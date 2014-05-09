The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск композитного сервера Weston 14.0

04.09.2024 16:33

После девяти месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 14.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Изменения в новой ветке Weston:

  • В бэкенд вывода через DRM (Direct Rendering Manager) добавлена поддержка аппаратного наложения графичеcких элементов (hardware underlay). Включён режим атомарного асинхронного переключения между двумя буферами в видеопамяти (atomic async flip).
  • В файл конфигурации добавлена настройка 'mirror-of' для организации зеркалирования вывода.
  • В бэкенд вывода через мультимедийный cервер Pipewire добавлена поддержка технологии DmaBuf.
  • В клиенте simple-egl разрешено использования просвечивающих поверхностей с 16-разрядным представлением цвета. Добавлена опция для использования EGL-расширения EGL_EXT_present_opaque. Реализована поддержка сжатия поверхностей.
  • В бэкенде для вывода через протокол RDP добавлена поддержка FreeRDP 3.x.
  • В бэкенде вывода через VNC предоставлена возможность отключения TLS и использования пароля для аутентификации в режиме без TLS.
  • В libweston добавлена поддержка расширения протокола Wayland для управление цветом (color-management). Реализована возможность ограничения области перемещения указателя на полноэкранных поверхностях.
  • В компонент для отрисовки через OpenGL (gl-renderer) добавлена поддержка захвата вывода OpenGL ES 3 и OpenGL ES 2 в асинхронном режиме, а также возможность изменения цвета объектов при помощи шейдера.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 13.0
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.37
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61810-weston
Ключевые слова: weston, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:48, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >[GPU ID 0x00000100] Flip event timeout on head 0

    как исправить фризы?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:51, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? Это такой протокол, чтоб окна друг у друга содержимое не подсматривали
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://forums.developer.nvidia.com/t/545-29-06-18-1-flip-event-timeout-error-
     
     
  • 3.28, Аноним (1), 19:48, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал уже. Только kwin нормально работает, но в нём скроллинг лагает.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:57, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Использую его, чтобы sddm отрисовывать. После логина уже hyprland запускается.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:12, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько добавлено новых CVE?
     

  • 1.5, Nochi (?), 17:36, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Что это?

    Реализация вейланда для Gnome.

     
     
  • 3.11, vlad1.96 (ok), 18:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Гноме mutter
     
  • 2.7, Fracta1L (ok), 17:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Референсный композитор Wayland.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 18:32, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:34, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В бэкенде вывода через VNC предоставлена возможность отключения TLS и использования пароля для аутентификации в режиме без TLS.

    Локалхостные кодеры и сюда пробрались. Я считаю, что такие патчи надо отбрасывать как намеренное вредительство.

     
  • 1.10, Diozan (ok), 18:44, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Просветите убогого, от Х-ов уже можно полностью отказаться?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 18:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://wearewaylandnow.com/
     
     
  • 3.14, Skullnet (ok), 18:53, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрагментация просто ппц. Продолжаем юзать иксы.
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 19:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фрагментация просто ппц.

    Я так понимаю ты любитель монополий?

    > Я так понимаю ты любитель монополий.

    Продолжай, их у тебя никто не забирает.
    Но не надо жаловаться если какие-то кеды или даже XFCE дропнут иксы, это будет не вежливо.


     
     
  • 5.22, Skullnet (ok), 19:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я так понимаю ты любитель монополий?

    Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия.

    Куда лучше чем самопал из говна и палок сделанный по спекам партии "Wayland".

    > Но не надо жаловаться если какие-то кеды или даже XFCE дропнут иксы, это будет не вежливо.

    Если кеды дропнут иксы, пользователи дропнут кеды и KDE превратится во второй никому не нужный GNOME, но скорее всего они устанут костылить свой самопальный сервер. Xfce иксы не дропнет, там слишком много на них завязано.

     
     
  • 6.26, Аноним (-), 19:42, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия.

    А какое дело до ДЕ?
    Напомню, что иксы тоже были протоколом. Когда-то.
    Но фридекстоп подмял под себя иксы, выдавил и уничтожил ВСЕ альтернативные реализации!
    Оставив только одну "правильную" реализацию.
    Это настоящая адовая монополия, даже хуже чем у гугла, там хоть эпл и мелкософт дрыгаются.

