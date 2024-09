Выпуск Wayland-Protocols 1.36

2.12 , Аноним ( - ), 23:11, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кста, я на KDE. Дистрибутив Debian Testing. Plasma 5.27.11.

Frameworks: 5.115.0

Qt: 5.15.13 Такая проблема:

- Включаю видео в барузере на одном экране.

- Переключаюсь на другой.

- Там браузер при скроле начинает "зависать на пару секунд", каждые секунд 5. Решаю так:

- Переключаюсь на первый экарна и сворачиваю видео. Это случаем не про этот протокол?

3.29 , cheburnator9000 ( ok ), 02:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет не про это. XDG-Activation это про то чтобы окно в фоне через третьи службы могло стать активным на переднем плане и "секьюрно". Зависания нужно проверять на разных дистрибутивах, чтобы быть уверенным, что это не случай debian testing.

2.13 , Аноним ( 1 ), 23:12, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И для этого нужен был протокол. Протокол дабл-клика ещё не подвезли?

2.15 , Аноним ( 15 ), 23:17, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня больше раздражает то, что окна того же видеоплеера регулярно оказываются за границами экрана. С позиционированием окон беда. Ну и при падении оконного менеджера все окна кучей на первом столе, вообще замечательно. При это гткшные и xwayland просто умирают, вайн, вроде, тоже, и sdl наверное. С альт-табом вечно какие-то сложности. Иконки и автоматическое переключение фокуса меня беспокоят меньше всего.

2.18 , nume ( ok ), 23:29, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё скрол лагает на wayland kde6

2.22 , Аноним ( - ), 23:54, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> В категорию "staging" добавлен протокол xdg-toplevel-icon, предназначенный для привязки пиктограммы к окну верхнего уровня.

> Целый, мать его, год на это ушло. Не ну можно сделать, как делали диды в ХОрге - овняк-овняк и в продакшн.

А потом программеры ковыряют месяцами "80 тысяч строк ужаса"

Есть такая хорошая пословица "тише едешь, дальше будешь". > Еще год пока оно проявится в дистрибутивах повсеместно. О, ну кто ж виноват что разработчики дистрибутивов не способны оперативно работать?

В каком-то окаменелом дебьянее оно вообще можент и через 5 лет появиться. > уже исправлено в Qt 6.8 который в крупные дистрибутивы попадет не раньше чем йопт очередной ГОД!!! Чего так трясешься? Лучше бы попинал разрабов которые те самые "крупные дистрибутивы" делают.

Если они ленивые задницы, то это не проблема ни вейланда, ни КДЕ. > Можно сразу в криостазис впадать пока в wayland на десктопе появятся очевидные вещи. Ты можешь ныть, а можешь помочь кедам с фиксами или ментренерам с обновление KDE до 6.8

3.27 , Аноним ( 15 ), 01:04, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что такого в 80 тысячах строк? Я примерно столько за неделю пишу. Вот когда тебе надо разобраться в миллионах строк, это проблема.

3.30 , cheburnator9000 ( ok ), 02:18, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошая логика. Через 30 лет Wayland догонит Windows 2000 по функционалу!