В KDE устранены крахи и улучшена поддержка Wayland

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|2.43, ИмяХ (ok), 15:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы потом героически их исправлять и выдавать это как "улучшение и развитие"
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|1.3, Аноним (-), 10:59, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Новость о KDE всегда греет сердечко, всегда приятно пользоваться, от людей для людей
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|2.28, Аноним (28), 13:41, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А самое главное, что много лет новость одна и та же. Плазма падает чуть меньше, Вейланд работает чуть лучше.
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|3.34, User (??), 13:59, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Третьего дня тут скакунец объяснял, что мем про плазму старый - и "непадаить!" - а оно гляди как.
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|1.4, Аноним (4), 11:00, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В KWin улучшено определение включения тройной буферизации в Wayland
они буквально захардкодили отключение тройной буферизации на nvidia, кто хочет использовать старые версии на nvidia, необходимая переменная KWIN_DRM_DISABLE_TRIPLE_BUFFERING=1
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|3.8, Аноним (4), 11:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 2 месяца плазма минимум 1 раз перезапустилась и у systemsettings пару раз был сегфолт. Один раз dolphin сегфолтнулся после каких-то операций, возможно, это был тот баг с бесконечной перезаписью хардлинков, скорее всего, не имеет отношения к вейланду. У тройной буферизации, похоже, был самый назойливый баг, он ломал файловый менеджер.
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|1.6, Герострат (?), 11:06, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Обеспечена возможность установки порога зарядки аккумулятора при работе на платформе OpenBSD
Таки пропатчили KDE6 под OpenBSD.
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|1.10, Аноним (10), 11:23, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на платформе OpenBSD
А что, есть такие, кто натягивает сову на глобус?
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|1.11, FSA (??), 11:23, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне вот интересно, как можно было поломать регулятор громкости в KDE Plasma 6? Начинаешь регулировать громкость, но регулируется не активный выход, а какой-то рандомный (например, HDMI, который не подключен никуда). И так будет пока не сменишь выход на другой и не вернёшься на нужный. Только после этого начинает работать нормально.
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|1.16, Аноним (16), 11:42, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> отмечается устранение пяти наиболее распространённых
> причин аварийного завершения KDE Plasma
Аноны, а как вы думаете, откуда KDEшники узнали, что именно эти креши "five most common Plasma crashes"?
:)
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|2.23, Аноним (23), 12:00, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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От людей вроде меня, которые согласились слать телеметрию, чтобы разработчики знали что править в первую очередь.
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|3.38, Аноним (37), 14:20, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не обольщайся. Скорее всего, воспользовались различными анализаторами кода.
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|2.24, Аноним (24), 12:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я преднамеренно задел в настройки Плазмы и Долфин чтобы включить максимум телеметрии. Автоотчеты вообще огонь. Хочу чтобы Плазма и дальше развивалась, мне не жаль тех данных что они собирают.
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|2.44, Аноним (44), 16:53, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в новости написано: автоматическая отправка сообщений о падениях.
Ну а дальше элементарно: берём и исправляем топ самых частых.
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|1.17, Аноним (17), 11:43, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Без KDE и Wayland можно и обойтись. Пакетов очень много, собирать тяжело. Это совсем не XFCE и не MATE. Неплохо бы укрупнить пакеты.
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|2.32, Аноним (-), 13:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Неплохо бы укрупнить пакеты.
Патрик Фолькердинг тебя одобряет.
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|1.25, BrainFucker (ok), 12:21, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надеюсь процесс kwin_walyand перестанет тупо грузить проц без дела?
Вообще Neon как-то странно поступили, просто взяв и засунув KDE 6 в репозитории 22.04. Я в этом году не планировал переходить с пятёрки, но я как-то в выхи решил накатить security обновлений и внезапно KDE 6 прилетело. Ну ладно хоть оно стабильно в целом работает, но нельзя же так, не Арч всё таки.
А Wayland пока не нравится, куча всяких нюансов. Например drag-n-drop из Thunderbird в Krusader перестал работать, хз чей это косяк.
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