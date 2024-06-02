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Релиз среды рабочего стола MATE 1.28 с экспериментальной поддержкой Wayland

03.06.2024 09:09

После почти трёх лет разработки официально объявлен релиз среды рабочего стола MATE 1.28, продолжающей развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. В анонсе релиза указано 27 февраля, но объявление на сайте MATE проекта появилось всего несколько часов назад, а до этого новая ветка упоминалась только в виде тегов в Git-репозитории проекта, без явного объявления о релизе и без публикации общего перечня изменений. Пакеты с MATE 1.28 уже доступны в репозиториях таких дистрибутивов, как Fedora 40, Gentoo, Mageia, Manjaro, openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, ALT Linux, Artix, OpenIndiana, GhostBSD, Parabola, Solus и Void Linux.

Наиболее важные изменения:

  • При подготовке новой ветки основное внимание было сосредоточено на обеспечении поддержки работы с использованием протокола Wayland. Добавлен экспериментальный сеанс на базе Wayland, использующий композитный сервер Wayfire. Большинство апплетов, размещаемых в панели, включая апплет управления громкостью, апплет индикации заряда аккумулятора и сетевой апплет, адаптированы для работы с Wayland (исключение составили только апплеты AccessX и Geyes, завязанные на X11). Обеспечена работа с Wayland конфигуратора (Центр управления), мультимедийных приложений, системы вывода уведомлений, системы управления энергопотреблением, эмулятора терминала.
  • В панели задач реализована возможность отображения списка активных окон при использовании Wayland, а также обеспечена корректная индикация состояния корзины.
  • В файловом менеджере Caja добавлена поддержка управления пиктограммами на рабочем столе, отрисовки фоновых изображений и изменения обоев рабочего стола при использовании сеанса на основе Wayland. Добавлен плагин audio-video-properties для показа свойств мультимедийных файлов.
  • На использование сборочной системы Meson переведены просмотрщик изображений Eye of MATE, конфигуратор mate-control-center, программа для работы с архивами Engrampa, mate-terminal, mate-desktop, mate-menu, mate-polkit, mate-power-manager, mate-system-monitor и мультимедийные утилиты.
  • В оконный менеджер Marco добавлена настройка "alt-tab-raise-windows", при установке которой при циклическом переборе эскизов окон в интерфейсе, показываемом при нажатии на Alt+tab, выбранные окна будут приподняты относительно других окон для упрощения их идентификации.
  • Просмотрщик документов Atril переведён на использование библиотеки libarchiv для обработки форматов с комиксами. Заявлена поддержка формата EPUB. Браузерный движок обновлён до WebKitGTK 4.2.1. Актуализирована кодовая база, которая избавлена от использования устаревших методов.
  • В программе для работы с архивами Engrampa для работы с форматом CPIO задействована утилита unar вместо утилиты cpio. Добавлена поддержка утилиты unrar-free. Проведена работа по повышению производительности и улучшению совместимости с различными архиваторами.
  • Для текстового редактора Pluma добавлен плагин Quickhighlight, обеспечивающий подсветку мест в документе, где встречается выделенный фрагмент текста.
  • В эмуляторе терминала MATE Terminal обеспечен корректный перенос файлов из файлового менеджера в окно терминала (вставляется путь к файлу). Добавлена поддержка escape-последовательности OSC 8 для вставки гиперссылок. Улучшена работа со вкладками - добавлена поддержка двойного щелчка мышью на вкладке для смены её имени.
  • В mate-indicator-applet, универсальный апплет для показа индикаторов в панели (Ayatana AppIndicator), добавлена поддержка средней кнопки мыши.
  • Фоновый процесс для управления настройками (mate-settings-daemon) переведён с dbus-glib на GDBus.
  • В системном мониторе (mate-system-monitor) улучшен интерфейс и по умолчанию включена поддержка systemd.
  • Внесены изменения для повышения стабильности и эффективности работы просмотрщика изображений eom (Eye of MATE).
  • Устранены утечки памяти и внесены косметические изменения в конфигуратор.
  • Улучшен интерфейс редактора меню Mozo.
  • Проведена чистка кодовой базы от устаревших библиотек и реализована совместимость с актуальными выпусками GTK.


