Выпуск дистрибутива Slackel 7.5

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|3.10, Аноним (10), 21:55, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам ты ноунейм. А neocities - полезный человек, открывающий людям глаза на то, что творится в браузырях.
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|1.2, Аноним (2), 19:47, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>2.4 ГБ (i386 и x86_64)
>Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.
Не спасибо. Уж лучше tiny core.
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|1.3, Аноним (-), 20:10, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что за панелька? А так то пингвин явно настроился зайти в гости к Билли...
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|1.6, VZ (??), 21:32, 01/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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openbox, fbpanel, стандартные приложухи, и образ на 2,4 гига, прям слов нет
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|2.12, Аноним (12), 23:27, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Норм, выглядит как мой набор софта 15 лет назад. С тех пор гном успели закопать и я больше не страдаю из-за gvfs, в теории, сегодня это менее болезненно и fbpanel уже не кажется такой жручей на фоне щелей, Если оставить одни кеды без gtk и gtk приложений, а также выкинуть совместимость с 32 битами, можно очень хорошо сэкономить ресурсов. Расскажите авторам, может быть, они не в курсе.
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|3.13, before (?), 23:53, 01/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким образом выкидывание 32 бит поможет с производительностью? С другой стороны, есть куча еще работоспособных ПК с 1-2 Гб памяти. Зачем на них 64 бита?
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|4.15, Аноним (12), 00:10, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будут занимать память и время, которые они занимают впустую (и да, они лежат на диске не бесплатно). Что до некрожелеза, зависит от производительности, если она упирается в процессор, то 64 бита имеет смысл использовать.
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|4.26, john_erohin (?), 05:03, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем на них 64 бита?
для экономии. собирать и скачивать пакеты только для одной архитектуры (вместо двух).
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|1.17, Аноним (17), 00:59, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно ставил Слаку, всякие свистоперделки работают, а для работы комп не годится - ни Wine, ни Qemu не завелись. Ни слакбилды, ни сырцы не помогли.
В убунте просто всё ставится из репозитория и работает.
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|2.23, Аноним (23), 03:19, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то и винда так начинала. Потом —китайские смартфоны Иногда надо начинать с формы, а не содержания
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|1.18, algri14 (?), 01:02, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что он такой злой, в смысле пингвин, и с мечом в руках, того и гляди выскочит и начнёт махать направо-налево... стр-а-ашно, аж жуть...
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|1.20, Аноним (20), 02:18, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Желаю в 2022 году линуксу уйти и не вонять на десктопе. В здравом уме этой недосистемой никто не будет пользоваться
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|2.22, Аноним (23), 03:14, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тебя вылечат. Желательно барышни или водка, а лучше много и все сразу
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|1.21, Аноним (23), 03:13, 02/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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firefox, thunderbird, libreoffice
— если сильно понадобится, я сам смогу поставить, ну ребят.
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