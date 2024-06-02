Релиз среды рабочего стола MATE 1.28 с экспериментальной поддержкой Wayland

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|1.2, Аноним (2), 09:27, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Подделка под старину. Кому действительно надо используют старый проверенный антиквариат. А не китайскую копию.
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|3.6, Аноним (2), 09:31, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сидят на втором гноме и четвертом пне. Как Столлман завещал.
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|3.47, Аноним (47), 11:40, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После релиза Гнома с новым дизайном, с новой концепцией, мы снова услышим про то как “раньше было лучше” текучий (третий) гном “станет классикой”, естественно, какой-нибудь дед зумер создаст форк лучшего Гнома.
Помните как хейтили звёздные войны выпущенные не Лукасом, что по началу говорили фанаты про Фалаут от беседки? Сейчас всё это классика!
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|4.50, Аноним (29), 11:49, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фаллайт от Бесезды это не Фаллаут, это Скайрим с пушками.
ЗВ от Дисней это не ЗВ, это какая-то шляпа.
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|5.63, Аноним (63), 12:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЗВ от Дисней это не ЗВ, это какая-то шляпа.
Вы хотите сказать, что _ещё_ больше шляпа, чем от Лукаса? Диснеевские не смотрел, лукасовские… гм… пытался.
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|6.70, Аноним (29), 12:50, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЗВ от Диснея это продукт современного Голливуда. Надо объяснять?
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|3.60, Аноним (59), 12:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Trinity лучше KDE.
И толку от этой "лучшести"? Под это Trinity нет актуальных приложений.
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|4.69, Аноним (29), 12:49, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О каких актуальных приложениях ты толкуешь? Всё равно браузер у тебя Firefox, почтовик Thunderbird, видеоплеер VLC, а 3д редактор Blender. Линуксоидам не привыкать лепить из гавна и палок и скручивать синей изолентой.
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|5.73, Аноним (56), 13:23, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты сам себе противоречишь. Сначала ты заявляешь, что тринити лучше. Теперь ты заявлешь, что никакой разницы нет, т.к. приложения что там, что там одни и те же.
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|6.84, Аноним (84), 14:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>т.к. приложения что там, что там одни и те же.
Я этого не говорил. Ты трактуешь превратно мои слова.
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|3.83, Аноним (83), 14:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это было бы правдой если бы они давали больше возможностей, но этого нет почти..
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|3.15, ivan1986 (?), 10:00, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А справка как раз понадобилась после того как заявил что 3й гном нравится?
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|2.14, Аноним (5), 09:56, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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за время использования с 2019 года у меня максимум крашились панели, но потом сами и перезапускались
а так в целом очень стабильная СРС, рекомендую!
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|2.46, Аноним (46), 11:31, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нз, связано ли, но на своей GTX 730 сидел на 340 драйверах и всё было хорошо (6.6.30). Недавно перешёл на 470 с тем же ядром, и появились периодические подвисания намертво на 5-20 сек.
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|2.90, Аноним (90), 15:07, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На другом железе воспроизводится? Ванную, дело в видеокарточке.
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|1.12, Аноним (12), 09:43, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Значки на панели всё ещё перемешиваются. Не запоминается никак их порядок.
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|2.13, Аноним (5), 09:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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задай их порядок самостоятельно через dconf:
org → mate → panel → objects
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|1.16, faa (?), 10:09, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это событие произошло в феврале. Новость на сайт на оленях подвезли?
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|2.25, Аноним (25), 10:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это событие произошло в феврале. Новость на сайт на оленях подвезли?
Анонс появился на сайте MATE только сегодня ночью. По какой-то причине его авторы датировали его 27 февраля. До этого официальных анонсов MATE 1.28 или каких-либо связанных с релизом объявлений не было, лишь были теги в Git, которые являются подготовкой к релизу, а сам релиз становится таковым после официального анонса.
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|1.22, Аноним (22), 10:33, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну вот последние хвосты уходять на wayland. В целом процесс миграции идет с 2008 и продолжается как минимум до 2026, ни одного LTS на wayland всё еще нет, то есть около 18 лет от первого упоминания до индустриального стандарта. Не быстро.