  1. Главная ссылка к новости (https://mate-desktop.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi
  4. OpenNews: Выпуск редакции дистрибутива Slackel 7.7 с рабочим столом MATE
  5. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61295-mate
Ключевые слова: mate, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:27, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Подделка под старину. Кому действительно надо используют старый проверенный антиквариат. А не китайскую копию.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:28, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    вы про что? про старые маки-каки?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:31, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сидят на втором гноме и четвертом пне. Как Столлман завещал.
     
     
  • 4.51, Ахз (?), 11:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так он не умер еще. Завещение не имеет силы
     
  • 4.59, Аноним (59), 12:14, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столман пользовался Loongson-ноутом. Как сейчас, не знаю.
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:59, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    MATE лушче GNOME.
    Trinity лучше KDE.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 11:40, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После релиза Гнома с новым дизайном, с новой концепцией, мы снова услышим про то как “раньше было лучше” текучий (третий) гном “станет классикой”, естественно, какой-нибудь дед зумер создаст форк лучшего Гнома.

    Помните как хейтили звёздные войны выпущенные не Лукасом, что по началу говорили фанаты про Фалаут от беседки? Сейчас всё это классика!

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 11:45, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 4.50, Аноним (29), 11:49, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фаллайт от Бесезды это не Фаллаут, это Скайрим с пушками.
    ЗВ от Дисней это не ЗВ, это какая-то шляпа.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 12:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЗВ от Дисней это не ЗВ, это какая-то шляпа.

    Вы хотите сказать, что _ещё_ больше шляпа, чем от Лукаса? Диснеевские не смотрел, лукасовские… гм… пытался.

     
     
  • 6.70, Аноним (29), 12:50, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЗВ от Диснея это продукт современного Голливуда. Надо объяснять?
     
  • 6.72, Аноним (-), 12:57, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.56, Аноним (56), 11:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь отбрось ностальгию в сторону и аргументируй.
     
  • 3.60, Аноним (59), 12:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Trinity лучше KDE.

    И толку от этой "лучшести"? Под это Trinity нет актуальных приложений.

     
     
  • 4.69, Аноним (29), 12:49, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каких актуальных приложениях ты толкуешь? Всё равно браузер у тебя Firefox, почтовик Thunderbird, видеоплеер VLC, а 3д редактор Blender. Линуксоидам не привыкать лепить из гавна и палок и скручивать синей изолентой.
     
     
  • 5.73, Аноним (56), 13:23, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты сам себе противоречишь. Сначала ты заявляешь, что тринити лучше. Теперь ты заявлешь, что никакой разницы нет, т.к. приложения что там, что там одни и те же.
     
     
  • 6.84, Аноним (84), 14:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >т.к. приложения что там, что там одни и те же.

    Я этого не говорил. Ты трактуешь превратно мои слова.

     
  • 5.75, Аноним (75), 13:28, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красной и жолтой изолентами. 🤫
     
  • 4.89, Аноним (89), 15:05, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.83, Аноним (83), 14:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было бы правдой если бы они давали больше возможностей, но этого нет почти..
     

  • 1.3, Аноним (5), 09:27, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это классика
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:31, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гном здорового юзера.
     
     
  • 2.8, RuPredator (?), 09:35, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне 3й гном нравится. И я вполне здоров, даже справка есть.
     
     
  • 3.15, ivan1986 (?), 10:00, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А справка как раз понадобилась после того как заявил что 3й гном нравится?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:14, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае, нужно справка от того, кто выдал эту справку.
     
     
  • 5.26, pic (?), 10:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже паранойя.
     
     
  • 6.31, Аноним (29), 11:03, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.41, pic (?), 11:24, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.11, Аноним (11), 09:43, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что Mate, что Lxqt - работает шустро, но часто зависает намертво
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 09:56, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    за время использования с 2019 года у меня максимум крашились панели, но потом сами и перезапускались
    а так в целом очень стабильная СРС, рекомендую!
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:31, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нз, связано ли, но на своей GTX 730 сидел на 340 драйверах и всё было хорошо (6.6.30). Недавно перешёл на 470 с тем же ядром, и появились периодические подвисания намертво на 5-20 сек.
     
