Выпуск композитного сервера Weston 14.0

> Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP" Гимп все там же, в том самом месте. > Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий. Сомневаюсь.

На них свалила почти тонна бабла, за которую можно было нанять несколько человек на фуллтайм.

И что же они сделали?

Сказали "мы не хотим возиться с бумажками" и ни чего не делают.

Продолжая сидеть на куче крипты. А ведь планы были просто наполеоновские в Project Vision гимпа

gui.gimp.org/index.php?title=Project_Vision * GIMP is a high-end photo manipulation application and supports creating original art from images;

* GIMP is a high-end application for producing icons, graphical elements of web pages and art for user interface elements;

* GIMP is a platform for programming cutting-edge image processing algorithms, by scientists and artists;