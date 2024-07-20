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В KDE устранены крахи и улучшена поддержка Wayland

20.07.2024 10:37

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Из наиболее важных изменений за последние две недели отмечается устранение пяти наиболее распространённых причин аварийного завершения KDE Plasma, которые были вызваны как ошибками в коде KDE, так и регрессивными изменениями в Qt. Для определения проблем, требующих исправления в первую очередь, была задействована новая автоматическая система отправки уведомлений о проблемах, которая позволила понять с какими сбоями пользователи сталкиваются наиболее часто.

Кроме того проведена работа по реализации в KDE поддержки механизма "sticky keys" при использовании Wayland. Данный механизм позволяет людям c нарушением мелкой моторики пальцев рук пользоваться клавиатурными комбинациями, требующими одновременного нажатия нескольких клавиш - в режиме "sticky keys" клавиши-модификаторы (Shift, Ctrl, Alt) можно нажимать заранее, перед нажатием другой клавиши (нажатие модификатора запоминается и применяется к следующей клавише).

Среди других изменений:

  • Добавлена возможность сборки KWin только с поддержкой сеанса Wayland.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa реализована возможность добавления трека или альбома в позицию в списке воспроизведения, следующую сразу за текущей композицией.
  • В файловом менеджере Dolphin реализован диалог с кнопкой для установки приложения Filelight, показываемый при попытке просмотра информации о свободном пространстве на накопителе, если Filelight не установлен.

  • В Filelight переделана начальная страница, показываемая при открытии приложения.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle убраны зазоры при показе информационных блоков.
  • В конфигуратор добавлен интерфейс для калибровки графических планшетов.
  • Предоставлена возможность настройки ширины пиктограмм и текста, показываемых при активации менеджера задач.
  • Обеспечена возможность установки порога зарядки аккумулятора при работе на платформе OpenBSD.
  • Повышена плавность процесса изменения размера виджетов.
  • Отключена возможность удаления прав администратора у текущего пользователя, если в системе нет других пользователей с правами администратора (чтобы предотвратить удаление прав администратора у себя по ошибке).
  • Из виджета управления принтером удалён фильтр типов отправляемых на печать работ, который был неработоспособен.
  • При выводе уведомлений исключена блокировка режима "direct scan-out" в композитном менеджере KWin, приводившая к снижению производительности в компьютерных играх.
  • В KWin улучшено определение включения тройной буферизации в Wayland.
  • В KWin добавлена поддержка возможностей для работы в режиме реального времени на системах, в которых вместо Glibc используется Си-библиотека Musl.
  • В RDP-сервере реализована возможность приёма соединений через IPv6 и добавлена поддержка систем, использующих видеокодек OpenH264.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: В KDE решены проблемы с производительностью KWin на старом оборудовании
  3. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  4. OpenNews: Новые рекомендации по оформлению интерфейса приложений KDE
  5. OpenNews: В KDE повышена эффективность кэширования и включено ускорение отрисовки курсора на системах с GPU Intel
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61582-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:55, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    А зачем туда добавляли крахи?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:04, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    надобавляют своих крахов, а потом сидят исправляют
     
  • 2.43, ИмяХ (ok), 15:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы потом героически их исправлять и выдавать это как "улучшение и развитие"
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:59, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Новость о KDE всегда греет сердечко, всегда приятно пользоваться, от людей для людей
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:41, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А самое главное, что много лет новость одна и та же. Плазма падает чуть меньше, Вейланд работает чуть лучше.
     