    > пользователи дропнут кеды

    Меня всегда восхищали твои маняфантазии.
    Помню N-лет назад ты вещал, правда вроде на лоре, что кеды никуда переходить не будут и вейланд загнется как местяковое поделие гномеров. А вот как оно вышло - даже всякие ДЕ 2-3 эшелона собрались переходить.

     
  • 6.27, Аноним (-), 19:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ты любитель монополий. Под иксами у всех DE одинаковые условия.

    Ты случайно не сын столлмана?
    Он тоже любил рассказывать "если у нас есть унылые неосиляторы, то давайте их поставим в одинаковые условия с крутыми чуваками, причем желательно каким-то запретительным методом"

    Из ГНУ манифеста: "Низкооплачивающие организации проигрывают высокооплачивающим, но они могли бы быть на том же уровне, если бы высокооплачивающие были запрещены."

    > Куда лучше чем самопал из говна и палок сделанный по спекам партии "Wayland".

    У нас вместо одного монопольного ХОрга, будут десятки разных композитных менедлжеров на разных языках, от разных команд..
    Так это круто!
    Это просто плевок в физию тем, кто любит ходить строем, чтобы все были одинаковые... т.е любителям корпораций, которые спят и видят, чтобы была одна винда.

    > Если кеды дропнут иксы, пользователи дропнут кеды

    Уже проходили. Были всякие потрясения при переходах на разные версии QT, да часть пользователей отваливается, но новые приходят.
    А в случае Иксов "куда же они денутся с подводной лодки", или как говорил веселый молочник "не будет вашего и̶т̶а̶л̶ь̶я̶н̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶с̶ы̶р̶а̶ ХОрга. Xa-xa-xa!"

    > Xfce иксы не дропнет, там слишком много на них завязано.

    Ты уверен? А вдруг они предательски замышляют переход и втайне готовятся?
    "Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland" новость за 2022 год
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57511

     
  • 3.20, Аноним (-), 19:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, спасибо за ссылку!
    Прям перечень ненужных васяноподелий))

    Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP"
    Вот в том самом месте он, в том самом месте уже последние лет 10. Раньше тоже, но была надежда)
    Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий.

     
     
  • 4.30, Фнон (-), 19:54, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно забавляет вопрос "where is my GIMP"

    Гимп все там же, в том самом месте.

    > Но, возможно когда-то и они дорастут до современных технологий.

    Сомневаюсь.
    На них свалила почти тонна бабла, за которую можно было нанять несколько человек на фуллтайм.
    И что же они сделали?
    Сказали "мы не хотим возиться с бумажками" и ни чего не делают.
    Продолжая сидеть на куче крипты.

    А ведь планы были просто наполеоновские в Project Vision гимпа
    gui.gimp.org/index.php?title=Project_Vision

    * GIMP is a high-end photo manipulation application and supports creating original art from images;
    * GIMP is a high-end application for producing icons, graphical elements of web pages and art for user interface elements;
    * GIMP is a platform for programming cutting-edge image processing algorithms, by scientists and artists;

     
  • 2.16, vlad1.96 (ok), 19:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно ответить.
    Если скажу, что нет — это будет неправдой, т.к. отказ от x11 многих компаний идёт полным ходом, и в принципе, wayland работает везде. Если скажу, что да — тоже совру, т.к. до сих пор идёт внедрение фич, популярные программы всё ещё занимаются переходом на wayland, а nvidia ещё до сих пор получает важные для удобства улучшения.

    Я бы растянул ответ "да" на пару лет: от сегодня, до момента, когда крупные дистрибутивы откажутся от x11 по умолчанию, когда репорты по оставшимся проблемами с коллапсируют из-за массового перехода и наконец их решат (надеюсь)

    Ну и полностью отказаться не получится, т.к. у нас было создано куча программ под x11, и xwayland нужно будет держать просто ради совместимости.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 20:28, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы отстаёте, в компаниях уже успели увидеть мертворождённость вейланда, попрыгать на граблях, так что идёт вычистка и вейланда и раста в песочницы, где фанатики могут друг друга дрючить не мешая рабочему процессу.
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:13, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (-), 19:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже топовые дистры отказались или в процессе.
    Магринес подзаборный будет еще долго барахтаться, но всем будет пофиг.

