Релиз дистрибутива Porteus 5.0

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|1.1, васёк (?), 22:16, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Состав дистрибутива подобран для минимального потребления ресурсов, что позволяет использовать Porteus на устаревшем оборудовании...
...KDE...
Ясно, понятно.
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|4.6, ИмяХ (?), 22:30, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да, в процессе развития кеды всё больше оптимизировались, а после перехода на пятую версию стали потреблять даже меньше, чем "легковесный" хфсе
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|5.13, Аноним (13), 22:44, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И опять у фанатиков один критерий... И ладно ваш kde под арчем жpет около 500мб озу что согласен, не так много. Но вот отзывчивостью он полностью сливает LXDE! Если в LXDE всё шустро, то в KDE всё как то более задумчивое...
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|6.15, Аноним (15), 23:52, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это было в старых версиях KDE сейчас это топ 1 по отзывчивости.
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|6.16, Аноним (16), 23:53, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сдвинь вправо ползунок в "Параметры системы" -> "Поведение рабочей среды" -> "Скорость анимации" :)
По ощущением задумчивость значительно снизится
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|6.24, Бывалый смузихлёб (?), 03:47, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прост перед началом каждой анимации сабж спрашивает разрешения у тов шерифа и не начинает пока не получит отмашку
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|5.18, Аноним (18), 00:45, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, в процессе развития кеды всё больше оптимизировались, а после перехода на
> пятую версию стали потреблять даже меньше,
Это да
> чем "легковесный" хфсе
А вот это объективный звиздёш
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|3.10, Аноним (13), 22:36, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>минималистичный KDE
Но работает этот ваш "минималистичный" KDE значительно медленнее чем LXDE
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|4.17, Аноним (16), 23:57, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всем подходит.
DE это далеко не только про скорость.
Я пытался перейти на LXDE.
Ну да, оно быстрее, но по удобству и настраиваемости значительно проигрывает, плюс вырвиглазие то ещё...
В общем - не моё это ПО )
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|4.20, SNM (?), 01:33, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> LXDE
Суповой набор из тулкитов. Из-за этого не тянет на целостный продукт в отличии от кед.
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|2.3, Аноним (4), 22:23, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это устаревшее оборудование - не ваше устаревшее оборудование, а просто оборудование не самое новое, что-то уровня i7 или около того.
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|3.11, Аноним (13), 22:39, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>устаревшее оборудование
>i7
Да ладно, а я то всегда считал что "устаревшее оборудование" это как максимум уровень второго пня, а то и воовсе 386
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|4.21, SNM (?), 01:39, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> уровень второго пня, а то и воовсе 386
Это уже не устаревшее, а винтажное. Отличия в том, что на устаревшем можно использовать современные операционные системы, софт, периферию (хоть и с тормозами). Винтаж - древний софт, древняя периферия. Всё что старше Core 2 Duo – винтаж. Ну может ещё четвертые пни с большими оговорками.
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|2.19, SNM (?), 01:29, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> ...KDE...
И? Есть ноут 2007 года на Core 2 Duo T9300 и графика GMA X3000. Все гномы и крысы тормозят безбожно даже с выключенными анимациями, в то же время свежий KDE из дистрибутива Neon потребляет всего 400MB и анимация ни капли не тормозит, будто сидишь на современном железе.
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|2.22, SNM (?), 01:47, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь максимальной оптимизации – ставь генту без systemd, avahi, dbus, consolekit, policykit, pulseaudio и прочего мусора.
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|1.23, Омоним (?), 03:17, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По моему скромному мнению, Porteus - идеальный лайв дистрибутив.
Удобное:
- 300..400мб на флешке для загрузки рабочего стола
- все модули в сжатом виде как zip-архивы
- на форуме много дополнительных модулей для различных задач
- можно создать свои модули для пакетов или папок с файлами
- содержимое папки "rootcopy" накладывается поверх всех модулей при загрузке (конфиги,фиксы,иное,обои:)
- работают AppImage
Существуют сборки на базе Arch Linux:
- Forum - Other - Porteus derivatives - Nemesis Arch based Porteus...
- Forum - General - Community effort...
Примеры использования:
- флешка веб-сервер (Apache, PHP, ...)
- флешка спасательная (gparted, файловый менеджер, ...)
- флешка для видеомонтажа (видеоредактор, ...)
- флешка для виртуальных машин (VBox, ...)
- флешка для ретро игр (эмуляторы, ...)
Вставил флешку в любой комп и понеслось...
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|1.26, Аноним (26), 04:00, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже в Убунту и Федора, доведённых до состояния юзабельности, имеется ряд раздражающих моментов. Зачем нужно это нагромождение дистрибутивов? Зачем распылять силы? Неужели программисты настолько обмельчали, что не могут серией сценариев довести до состояния «нетребовательности к ресурсам»?
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