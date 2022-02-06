Выпуск дистрибутива Absolute Linux 15.0

2.17 , mikhailnov ( ok ), 00:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользуюсь болванками, USB-дисководом и Brasero

3.20 , наркопитель ( ? ), 00:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Надеюсь скорость чтения/записи и лимит в 4.7гб устраивает?)

4.21 , Аноним ( 21 ), 00:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зато стоят почти бесплатно и места не занимают в стопке

5.26 , Аноним ( 26 ), 00:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почти бесплатные болванки почти сохраняют твои данные в целости и сохранности. Стопку, кстати, можно собирать сразу в мусорном ведре.

6.32 , Аноним ( 21 ), 02:34, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – у дисков длинее история и понятны сроки хранения, в отличие от hdd/ssd. лучше только магнитные ленты

7.37 , Аноним ( 23 ), 05:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – диски новее hdd? С какой планеты сэр?

5.28 , Аноним ( 28 ), 00:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – K3b записывает блюреи и они 100гб на диск. Аналогичная стопка из 25 двд уже будет занимать место. А ещё безопасная скорость записи блюрея около полгигабита в секунду и не придётся менять эти 25 дисков. Судя по информации в интернете, при использовании перезаписываемых 100 гб блюрей дисков они будут всего в 3 раза дороже одноразовых 20 рублёвых двд. Хотя на перезаписываемых скорость записи 70 мегабит в секунду. Если же использовать однозаписываемые блюреи они всего в 2 раза дороже. Серьёзно, двд? Почему не сд?

6.33 , Аноним ( 21 ), 02:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну, обычно люди десятки лет хотят хранить важные данные, а не фильмецы 4к

7.35 , Аноним ( 28 ), 03:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая разница? Скорее всего, блюреи ощутимо дольше проживут. Нормальных двд примерно 1 вид с дорогой краской Есть ещё золотые "архивные", но они ещё дороже, не проверял. Mdisk блюрей не сильно дороже двд. Важные данные это хорошо, но важные данные бывают разные. Например, рисунки занимают много места. А если несколько ревизий хранить, то хоть вешайся. Музыка в студийном качестве занимает места не меньше 4к видео.

2.24 , какработать ( ? ), 00:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да тут поди ещё и дискеты в ходу. Как бородатые диды зависчали.

