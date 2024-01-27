Выпуск редакции дистрибутива Slackel 7.7 с рабочим столом MATE

Разработчики дистрибутива Slackel, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, представили сборку с пользовательской оболочной MATE, дополняющую ранее опубликованное окружение на основе оконного менеджера Openbox. Дистрибутив формируется на основе постоянно обновляемой ветки Slackware-Current и полностью совместим с репозиториями Slackware и Salix. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.9 ГБ (i386 и x86_64).

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware, включает свежий набор утилит salixtools от проекта Salix и поставляется с ядром Linux 6.6. Обновлены версии программ, например, firefox 121.0.1, thunderbird 115.6.1, libreoffice 7.6.2, gimp 2.10.36, smtube 21.10.0, smplayer 23.12.0, mpv 0.34.1, MPlayer 20221009, exaile 4.1.1, brasero 3.12.2, isomaster 1.3.13, pidgin 2.14.12, transmission 2.94. Реализована поддержка пакетов в формате flatpak.

В окружении MATE задействованы разработанные для Slackel графические утилиты: instonusb (установка на USB-накопитель), multibootusb (организация загрузки нескольких систем с USB-накопителя), SLI (Slackel Live Installer для установки на внешний или внутренний накопитель), install-upgrade-kernel-ext-usb-gtk (обновление ядра в установках на USB-накопителе), install-upgrade-kernel-gtk (обновление ядра на локальном накопителе).