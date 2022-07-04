Релиз дистрибутива Porteus 5.0

Опубликован релиз Live-дистрибутива Porteus 5.0, построенного на пакетной базе Slackware Linux 15 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями Xfce, Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и OpenBox. Состав дистрибутива подобран для минимального потребления ресурсов, что позволяет использовать Porteus на устаревшем оборудовании. Из особенностей также отмечается высокая скорость загрузки. Для загрузки предлагаются компактные Live-образы, размером около 350 МБ, собранные для архитектур i586 и x86_64.

Дополнительные приложения распространяются в форме модулей. Для управления пакетами используется свой пакетный менеджер PPM (Porteus Package Manager), учитывающий зависимости и позволяющий устанавливать программы из репозиториев Porteus, Slackware, и Slackbuilds.org. Интерфейс построен с оглядкой на возможность использования на устройствах, имеющих небольшое экранное разрешение. Для настройки используется собственный конфигуратор Porteus Settings Centre. Дистрибутив загружается из сжатого образа ФС, но все внесённые в процессе работы изменения (история браузера, закладки, загруженные файлы и т.п.) могут быть отдельно сохранены на USB-накопителе или на жестком диске. При загрузке в режиме 'Always Fresh' изменения не сохраняются.

В новой версии осуществлена синхронизация со Slackware 15.0, ядро Linux обновлено до версии 5.18, а набор утилит BusyBox в initrd до версии 1.35. Число формируемых сборок увеличено до 8. Для снижения размера образа компоненты для поддержки языка Perl вынесены во внешний модуль 05-devel. Добавлена поддержка пакетных менеджеров slackpkg и slpkg. В инструментарий для создания загрузчиков добавлена поддержка установки на накопители NMVe.



