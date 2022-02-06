Выпуск дистрибутива Absolute Linux 15.0

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|3.23, Аноним (23), 00:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А какого хера у них на сайте реклама разных казино в футере?
Не хватает денег на платный хостинг?
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|1.10, Аноним (10), 23:42, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Размер iso-образа составляет 2.38 ГБ (x86_64).
>Графическое окружение дистрибутива построено на базе оконного менеджера IceWM, рабочего стола ROX Desktop и файловых менеджеров qtFM и arox (rox-filer)
И куда весь минимализм ушёл?
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|1.13, Аноним (23), 23:50, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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K3B???
Лол, я им последний раз пользовался аж в 2008.
Реально кто то еще болванками пользуется?
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|5.26, Аноним (26), 00:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почти бесплатные болванки почти сохраняют твои данные в целости и сохранности.
Стопку, кстати, можно собирать сразу в мусорном ведре.
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|6.32, Аноним (21), 02:34, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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у дисков длинее история и понятны сроки хранения, в отличие от hdd/ssd. лучше только магнитные ленты
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|5.28, Аноним (28), 00:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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K3b записывает блюреи и они 100гб на диск. Аналогичная стопка из 25 двд уже будет занимать место. А ещё безопасная скорость записи блюрея около полгигабита в секунду и не придётся менять эти 25 дисков. Судя по информации в интернете, при использовании перезаписываемых 100 гб блюрей дисков они будут всего в 3 раза дороже одноразовых 20 рублёвых двд. Хотя на перезаписываемых скорость записи 70 мегабит в секунду. Если же использовать однозаписываемые блюреи они всего в 2 раза дороже. Серьёзно, двд? Почему не сд?
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|6.33, Аноним (21), 02:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, обычно люди десятки лет хотят хранить важные данные, а не фильмецы 4к
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|7.35, Аноним (28), 03:23, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая разница? Скорее всего, блюреи ощутимо дольше проживут. Нормальных двд примерно 1 вид с дорогой краской Есть ещё золотые "архивные", но они ещё дороже, не проверял. Mdisk блюрей не сильно дороже двд. Важные данные это хорошо, но важные данные бывают разные. Например, рисунки занимают много места. А если несколько ревизий хранить, то хоть вешайся. Музыка в студийном качестве занимает места не меньше 4к видео.
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|1.18, Rustofilya (?), 00:06, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Абсолютный Линукс. Не даром на слаке. Хорошо, что в Слаку завезли Rust, а то так бы и приходилось под этим величайшим дистрибутивом кодить на, извините за выражение, Си.
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|2.31, Аноним (31), 02:09, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а то так бы и приходилось под этим величайшим дистрибутивом кодить на
Под дистрами кодят на баше, питоне или перле.
Остальное -- не под дистрами, а потому что задача поставлена.
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|1.34, Аноним (34), 02:45, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Легковесный
Размер 2.38 ГБ
> опционально предлагаются Chrome
Даже не Chromium, влом пакетировать, жрите в snap, Гуглу не влом, а Линуксу влом.
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|1.36, lockywolf (ok), 05:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эталонный васянодистр.
С другой стороны, и ладно, не хочешь, не пользуйся.
Но мне бы хотелось скорее не вагон респинов, а единую пакетную репу с "оверлеями".
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