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|2.23, Аноним (23), 10:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну вот последние хвосты уходять на wayland. В целом процесс миграции идет
> с 2008 и продолжается как минимум до 2026, ни одного LTS
> на wayland всё еще нет, то есть около 18 лет от
> первого упоминания до индустриального стандарта. Не быстро.
Нет никакого индустриальнлого стандарта, в том и дело, есть какие-то рекомендации и пачка разных реализаций, которые у каждого свои, потому что nih-синдром и каждый суслик - агроном!
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|2.37, soarin (ok), 11:10, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По линукс меркам — обычное дело.
У тех же иксов тоже был длинный и непростой путь.
И с боданиями разных сторон и чего только не. И даже ещё до появления линукс ядра.
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|2.52, Аноним (-), 11:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм...
А откуда взялась цифра 2008?
Релиз вейланда 1.0 это конец 2012 года.
До этого он ни на что не претендовал и мигрировать на него не было смысла от слова вообще.
> ни одного LTS на wayland всё еще нет
Так lts это как раз для любителей некромантии.
Сколько это по времени зависит от продукта, но у бубунты ЕМНИП 12 лет, у дебиана 5, у шапки 10.
У ядра обычно 4-6 лет, 6.1 будет поддерживаться 10 лет, но есть SLTS на 10-20...
Так что думаю через годик, два, три, уже бует лтс и на вейланде.
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|4.80, Аноним (-), 13:48, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> RHEL 10 будет поставляться только с Wayland.
Да, но RHEL 9 с иксами они будут тянуть до May 31, 2027. А в рамках ELS - аж до 2035го.
Поэтому всякие маргиналы смогут еще долго пользоваться вкладом шапки.
А жаль((
> Так что повсеместное выпиливание XOrg следует ожидать уже в 2025 году.
Жду скорее повсеместный перевод дефолтной сессии на вейланд + снижение приоритета иксов.
Но дебилианы и прочее окаменелое будут еще долго поддерживать этот мусор.
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|5.87, Аноним (90), 14:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XWayland проживёт гораздо дольше, но это не показатель.
Дебиан может декларировать поддержку чего угодно, но мы видим как они поддерживают иниты, отличные от systemd. Поддержка номинальная, потому что поддерживать никто не хочет.
Все засуетились со страшной силой, даже разработчики Xfce и MATE. Значит, основные дистрибутивы уже готовы дропнуть иксы.
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|4.38, Аноним (29), 11:14, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в одном ИТ ТГ чате на прошлой неделе читал мнение о том что macos это FreeBSD. Предложил сравнить исходники.
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|2.32, Аноним (29), 11:04, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь чтобы как macos тебе надо CutefishOS-22.04.0-YoYo-beta-amd64.iso
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|3.45, pic (?), 11:28, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хочешь чтобы как macos тебе надо CutefishOS-22.04.0-YoYo-beta-amd64.iso
Cutefish desktop environment is an efficient, beautiful, and modern desktop environment built using Qt Quick and some KDE basic frameworks.
А приложения в каком формате? Классические пакеты?
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|1.27, Аноним (29), 10:56, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Пакеты с MATE 1.28 уже доступны в репозиториях таких дистрибутивов, как Fedora 40, Gentoo, Mageia, Manjaro, openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, ALT Linux, Artix, OpenIndiana, GhostBSD, Parabola, Solus и Void Linux.
На этов вашем Linux есть, на FreeBSD есть, даже на illumos есть. Вопрос, зачем использовать GNOME если можно не использовать.
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|1.33, Аноним (33), 11:04, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Практически все изменения нужные и полезные. Всё-таки MATE - самый практичный. Wayland, улучшенный Alt+Tab и unar в Engrampa - это вообще прекрасно.
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|2.35, Аноним (36), 11:09, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне тоже нравится. Из пожеланий: хочу опциональную мимикрию под Гном. Чтобы редактор назывался gedit, оконный менеджер metacity, и так далее. Чтобы привычные приложения вызывать из командной строки.
