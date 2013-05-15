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Выпуск Wayland-Protocols 1.36

01.09.2024 21:59

Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.36, содержащего набор протоколов и расширений, которые дополняют возможности базового протокола Wayland и предоставляют возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии:

  • В категорию "staging" добавлен протокол xdg-toplevel-icon, предназначенный для привязки пиктограммы к окну верхнего уровня.
  • В категорию "staging" добавлены протоколы ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture для организации захвата выводимого на экран контента.



В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
  • "linux-dmabuf" - обеспечивает совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMA-BUF (позволяет создать wl_buffer на базе DMA-BUF).
  • "tablet" - организация ввода с графических планшетов.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
  • tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • ext-foreign-toplevel-list - получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.
  • security-context - позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.
  • cursor-shape - альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).
  • "ext-transient-seat" - предназначен для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода. Например, при реализации возможности подключения к удалённому рабочему столу протокол позволяет создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.
  • "xdg-toplevel-drag" - расширяет механизм "drag & drop" возможностью прикрепления окон верхнего уровня к операции перемещения, что может быть использовано, например, для организации перетаскивания мышью панелей инструментов или вкладок браузера. Новый протокол позволяет создавать отсоединяемые части окна, которые при перетаскивании из этого окна становятся новыми окнами и могут перемещаться поверх существующего окна перед повторным прикреплением.
  • "xdg-dialog" - позволяет назначать поверхностям верхнего уровня признаки, специфичные для диалоговых окон, например, можно создавать модальные диалоги, которые блокируют взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса.
  • "linux-drm-syncobj" - предоставляет инструменты для явной синхронизациии буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). Предполагается, что в контексте синхронизации при отрисовке в буфер предложенный протокол позволит улучшить работу с драйверами на базе графических API Vulkan и OpenGL (реализация базируется на обработчиках в драйверах). Новый протокол даёт возможность убедиться, что операция отрисовки в буфер завершена до того, как композитный менеджер отобразит данный буфер.
  • alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  4. OpenNews: Выпуск XWayland 24.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  5. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.35
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61800-wayland
Ключевые слова: wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но ведь говорят вейланд это только протокол. Получается тут протокол протоколов?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:33, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы сделали тебе протокол в протоколе, чтобы ты мог использовать протокол, когда используешь протокол!
     
  • 2.3, Sunderland93 (ok), 22:36, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это расширения. X11 тоже только протокол, к которому также выходили расширения
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:39, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У X11 был reference implementation, Xorg Server, один и одинаковый на все дистры последние лет 15 минимум.

    У вот у Wayland есть только хрен (это не мат, это растение):

    https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233

     
     
  • 4.6, Аноним (5), 22:40, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, issue исполнилось сегодня три года :-D

    Юбилей!

     
  • 4.9, Аноним (9), 22:52, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, видимо, не в курсе про другие x-серверы, некоторые из которых до сих пор живы. То что они не взлетели на десктопных линуксах - это историческая случайность обусловленная сложностью имплементации всей той кучи костылей, облепивших xorg. В вяленом совсем другая архитектура, не подразумевающая наличие выделенного сервера. Поэтому и сервера нет, все пилят под себя. Всё очень просто)
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 23:21, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты, видимо, не в курсе про другие x-серверы, некоторые из которых до сих пор живы.

    Какую часть фразы "Xorg Server, один и одинаковый на все дистры последние лет 15 минимум" ты не понял?

    За*ли фанаты Wayland с этим ка лом. Плевать я хотел на какие-то там Xorg серверы для каких-то там нужд, которые никто не видел и не использовал.

    У Wayland вообще ничего рядом не валялось.

    Дни-ще-недо-протокол.

     
     
  • 6.20, Аноним (-), 23:48, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.23, Аноним (16), 23:57, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.24, Аноним (16), 23:58, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 8.26, Аноним (-), 00:03, 02/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.21, Аноним (21), 23:49, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надоело эту ссылку тягать? Приперся какой-то клоун и начал требовать "сделайте как в иксах!"

    Не ребята, вейланд как раз запили, чтобы не было такого омна как в иксах.
    Поэтому тянуть туда весь древний хлам никто не будет, даже если полутора васяна без сссупернужной фичи жить дальше не смогут.

     
  • 4.25, Аноним (-), 00:00, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У X11 был reference implementation, Xorg Server, один и одинаковый на все дистры последние лет 15 минимум.

    А вот и любители ходить строем, ейн-фюррер и прочее монопольное офно.
    Тебе с такими идеями на винду на, там точно у всех все одинаковое.

    > У вот у Wayland есть только хрен (это не мат, это растение):

    У вейланда тоже есть референсная имплементация - вестон называется.
    А дальше пусть каждый пишет в меру своих умственных способностей.
    Причем судя по тому, что люди в одиночку пишут свои реализации - это гораздо проще чем колупаться в зловонных иксах.

    > https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233

    Обидели мышку, написали в норку! (с)
    Пришел какой-то васян, и давай права качать.
    Типа диды раньше в чистом поле сарли у всех на виду, а нынешние снежЫнки хотят отказаться от сетевой и сральной прозрачности! Доколе!!11

    Ну и апеляция ко всякому маргинальному днищу типа "XFCE, LXQT and IceWM"..
    Кого они вообще волнуют? (ну кроме поехавших нетакусиков)

     

  • 1.4, ПТНПНХ (?), 22:38, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В новости ошибка. 1.37 а не 1.36
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 22:41, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "исправить" под новостью существует примерно лет 15.
     
     
  • 3.8, ПТНПНХ (?), 22:43, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает без JS, но спасибо, буду знать
     
     
  • 4.17, Аноним (16), 23:22, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как вы вообще без JS в сети? На подавляющее большинство сайтов с аутентификацией без JS даже войти нельзя.
     
