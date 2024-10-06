Выпуск Hyprland 0.44, композитного сервера на базе Wayland

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|2.7, Аноним (7), 23:40, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "К - когда"
Вы пабликов в ВК начитались? В чём смысл вашего буквоблудия?
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|3.11, Аноним (11), 23:55, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты сам в пабликах не сидел, раз такие вопросы задаешь? Просто так пишем, без смысла — это наша фишка. Если не нравится, не читай! У всех своя тема!
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|2.12, Аноним (11), 23:56, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда все программисты переучатся, а это вряд ли! Пока что всем норм, а если не нравится — пиши сам на своем идеальном языке!
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|1.8, Горькая вата (-), 23:41, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При наличии COSMIC существование Hyprland требует серьезного научного обоснования. Тем более нет ни одного дистра где оно стоит из коробки.
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|1.9, Аноним (7), 23:42, 06/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. "
А перепишите его на (здесь ваш любимый ЯП)!
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|5.24, Аноним (15), 00:25, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошо, поставим вопрос по другому.
что может предложить hyprland в плане управления окнами, помимо примитивного перемещения туда-сюда и открытия приложений на определенном тэге?
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|1.21, Аноним (23), 00:16, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опеннет стал двачем.
Открываешь любой тред и с вероятностью 110% будут одни и те же комментаторы под именами:
1. "Когда вяленый будет готов на десктоп"
2. "Когда перепишут на Раст"
3. "Я не осилил, а значит не нужно. Кто не согласен - м**ак"
(нужное подчёркивать не надо, лучше добавьте пункт-другой)
Я даже не спрашиваю в чем их проблема, т.к. всё потому что я "нетакусик" и должен съехать от мамки, ага, инфа сотка.
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|2.22, name (??), 00:20, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне ещё нравится, как его объявляют всецело нерабочим, сидит человек с устаревшими блобами нвидии и жестко хейтит протокол.
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