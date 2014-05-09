Выпуск композитного сервера Weston 14.0

2.13 , Аноним ( 12 ), 18:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://wearewaylandnow.com/

3.14 , Skullnet ( ok ), 18:53, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фрагментация просто ппц. Продолжаем юзать иксы.

4.21 , Аноним ( - ), 19:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фрагментация просто ппц. Я так понимаю ты любитель монополий? > Я так понимаю ты любитель монополий. Продолжай, их у тебя никто не забирает.

Но не надо жаловаться если какие-то кеды или даже XFCE дропнут иксы, это будет не вежливо.

5.22 , Skullnet ( ok ), 19:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Я так понимаю ты любитель монополий? Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия. Куда лучше чем самопал из говна и палок сделанный по спекам партии "Wayland". > Но не надо жаловаться если какие-то кеды или даже XFCE дропнут иксы, это будет не вежливо. Если кеды дропнут иксы, пользователи дропнут кеды и KDE превратится во второй никому не нужный GNOME, но скорее всего они устанут костылить свой самопальный сервер. Xfce иксы не дропнет, там слишком много на них завязано.

6.26 , Аноним ( - ), 19:42, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия. А какое дело до ДЕ?

Напомню, что иксы тоже были протоколом. Когда-то.

Но фридекстоп подмял под себя иксы, выдавил и уничтожил ВСЕ альтернативные реализации!

Оставив только одну "правильную" реализацию.

Это настоящая адовая монополия, даже хуже чем у гугла, там хоть эпл и мелкософт дрыгаются. > пользователи дропнут кеды Меня всегда восхищали твои маняфантазии.

Помню N-лет назад ты вещал, правда вроде на лоре, что кеды никуда переходить не будут и вейланд загнется как местяковое поделие гномеров. А вот как оно вышло - даже всякие ДЕ 2-3 эшелона собрались переходить.

6.27 , Аноним ( - ), 19:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия. Ты случайно не сын столлмана?

Он тоже любил рассказывать "если у нас есть унылые неосиляторы, то давайте их поставим в одинаковые условия с крутыми чуваками, причем желательно каким-то запретительным методом" Из ГНУ манифеста: "Низкооплачивающие организации проигрывают высокооплачивающим, но они могли бы быть на том же уровне, если бы высокооплачивающие были запрещены." > Куда лучше чем самопал из говна и палок сделанный по спекам партии "Wayland". У нас вместо одного монопольного ХОрга, будут десятки разных композитных менедлжеров на разных языках, от разных команд..

Так это круто!

Это просто плевок в физию тем, кто любит ходить строем, чтобы все были одинаковые... т.е любителям корпораций, которые спят и видят, чтобы была одна винда. > Если кеды дропнут иксы, пользователи дропнут кеды Уже проходили. Были всякие потрясения при переходах на разные версии QT, да часть пользователей отваливается, но новые приходят.

А в случае Иксов "куда же они денутся с подводной лодки", или как говорил веселый молочник "не будет вашего и̶т̶а̶л̶ь̶я̶н̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶с̶ы̶р̶а̶ ХОрга. Xa-xa-xa!" > Xfce иксы не дропнет, там слишком много на них завязано. Ты уверен? А вдруг они предательски замышляют переход и втайне готовятся?

"Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland" новость за 2022 год

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57511

3.20 , Аноним ( - ), 19:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха, спасибо за ссылку!

Прям перечень ненужных васяноподелий)) Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP"

Вот в том самом месте он, в том самом месте уже последние лет 10. Раньше тоже, но была надежда)

Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий.

4.30 , Фнон (-), 19:54, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP" Гимп все там же, в том самом месте. > Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий. Сомневаюсь.

На них свалила почти тонна бабла, за которую можно было нанять несколько человек на фуллтайм.

И что же они сделали?

Сказали "мы не хотим возиться с бумажками" и ни чего не делают.

