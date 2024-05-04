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Корректирующие обновления некоторых компонентов LXQt

04.05.2024 23:00

Разработчики среды рабочего стола LXQt опубликовали корректирующие обновления некоторых компонентов, в основном связанные с устранением проблем, всплывшиз после обновления Qt до версии 6.7.

  • xdg-desktop-portal-lxqt 1.0.2 - решена проблема с файловыми путями, строка с которыми содержит нулевой символ. Проблема проявляется с недавнего времени при использовании Firefox.
  • Image-Qt 2.0.1 - устранено аварийное завершение при использовании Qt ≥ 6.7, а также исправлена утечка памяти.
  • libfm-qt 2.0.1 - устранено аварийное завершение при использовании Qt ≥ 6.7.
  • lxqt-notificationd 2.0.1 - устранены крахи при завершении процессов, использующих Qt ≥ 6.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/relea...)
  2. OpenNews: Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0
  3. OpenNews: Рабочий стол LXQt признан полностью готовым для использования Wayland
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.7 и среды разработки Qt Creator 13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61118-lxqt
Ключевые слова: lxqt, qt
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Alladin (?), 23:02, 04/05/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Утекает
     
     
  • 2, NightGuard (?), 23:52, 04/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3, Albertio (ok), 00:03, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все как в песне Мумми-Тролей
     

  • 4, 12yoexpert (ok), 01:18, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    >  xdg-desktop-portal-lxqt 1.0.2 - решена проблема с файловыми путями, строка с которыми содержит нулевой символ. Проблема проявляется с недавнего времени при использовании Firefox.

    там на каждый chop нулевого байта внутри 4 if-а и куча разыменований

    кто там кукарекал, что lxqt быстрый?

     

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