     
  • 5.19, ПТНПНХ (?), 23:29, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию он у меня отключён, но если сайт которым я часто пользуюсь просит его для той же аутентификации или капчи, приходится включать. Самое забавное это то, что в Chromium можно без каких-либо расширений отключать JS выборочно, тогда как в Firefox этой функции нет до сих пор: https://connect.mozilla.org/t5/ideas/disable-javascript-and-other-things-for-s
     

  • 1.10, cheburnator9000 (ok), 22:53, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В категорию "staging" добавлен протокол xdg-toplevel-icon, предназначенный для привязки пиктограммы к окну верхнего уровня.

    Целый, мать его, год на это ушло. Еще год пока оно проявится в дистрибутивах повсеместно.

    >>> "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

    В Kde5/Qt5 оно работает. В KDE6/Qt6 оно сломано ровно на половину, и как заявили в bugzilla kde они исправить они не могут, но уже исправлено в Qt 6.8 который в крупные дистрибутивы попадет не раньше чем йопт очередной ГОД!!!111212q#!@#

    Можно сразу в криостазис впадать пока в wayland на десктопе появятся очевидные вещи.

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:11, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кста, я на KDE.

    Дистрибутив Debian Testing.

    Plasma 5.27.11.
    Frameworks: 5.115.0
    Qt: 5.15.13

    Такая проблема:
    - Включаю видео в барузере на одном экране.
    - Переключаюсь на другой.
    - Там браузер при скроле начинает "зависать на пару секунд", каждые секунд 5.

    Решаю так:
    - Переключаюсь на первый экарна и сворачиваю видео.

    Это случаем не про этот протокол?

     
     
  • 3.29, cheburnator9000 (ok), 02:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не про это. XDG-Activation это про то чтобы окно в фоне через третьи службы могло стать активным на переднем плане и "секьюрно".

    Зависания нужно проверять на разных дистрибутивах, чтобы быть уверенным, что это не случай debian testing.

     
  • 2.13, Аноним (1), 23:12, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для этого нужен был протокол. Протокол дабл-клика ещё не подвезли?
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:17, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше раздражает то, что окна того же видеоплеера регулярно оказываются за границами экрана. С позиционированием окон беда. Ну и при падении оконного менеджера все окна кучей на первом столе, вообще замечательно. При это гткшные и xwayland просто умирают, вайн, вроде, тоже, и sdl наверное. С альт-табом вечно какие-то сложности. Иконки и автоматическое переключение фокуса меня беспокоят меньше всего.
     
  • 2.18, nume (ok), 23:29, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё скрол лагает на wayland kde6
     
  • 2.22, Аноним (-), 23:54, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> В категорию "staging" добавлен протокол xdg-toplevel-icon, предназначенный для привязки пиктограммы к окну верхнего уровня.
    > Целый, мать его, год на это ушло.

    Не ну можно сделать, как делали диды в ХОрге - овняк-овняк и в продакшн.
    А потом программеры ковыряют месяцами "80 тысяч строк ужаса"
    Есть такая хорошая пословица "тише едешь, дальше будешь".

    > Еще год пока оно проявится в дистрибутивах повсеместно.

    О, ну кто ж виноват что разработчики дистрибутивов не способны оперативно работать?
    В каком-то окаменелом дебьянее оно вообще можент и через 5 лет появиться.

    > уже исправлено в Qt 6.8 который в крупные дистрибутивы попадет не раньше чем йопт очередной ГОД!!!

    Чего так трясешься? Лучше бы попинал разрабов которые те самые "крупные дистрибутивы" делают.
    Если они ленивые задницы, то это не проблема ни вейланда, ни КДЕ.

    > Можно сразу в криостазис впадать пока в wayland на десктопе появятся очевидные вещи.

    Ты можешь ныть, а можешь помочь кедам с фиксами или ментренерам с обновление KDE до 6.8


     
     
  • 3.27, Аноним (15), 01:04, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого в 80 тысячах строк? Я примерно столько за неделю пишу. Вот когда тебе надо разобраться в миллионах строк, это проблема.
     
  • 3.30, cheburnator9000 (ok), 02:18, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая логика. Через 30 лет Wayland догонит Windows 2000 по функционалу!
     

  • 1.11, nume (ok), 23:00, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В категорию "staging" добавлены протоколы ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture для организации захвата выводимого на экран контента.

    Непрошло и 5 лет)

    Цитата:
    >> Протоколы копирования экрана ext-image-capture-source-v1 и ext-image-copy-capture-v1 основаны на wlrots wlr-screencopy-unstable-v1 с различными улучшениями для лучшей поддержки захвата экрана в Wayland. Эти новые протоколы должны обеспечить лучшую производительность и поддержку захвата окон для сценариев использования удаленного рабочего стола RDP/VNC, совместного использования экрана и многого другого.

     
     
  • 2.14, Аноним (1), 23:17, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там бардак судя только по названиям протоколов -copy-capture, -capture-source.
     
     
  • 3.31, cheburnator9000 (ok), 02:24, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там полный бардак в головах у "авторов" протокола. Можно почитать историю тут https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/269 там встречаю такие заявления по типа "я не знаю зачем это нужно". И вот еще перл "разработчики будут устанавливать фейковые значки окнам, что вводит в заблуждение пользователей gnome shell". Но это йопт не проблема wayland! Это проблема мейнтейнеров дистрибутивов которые всякий шлакософт добавляют в репозитории. Про flatpak можно даже не упоминать там половина софта это пропреетарный хлам, упакованный наркоманами.
     

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