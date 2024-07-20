В KDE устранены крахи и улучшена поддержка Wayland

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Из наиболее важных изменений за последние две недели отмечается устранение пяти наиболее распространённых причин аварийного завершения KDE Plasma, которые были вызваны как ошибками в коде KDE, так и регрессивными изменениями в Qt. Для определения проблем, требующих исправления в первую очередь, была задействована новая автоматическая система отправки уведомлений о проблемах, которая позволила понять с какими сбоями пользователи сталкиваются наиболее часто. Кроме того проведена работа по реализации в KDE поддержки механизма "sticky keys" при использовании Wayland. Данный механизм позволяет людям c нарушением мелкой моторики пальцев рук пользоваться клавиатурными комбинациями, требующими одновременного нажатия нескольких клавиш - в режиме "sticky keys" клавиши-модификаторы (Shift, Ctrl, Alt) можно нажимать заранее, перед нажатием другой клавиши (нажатие модификатора запоминается и применяется к следующей клавише). Среди других изменений: Добавлена возможность сборки KWin только с поддержкой сеанса Wayland.

В музыкальном проигрывателе Elisa реализована возможность добавления трека или альбома в позицию в списке воспроизведения, следующую сразу за текущей композицией.

В файловом менеджере Dolphin реализован диалог с кнопкой для установки приложения Filelight, показываемый при попытке просмотра информации о свободном пространстве на накопителе, если Filelight не установлен.





В Filelight переделана начальная страница, показываемая при открытии приложения.

В программе для создания скриншотов Spectacle убраны зазоры при показе информационных блоков.

В конфигуратор добавлен интерфейс для калибровки графических планшетов.

Предоставлена возможность настройки ширины пиктограмм и текста, показываемых при активации менеджера задач.

Обеспечена возможность установки порога зарядки аккумулятора при работе на платформе OpenBSD.

Повышена плавность процесса изменения размера виджетов.

Отключена возможность удаления прав администратора у текущего пользователя, если в системе нет других пользователей с правами администратора (чтобы предотвратить удаление прав администратора у себя по ошибке).

Из виджета управления принтером удалён фильтр типов отправляемых на печать работ, который был неработоспособен.

При выводе уведомлений исключена блокировка режима "direct scan-out" в композитном менеджере KWin, приводившая к снижению производительности в компьютерных играх.

В KWin улучшено определение включения тройной буферизации в Wayland.

В KWin добавлена поддержка возможностей для работы в режиме реального времени на системах, в которых вместо Glibc используется Си-библиотека Musl.

В RDP-сервере реализована возможность приёма соединений через IPv6 и добавлена поддержка систем, использующих видеокодек OpenH264.



