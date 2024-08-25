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Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland

25.08.2024 23:21

После десяти месяцев разработки представлен релиз композитного сервера Wayfire 0.9, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение через плагины и предоставляет гибкую систему настройки. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Для управления сеансами могут применяться systemd, elogind или seatd. Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland. В качестве панели можно использовать wf-shell от разработчиков Wayfire или стороннюю панель LavaLauncher. Проектом также развивается библиотека для работы с файлами конфигурации wf-config и графический конфигуратор wcm.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка протокола "session-lock", предоставляющего средства для организации блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации. Протокол реализован через плагин session-lock, который может активироваться в файле wayfire.ini и использоваться вместе со Swaylock и другими интерфейсами блокировки экрана.
  • Реализована возможность использования плагина xkb-bindings для назначения клавиатурных комбинаций, срабатывающих независимо от активной раскладки клавиатуры.
  • Помимо возможности настройки продолжительности анимации, предоставлена поддержка изменения метода, определяющего скорость изменения анимированных эффектов (динамики изменения темпа анимации) и позволяющего добиться более плавной анимации. На выбор предложены методы circle, linear, sigmoid и easeOutElastic.
  • В IPC-интерфейсе для внешнего управления композитным сервером реализована поддержка новых методов для управления выводом, выставления параметров конфигурации, манипулирования окнами и виртуальными рабочими столами, получения уведомлений о различных событиях. Добавлен новый Python-пакет для упрощения взаимодействием с Wayfire из скриптов.
  • В wf-shell и wf-panel добавлена возможность использования CSS для изменения оформления элементов рабочего стола и панели.
  • Добавлены новые плагины в набор wayfire-plugins-extra: filters (применение шейдеров к окнам), pixdecor (реализует окна со сглаженными закругленными углами и тенями) и obs (настройка непрозрачности, яркости и насыщенности).
  • Налажена сборка на платформе FreeBSD


  1. Главная ссылка к новости (https://wayfire.org/2024/08/23...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола MATE 1.28 с экспериментальной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив RebeccaBlackOS 2024-08-12 с подборкой окружений на основе Wayland
  4. OpenNews: Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0
  5. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.8, использующий Wayland
  6. OpenNews: Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61763-wayfire
Ключевые слова: wayfire, wayland
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:29, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капризный, периодически глючит.
    Даже sway так не бесит.
     
     
  • 2.8, Ногоед (?), 00:39, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Капризный, периодически глючит.

    Конкретно какая часть глючит?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:44, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да
     
     
  • 4.13, Ногоед (?), 00:45, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:39, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland

    Wlroots - такой C++-friendly wlroots, что без вырвиглазных костылей никуда: https://github.com/WayfireWM/wayfire/blob/43532cc45e6075a7547cb6cf68ff4cc37403




    #define static
    #include <wlr/types/wlr_compositor.h>
    #include <wlr/render/wlr_renderer.h>
    #include <wlr/render/swapchain.h>
    #include <wlr/render/allocator.h>
    #include <wlr/render/gles2.h>
    #include <wlr/render/egl.h>
    #include <wlr/types/wlr_matrix.h>
    #undef static



     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:43, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше уж так чем на расте.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:10, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назло маме отморожу уши?)
     
  • 2.9, Ногоед (?), 00:42, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что тебе тут не понравилось?
     
  • 2.12, Аноним (10), 00:45, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что не так?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:47, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пидap
     

  • 1.3, Аноним (4), 23:41, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда вейленд будет готов для десктопа назовите мне точную дату.
     
     
  • 2.5, АнонимичныйАноним (?), 23:56, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    19 ноября 2024 года в 15:38 по МСК.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:17, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. дату перехода федоры на вяленый по дефолту.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:22, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    альфа версия красношапки не показатель
     
  • 2.11, Ногоед (?), 00:44, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда rhel и debian полностью выкорчуют иксы включая xwayland.
     

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