением для выключения монитора. Визуальные эффектны для рабочего стола доступны при выборе kwin_wayland, Wayfire или Hyprland. Хранитель экрана можно использовать с композитными серверами waylock, swaylock, hyprlock и kwin_wayland (в kwin предлагается собственная реализация, включаемая командой "loginctl lock-session").

Другие изменения:

  • В файловом менеджере PCManFM-Qt при работе в сеансе на базе Wayland реализована возможность создания отдельных многоэкранных рабочих столов и поддержка полупрозрачности для подключения сторонних обработчиков обоев рабочего стола. В диалог выбора файлов добавлена поддержка ручного ввода файловых путей в поле с именем файла. В настройки добавлена опция для отключения генерации миниатюр для внешних файловых систем.
  • Расширены возможности панели. В предложенном в прошлой ветке новом меню приложений "Fancy Menu" добавлена поддержка фильтрации программ по имени исполняемого файла. В виджете Custom Command реализована поддержка горизонтальной прокрутки. В корзине появилась опция для вывода содержимого в обратном порядке. В плагине управления громкостью решены проблемы, связанные со звуковой системой ALSA.
  • Добавлена возможность использования панели задач в окружениях на базе Wayland. Для панели реализованы два бэкенда - первый специфичен для kwin_wayland, а второй подходит для работы к композитными менеджерами на базе библиотеки wlroots. Переключатель виртуальных рабочих столов пока может использоваться только с kwin_wayland.
  • В интерфейс настройки сеанса добавлены экспериментальные секции для выбора композитного сервера и экрана блокировки входа в систему для Wayland. Секция доступна только при установке пакета lxqt-wayland-session и наличии в системе поддерживаемых композитных серверов.
  • В конфигураторе (Configuration Center) обеспечена совместимость с Wayland, добавлены дополнительные всплывающие подсказки. В настройки внешнего вида добавлены опции для изменения размера пиктограмм в панели инструментов и изменения цвета подсказок.
  • В эмуляторе терминала QTerminal расширена поддержка Wayland, упрощена настройка разделения экрана и решена проблема, проявляющаяся при изменении настроек в другом экземпляре приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/relea...)
  2. OpenNews: Корректирующие обновления некоторых компонентов LXQt
  3. OpenNews: Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0
  4. OpenNews: Рабочий стол LXQt признан полностью готовым для использования Wayland
  5. OpenNews: Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62182-lxqt
Ключевые слова: lxqt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:52, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    OX KPACOTA!!!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:36, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ага, особенно чёрные иконки на тёмной панельке
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:00, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Шрифты слишком крупные.
    - Заметил, какое расстояние между текстом и иконками в боковой панели файлового менеджера? Вот точно такое же расстояние должно быть и внизу в таскбаре: никакой системности мля, всё вразнобой.
    - Точно такое же расстояние должно быть внутри кнопок между текстом и иконками.
    - Иконки слишком маленькие для такого размера шрифта. Решение: либо уменьшить шрифт, либо увеличить иконки. Первое предпочтительнее.
    - Темные иконки на темном фоне снизу справа.
    - Ни хрена не ясно, какое окно активное, и активное ли хоть какое-то из них.
    - Двухстрочный "Drop applications icons here". Не судьба было сократить до емкого "Drop apps here"?
    - Кнопки [ 1 | 2 | 3 | 4 ] явно показывают все возможные десктопы: надо показывать только реально занятые окнами, а также кнопку "+" для добавления нового. Получится более емкий и более функциональный [ 1 | + ]. Получится словно табы в браузере.

    Вердикт: пилить и пилить.

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:53, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно умеет восстанавливать приложения запущенные после перезагрузки или выхода из сеанса?
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 18:37, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я знаю что ты скажешь ... зато это умеет Xfce! ;)
     

  • 1.3, pic (ok), 17:55, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    LXDM собираются портировать или нет?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:56, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он давно заброшен. Нет, конечно. Lxqt - продолжение развития lxde.
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:58, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:35, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ly лучше будет и быстрее
     
  • 2.20, Аноним (18), 18:38, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стандарт де-факто для Qt-based окружений - SSDM
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:11, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато знаю, куда перейти, если KDE внезапно скатится куда-то не туда.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:18, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это близко?
     
  • 2.10, Alladin (?), 18:19, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скатился, и нет lxqt вам не нужен
     
  • 2.11, Брус Ю (?), 18:20, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXQT ни в какое сравнение не идёт с KDE, это всё равно, что сравнивать кепку и бронежилет. И то, и то годно, но для разных целей.
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:26, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:30, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем тебя винда не устраивает? (уверен что 99% времени ты чилишь на одиннадцатке)
     
     
  • 3.22, Аноним (18), 18:42, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11-ая стоит на рабочем ноуте, если честно особого восторга не испытываю

    самое главное что смущает (начиная с 8ки) - отсутствие ощущения целостности системы, в отличии от её предшественниц: 95/XP/7

    выражается это в частности в двух центрах настроек: классической панели управления и новомодном Settings

     

  • 1.7, Alladin (?), 18:18, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    не рекомендую lxqt, лучше xfce
     
     
  • 2.12, Аноним (14), 18:21, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > лучше xfce

    Согласен! Xfce + debian + core 2 duo = БАЗА. Недавно продал свой макбук про м3 и купил с авито core 2 quad (простите что не дуо) с пpaвослaвными 4 гигами и механическим hdd. Накатил дебиан c крыcoй и познал нирвану!

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:33, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >(простите что не дуо)

    Прощаю.

     
  • 3.21, Аноним (21), 18:41, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >с пpaвослaвными 4 гигами и механическим hdd

    Не поверишь, у меня такой комп. Только проц получше: AMD Athlon II X2 245 2.9 Ггц. Он все и вытягивает по ходу. Если бы не тяжелая современная вебня с приложениями на электроне, то было счастье вообще.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 18:54, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жёсткий диск IDE, надеюсь?
     
     
  • 5.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:13, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магнитная лента
     
  • 4.29, 12см (?), 19:09, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (14), 18:18, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выпадающий список Lists вплотную примыкающий к краю окна (на скрине) - типичный образчик "гениального" UI/UX в оупенсорце.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 19:33, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь на скрине нет никаких выпадающих списков...
     

  • 1.15, myster (ok), 18:31, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C KWin, LXQt это просто, как скин c KDE c другим проводником вместо Dolphin. Даже панель настроек от KDE работает, можно Night Light включить, например. Если комп дохлый для KDE (одноплатники всякие), LXQt c KWin будет летать.

    Со страницы релиза забавная цитата:
    > Of course, the X11 session will be supported indefinitely. Wayland is optional and rather experimental.

    Я бы на их месте не зарекался.

     
  • 1.23, Аноним (-), 18:51, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это нелепое и вырвиглазное никогда не заменит LXDE, а вообще GUI в Линукс это какой-то нонсенс, поэтому использую Openbox, чтобы как можно реже с ним встречаться.
     
  • 1.24, Аноним (24), 18:52, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в новости о LXQt 2.1.0
    на скрине LXQt 2.0.0
    кругом обман
     
  • 1.26, Аноним (-), 18:57, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, Аноним (28), 19:00, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдя..Ну кровь из глаз у меня не пошла, но веру в человечество я потерял.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру