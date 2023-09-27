Релиз дистрибутива Porteus 5.01

Спустя более года после публикации прошлого обновления доступен релиз Live-дистрибутива Porteus 5.01, построенного на пакетной базе Slackware Linux и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями Xfce, Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и OpenBox. Состав дистрибутива подобран для минимального потребления ресурсов, что позволяет использовать Porteus на устаревшем оборудовании. Из особенностей также отмечается высокая скорость загрузки. Для загрузки предлагаются компактные Live-образы, размером около 380 МБ, собранные для архитектур i586 и x86_64.

Дополнительные приложения распространяются в форме модулей. Для управления пакетами используется свой пакетный менеджер PPM (Porteus Package Manager), учитывающий зависимости и позволяющий устанавливать программы из репозиториев Porteus, Slackware, и Slackbuilds.org. Для использования также доступны разработанные для Slackware пакетные менеджеры slapt-get, slackpkg и slpkg.

Интерфейс построен с оглядкой на возможность использования на устройствах, имеющих небольшое экранное разрешение. Для настройки используется собственный конфигуратор Porteus Settings Centre. Дистрибутив загружается из сжатого образа ФС, но все внесённые в процессе работы изменения (история браузера, закладки, загруженные файлы и т.п.) могут быть отдельно сохранены на USB-накопителе или на жестком диске. При загрузке в режиме 'Always Fresh' изменения не сохраняются.

В новой версии осуществлена синхронизация с репозиторием Slackware 15.0-patches, ядро Linux обновлено до версии 6.5.5. Предложены новые версии Sysvinit 3.07, BusyBox 1.36.1, mpv 0.36.0, VirtualBox 7.01, проприетарных драйверов NVIDIA 535 и 470. Perl перемещён в модуль 05-devel, а стек xcb в 002-xorg. Добавлен скрипт convertz для преобразования каталога с модулями, сжатыми с использованием xz, в модули, сжатые при помощи алгоритма zstd. Добавлена новая версия пользовательского окружения LXQt.



