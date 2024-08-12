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Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland

13.08.2024 10:20

Сформирован выпуск дистрибутива RebeccaBlackOS 2024-08-12, нацеленного на ознакомление с последними наработками, связанными с поддержкой Wayland в различных десктоп-окружениях и приложениях. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и включает свежие сборки библиотек Wayland (срез из master-ветки), композитный сервер Weston и преднастроенные для работы поверх Wayland окружения KDE, GNOME, Wayfire (с компонентами MATE), Sway, LXQt и Xfce. Выбор окружения производится через меню менеджера входа, при этом возможен запуск оболочки из уже запущенного окружения в форме вложенного сеанса. Для загрузки доступен iso-образ размером 1.7 Гб.

В состав дистрибутива включены свежие версии библиотек Clutter, SDL, GTK, Qt, FreeGLUT, GLFW, KDE Frameworks и Gstreamer, собранных с поддержкой Wayland, и компонент Xwayland, позволяющий запускать обычные X-приложения в окружении, сформированном при помощи композитного сервера Weston. В дистрибутив также входят собранные в качестве клиентов Wayland варианты медиаплеера mpv и приложений KDE. Для настройки udev и параметров multiseat-конфигураций, в которых за одним рабочим столом может одновременно работать несколько человек со своими клавиатурами и мышами (у каждого пользователя свой независимый курсор), предоставляется специальный графический конфигуратор. В Weston включена поддержка RDP. В поставку включена утилита waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Пакетная база обновлено до Debian 12.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.10. Включён режим DRM Panic для отображения в случае сбоев наглядного цветного отчёта в стиле "синего экрана смерти".
  • Включён драйвер ttynull и задействованы патчи для использования /dev/ttynull в качестве консоли по умолчанию (позволяет systemd корректно отображать лог через /dev/console).
  • Из поставки удалён Qt5 и оставлен только Qt6.
  • Во входящий в поставку systemd-logind 252 из systemd-logind 257 перенесена поддержка SAK (SecureAttentionKey).
  • В менеджере входа в систему waylandloginmanager обеспечена возможность запуска нескольких параллельных сеансов одного пользователя. Вместо zenity для организации интерфейса задействован kdialog. В интерфейсе переключения между сеансами обеспечен показ названий сеансов.
  • Вместо wlsuhelper задействован более простой в использовании wlsu.
  • Унифицировано оформление загрузочного меню GRUB, загрузочной заставки и менеджера входа. Обеспечен более ранний запуск заставки Plymouth, показываемой в процессе загрузки.
  • Добавлен новый сеанс со средой рабочего стола LXQt.
  • Из сборки исключены проекты Liri, Mir, Enlightenment и Wine. Liri исключён из-за неготовности порта на базе Qt6, а остальные из-за ограничений на размер iso-образа.
  • Из-за проблем со сборкой QtWebEngine в 32-разрядном chroot-окружении, прекращено формирование iso-образа для 32-разрядных систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  3. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  4. OpenNews: Доступен miracle-wm 0.3, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: В KDE устранены крахи и улучшена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.04
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61694-rebeccablackos
Ключевые слова: rebeccablackos, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.17, Аноним (17), 11:20, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меньше 10% линуксов используют вейленд и с того времени вряд ли что-то изменилось. https://www.phoronix.com/news/Firefox-Wayland-X11-Stats
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:23, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Откуда цифры, дядя? 49% на вяленом. Не радуйся, на иксах еще меньше: 45%. https://linux-hardware.org/?view=os_display_server
     
     
  • 3.21, Аноним (17), 11:28, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не осилил в чтение? У меня статистика фаерфокса, а у тебя левая накрутка от фанатиков.  
     
     
  • 4.22, Аноним (20), 11:33, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не осилил в чтение? У меня статистика Linux Hardware, а у тебя левая накрутка от фанатиков.
     
     
  • 5.25, Аноним (17), 11:35, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ноунейм ресурс куда может отправит данные любой ботовод и получить любые результат. Это как накрутка статистики дистровочь.
     
     
  • 6.31, Аноним (20), 11:41, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так накрути, займись этим. Сделай так, чтобы иксы были 146%. Или тебе просто лень на это тратить время? А теперь смотри, озаряющая мысль:

    Всем остальным тоже лень идти и что-то накручивать где-то, чтобы доказать, что в интернете кто-то неправ.

     
     
  • 7.32, Аноним (17), 11:45, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем если статистика фаерфокса наглядно показывает что иксы имеют подавляющее лидерство?
     
     
  • 8.35, Аноним (20), 11:50, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы такая статистика собиралась программой xprop, то там иксы были бы 100 ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.23, Анонизм (-), 11:33, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С дефолтной сессией вейланда в кде 6, все сидят на вяленном и, возможно, даже не знают об этом, настолько все хорошо.
     
  • 2.28, Феодосий (?), 11:38, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Written by Michael Larabel in Mozilla on 7 February 2022 at 04:00 AM EST. 223 Comments

    Ты бы еще с 2000-го статистику откопполировал. Там у w вообще нет шансов.

     

  • 1.27, Аноним (27), 11:37, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ха, целый дистр с абсолютно нерабочими окружениями (ну, кроме GNOME разве что)
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 13:51, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно проверить свое приложение в разных окружениях.
     

  • 1.40, Nochi (?), 12:05, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Weston не лучше Wayland,и на Weston будет в будущем переход?
    Красно, что такой дистр есть, где самое новое
     
     
  • 2.43, Fyjy (-), 12:12, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О... как все запущенно.

    Wayland - это протокол, он может писаться хоть на глиняных табличках.
    И в нем написано что-то вида "за окно отвечает такой-то компонент, за декорации - такой-то, а за абсолютное позиционирование окон никто не отвечает и̶ ̶н̶е̶ ̶б̶у̶д̶е̶т̶!̶ ̶у̶т̶р̶и̶т̶е̶с̶ь̶ ̶ж̶а̶л̶к̶и̶е̶ ̶л̶ю̶б̶и̶т̶е̶л̶и̶ ̶м̶н̶о̶г̶о̶о̶к̶о̶н̶н̶о̶г̶о̶ ̶х̶л̶а̶м̶а̶ потому что оно противоречит идее вейланда"

    А Weston - это референсная реализация.
    Его уже можно собрать и запустить на компе.
    Но никто не заставляет использовать его, можешь написать свой, главное соответствовать протоколу.

    Точно так же был протокол Х11 у которого до нынешнего времени дожила одна реализация ХОрг.
    Но были и другие, правда померли.

     

  • 1.42, Аноним (42), 12:07, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RebeccaBlackOS : Тут не на скриншоты, а фотки разработчиков бы посмотреть.
     
     
  • 2.63, Аноним (62), 13:52, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поиск по Rebecca Black доступен.
     

  • 1.55, Аноним (55), 12:52, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был какой-то LiveCD с подбором десятков разных оконных менеджеров.
    Кто-нибудь помнит название?
     
  • 1.56, Аноним (56), 12:52, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то в последнее время информация о дистрибутивах всё больше напоминает анонсы сборок ZverDVD
     
     
  • 2.61, Аноним (-), 13:43, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи ищут удобные и простые в использовании системы, которые не требуют значительных усилий для настройки.
     

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