  • 2.90, Аноним (90), 15:07, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На другом железе воспроизводится? Ванную, дело в видеокарточке.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:43, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Значки на панели всё ещё перемешиваются. Не запоминается никак их порядок.
     
     
  • 2.13, Аноним (5), 09:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    задай их порядок самостоятельно через dconf:



    org → mate → panel → objects


     
  • 2.20, Аноним (20), 10:29, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР ЧЯДНТ?
     
  • 2.92, BorichL (ok), 15:16, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам к майнтейнеру, ни разу не яталкивался с таким под Фряхой.
     

  • 1.16, faa (?), 10:09, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это событие произошло в феврале. Новость на сайт на оленях подвезли?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это событие произошло в феврале. Новость на сайт на оленях подвезли?

    Анонс появился на сайте MATE только сегодня ночью. По какой-то причине его авторы датировали его 27 февраля. До этого официальных анонсов MATE 1.28 или каких-либо связанных с релизом объявлений не было, лишь были теги в Git, которые являются подготовкой к релизу, а сам релиз становится таковым после официального анонса.

     
  • 2.30, Аноним (25), 11:02, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме того, на картинке в анонсе показана версия 1.28.2, тег для которой в Git был выставлен 12 марта, а не 27 февраля.

    Картинка в анонсе датирована 2 июня.

    curl -I https://mate-desktop.org/assets/img/blog/about-mate-1-28.png
    HTTP/2 200
    last-modified: Sun, 02 Jun 2024 20:03:54 GMT

     

  • 1.22, Аноним (22), 10:33, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну вот последние хвосты уходять на wayland. В целом процесс миграции идет с 2008 и продолжается как минимум до 2026, ни одного LTS на wayland всё еще нет, то есть около 18 лет от первого упоминания до индустриального стандарта. Не быстро.  
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну вот последние хвосты уходять на wayland. В целом процесс миграции идет
    > с 2008 и продолжается как минимум до 2026, ни одного LTS
    > на wayland всё еще нет, то есть около 18 лет от
    > первого упоминания до индустриального стандарта. Не быстро.

    Нет никакого индустриальнлого стандарта, в том и дело, есть какие-то рекомендации и пачка разных реализаций, которые у каждого свои, потому что nih-синдром и каждый суслик - агроном!

     
  • 2.37, soarin (ok), 11:10, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По линукс меркам — обычное дело.
    У тех же иксов тоже был длинный и непростой путь.
    И с боданиями разных сторон и чего только не. И даже ещё до появления линукс ядра.
     
  • 2.52, Аноним (-), 11:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм...
    А откуда взялась цифра 2008?
    Релиз вейланда 1.0 это конец 2012 года.
    До этого он ни на что не претендовал и мигрировать на него не было смысла от слова вообще.

    > ни одного LTS на wayland всё еще нет

    Так lts это как раз для любителей некромантии.
    Сколько это по времени зависит от продукта, но у бубунты ЕМНИП 12 лет, у дебиана 5, у шапки 10.
    У ядра обычно 4-6 лет, 6.1 будет поддерживаться 10 лет, но есть SLTS на 10-20...

    Так что думаю через годик, два, три, уже бует лтс и на вейланде.

     
     
  • 3.78, Аноним (90), 13:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL 10 будет поставляться только с Wayland.
    https://www.redhat.com/en/blog/rhel-10-plans-wayland-and-xorg-server

    Так что повсеместное выпиливание XOrg следует ожидать уже в 2025 году.

     
     
  • 4.80, Аноним (-), 13:48, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RHEL 10 будет поставляться только с Wayland.

    Да, но RHEL 9 с иксами они будут тянуть до May 31, 2027. А в рамках ELS - аж до 2035го.
    Поэтому всякие маргиналы смогут еще долго пользоваться вкладом шапки.
    А жаль((

    > Так что повсеместное выпиливание XOrg следует ожидать уже в 2025 году.

    Жду скорее повсеместный перевод дефолтной сессии на вейланд + снижение приоритета иксов.
    Но дебилианы и прочее окаменелое будут еще долго поддерживать этот мусор.