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|1.34, Аноним (36), 11:07, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне нравится MATE 1.6 на GTK2 - версия 1.8 на GTK3 значительно тормознее. Например Linux Mint 16 на базе Ubuntu 13.10 имел нормальную отзывчивость десктопа на Atom D525, а Linux Mint 17 на базе Ubuntu 14.04 уже значительно тормозил.
Перешёл на LXDE, всё летает. Жаль, репо Linux Mint 16 уже удалено, а так бы я оттуда MATE 1.6 накатил на современную Ubuntu.
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|1.39, какая разница (?), 11:23, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> устранены утечки памяти
На скриншоте почти 800 мб, в GNOME столько "из коробки" без всяких оптимизаций..
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|2.53, Аноним (-), 11:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все йогурты и оптимизации одинаково полезны (с)
Может им достаточно сделать "не хуже чем в гноме"
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|1.54, Аноним (29), 11:53, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В RedOS стоит MATE. Учителя работают, им норм. А вот как-бы учителя отнеслись бы к GNOME большой такой вопрос.
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|2.62, Аноним (63), 12:18, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да так же им было бы норм.
Как будто их про MATE кто спрашивал.
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|3.71, Аноним (29), 12:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну понятно что привычнее будет Мате чем Гном. Зачем людей заставлять страдать ивызывать отторжение от этих ваших линуксов.
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|1.55, Аноним (55), 11:58, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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После версии 1.8 mate скатился, да впринципе всё пошлё крахом лет 10-12 назад.
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|2.58, Аноним (-), 12:09, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да впринципе всё пошлё крахом лет 10-12 назад.
Все идет и идет крахом, и идет, и никак не крашнется?
По какой-то причине дистр жив, у него есть коммюнити и поклонники.
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|1.57, Nick (??), 12:05, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во релизы, 3 года делают
Это наверное, самая редко обновляемая оболочка
Могли бы уже Mate 2 назвать, так же стоит и Xfce 5 назвать.
Даже не популярные и редко обновляемые оболочки, и то на Wayland переходят
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|1.74, Аноним (90), 13:26, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что в новости про свежий MATE с экспериментальной поддержкой Wayland делают скриншоты GhostBSD и Fedora 26, которая вышла в 2017 году?
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|1.79, mos87 (ok), 13:45, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в штабильную бубунту не попал значит? красота. Опунсурс разработка во всей красе. Ждите другого ЛТСа!
ну и вместо фиксенья косяков ещё Гнома2 они прикручивают вяленд...
и пилят всякие УНИКАЛЬНЫЕ редакторы & просмотрщики доставшиеся от того же гнума, хотя можно было бы попытаться адаптировать что-то стороннее - этих картинкосмотрелок как грязи. И терминалов кстати тоже. Про текстовые редакторы молчу.
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|2.82, soarin (ok), 14:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в штабильную бубунту не попал значит? красота. Опунсурс разработка во всей красе. Ждите другого ЛТСа!
Да. Так это так-сяк только вот сделанное экспериментальное. С такими скромными ресурсами как раз за два года (всяко нераньше) допилят в промежуточных версиях.
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|3.85, mos87 (ok), 14:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничо там экспериментального... Просто очередная версия, которая не попадёт в Дебунту, ибо хз кто его собирает в PPA.. никто. А самому весь десктоп нет уж увольте.
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|2.88, Аноним (90), 15:01, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому нужен этот MATE в Убунте, когда у них совсем другое окружение поставляется.
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|1.91, Kuromi (ok), 15:15, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Просмотрщик документов Atril переведён на использование библиотеки libarchiv для обработки форматов с комиксами. Заявлена поддержка формата EPUB."
Ну здрасьте, Atril всегда умел в epub. Другое дело что умеет он довольно отвратно (показал содержимое и ладно) и читалка из него никакая.
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|1.94, Kuromi (ok), 15:25, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не являюсь каким-то принципиальным любителем старины или Матэ (пользовал и крысу и KDE и Гнум видел не раз, имхо адаптироваться к любой несложно), но вот когда пару лет назад дрова Нвидии адово глючили (в некоторых конфигах как минимум)и не давали выставить разрешение экрана выше VGA - Матэ был единственный который каким-то образом не триггерил данный баг. Может потому что "древний", может еще почему-то.
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