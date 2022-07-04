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Релиз дистрибутива Porteus 5.0

04.07.2022 22:10

Опубликован релиз Live-дистрибутива Porteus 5.0, построенного на пакетной базе Slackware Linux 15 и предлагающего сборки с пользовательскими окружениями Xfce, Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и OpenBox. Состав дистрибутива подобран для минимального потребления ресурсов, что позволяет использовать Porteus на устаревшем оборудовании. Из особенностей также отмечается высокая скорость загрузки. Для загрузки предлагаются компактные Live-образы, размером около 350 МБ, собранные для архитектур i586 и x86_64.

Дополнительные приложения распространяются в форме модулей. Для управления пакетами используется свой пакетный менеджер PPM (Porteus Package Manager), учитывающий зависимости и позволяющий устанавливать программы из репозиториев Porteus, Slackware, и Slackbuilds.org. Интерфейс построен с оглядкой на возможность использования на устройствах, имеющих небольшое экранное разрешение. Для настройки используется собственный конфигуратор Porteus Settings Centre. Дистрибутив загружается из сжатого образа ФС, но все внесённые в процессе работы изменения (история браузера, закладки, загруженные файлы и т.п.) могут быть отдельно сохранены на USB-накопителе или на жестком диске. При загрузке в режиме 'Always Fresh' изменения не сохраняются.

В новой версии осуществлена синхронизация со Slackware 15.0, ядро Linux обновлено до версии 5.18, а набор утилит BusyBox в initrd до версии 1.35. Число формируемых сборок увеличено до 8. Для снижения размера образа компоненты для поддержки языка Perl вынесены во внешний модуль 05-devel. Добавлена поддержка пакетных менеджеров slackpkg и slpkg. В инструментарий для создания загрузчиков добавлена поддержка установки на накопители NMVe.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.porteus.org/view...)
  2. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.4.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Absolute Linux 15.0
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 11.2 на базе Debian 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57453-porteus
Ключевые слова: porteus, slackware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 22:16, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Состав дистрибутива подобран для минимального потребления ресурсов, что позволяет использовать Porteus на устаревшем оборудовании...

    ...KDE...

    Ясно, понятно.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:22, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там полно окружений и там довольно минималистичный KDE
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:24, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KDE уже минималистичный?
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 22:28, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, там KDE куда шустрей чем в Kubuntu, например
     
     
  • 5.7, Аноним (4), 22:31, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через wayland надеюсь работает?
     
  • 5.8, Аноним (8), 22:32, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на скока быстрее ? вжух или вжуууххх ?
     
     
  • 6.9, Аноним (2), 22:33, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже не вжух или вжууууух, а ух
     
  • 4.6, ИмяХ (?), 22:30, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, в процессе развития кеды всё больше оптимизировались, а после перехода на пятую версию стали потреблять даже меньше, чем "легковесный" хфсе
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 22:44, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И опять у фанатиков один критерий... И ладно ваш kde под арчем жpет около 500мб озу что согласен, не так много. Но вот отзывчивостью он полностью сливает LXDE! Если в LXDE всё шустро, то в KDE всё как то более задумчивое...
     
     
  • 6.15, Аноним (15), 23:52, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это было в старых версиях KDE сейчас это топ 1 по отзывчивости.
     
  • 6.16, Аноним (16), 23:53, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдвинь вправо ползунок в "Параметры системы" -> "Поведение рабочей среды" -> "Скорость анимации" :)
    По ощущением задумчивость значительно снизится
     
  • 6.24, Бывалый смузихлёб (?), 03:47, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прост перед началом каждой анимации сабж спрашивает разрешения у тов шерифа и не начинает пока не получит отмашку
     
  • 5.18, Аноним (18), 00:45, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, в процессе развития кеды всё больше оптимизировались, а после перехода на
    > пятую версию стали потреблять даже меньше,

