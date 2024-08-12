Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland

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|3.21, Аноним (17), 11:28, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не осилил в чтение? У меня статистика фаерфокса, а у тебя левая накрутка от фанатиков.
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|4.22, Аноним (20), 11:33, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не осилил в чтение? У меня статистика Linux Hardware, а у тебя левая накрутка от фанатиков.
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|5.25, Аноним (17), 11:35, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ноунейм ресурс куда может отправит данные любой ботовод и получить любые результат. Это как накрутка статистики дистровочь.
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|6.31, Аноним (20), 11:41, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так накрути, займись этим. Сделай так, чтобы иксы были 146%. Или тебе просто лень на это тратить время? А теперь смотри, озаряющая мысль:
Всем остальным тоже лень идти и что-то накручивать где-то, чтобы доказать, что в интернете кто-то неправ.
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|7.32, Аноним (17), 11:45, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем если статистика фаерфокса наглядно показывает что иксы имеют подавляющее лидерство?
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|8.35, Аноним (20), 11:50, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы такая статистика собиралась программой xprop, то там иксы были бы 100 ... текст свёрнут, показать
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|2.23, Анонизм (-), 11:33, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С дефолтной сессией вейланда в кде 6, все сидят на вяленном и, возможно, даже не знают об этом, настолько все хорошо.
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|2.28, Феодосий (?), 11:38, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Written by Michael Larabel in Mozilla on 7 February 2022 at 04:00 AM EST. 223 Comments
Ты бы еще с 2000-го статистику откопполировал. Там у w вообще нет шансов.
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|1.27, Аноним (27), 11:37, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ха, целый дистр с абсолютно нерабочими окружениями (ну, кроме GNOME разве что)
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|1.40, Nochi (?), 12:05, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Weston не лучше Wayland,и на Weston будет в будущем переход?
Красно, что такой дистр есть, где самое новое
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|2.43, Fyjy (-), 12:12, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О... как все запущенно.
Wayland - это протокол, он может писаться хоть на глиняных табличках.
И в нем написано что-то вида "за окно отвечает такой-то компонент, за декорации - такой-то, а за абсолютное позиционирование окон никто не отвечает и̶ ̶н̶е̶ ̶б̶у̶д̶е̶т̶!̶ ̶у̶т̶р̶и̶т̶е̶с̶ь̶ ̶ж̶а̶л̶к̶и̶е̶ ̶л̶ю̶б̶и̶т̶е̶л̶и̶ ̶м̶н̶о̶г̶о̶о̶к̶о̶н̶н̶о̶г̶о̶ ̶х̶л̶а̶м̶а̶ потому что оно противоречит идее вейланда"
А Weston - это референсная реализация.
Его уже можно собрать и запустить на компе.
Но никто не заставляет использовать его, можешь написать свой, главное соответствовать протоколу.
Точно так же был протокол Х11 у которого до нынешнего времени дожила одна реализация ХОрг.
Но были и другие, правда померли.
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|1.42, Аноним (42), 12:07, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RebeccaBlackOS : Тут не на скриншоты, а фотки разработчиков бы посмотреть.
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|1.55, Аноним (55), 12:52, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был какой-то LiveCD с подбором десятков разных оконных менеджеров.
Кто-нибудь помнит название?
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|1.56, Аноним (56), 12:52, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то в последнее время информация о дистрибутивах всё больше напоминает анонсы сборок ZverDVD
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|2.61, Аноним (-), 13:43, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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