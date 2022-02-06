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Выпуск дистрибутива Absolute Linux 15.0

06.02.2022 23:10

Опубликован релиз легковесного дистрибутива Absolute Linux 15.0, основанного на кодовой базе Slackware 15. Графическое окружение дистрибутива построено на базе оконного менеджера IceWM, рабочего стола ROX Desktop и файловых менеджеров qtFM и arox (rox-filer). Для настройки используется собственный конфигуратор. В поставку входят такие приложения, как Firefox (опционально предлагаются Chrome и Luakit), OpenOffice, Kodi, Pidgin, GIMP, WPClipart, Thunderbird, K3B, Frostwire и Deluge. Размер iso-образа составляет 2.38 ГБ (x86_64).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.absolutelinux.org/...)
  2. OpenNews: Релиз легковесного дистрибутива Absolute Linux 14.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.5
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56651-absolute
Ключевые слова: absolute, linux, slackware
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:16, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сколько паразитов, основанных на слаке, повылезало.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:22, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему же... Вполне удачные решения. Между прочим скоро должен salix подтянуться до 15-й ветки. Он действительно крут.
    https://salixos.org/
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А какого хера у них на сайте реклама разных казино в футере?
    Не хватает денег на платный хостинг?
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 00:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А ты заплатил ему?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:19, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >легковесный
    >2.38 ГБ
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:55, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не alpine
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:20, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Only A Sith Deals in Absolutes
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:42, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Размер iso-образа составляет 2.38 ГБ (x86_64).
    >Графическое окружение дистрибутива построено на базе оконного менеджера IceWM, рабочего стола ROX Desktop и файловых менеджеров qtFM и arox (rox-filer)

    И куда весь минимализм ушёл?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В дрова
     

  • 1.13, Аноним (23), 23:50, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    K3B???
    Лол, я им последний раз пользовался аж в 2008.
    Реально кто то еще болванками пользуется?
     
     
  • 2.17, mikhailnov (ok), 00:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь болванками, USB-дисководом и Brasero
     
     
  • 3.20, наркопитель (?), 00:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Надеюсь скорость чтения/записи и лимит в 4.7гб устраивает?)
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато стоят почти бесплатно и места не занимают в стопке
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 00:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почти бесплатные болванки почти сохраняют твои данные в целости и сохранности.

    Стопку, кстати, можно собирать сразу в мусорном ведре.

     
     
  • 6.32, Аноним (21), 02:34, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у дисков длинее история и понятны сроки хранения, в отличие от hdd/ssd. лучше только магнитные ленты
     
     
  • 7.37, Аноним (23), 05:53, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    диски новее hdd? С какой планеты сэр?
     
  • 5.28, Аноним (28), 00:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    K3b записывает блюреи и они 100гб на диск. Аналогичная стопка из 25 двд уже будет занимать место. А ещё безопасная скорость записи блюрея около полгигабита в секунду и не придётся менять эти 25 дисков. Судя по информации в интернете, при использовании перезаписываемых 100 гб блюрей дисков они будут всего в 3 раза дороже одноразовых 20 рублёвых двд. Хотя на перезаписываемых скорость записи 70 мегабит в секунду. Если же использовать однозаписываемые блюреи они всего в 2 раза дороже. Серьёзно, двд? Почему не сд?
     
     
  • 6.33, Аноним (21), 02:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, обычно люди десятки лет хотят хранить важные данные, а не фильмецы 4к
     
     
  • 7.35, Аноним (28), 03:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница? Скорее всего, блюреи ощутимо дольше проживут. Нормальных двд примерно 1 вид с дорогой краской Есть ещё золотые "архивные", но они ещё дороже, не проверял. Mdisk блюрей не сильно дороже двд. Важные данные это хорошо, но важные данные бывают разные. Например, рисунки занимают много места. А если несколько ревизий хранить, то хоть вешайся. Музыка в студийном качестве занимает места не меньше 4к видео.
     
  • 2.24, какработать (?), 00:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да тут поди ещё и дискеты в ходу. Как бородатые диды зависчали.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:55, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Астрологи объявили неделю слаквари
     
  • 1.18, Rustofilya (?), 00:06, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Абсолютный Линукс. Не даром на слаке. Хорошо, что в Слаку завезли Rust, а то так бы и приходилось под этим величайшим дистрибутивом кодить на, извините за выражение, Си.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 02:09, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а то так бы и приходилось под этим величайшим дистрибутивом кодить на

    Под дистрами кодят на баше, питоне или перле.
    Остальное -- не под дистрами, а потому что задача поставлена.

     

  • 1.22, Аноним (22), 00:13, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конфигуратор для настройки слаки...
     
  • 1.29, Аноним (29), 01:26, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот кто до сих пор использует Слаку!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 01:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должен быть и второй!
     

  • 1.34, Аноним (34), 02:45, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Легковесный

    Размер 2.38 ГБ

    > опционально предлагаются Chrome

    Даже не Chromium, влом пакетировать, жрите в snap, Гуглу не влом, а Линуксу влом.

     
  • 1.36, lockywolf (ok), 05:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эталонный васянодистр.

    С другой стороны, и ладно, не хочешь, не пользуйся.

    Но мне бы хотелось скорее не вагон респинов, а единую пакетную репу с "оверлеями".

     

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