Продолжая сидеть на куче крипты. А ведь планы были просто наполеоновские в Project Vision гимпа

gui.gimp.org/index.php?title=Project_Vision * GIMP is a high-end photo manipulation application and supports creating original art from images;

* GIMP is a high-end application for producing icons, graphical elements of web pages and art for user interface elements;

* GIMP is a platform for programming cutting-edge image processing algorithms, by scientists and artists;

2.16 , vlad1.96 ( ok ), 19:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сложно ответить.

Если скажу, что нет — это будет неправдой, т.к. отказ от x11 многих компаний идёт полным ходом, и в принципе, wayland работает везде. Если скажу, что да — тоже совру, т.к. до сих пор идёт внедрение фич, популярные программы всё ещё занимаются переходом на wayland, а nvidia ещё до сих пор получает важные для удобства улучшения. Я бы растянул ответ "да" на пару лет: от сегодня, до момента, когда крупные дистрибутивы откажутся от x11 по умолчанию, когда репорты по оставшимся проблемами с коллапсируют из-за массового перехода и наконец их решат (надеюсь) Ну и полностью отказаться не получится, т.к. у нас было создано куча программ под x11, и xwayland нужно будет держать просто ради совместимости.

3.32 , Аноним ( 32 ), 20:28, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы отстаёте, в компаниях уже успели увидеть мертворождённость вейланда, попрыгать на граблях, так что идёт вычистка и вейланда и раста в песочницы, где фанатики могут друг друга дрючить не мешая рабочему процессу.

2.17 , Аноним ( 17 ), 19:13, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.19 , Аноним ( - ), 19:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так уже топовые дистры отказались или в процессе.

Магринес подзаборный будет еще долго барахтаться, но всем будет пофиг. Можешь почитать последние новости:

"В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11"

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61723

"В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME"

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60746 Даже всякие крыски начали подкладывать соломку

"Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland"

"Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland" Просто они понимают что в̶ ̶2̶0̶0̶7̶ ̶н̶и̶к̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶в̶е̶р̶н̶е̶т̶с̶я̶ за Вейландом будушее, как бы луддиты и любители копро-иктов не плакали.

3.31 , Аноним ( 31 ), 20:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы там в поряде?

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39738

На состоявшемся заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждён план обеспечения поддержки в дистрибутиве пользовательского окружения GNOME, работающего поверх Wayland. Если в выпуске Fedora 20 была реализована экспериментальная начальная поддержка Wayland, то в Fedora 21 функционирование графического сеанса GNOME с использованием Wayland планируется довести до полнофункционального вида, пригодного для использования обычными пользователями. 09.05.2014 Десять чтоб его лет.

4.33 , Аноним ( 31 ), 20:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36381

Версия GNOME 3.12 ознаменует собой создание полноценного порта GNOME на базе Wayland. Все базовые приложения будут поддерживать прямую работу с Wayland. Поддержка работы поверх X11 для большинства компонентов GNOME будет сохранена, но некоторые части GNOME смогут работать только с Wayland, так как в них достаточно трудно одновременно сохранить поддержку работы поверх X и Wayland.

13.03.2013

4.35 , Аноним ( - ), 20:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не путай "мы добавим вейланд и будем тянуть 2 граф сеанса, у нас же куча лишних ресурсов"

и "мы выкидываем Х11 на помойку". Да, 10 долгих лет луддиты и некролюбы оказывали жесточайшее копротивление.

Да, процесс растянулся, из-за того что продолжали делать поддержку и фиксить баги (а зря). Но кажется наконец-то этот день пришел.

Конечно было бы лучше просто поставить софтописак перед фактом "у вас 2-3 года, а потом ваши поделки просто не запустятся".

Но этого не быљо сделано и начались торги, нытье, надежды "авось пронесет".

2.25 , Аноним ( - ), 19:34, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, если ты мейнтейнер DE, а если нет то "за тебя и так откажутся".

Вот linux-hardware.org/?view=os_display_server

у вейланда уже больше чем у иксов.

Дальше будет только лучше.

Иксы будут дропать все больше ДЕ, а значит оствшимся будет все сложнее их хоть как-то поддерживать.