    Можешь почитать последние новости:
    "В gnome-session и GDM реализована возможность сборки без поддержки X11"
       opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61723
    "В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME"
       opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60746

    Даже всякие крыски начали подкладывать соломку
    "Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland"
    "Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland"

    Просто они понимают что в̶ ̶2̶0̶0̶7̶ ̶н̶и̶к̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶в̶е̶р̶н̶е̶т̶с̶я̶ за Вейландом будушее, как бы луддиты и любители копро-иктов не плакали.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 20:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы там в поряде?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39738
    На состоявшемся заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждён план обеспечения поддержки в дистрибутиве пользовательского окружения GNOME, работающего поверх Wayland. Если в выпуске Fedora 20 была реализована экспериментальная начальная поддержка Wayland, то в Fedora 21 функционирование графического сеанса GNOME с использованием Wayland планируется довести до полнофункционального вида, пригодного для использования обычными пользователями.

    09.05.2014

    Десять чтоб его лет.

     
     
  • 4.33, Аноним (31), 20:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36381
    Версия GNOME 3.12 ознаменует собой создание полноценного порта GNOME на базе Wayland. Все базовые приложения будут поддерживать прямую работу с Wayland. Поддержка работы поверх X11 для большинства компонентов GNOME будет сохранена, но некоторые части GNOME смогут работать только с Wayland, так как в них достаточно трудно одновременно сохранить поддержку работы поверх X и Wayland.
    13.03.2013
     
  • 4.35, Аноним (-), 20:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не путай "мы добавим вейланд и будем тянуть 2 граф сеанса, у нас же куча лишних ресурсов"
    и "мы выкидываем Х11 на помойку".

    Да, 10 долгих лет луддиты и некролюбы оказывали жесточайшее копротивление.
    Да, процесс растянулся, из-за того что продолжали делать поддержку и фиксить баги (а зря).

    Но кажется наконец-то этот день пришел.
    Конечно было бы лучше просто поставить софтописак перед фактом "у вас 2-3 года, а потом ваши поделки просто не запустятся".
    Но этого не быљо сделано и начались торги, нытье, надежды "авось пронесет".

     
  • 2.25, Аноним (-), 19:34, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, если ты мейнтейнер DE, а если нет то "за тебя и так откажутся".
    Вот linux-hardware.org/?view=os_display_server
    у вейланда уже больше чем у иксов.
    Дальше будет только лучше.
    Иксы будут дропать все больше ДЕ, а значит оствшимся будет все сложнее их хоть как-то поддерживать.
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:58, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух приведите хоть один de wm в пользовательский порядок.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 19:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда у программистов больше не будет работы.
     

  • 1.23, Аноним (-), 19:31, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Запощу еще одну известную ссылку
    Широкоизвестный в узких кругах, заморский поехавший probonopd и его "Великая книга обидок"
    gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277

    Как и многие вейландохейтеры он врет и манипулирует.
    Многое из списка уже устарело, а этот крысенышь не хочет обновлять его, чтобы список не уменьшался.

    Дабы не быть голословным
    github.com/flathub/us.zoom.Zoom/issues/22, крутишь до конца... а там "This is now fixed in the latest version of Zoom, can we close it?"
    Но удалить или написать "ну наконец-то исправили" фанатик не может.

    Кому не лень читать - на форуме уже обсуждали этот список
    opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132163.html#154

     
     
  • 2.24, Skullnet (ok), 19:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Костыли за исправления не считаются. Пока не сделаете нормальный фреймворк для написания DE вроде иксов Вяленд так и останется библиотекой для киосковых васяноподелок.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 19:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Критерий исправления: работает оно у целевой аудитории или нет. Все остальное - пустозвонство.

    > Пока не сделаете нормальный фреймворк для написания DE

    Никто не будет делать один единственный фреймворк. Потому что это будет та же монополия, как и у иксов.
    У тебя если wlroots, на ней уже написана куча DE. Можешь взять и выродить еще одно никому ненужное васяноподелие.

     
     
  • 4.34, Аноним (32), 20:34, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяланд покончит с монополией не только иксов, конец иксов позволит интегрировать линукс-инфраструктуру в венду (WSL) _бесшовно_, монополии ядра и несменяемого лидера конец.
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 20:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > монополии ядра и несменяемого лидера конец.

    WAT??
    На десктопе монополии ядра никогда не было и не будет.
    На линуксовых серваках никто в здравом уме не будет запускать винду. Да и зачем там вообще вейланд.

    А WSL и так нормально работает. Не идеально, но вполне нормально для ежедневного пользования.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру