Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.04 LTS, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 24.04, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi). Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров. В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие. Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares. Основные изменения: Пакетная база обновлена до выпуска Ubuntu 24.04 LTS;

Sway обновлен до выпуска 1.9, благодаря чему появилась полноценная поддержка дробного масштабирования интерфейса и увеличилась производительность отрисовки, благодаря новому API в библиотеке wlroots.

Обеспечена поддержка восстановления заданного уровня подсветки клавиатуры при выходе из спящего режима. Для управления подсветкой вместо light задействован brightnessctl;

По умолчанию отключен хранитель экрана (idle_inhibitor), что было вызвано недовольством некоторых пользователей, так как во время установки на медленные накопители, система переходила в спящий режим по истечении 10 минут;

Добавлена Qt6-версия движка оформления Kvantum, что позволило унифицировать внешний вид приложений, использующих библиотеку Qt6, с системным оформлением;

По умолчанию отключен показ на рабочем столе справки по используемым горячим клавишам. Для её активации добавлена кнопка на панель Waybar;

В качестве графического интерфейса для установки приложений, вместо gnome-packagekit задействован GNOME Software;

Утилита Sway Input Configurator обновлена до выпуска 1.4.1, в котором обеспечен перевод на Qt6, добавлена начальная поддержка настройки графических планшетов, а также реализована поддержка новых опций библиотеки libinput, доступных в Sway 1.9, таких как поворот угла указывающего устройства (Rotation Angle) и удержание кнопки прокрутки (Scroll Button Lock).

Устранены мелкие недоработки.