    Это да

    > чем "легковесный" хфсе

    А вот это объективный звиздёш

     
  • 3.10, Аноним (13), 22:36, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >минималистичный KDE

    Но работает этот ваш "минималистичный" KDE значительно медленнее чем LXDE

     
     
  • 4.17, Аноним (16), 23:57, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем подходит.
    DE это далеко не только про скорость.
    Я пытался перейти на LXDE.
    Ну да, оно быстрее, но по удобству и настраиваемости значительно проигрывает, плюс вырвиглазие то ещё...
    В общем - не моё это ПО )
     
  • 4.20, SNM (?), 01:33, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LXDE

    Суповой набор из тулкитов. Из-за этого не тянет на целостный продукт в отличии от кед.

     
  • 2.3, Аноним (4), 22:23, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это устаревшее оборудование - не ваше устаревшее оборудование, а просто оборудование не самое новое, что-то уровня i7 или около того.
     
     
  • 3.11, Аноним (13), 22:39, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >устаревшее оборудование
    >i7

    Да ладно, а я то всегда считал что "устаревшее оборудование" это как максимум уровень второго пня, а то и воовсе 386

     
     
  • 4.12, Аноним (2), 22:42, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TinyCore в помощь.
     
     
  • 5.25, Бывалый смузихлёб (?), 03:49, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TinyCore

    Он весьма убогий и ограниченный и, при вроде бы небольшом размере, умудряется долго запускаться

     
  • 4.21, SNM (?), 01:39, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > уровень второго пня, а то и воовсе 386

    Это уже не устаревшее, а винтажное. Отличия в том, что на устаревшем можно использовать современные операционные системы, софт, периферию (хоть и с тормозами). Винтаж - древний софт, древняя периферия. Всё что старше Core 2 Duo – винтаж. Ну может ещё четвертые пни с большими оговорками.

     
  • 2.19, SNM (?), 01:29, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > ...KDE...

    И? Есть ноут 2007 года на Core 2 Duo T9300 и графика GMA X3000. Все гномы и крысы тормозят безбожно даже с выключенными анимациями, в то же время свежий KDE из дистрибутива Neon потребляет всего 400MB и анимация ни капли не тормозит, будто сидишь на современном железе.

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:06, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все дистрибутивы должны быть лёгкими и оптимищированными.
     
     
  • 2.22, SNM (?), 01:47, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь максимальной оптимизации – ставь генту без systemd, avahi, dbus, consolekit, policykit, pulseaudio и прочего мусора.
     

  • 1.23, Омоним (?), 03:17, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По моему скромному мнению, Porteus - идеальный лайв дистрибутив.

    Удобное:
    - 300..400мб на флешке для загрузки рабочего стола
    - все модули в сжатом виде как zip-архивы
    - на форуме много дополнительных модулей для различных задач
    - можно создать свои модули для пакетов или папок с файлами
    - содержимое папки "rootcopy" накладывается поверх всех модулей при загрузке (конфиги,фиксы,иное,обои:)
    - работают AppImage

    Существуют сборки на базе Arch Linux:
    - Forum - Other - Porteus derivatives - Nemesis Arch based Porteus...
    - Forum - General - Community effort...

    Примеры использования:
    - флешка веб-сервер (Apache, PHP, ...)
    - флешка спасательная (gparted, файловый менеджер, ...)
    - флешка для видеомонтажа (видеоредактор, ...)
    - флешка для виртуальных машин (VBox, ...)
    - флешка для ретро игр (эмуляторы, ...)

    Вставил флешку в любой комп и понеслось...

     
  • 1.26, Аноним (26), 04:00, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже в Убунту и Федора, доведённых до состояния юзабельности, имеется ряд раздражающих моментов. Зачем нужно это нагромождение дистрибутивов? Зачем распылять силы? Неужели программисты настолько обмельчали, что не могут серией сценариев довести до состояния «нетребовательности к ресурсам»?
     
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