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Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.04

26.06.2024 13:32

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.04 LTS, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 24.04, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi).

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

Основные изменения:

  • Пакетная база обновлена до выпуска Ubuntu 24.04 LTS;
  • Sway обновлен до выпуска 1.9, благодаря чему появилась полноценная поддержка дробного масштабирования интерфейса и увеличилась производительность отрисовки, благодаря новому API в библиотеке wlroots.
  • Обеспечена поддержка восстановления заданного уровня подсветки клавиатуры при выходе из спящего режима. Для управления подсветкой вместо light задействован brightnessctl;
  • По умолчанию отключен хранитель экрана (idle_inhibitor), что было вызвано недовольством некоторых пользователей, так как во время установки на медленные накопители, система переходила в спящий режим по истечении 10 минут;
  • Добавлена Qt6-версия движка оформления Kvantum, что позволило унифицировать внешний вид приложений, использующих библиотеку Qt6, с системным оформлением;
  • По умолчанию отключен показ на рабочем столе справки по используемым горячим клавишам. Для её активации добавлена кнопка на панель Waybar;
  • В качестве графического интерфейса для установки приложений, вместо gnome-packagekit задействован GNOME Software;
  • Утилита Sway Input Configurator обновлена до выпуска 1.4.1, в котором обеспечен перевод на Qt6, добавлена начальная поддержка настройки графических планшетов, а также реализована поддержка новых опций библиотеки libinput, доступных в Sway 1.9, таких как поворот угла указывающего устройства (Rotation Angle) и удержание кнопки прокрутки (Scroll Button Lock).
  • Устранены мелкие недоработки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.10
  4. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  5. OpenNews: Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 24
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61443-sway
Ключевые слова: sway, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, root (??), 14:14, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Алексей топовый сборщик
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:18, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Козацький ватажок (-), 14:25, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это всё конечно хорошо, но лишь до тех пор, пока не вылезет GTK приллжение с дефолтным adwaita и с кнопкой на пол экрана.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:07, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты написал такое приложение? Зачем тебе кнопка на пол экрана? Или у тебя монитор с разрешением 40x40?
     

  • 1.6, Аноним на удлёнке (?), 14:42, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ыыыы. и когда все поймут что друдить учше чем ругаться? Наверное никогда :)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:51, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для кого лучше? Для министерства дружбы?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:00, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для кого лучше? Для министерства дружбы?

    точно не для министерства магии

     
  • 2.22, Аноним (-), 16:02, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:44, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как делают такие дистрибутивы? Берут ванильную Убунту и ставят на неё Свей? Или собирают из исходников? Убунту публикует исходники?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 14:54, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гуглят гуглом гугл. До посинения пальцев. Но ты не переживай это не знание, а навык он приходит с опытом ты можешь начать здесь https://m.youtube.com/watch?v=HszNGxhT5_E
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:51, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ээээ, а где красивые скрины?
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 15:00, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ээээ, а где красивые скрины?

    +1

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:51, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (-), 16:06, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.19, Аноним (17), 15:52, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.24, Аноним (24), 16:13, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Features:
    >    Solid Ubuntu base
    >    No Snap's!

    Лол, хорош ремикс.

     
  • 1.27, Аноним (27), 17:04, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть какой-нибудь гайд по работе в мозаичном оконном менеджере? Все гайды которые я встречал можно описать так “пробовал, продержался три месяца, пипец как неудобно, вернулся на KDE/Gnome/etc”. Есть ещё каста тех кто с рождения живет на мозаичных оконных менеджерах, но с ними разговаривать бесполезно, это как просить рыбу объяснить как она под водой дышит, как как, жабрами юля!
    Единственный, на мой взгляд, рабочий паттерн, это когда тебе нужно всего три окна - emacs, терминал и браузер, а в четвертом у тебя конки (чтоб 4-е окно не простаивало) температуру и загрузку проца показывает, поначалу ещё погоду показывала, но потом убрал, все равно на улице не бываешь.

    А как быть, когда привык трею с уведомлениями от всяких телег и дисководов, и прочих “асечек”, когда окон до #опы, когда всякие удаленные рабочие столы и т.п.

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 17:15, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как быть, когда привык трею с уведомлениями от всяких телег и дисководов
    >телег

    Ты не прошёл проверку философией линукса уже. Тебе на KDE надо и из него не вылезать.

     

  • 1.29, Аноним (-), 17:07, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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