Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:23, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Откуда цифры, дядя? 49% на вяленом. Не радуйся, на иксах еще меньше: 45%. https://linux-hardware.org/?view=os_display_server

3.21 , Аноним ( 17 ), 11:28, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Не осилил в чтение? У меня статистика фаерфокса, а у тебя левая накрутка от фанатиков.

4.22 , Аноним ( 20 ), 11:33, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не осилил в чтение? У меня статистика Linux Hardware, а у тебя левая накрутка от фанатиков.

5.25 , Аноним ( 17 ), 11:35, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ноунейм ресурс куда может отправит данные любой ботовод и получить любые результат. Это как накрутка статистики дистровочь.

6.31 , Аноним ( 20 ), 11:41, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так накрути, займись этим. Сделай так, чтобы иксы были 146%. Или тебе просто лень на это тратить время? А теперь смотри, озаряющая мысль: Всем остальным тоже лень идти и что-то накручивать где-то, чтобы доказать, что в интернете кто-то неправ.

7.32 , Аноним ( 17 ), 11:45, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем если статистика фаерфокса наглядно показывает что иксы имеют подавляющее лидерство?

8.35 , Аноним ( 20 ), 11:50, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если бы такая статистика собиралась программой xprop, то там иксы были бы 100 ... 2.23 , Анонизм (-), 11:33, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С дефолтной сессией вейланда в кде 6, все сидят на вяленном и, возможно, даже не знают об этом, настолько все хорошо.

2.28 , Феодосий ( ? ), 11:38, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Written by Michael Larabel in Mozilla on 7 February 2022 at 04:00 AM EST. 223 Comments Ты бы еще с 2000-го статистику откопполировал. Там у w вообще нет шансов.