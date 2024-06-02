Релиз среды рабочего стола MATE 1.28 с экспериментальной поддержкой Wayland

2.23 , Аноним ( 23 ), 10:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ну вот последние хвосты уходять на wayland. В целом процесс миграции идет

> с 2008 и продолжается как минимум до 2026, ни одного LTS

> на wayland всё еще нет, то есть около 18 лет от

> первого упоминания до индустриального стандарта. Не быстро. Нет никакого индустриальнлого стандарта, в том и дело, есть какие-то рекомендации и пачка разных реализаций, которые у каждого свои, потому что nih-синдром и каждый суслик - агроном!

2.37 , soarin ( ok ), 11:10, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По линукс меркам — обычное дело.

У тех же иксов тоже был длинный и непростой путь.

И с боданиями разных сторон и чего только не. И даже ещё до появления линукс ядра.

2.52 , Аноним ( - ), 11:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм...

А откуда взялась цифра 2008?

Релиз вейланда 1.0 это конец 2012 года.

До этого он ни на что не претендовал и мигрировать на него не было смысла от слова вообще. > ни одного LTS на wayland всё еще нет Так lts это как раз для любителей некромантии.

Сколько это по времени зависит от продукта, но у бубунты ЕМНИП 12 лет, у дебиана 5, у шапки 10.

У ядра обычно 4-6 лет, 6.1 будет поддерживаться 10 лет, но есть SLTS на 10-20... Так что думаю через годик, два, три, уже бует лтс и на вейланде.

3.78 , Аноним ( 90 ), 13:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RHEL 10 будет поставляться только с Wayland.

https://www.redhat.com/en/blog/rhel-10-plans-wayland-and-xorg-server Так что повсеместное выпиливание XOrg следует ожидать уже в 2025 году.

4.80 , Аноним ( - ), 13:48, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > RHEL 10 будет поставляться только с Wayland. Да, но RHEL 9 с иксами они будут тянуть до May 31, 2027. А в рамках ELS - аж до 2035го.

Поэтому всякие маргиналы смогут еще долго пользоваться вкладом шапки.

А жаль(( > Так что повсеместное выпиливание XOrg следует ожидать уже в 2025 году. Жду скорее повсеместный перевод дефолтной сессии на вейланд + снижение приоритета иксов.

Но дебилианы и прочее окаменелое будут еще долго поддерживать этот мусор.

5.87 , Аноним ( 90 ), 14:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XWayland проживёт гораздо дольше, но это не показатель. Дебиан может декларировать поддержку чего угодно, но мы видим как они поддерживают иниты, отличные от systemd. Поддержка номинальная, потому что поддерживать никто не хочет. Все засуетились со страшной силой, даже разработчики Xfce и MATE. Значит, основные дистрибутивы уже готовы дропнуть иксы.

