Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 7.5, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.4 ГБ (i386 и x86_64). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 5.15. Обновлены версии программ, в том числе firefox 95.0.2, thunderbird 91.4.1, libreoffice 7.2.0, filezilla 3.56.0, smplayer 21.10.0, gimp 2.10.30. Задействована панель fbpanel и набор вспомогательных графических приложений для настройки системы. Реализована полноценная поддержка установки дистрибутива на внешние USB-носители или SSD-накопители для получения переносимого рабочего окружения. Поддерживается возможность обновления окружения, установленного на внешние носители, и шифрования пользовательских данных.