     
     
  • 5.87, Аноним (90), 14:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XWayland проживёт гораздо дольше, но это не показатель.

    Дебиан может декларировать поддержку чего угодно, но мы видим как они поддерживают иниты, отличные от systemd. Поддержка номинальная, потому что поддерживать никто не хочет.

    Все засуетились со страшной силой, даже разработчики Xfce и MATE. Значит, основные дистрибутивы уже готовы дропнуть иксы.

     

  • 1.24, Аноним (24), 10:44, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему фрибсд на втором скрине не похожа на макос?
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 10:57, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему должна?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:10, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видать автор думает, что Apple слизала у FreeBSD даже GUI.
     
     
  • 4.38, Аноним (29), 11:14, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в одном ИТ ТГ чате на прошлой неделе читал мнение о том что macos это FreeBSD. Предложил сравнить исходники.
     
  • 2.32, Аноним (29), 11:04, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь чтобы как macos тебе надо CutefishOS-22.04.0-YoYo-beta-amd64.iso
     
     
  • 3.45, pic (?), 11:28, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочешь чтобы как macos тебе надо CutefishOS-22.04.0-YoYo-beta-amd64.iso

    Cutefish desktop environment is an efficient, beautiful, and modern desktop environment built using Qt Quick and some KDE basic frameworks.

    А приложения в каком формате? Классические пакеты?

     
     
  • 4.49, Аноним (29), 11:48, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачай, проверь, не помню, вроде на базе убунты.
     
  • 3.61, мимо (?), 12:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уже два года мертво, вроде как, судя по их гитхабу.
     
     
  • 4.67, Аноним (29), 12:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его перезапустили.
     
  • 4.68, Аноним (29), 12:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати надо написать новость про перезапуск.
     

  • 1.27, Аноним (29), 10:56, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Пакеты с MATE 1.28 уже доступны в репозиториях таких дистрибутивов, как Fedora 40, Gentoo, Mageia, Manjaro, openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, ALT Linux, Artix, OpenIndiana, GhostBSD, Parabola, Solus и Void Linux.

    На этов вашем Linux есть, на FreeBSD есть, даже на illumos есть. Вопрос, зачем использовать GNOME если можно не использовать.

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:25, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос: зачем жить в доме, если можно в хлеву.
     
  • 2.44, какая разница (?), 11:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе тайну (если не знал): MATE основан и работает на основных библиотеках GNOME..
     
  • 2.77, Аноним (90), 13:30, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен компьютер, когда есть арифмометр?
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:04, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Практически все изменения нужные и полезные. Всё-таки MATE - самый практичный. Wayland, улучшенный Alt+Tab и unar в Engrampa - это вообще прекрасно.
     
     
  • 2.35, Аноним (36), 11:09, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тоже нравится. Из пожеланий: хочу опциональную мимикрию под Гном. Чтобы редактор назывался gedit, оконный менеджер metacity, и так далее. Чтобы привычные приложения вызывать из командной строки.
     
     
  • 3.43, какая разница (?), 11:25, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классическая Ubuntu, не?
     
  • 3.64, Аноним (90), 12:23, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай алиасы, чё не как линуксоид
     

  • 1.34, Аноним (36), 11:07, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне нравится MATE 1.6 на GTK2 - версия 1.8 на GTK3 значительно тормознее. Например Linux Mint 16 на базе Ubuntu 13.10 имел нормальную отзывчивость десктопа на Atom D525, а Linux Mint 17 на базе Ubuntu 14.04 уже значительно тормозил.

    Перешёл на LXDE, всё летает. Жаль, репо Linux Mint 16 уже удалено, а так бы я оттуда MATE 1.6 накатил на современную Ubuntu.

     
     
  • 2.40, какая разница (?), 11:24, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все летает

    Сколько у вас сейчас занимает оперативки LXDE?

     
     
  • 3.66, Аноним (36), 12:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "free -m" показывает 200 Мб ОЗУ занято после запуска системы.
     
     
  • 4.81, какая разница (?), 13:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через htop что показывает?
    Кстати, вы каким дистрибутивом пользуетесь?
     
