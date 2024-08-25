Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland

После десяти месяцев разработки представлен релиз композитного сервера Wayfire 0.9, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение через плагины и предоставляет гибкую систему настройки. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT. Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Для управления сеансами могут применяться systemd, elogind или seatd. Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland. В качестве панели можно использовать wf-shell от разработчиков Wayfire или стороннюю панель LavaLauncher. Проектом также развивается библиотека для работы с файлами конфигурации wf-config и графический конфигуратор wcm. В новой версии: Добавлена поддержка протокола "session-lock", предоставляющего средства для организации блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации. Протокол реализован через плагин session-lock, который может активироваться в файле wayfire.ini и использоваться вместе со Swaylock и другими интерфейсами блокировки экрана.

Реализована возможность использования плагина xkb-bindings для назначения клавиатурных комбинаций, срабатывающих независимо от активной раскладки клавиатуры.

Помимо возможности настройки продолжительности анимации, предоставлена поддержка изменения метода, определяющего скорость изменения анимированных эффектов (динамики изменения темпа анимации) и позволяющего добиться более плавной анимации. На выбор предложены методы circle, linear, sigmoid и easeOutElastic.

В IPC-интерфейсе для внешнего управления композитным сервером реализована поддержка новых методов для управления выводом, выставления параметров конфигурации, манипулирования окнами и виртуальными рабочими столами, получения уведомлений о различных событиях. Добавлен новый Python-пакет для упрощения взаимодействием с Wayfire из скриптов.

В wf-shell и wf-panel добавлена возможность использования CSS для изменения оформления элементов рабочего стола и панели.

Добавлены новые плагины в набор wayfire-plugins-extra: filters (применение шейдеров к окнам), pixdecor (реализует окна со сглаженными закругленными углами и тенями) и obs (настройка непрозрачности, яркости и насыщенности).

Налажена сборка на платформе FreeBSD



