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Выпуск Hyprland 0.44, композитного сервера на базе Wayland

06.10.2024 22:30

Опубликован выпуск композитного сервера Hyprland 0.44, использующего протокол Wayland. Композитный сервер ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но также поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Поддерживаются элементы для создания визуально привлекательных интерфейсов, такие как градиенты в обрамлении окон, размытие, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр предоставляется возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Среди возможностей также выделяется поддержка динамически создаваемых виртуальных рабочих столов, два встроенных режима компоновки элементов на экране и система глобальной обработки горячих клавиш.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка Wayland-протокола single-pixel-buffer, позволяющего создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • Добавлены опции "--systeminfo" и "--version" для вывода информации о системе (для вставки в отчёты о проблемах) и показа номера версии Hyprland.
  • В параметр конфигурации "layerrule" добавлено свойство "order" для настройки группировки слоёв.
  • Добавлена переменная окружения HYPRLAND_CONFIG для передачи параметров конфигурации без использования опции "--config".
  • В режим компоновки окон Dwindle добавлена команда nmovetoroot и настройка split_bias.
  • Предоставлена возможность настройки режима автоматической группировки.
  • В утилиту hyprctl добавлен новый запрос submap и расширены возможности запросов monitors и workspacerules.


  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 14.0
  3. OpenNews: Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.0, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.5, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62004-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Критически нужно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:20, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Свистоперделие
     
  • 1.3, Аноним (4), 23:21, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К - когда вейленд для десктопа будет готов. Последний раз спрашиваю!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:40, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "К - когда"

    Вы пабликов в ВК начитались? В чём смысл вашего буквоблудия?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:55, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты сам в пабликах не сидел, раз такие вопросы задаешь? Просто так пишем, без смысла — это наша фишка. Если не нравится, не читай! У всех своя тема!
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:22, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда последний?
     

  • 1.6, Аноним (7), 23:39, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда его перепишут на более безопасный язык программирования?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:56, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все программисты переучатся, а это вряд ли! Пока что всем норм, а если не нравится — пиши сам на своем идеальном языке!
     

  • 1.8, Горькая вата (-), 23:41, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При наличии COSMIC существование Hyprland требует серьезного научного обоснования. Тем более нет ни одного дистра где оно стоит из коробки.
     
     
  • 2.14, name (??), 00:08, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то гном на расте, обоснуй.
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:12, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Субъективно и ошибочно. На самом деле не нужны оба два
     

  • 1.9, Аноним (7), 23:42, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. "

    А перепишите его на (здесь ваш любимый ЯП)!

     
  • 1.10, Аноним (7), 23:43, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland развивается, и это хорошо!
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:09, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    клон sway с нескучными анимациями?
     
     
  • 2.16, name (??), 00:10, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путаешь с SwayFX.
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 00:12, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не путаю, какие отличия в плане управления окнами?
     
     
  • 4.19, name (??), 00:14, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, путаешь.
     
     
  • 5.24, Аноним (15), 00:25, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо, поставим вопрос по другому.

    что может предложить hyprland в плане управления окнами, помимо примитивного перемещения туда-сюда и открытия приложений на определенном тэге?

     
  • 2.20, Аноним (20), 00:16, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sway шлак с кучей глюков и сабж идеально работал.
     

  • 1.21, Аноним (23), 00:16, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опеннет стал двачем.
    Открываешь любой тред и с вероятностью 110% будут одни и те же комментаторы под именами:
    1. "Когда вяленый будет готов на десктоп"
    2. "Когда перепишут на Раст"
    3. "Я не осилил, а значит не нужно. Кто не согласен - м**ак"
    (нужное подчёркивать не надо, лучше добавьте пункт-другой)

    Я даже не спрашиваю в чем их проблема, т.к. всё потому что я "нетакусик" и должен съехать от мамки, ага, инфа сотка.

     
     
  • 2.22, name (??), 00:20, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне ещё нравится, как его объявляют всецело нерабочим, сидит человек с устаревшими блобами нвидии и жестко хейтит протокол.
     

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