  • 2.86, mos87 (ok), 14:44, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жырно
     

  • 1.39, какая разница (?), 11:23, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > устранены утечки памяти

    На скриншоте почти 800 мб, в GNOME столько "из коробки" без всяких оптимизаций..

     
     
  • 2.53, Аноним (-), 11:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все йогурты и оптимизации одинаково полезны (с)
    Может им достаточно сделать "не хуже чем в гноме"
     

  • 1.54, Аноним (29), 11:53, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В RedOS стоит MATE. Учителя работают, им норм. А вот как-бы учителя отнеслись бы к GNOME большой такой вопрос.
     
     
  • 2.62, Аноним (63), 12:18, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да так же им было бы норм.
    Как будто их про MATE кто спрашивал.
     
     
  • 3.71, Аноним (29), 12:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну понятно что привычнее будет Мате чем Гном. Зачем людей заставлять страдать ивызывать отторжение от этих ваших линуксов.
     
     
  • 4.76, Аноним (90), 13:28, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в любом случае будут страдать.
     

  • 1.55, Аноним (55), 11:58, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После версии 1.8 mate скатился, да впринципе всё пошлё крахом лет 10-12 назад.
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 12:09, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да впринципе всё пошлё крахом лет 10-12 назад.

    Все идет и идет крахом, и идет, и никак не крашнется?
    По какой-то причине дистр жив, у него есть коммюнити и поклонники.

     
     
  • 3.65, Аноним (55), 12:27, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ещё дистр, круглый или мягкий?
     

  • 1.57, Nick (??), 12:05, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во релизы, 3 года делают
    Это наверное, самая редко обновляемая оболочка
    Могли бы уже Mate 2 назвать, так же стоит и Xfce 5 назвать.
    Даже не популярные и редко обновляемые оболочки, и то на Wayland переходят
     
  • 1.74, Аноним (90), 13:26, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что в новости про свежий MATE с экспериментальной поддержкой Wayland делают скриншоты GhostBSD и Fedora 26, которая вышла в 2017 году?
     
  • 1.79, mos87 (ok), 13:45, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в штабильную бубунту не попал значит? красота. Опунсурс разработка во всей красе. Ждите другого ЛТСа!

    ну и вместо фиксенья косяков ещё Гнома2 они прикручивают вяленд...

    и пилят всякие УНИКАЛЬНЫЕ редакторы & просмотрщики доставшиеся от того же гнума, хотя можно было бы попытаться адаптировать что-то стороннее - этих картинкосмотрелок как грязи. И терминалов кстати тоже. Про текстовые редакторы молчу.

     
     
  • 2.82, soarin (ok), 14:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в штабильную бубунту не попал значит? красота. Опунсурс разработка во всей красе. Ждите другого ЛТСа!

    Да. Так это так-сяк только вот сделанное экспериментальное. С такими скромными ресурсами как раз за два года (всяко нераньше) допилят в промежуточных версиях.

     
     
  • 3.85, mos87 (ok), 14:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничо там экспериментального... Просто очередная версия, которая не попадёт в Дебунту, ибо хз кто его собирает в PPA.. никто. А самому весь десктоп нет уж увольте.
     
  • 2.88, Аноним (90), 15:01, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужен этот MATE в Убунте, когда у них совсем другое окружение поставляется.
     
     
  • 3.93, mos87 (ok), 15:20, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В убунту мейт не другое, ваш к.о.
     

  • 1.91, Kuromi (ok), 15:15, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Просмотрщик документов Atril переведён на использование библиотеки libarchiv для обработки форматов с комиксами. Заявлена поддержка формата EPUB."

    Ну здрасьте, Atril всегда умел в epub. Другое дело что умеет он довольно отвратно (показал содержимое и ладно) и читалка из него никакая.

     
  • 1.94, Kuromi (ok), 15:25, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не являюсь каким-то принципиальным любителем старины или Матэ (пользовал и крысу и KDE и Гнум видел не раз, имхо адаптироваться к любой несложно), но вот когда пару лет назад дрова Нвидии адово глючили (в некоторых конфигах как минимум)и не давали выставить разрешение экрана выше VGA - Матэ был единственный который каким-то образом не триггерил данный баг. Может потому что "древний", может еще почему-то.
     

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