Выпуск композитного сервера Weston 14.0

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|1.1, Аноним (1), 16:48, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>[GPU ID 0x00000100] Flip event timeout on head 0
как исправить фризы?
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|2.2, Аноним (2), 16:51, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем? Это такой протокол, чтоб окна друг у друга содержимое не подсматривали
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|3.28, Аноним (1), 19:48, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробовал уже. Только kwin нормально работает, но в нём скроллинг лагает.
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|1.3, Аноним (3), 16:57, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Использую его, чтобы sddm отрисовывать. После логина уже hyprland запускается.
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|1.9, Аноним (9), 18:34, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В бэкенде вывода через VNC предоставлена возможность отключения TLS и использования пароля для аутентификации в режиме без TLS.
Локалхостные кодеры и сюда пробрались. Я считаю, что такие патчи надо отбрасывать как намеренное вредительство.
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|4.21, Аноним (-), 19:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фрагментация просто ппц.
Я так понимаю ты любитель монополий?
> Я так понимаю ты любитель монополий.
Продолжай, их у тебя никто не забирает.
Но не надо жаловаться если какие-то кеды или даже XFCE дропнут иксы, это будет не вежливо.
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|5.22, Skullnet (ok), 19:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я так понимаю ты любитель монополий?
Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия.
Куда лучше чем самопал из говна и палок сделанный по спекам партии "Wayland".
> Но не надо жаловаться если какие-то кеды или даже XFCE дропнут иксы, это будет не вежливо.
Если кеды дропнут иксы, пользователи дропнут кеды и KDE превратится во второй никому не нужный GNOME, но скорее всего они устанут костылить свой самопальный сервер. Xfce иксы не дропнет, там слишком много на них завязано.
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|6.26, Аноним (-), 19:42, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия.
А какое дело до ДЕ?
Напомню, что иксы тоже были протоколом. Когда-то.
Но фридекстоп подмял под себя иксы, выдавил и уничтожил ВСЕ альтернативные реализации!
Оставив только одну "правильную" реализацию.
Это настоящая адовая монополия, даже хуже чем у гугла, там хоть эпл и мелкософт дрыгаются.
> пользователи дропнут кеды
Меня всегда восхищали твои маняфантазии.
Помню N-лет назад ты вещал, правда вроде на лоре, что кеды никуда переходить не будут и вейланд загнется как местяковое поделие гномеров. А вот как оно вышло - даже всякие ДЕ 2-3 эшелона собрались переходить.
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|6.27, Аноним (-), 19:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия.
Ты случайно не сын столлмана?
Он тоже любил рассказывать "если у нас есть унылые неосиляторы, то давайте их поставим в одинаковые условия с крутыми чуваками, причем желательно каким-то запретительным методом"
Из ГНУ манифеста: "Низкооплачивающие организации проигрывают высокооплачивающим, но они могли бы быть на том же уровне, если бы высокооплачивающие были запрещены."
> Куда лучше чем самопал из говна и палок сделанный по спекам партии "Wayland".
У нас вместо одного монопольного ХОрга, будут десятки разных композитных менедлжеров на разных языках, от разных команд..
Так это круто!
Это просто плевок в физию тем, кто любит ходить строем, чтобы все были одинаковые... т.е любителям корпораций, которые спят и видят, чтобы была одна винда.
> Если кеды дропнут иксы, пользователи дропнут кеды
Уже проходили. Были всякие потрясения при переходах на разные версии QT, да часть пользователей отваливается, но новые приходят.
А в случае Иксов "куда же они денутся с подводной лодки", или как говорил веселый молочник "не будет вашего и̶т̶а̶л̶ь̶я̶н̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶с̶ы̶р̶а̶ ХОрга. Xa-xa-xa!"
> Xfce иксы не дропнет, там слишком много на них завязано.
Ты уверен? А вдруг они предательски замышляют переход и втайне готовятся?
"Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland" новость за 2022 год
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57511
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|3.20, Аноним (-), 19:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха, спасибо за ссылку!
Прям перечень ненужных васяноподелий))
Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP"
Вот в том самом месте он, в том самом месте уже последние лет 10. Раньше тоже, но была надежда)
Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий.
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|4.30, Фнон (-), 19:54, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP"
Гимп все там же, в том самом месте.
> Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий.
Сомневаюсь.
На них свалила почти тонна бабла, за которую можно было нанять несколько человек на фуллтайм.
И что же они сделали?
Сказали "мы не хотим возиться с бумажками" и ни чего не делают.
Продолжая сидеть на куче крипты.
А ведь планы были просто наполеоновские в Project Vision гимпа
gui.gimp.org/index.php?title=Project_Vision
* GIMP is a high-end photo manipulation application and supports creating original art from images;
* GIMP is a high-end application for producing icons, graphical elements of web pages and art for user interface elements;
* GIMP is a platform for programming cutting-edge image processing algorithms, by scientists and artists;
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|2.16, vlad1.96 (ok), 19:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложно ответить.
Если скажу, что нет — это будет неправдой, т.к. отказ от x11 многих компаний идёт полным ходом, и в принципе, wayland работает везде. Если скажу, что да — тоже совру, т.к. до сих пор идёт внедрение фич, популярные программы всё ещё занимаются переходом на wayland, а nvidia ещё до сих пор получает важные для удобства улучшения.
