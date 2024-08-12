Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland

Сформирован выпуск дистрибутива RebeccaBlackOS 2024-08-12, нацеленного на ознакомление с последними наработками, связанными с поддержкой Wayland в различных десктоп-окружениях и приложениях. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и включает свежие сборки библиотек Wayland (срез из master-ветки), композитный сервер Weston и преднастроенные для работы поверх Wayland окружения KDE, GNOME, Wayfire (с компонентами MATE), Sway, LXQt и Xfce. Выбор окружения производится через меню менеджера входа, при этом возможен запуск оболочки из уже запущенного окружения в форме вложенного сеанса. Для загрузки доступен iso-образ размером 1.7 Гб. В состав дистрибутива включены свежие версии библиотек Clutter, SDL, GTK, Qt, FreeGLUT, GLFW, KDE Frameworks и Gstreamer, собранных с поддержкой Wayland, и компонент Xwayland, позволяющий запускать обычные X-приложения в окружении, сформированном при помощи композитного сервера Weston. В дистрибутив также входят собранные в качестве клиентов Wayland варианты медиаплеера mpv и приложений KDE. Для настройки udev и параметров multiseat-конфигураций, в которых за одним рабочим столом может одновременно работать несколько человек со своими клавиатурами и мышами (у каждого пользователя свой независимый курсор), предоставляется специальный графический конфигуратор. В Weston включена поддержка RDP. В поставку включена утилита waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland. Основные изменения: Пакетная база обновлено до Debian 12.

Ядро Linux обновлено до версии 6.10. Включён режим DRM Panic для отображения в случае сбоев наглядного цветного отчёта в стиле "синего экрана смерти".

Включён драйвер ttynull и задействованы патчи для использования /dev/ttynull в качестве консоли по умолчанию (позволяет systemd корректно отображать лог через /dev/console).

Из поставки удалён Qt5 и оставлен только Qt6.

Во входящий в поставку systemd-logind 252 из systemd-logind 257 перенесена поддержка SAK (SecureAttentionKey).

В менеджере входа в систему waylandloginmanager обеспечена возможность запуска нескольких параллельных сеансов одного пользователя. Вместо zenity для организации интерфейса задействован kdialog. В интерфейсе переключения между сеансами обеспечен показ названий сеансов.

Вместо wlsuhelper задействован более простой в использовании wlsu.

Унифицировано оформление загрузочного меню GRUB, загрузочной заставки и менеджера входа. Обеспечен более ранний запуск заставки Plymouth, показываемой в процессе загрузки.

Добавлен новый сеанс со средой рабочего стола LXQt.

Из сборки исключены проекты Liri, Mir, Enlightenment и Wine. Liri исключён из-за неготовности порта на базе Qt6, а остальные из-за ограничений на размер iso-образа.

Из-за проблем со сборкой QtWebEngine в 32-разрядном chroot-окружении, прекращено формирование iso-образа для 32-разрядных систем.



