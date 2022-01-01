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Выпуск дистрибутива Slackel 7.5

01.01.2022 19:32

Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 7.5, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.4 ГБ (i386 и x86_64). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 5.15. Обновлены версии программ, в том числе firefox 95.0.2, thunderbird 91.4.1, libreoffice 7.2.0, filezilla 3.56.0, smplayer 21.10.0, gimp 2.10.30. Задействована панель fbpanel и набор вспомогательных графических приложений для настройки системы. Реализована полноценная поддержка установки дистрибутива на внешние USB-носители или SSD-накопители для получения переносимого рабочего окружения. Поддерживается возможность обновления окружения, установленного на внешние носители, и шифрования пользовательских данных.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackel.gr/forum/vi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.4
  3. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  5. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  6. OpenNews: Второй кандидат в релизы Slackware Linux 15.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56441-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 19:39, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Его DigDeeper рекомендует
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/salix.html
    > Salix OS - a hidden gem among Linux distributions. THIS DISTRIBUTION IS NOT UP TO DATE - I RECOMMEND SLACKEL NOW
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:50, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Какой-то ноунейм ракомендует очередной болгенос?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:55, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сам ты ноунейм. А neocities - полезный человек, открывающий людям глаза на то, что творится в браузырях.
     
     
  • 4.24, Анончик (?), 03:55, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше закрыть и не смотреть )
     
  • 4.25, Аноним (25), 04:20, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример логической ошибки - argumentum ad verecundiam
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Апелляция_к_авторитету
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:26, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Salix OS - a hidden

    Диг один из базовых рекомендует

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:47, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >2.4 ГБ (i386 и x86_64)
    >Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

    Не спасибо. Уж лучше tiny core.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:19, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пингвины жирнеют
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:28, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenWRT же есть... еще меньше :)
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 21:41, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты кажется невкуриваешь для чего нужна OpenWRT
     
     
  • 4.16, псевдонимус (?), 00:28, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не вкуриваешь ирониию.
     

  • 1.3, Аноним (-), 20:10, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за панелька? А так то пингвин явно настроился зайти в гости к Билли...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:15, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    fbpanel
     

  • 1.6, VZ (??), 21:32, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    openbox, fbpanel, стандартные приложухи, и образ на 2,4 гига, прям слов нет  
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:27, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм, выглядит как мой набор софта 15 лет назад. С тех пор гном успели закопать и я больше не страдаю из-за gvfs, в теории, сегодня это менее болезненно и fbpanel уже не кажется такой жручей на фоне щелей, Если оставить одни кеды без gtk и gtk приложений, а также выкинуть совместимость с 32 битами, можно очень хорошо сэкономить ресурсов. Расскажите авторам, может быть, они не в курсе.
     
     
  • 3.13, before (?), 23:53, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом выкидывание 32 бит поможет с производительностью? С другой стороны, есть куча еще работоспособных ПК с 1-2 Гб памяти. Зачем на них 64 бита?
     
     
  • 4.15, Аноним (12), 00:10, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будут занимать память и время, которые они занимают впустую (и да, они лежат на диске не бесплатно). Что до некрожелеза, зависит от производительности, если она упирается в процессор, то 64 бита имеет смысл использовать.
     
  • 4.26, john_erohin (?), 05:03, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем на них 64 бита?

    для экономии. собирать и скачивать пакеты только для одной архитектуры (вместо двух).

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:56, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обои явно нескучные.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:59, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Недавно ставил Слаку, всякие свистоперделки работают, а для работы комп не годится - ни Wine, ни Qemu не завелись. Ни слакбилды, ни сырцы не помогли.

    В убунте просто всё ставится из репозитория и работает.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 03:19, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то и винда так начинала. Потом —китайские смартфоны Иногда надо начинать с формы, а не содержания
     

  • 1.18, algri14 (?), 01:02, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что он такой злой, в смысле пингвин, и с мечом в руках, того и гляди выскочит и начнёт махать направо-налево... стр-а-ашно, аж жуть...
     
  • 1.20, Аноним (20), 02:18, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Желаю в 2022 году линуксу уйти и не вонять на десктопе. В здравом уме этой недосистемой никто не будет пользоваться
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 03:14, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тебя вылечат. Желательно барышни или водка, а лучше много и все сразу
     

  • 1.21, Аноним (23), 03:13, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firefox, thunderbird, libreoffice
    — если сильно понадобится, я сам смогу поставить, ну ребят.
     
  • 1.27, Аноним (27), 05:49, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Место для шутки, про одну отсутствующую букву в слове slackel".
     

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