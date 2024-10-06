Выпуск Hyprland 0.44, композитного сервера на базе Wayland

Опубликован выпуск композитного сервера Hyprland 0.44, использующего протокол Wayland. Композитный сервер ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но также поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Поддерживаются элементы для создания визуально привлекательных интерфейсов, такие как градиенты в обрамлении окон, размытие, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр предоставляется возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Среди возможностей также выделяется поддержка динамически создаваемых виртуальных рабочих столов, два встроенных режима компоновки элементов на экране и система глобальной обработки горячих клавиш. В новой версии: Добавлена поддержка Wayland-протокола single-pixel-buffer, позволяющего создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.

Добавлены опции "--systeminfo" и "--version" для вывода информации о системе (для вставки в отчёты о проблемах) и показа номера версии Hyprland.

В параметр конфигурации "layerrule" добавлено свойство "order" для настройки группировки слоёв.

Добавлена переменная окружения HYPRLAND_CONFIG для передачи параметров конфигурации без использования опции "--config".

В режим компоновки окон Dwindle добавлена команда nmovetoroot и настройка split_bias.

Предоставлена возможность настройки режима автоматической группировки.

В утилиту hyprctl добавлен новый запрос submap и расширены возможности запросов monitors и workspacerules.