Я бы растянул ответ "да" на пару лет: от сегодня, до момента, когда крупные дистрибутивы откажутся от x11 по умолчанию, когда репорты по оставшимся проблемами с коллапсируют из-за массового перехода и наконец их решат (надеюсь)
Ну и полностью отказаться не получится, т.к. у нас было создано куча программ под x11, и xwayland нужно будет держать просто ради совместимости.
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|3.32, Аноним (32), 20:28, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы отстаёте, в компаниях уже успели увидеть мертворождённость вейланда, попрыгать на граблях, так что идёт вычистка и вейланда и раста в песочницы, где фанатики могут друг друга дрючить не мешая рабочему процессу.
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|2.19, Аноним (-), 19:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уже топовые дистры отказались или в процессе.
Магринес подзаборный будет еще долго барахтаться, но всем будет пофиг.
Можешь почитать последние новости:
"В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61723
"В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60746
Даже всякие крыски начали подкладывать соломку
"Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland"
"Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland"
Просто они понимают что в̶ ̶2̶0̶0̶7̶ ̶н̶и̶к̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶в̶е̶р̶н̶е̶т̶с̶я̶ за Вейландом будушее, как бы луддиты и любители копро-иктов не плакали.
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|3.31, Аноним (31), 20:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы там в поряде?
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39738
На состоявшемся заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждён план обеспечения поддержки в дистрибутиве пользовательского окружения GNOME, работающего поверх Wayland. Если в выпуске Fedora 20 была реализована экспериментальная начальная поддержка Wayland, то в Fedora 21 функционирование графического сеанса GNOME с использованием Wayland планируется довести до полнофункционального вида, пригодного для использования обычными пользователями.
09.05.2014
Десять чтоб его лет.
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|4.33, Аноним (31), 20:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36381
Версия GNOME 3.12 ознаменует собой создание полноценного порта GNOME на базе Wayland. Все базовые приложения будут поддерживать прямую работу с Wayland. Поддержка работы поверх X11 для большинства компонентов GNOME будет сохранена, но некоторые части GNOME смогут работать только с Wayland, так как в них достаточно трудно одновременно сохранить поддержку работы поверх X и Wayland.
13.03.2013
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|4.35, Аноним (-), 20:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не путай "мы добавим вейланд и будем тянуть 2 граф сеанса, у нас же куча лишних ресурсов"
и "мы выкидываем Х11 на помойку".
Да, 10 долгих лет луддиты и некролюбы оказывали жесточайшее копротивление.
Да, процесс растянулся, из-за того что продолжали делать поддержку и фиксить баги (а зря).
Но кажется наконец-то этот день пришел.
Конечно было бы лучше просто поставить софтописак перед фактом "у вас 2-3 года, а потом ваши поделки просто не запустятся".
Но этого не быљо сделано и начались торги, нытье, надежды "авось пронесет".
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|2.25, Аноним (-), 19:34, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, если ты мейнтейнер DE, а если нет то "за тебя и так откажутся".
Вот linux-hardware.org/?view=os_display_server
у вейланда уже больше чем у иксов.
Дальше будет только лучше.
Иксы будут дропать все больше ДЕ, а значит оствшимся будет все сложнее их хоть как-то поддерживать.
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|1.23, Аноним (-), 19:31, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Запощу еще одну известную ссылку
Широкоизвестный в узких кругах, заморский поехавший probonopd и его "Великая книга обидок"
gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277
Как и многие вейландохейтеры он врет и манипулирует.
Многое из списка уже устарело, а этот крысенышь не хочет обновлять его, чтобы список не уменьшался.
Дабы не быть голословным
github.com/flathub/us.zoom.Zoom/issues/22, крутишь до конца... а там "This is now fixed in the latest version of Zoom, can we close it?"
Но удалить или написать "ну наконец-то исправили" фанатик не может.
Кому не лень читать - на форуме уже обсуждали этот список
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132163.html#154
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|2.24, Skullnet (ok), 19:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Костыли за исправления не считаются. Пока не сделаете нормальный фреймворк для написания DE вроде иксов Вяленд так и останется библиотекой для киосковых васяноподелок.
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|3.29, Аноним (-), 19:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Критерий исправления: работает оно у целевой аудитории или нет. Все остальное - пустозвонство.
> Пока не сделаете нормальный фреймворк для написания DE
Никто не будет делать один единственный фреймворк. Потому что это будет та же монополия, как и у иксов.
У тебя если wlroots, на ней уже написана куча DE. Можешь взять и выродить еще одно никому ненужное васяноподелие.
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|4.34, Аноним (32), 20:34, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вяланд покончит с монополией не только иксов, конец иксов позволит интегрировать линукс-инфраструктуру в венду (WSL) _бесшовно_, монополии ядра и несменяемого лидера конец.
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|5.36, Аноним (-), 20:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> монополии ядра и несменяемого лидера конец.
WAT??
На десктопе монополии ядра никогда не было и не будет.
На линуксовых серваках никто в здравом уме не будет запускать винду. Да и зачем там вообще вейланд.
А WSL и так нормально работает. Не идеально, но вполне нормально для ежедневного пользования.
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