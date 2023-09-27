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Релиз дистрибутива Porteus 5.01

27.09.2023 07:30

Спустя более года после публикации прошлого обновления доступен релиз Live-дистрибутива Porteus 5.01, построенного на пакетной базе Slackware Linux и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями Xfce, Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и OpenBox. Состав дистрибутива подобран для минимального потребления ресурсов, что позволяет использовать Porteus на устаревшем оборудовании. Из особенностей также отмечается высокая скорость загрузки. Для загрузки предлагаются компактные Live-образы, размером около 380 МБ, собранные для архитектур i586 и x86_64.

Дополнительные приложения распространяются в форме модулей. Для управления пакетами используется свой пакетный менеджер PPM (Porteus Package Manager), учитывающий зависимости и позволяющий устанавливать программы из репозиториев Porteus, Slackware, и Slackbuilds.org. Для использования также доступны разработанные для Slackware пакетные менеджеры slapt-get, slackpkg и slpkg.

Интерфейс построен с оглядкой на возможность использования на устройствах, имеющих небольшое экранное разрешение. Для настройки используется собственный конфигуратор Porteus Settings Centre. Дистрибутив загружается из сжатого образа ФС, но все внесённые в процессе работы изменения (история браузера, закладки, загруженные файлы и т.п.) могут быть отдельно сохранены на USB-накопителе или на жестком диске. При загрузке в режиме 'Always Fresh' изменения не сохраняются.

В новой версии осуществлена синхронизация с репозиторием Slackware 15.0-patches, ядро Linux обновлено до версии 6.5.5. Предложены новые версии Sysvinit 3.07, BusyBox 1.36.1, mpv 0.36.0, VirtualBox 7.01, проприетарных драйверов NVIDIA 535 и 470. Perl перемещён в модуль 05-devel, а стек xcb в 002-xorg. Добавлен скрипт convertz для преобразования каталога с модулями, сжатыми с использованием xz, в модули, сжатые при помощи алгоритма zstd. Добавлена новая версия пользовательского окружения LXQt.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.porteus.org/view...)
  2. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.5.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 5.0
  4. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.6
  6. OpenNews: Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59826-porteus
Ключевые слова: porteus, slackware
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 07:38, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В этом дистре я видел kde 5, которое занимало 230 мб озу, впечатлило
     
     
  • 2.2, AleksK (ok), 08:00, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Очень актуально, когда даже мини пк на celeron n5095 за 15 тысяч на озоне имеет 16 гигов памяти.
     
     
  • 3.3, КО (?), 08:09, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все в итоге которые занимает твой модный и молодежный хренобраузер?
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 08:22, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На целероне браузер все равно не шевелится только запускается.
     
     
  • 5.10, Бывалый смузихлёб (?), 09:54, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В былые времена на одноядерном селероне и 128 Мб ОЗУ играли в C&C: Generals
    Новые даже селероны, надо сказать, весьма шустрые и даже относительно холодные
     
  • 5.18, _kp (ok), 11:35, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не в теме, не пишите, и тем более "столетней давности" факты.

    Да, Целерон не игровой процессор, но для офисного компика, медиацентра, умных домов, 5095 шикарен.
    Кстати и Линукс на него без бубнов ставится.

     
  • 3.4, Аноним (5), 08:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем там Линукс? А во то что некоторые линукса могут тащить некоторые 775 сокеты они ещё и нужны.
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:25, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, вы за пределами Санкт-Петербурга и Москвы небыли?
     
     
  • 4.13, коньюктивит (?), 10:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На пустошах Кор Дуба и Четвёртого Пня?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 11:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нубук на одноядерном и он меня устраивает
     
  • 3.7, test (??), 08:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то минимум используемой памяти означает сколько потом останется на полезную нагрузку.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:16, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимум используемой памяти, скорее всего, означает повсеместно отключённое кэширование. Васянодистр для луддитов вряд ли по-другому делали, ибо некому.

    Зато безбожные тормоза "полезной нагрузки" гарантированы, да.

     
  • 3.9, Ананимаз (?), 09:34, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на ноутах бывает распаивают убогие 4гб и оставляют юзеру офигительную возможность расшириться до 8, так что да, память значение имеет
     

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