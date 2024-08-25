Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland

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|2.8, Ногоед (?), 00:39, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Капризный, периодически глючит.
Конкретно какая часть глючит?
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|1.2, Аноним (2), 23:39, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland
Wlroots - такой C++-friendly wlroots, что без вырвиглазных костылей никуда: https://github.com/WayfireWM/wayfire/blob/43532cc45e6075a7547cb6cf68ff4cc37403
#define static
#include <wlr/types/wlr_compositor.h>
#include <wlr/render/wlr_renderer.h>
#include <wlr/render/swapchain.h>
#include <wlr/render/allocator.h>
#include <wlr/render/gles2.h>
#include <wlr/render/egl.h>
#include <wlr/types/wlr_matrix.h>
#undef static
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