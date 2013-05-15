Выпуск Wayland-Protocols 1.36

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|1.1, Аноним (1), 22:03, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Но ведь говорят вейланд это только протокол. Получается тут протокол протоколов?
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|2.2, Аноним (2), 22:33, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы сделали тебе протокол в протоколе, чтобы ты мог использовать протокол, когда используешь протокол!
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|4.9, Аноним (9), 22:52, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, видимо, не в курсе про другие x-серверы, некоторые из которых до сих пор живы. То что они не взлетели на десктопных линуксах - это историческая случайность обусловленная сложностью имплементации всей той кучи костылей, облепивших xorg. В вяленом совсем другая архитектура, не подразумевающая наличие выделенного сервера. Поэтому и сервера нет, все пилят под себя. Всё очень просто)
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|5.16, Аноним (16), 23:21, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты, видимо, не в курсе про другие x-серверы, некоторые из которых до сих пор живы.
Какую часть фразы "Xorg Server, один и одинаковый на все дистры последние лет 15 минимум" ты не понял?
За*ли фанаты Wayland с этим ка лом. Плевать я хотел на какие-то там Xorg серверы для каких-то там нужд, которые никто не видел и не использовал.
У Wayland вообще ничего рядом не валялось.
Дни-ще-недо-протокол.
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|4.21, Аноним (21), 23:49, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надоело эту ссылку тягать? Приперся какой-то клоун и начал требовать "сделайте как в иксах!"
Не ребята, вейланд как раз запили, чтобы не было такого омна как в иксах.
Поэтому тянуть туда весь древний хлам никто не будет, даже если полутора васяна без сссупернужной фичи жить дальше не смогут.
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|4.25, Аноним (-), 00:00, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У X11 был reference implementation, Xorg Server, один и одинаковый на все дистры последние лет 15 минимум.
А вот и любители ходить строем, ейн-фюррер и прочее монопольное офно.
Тебе с такими идеями на винду на, там точно у всех все одинаковое.
> У вот у Wayland есть только хрен (это не мат, это растение):
У вейланда тоже есть референсная имплементация - вестон называется.
А дальше пусть каждый пишет в меру своих умственных способностей.
Причем судя по тому, что люди в одиночку пишут свои реализации - это гораздо проще чем колупаться в зловонных иксах.
> https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233
Обидели мышку, написали в норку! (с)
Пришел какой-то васян, и давай права качать.
Типа диды раньше в чистом поле сарли у всех на виду, а нынешние снежЫнки хотят отказаться от сетевой и сральной прозрачности! Доколе!!11
Ну и апеляция ко всякому маргинальному днищу типа "XFCE, LXQT and IceWM"..
Кого они вообще волнуют? (ну кроме поехавших нетакусиков)
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|4.17, Аноним (16), 23:22, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как вы вообще без JS в сети? На подавляющее большинство сайтов с аутентификацией без JS даже войти нельзя.
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|1.10, cheburnator9000 (ok), 22:53, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В категорию "staging" добавлен протокол xdg-toplevel-icon, предназначенный для привязки пиктограммы к окну верхнего уровня.
Целый, мать его, год на это ушло. Еще год пока оно проявится в дистрибутивах повсеместно.
>>> "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
В Kde5/Qt5 оно работает. В KDE6/Qt6 оно сломано ровно на половину, и как заявили в bugzilla kde они исправить они не могут, но уже исправлено в Qt 6.8 который в крупные дистрибутивы попадет не раньше чем йопт очередной ГОД!!!111212q#!@#
Можно сразу в криостазис впадать пока в wayland на десктопе появятся очевидные вещи.
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|2.12, Аноним (-), 23:11, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кста, я на KDE.
Дистрибутив Debian Testing.
Plasma 5.27.11.
Frameworks: 5.115.0
Qt: 5.15.13
Такая проблема:
- Включаю видео в барузере на одном экране.
- Переключаюсь на другой.
- Там браузер при скроле начинает "зависать на пару секунд", каждые секунд 5.
Решаю так:
- Переключаюсь на первый экарна и сворачиваю видео.
Это случаем не про этот протокол?
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|3.29, cheburnator9000 (ok), 02:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не про это. XDG-Activation это про то чтобы окно в фоне через третьи службы могло стать активным на переднем плане и "секьюрно".
Зависания нужно проверять на разных дистрибутивах, чтобы быть уверенным, что это не случай debian testing.
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|2.13, Аноним (1), 23:12, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И для этого нужен был протокол. Протокол дабл-клика ещё не подвезли?
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|2.15, Аноним (15), 23:17, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня больше раздражает то, что окна того же видеоплеера регулярно оказываются за границами экрана. С позиционированием окон беда. Ну и при падении оконного менеджера все окна кучей на первом столе, вообще замечательно. При это гткшные и xwayland просто умирают, вайн, вроде, тоже, и sdl наверное. С альт-табом вечно какие-то сложности. Иконки и автоматическое переключение фокуса меня беспокоят меньше всего.
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|2.22, Аноним (-), 23:54, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> В категорию "staging" добавлен протокол xdg-toplevel-icon, предназначенный для привязки пиктограммы к окну верхнего уровня.
> Целый, мать его, год на это ушло.
Не ну можно сделать, как делали диды в ХОрге - овняк-овняк и в продакшн.
А потом программеры ковыряют месяцами "80 тысяч строк ужаса"
Есть такая хорошая пословица "тише едешь, дальше будешь".
> Еще год пока оно проявится в дистрибутивах повсеместно.
О, ну кто ж виноват что разработчики дистрибутивов не способны оперативно работать?
В каком-то окаменелом дебьянее оно вообще можент и через 5 лет появиться.
> уже исправлено в Qt 6.8 который в крупные дистрибутивы попадет не раньше чем йопт очередной ГОД!!!
Чего так трясешься? Лучше бы попинал разрабов которые те самые "крупные дистрибутивы" делают.
Если они ленивые задницы, то это не проблема ни вейланда, ни КДЕ.
> Можно сразу в криостазис впадать пока в wayland на десктопе появятся очевидные вещи.
Ты можешь ныть, а можешь помочь кедам с фиксами или ментренерам с обновление KDE до 6.8
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|3.27, Аноним (15), 01:04, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такого в 80 тысячах строк? Я примерно столько за неделю пишу. Вот когда тебе надо разобраться в миллионах строк, это проблема.
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|1.11, nume (ok), 23:00, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В категорию "staging" добавлены протоколы ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture для организации захвата выводимого на экран контента.
Непрошло и 5 лет)
Цитата:
>> Протоколы копирования экрана ext-image-capture-source-v1 и ext-image-copy-capture-v1 основаны на wlrots wlr-screencopy-unstable-v1 с различными улучшениями для лучшей поддержки захвата экрана в Wayland. Эти новые протоколы должны обеспечить лучшую производительность и поддержку захвата окон для сценариев использования удаленного рабочего стола RDP/VNC, совместного использования экрана и многого другого.
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|2.14, Аноним (1), 23:17, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там бардак судя только по названиям протоколов -copy-capture, -capture-source.
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|3.31, cheburnator9000 (ok), 02:24, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там полный бардак в головах у "авторов" протокола. Можно почитать историю тут https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/269 там встречаю такие заявления по типа "я не знаю зачем это нужно". И вот еще перл "разработчики будут устанавливать фейковые значки окнам, что вводит в заблуждение пользователей gnome shell". Но это йопт не проблема wayland! Это проблема мейнтейнеров дистрибутивов которые всякий шлакософт добавляют в репозитории. Про flatpak можно даже не упоминать там половина софта это пропреетарный хлам, упакованный наркоманами.
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