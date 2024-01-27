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Выпуск редакции дистрибутива Slackel 7.7 с рабочим столом MATE

27.01.2024 14:50

Разработчики дистрибутива Slackel, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, представили сборку с пользовательской оболочной MATE, дополняющую ранее опубликованное окружение на основе оконного менеджера Openbox. Дистрибутив формируется на основе постоянно обновляемой ветки Slackware-Current и полностью совместим с репозиториями Slackware и Salix. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.9 ГБ (i386 и x86_64).

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware, включает свежий набор утилит salixtools от проекта Salix и поставляется с ядром Linux 6.6. Обновлены версии программ, например, firefox 121.0.1, thunderbird 115.6.1, libreoffice 7.6.2, gimp 2.10.36, smtube 21.10.0, smplayer 23.12.0, mpv 0.34.1, MPlayer 20221009, exaile 4.1.1, brasero 3.12.2, isomaster 1.3.13, pidgin 2.14.12, transmission 2.94. Реализована поддержка пакетов в формате flatpak.

В окружении MATE задействованы разработанные для Slackel графические утилиты: instonusb (установка на USB-накопитель), multibootusb (организация загрузки нескольких систем с USB-накопителя), SLI (Slackel Live Installer для установки на внешний или внутренний накопитель), install-upgrade-kernel-ext-usb-gtk (обновление ядра в установках на USB-накопителе), install-upgrade-kernel-gtk (обновление ядра на локальном накопителе).





  1. Главная ссылка к новости (https://slackel.sourceforge.io...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 5.01
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базу Slackware
  6. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 30 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60508-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:13, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно?
     
  • 1.2, pic (?), 15:20, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как будто попал в 2006.
    У каждого своя машина времени.
     
  • 1.4, anonymous (??), 15:33, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы перешёл, но лень. Штатная Слака всем устраивает.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:53, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mate - топчик. Ни раста не требует ни web-движка. Соответственно сокращается размер области дискового пространства, занимаемого системой. GNOME куда-то не туда свернул.
     
     
  • 2.23, AleksK (ok), 21:15, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вебдвижок весит максимум мегабайт 70-100. Это ты куда-то не туда свернул, если для тебя 100 мегабайт на диске это что-то значимое.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:08, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои красивые, но контрастность так себе.
     
  • 1.7, Аноним (-), 16:17, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там Патрик поживает? Жив здоров? Эрик?

    Было время юзал Слаку, многому научился.

     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 16:45, 27/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:06, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получил слак-знания.
     
  • 2.24, Vladjmir (ok), 21:31, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патрик по-прежнему бох, а Слака до сих пор жива.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:19, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои в стиле "bolgenos головного мозга".

    правильные обои должны быть #018381, как у windows 95 -- чтобы не отвлекать пользователей от интерфейса на всякие ненужные картинки.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:51, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои должны быть #000000
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:36, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот дизан выполнен полноценно. В едином стиле и нет серого на сером.
     
  • 1.10, Аноним (9), 16:39, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старый трансмиссион топчик. Только не понятно зачем прожигалку дисков прикрутили. Приводы cd/dvd остались только у рукастых гиков.
     
  • 1.13, Аноним (9), 16:51, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто с extras собран. Поеду в 2006 тогда, как тут писали.
     
  • 1.14, Nick (??), 16:57, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пускай работают и выпустят Mate 2 с Wayland и GTK4, с удаленым серым цветом, и добавлением прозрачностей.
    Без спора, Mate удобнее чем Gnome.
    Cinnamon, Xfce и даже Elementary os, тоже начали переход на Wayland и GTK4.
    Можно Mate основать на Gnome 3, как и сделав Cinnamon.
    Так же пускай выпустят Xfce 5, почему столько лет цифры не меняются.
     
     
  • 2.15, Аноним (9), 17:05, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В соседней теме про неэмулятор плакають про то,что слишком часто цифры меняются. Как быть и кто прав больше?
     

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