     
  • 3.34, User (??), 13:59, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Третьего дня тут скакунец объяснял, что мем про плазму старый - и "непадаить!" - а оно гляди как.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:00, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В KWin улучшено определение включения тройной буферизации в Wayland

    они буквально захардкодили отключение тройной буферизации на nvidia, кто хочет использовать старые версии на nvidia, необходимая переменная KWIN_DRM_DISABLE_TRIPLE_BUFFERING=1

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:07, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато крахов нет
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 11:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 2 месяца плазма минимум 1 раз перезапустилась и у systemsettings пару раз был сегфолт. Один раз dolphin сегфолтнулся после каких-то операций, возможно, это был тот баг с бесконечной перезаписью хардлинков, скорее всего, не имеет отношения к вейланду. У тройной буферизации, похоже, был самый назойливый баг, он ломал файловый менеджер.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:57, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда стоит латте док крахов плазмы даже не замечаешь.
     
     
  • 5.35, Аноним (37), 14:11, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В компании с латте время течёт незаметно?
     
     
  • 6.42, Аноним (22), 14:55, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то в компании с толстяком, но суть ты уловил.  
     

  • 1.6, Герострат (?), 11:06, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Обеспечена возможность установки порога зарядки аккумулятора при работе на платформе OpenBSD

    Таки пропатчили KDE6 под OpenBSD.

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:23, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на платформе OpenBSD

    А что, есть такие, кто натягивает сову на глобус?

     
     
  • 2.18, Аноним (7), 11:54, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды на рыбу-ежа
     
     
  • 3.27, ryoken (ok), 12:43, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фугу ж оно вроде, не?
     
     
  • 4.36, Аноним (37), 14:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фугу один из видов тетрадонов. Не все тетрадоны токсичны.
     
     
  • 5.41, Аноним (22), 14:54, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.11, FSA (??), 11:23, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне вот интересно, как можно было поломать регулятор громкости в KDE Plasma 6? Начинаешь регулировать громкость, но регулируется не активный выход, а какой-то рандомный (например, HDMI, который не подключен никуда). И так будет пока не сменишь выход на другой и не вернёшься на нужный. Только после этого начинает работать нормально.
     
     
  • 2.39, Alladin (?), 14:39, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они сломали все, бегите голубцы
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:42, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > отмечается устранение пяти наиболее распространённых
    > причин аварийного завершения KDE Plasma

    Аноны, а как вы думаете, откуда KDEшники узнали, что именно эти креши "five most common Plasma crashes"?
    :)

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:00, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    От людей вроде меня, которые согласились слать телеметрию, чтобы разработчики знали что править в первую очередь.
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 14:20, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не обольщайся. Скорее всего, воспользовались различными анализаторами кода.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я преднамеренно задел в настройки Плазмы и Долфин чтобы включить максимум телеметрии. Автоотчеты вообще огонь. Хочу чтобы Плазма и дальше развивалась, мне не жаль тех данных что они собирают.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:24, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По количеству отписок в issues на гит хостинге?
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:53, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в новости написано: автоматическая отправка сообщений о падениях.

    Ну а дальше элементарно: берём и исправляем топ самых частых.

     

  • 1.17, Аноним (17), 11:43, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без KDE и Wayland можно и обойтись. Пакетов очень много, собирать тяжело. Это совсем не XFCE и не MATE. Неплохо бы укрупнить пакеты.
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Неплохо бы укрупнить пакеты.

    Патрик Фолькердинг тебя одобряет.

     

  • 1.25, BrainFucker (ok), 12:21, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь процесс kwin_walyand перестанет тупо грузить проц без дела?

    Вообще Neon как-то странно поступили, просто взяв и засунув KDE 6 в репозитории 22.04. Я в этом году не планировал переходить с пятёрки, но я как-то в выхи решил накатить security обновлений и внезапно KDE 6 прилетело. Ну ладно хоть оно стабильно в целом работает, но нельзя же так, не Арч всё таки.

    А Wayland пока не нравится, куча всяких нюансов. Например drag-n-drop из Thunderbird в Krusader перестал работать, хз чей это косяк.

     
  • 1.33, penetrator (?), 13:52, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    починили вейланд и сломали грабинг клавиатуры в иксах
     
     
  • 2.40, Alladin (?), 14:40, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто надо выбрать что-то другое
     
     
  • 3.45, randomize (?), 17:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, Debian.
     

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