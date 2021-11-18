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Второй кандидат в релизы Slackware Linux

18.11.2021 10:55

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) объявил о начале тестирования второго кандидата в релизы дистрибутива Slackware 15.0. Предложенный выпуск Патрик предлагает рассматривать как находящийся на более глубокой стадии заморозки и избавленный от ошибок при попытках пересборки из исходных кодов. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.3 ГБ (x86_64), а также сокращённая сборка для запуска в Live-режиме.

По сравнению с прошлым тестовым выпуском для исправления сборки Samba пересобран пакет python-markdown-3.3.4-x86_64-3.txz. Как объясняет Патрик, более новые версии Markdown требуют mportlib_metadata и zipp, и добавление их также исправляет сборку, но как ни странно, установленный PKG-INFO показывает версию 0.0.0, и закрадывается подозрение, что поломка происходит скорее с setuptools. После попытки пересборки всех остальных модулей Python с целью попытки выяснения, не закралась ли как-то более общая ошибка, выявлено только два модуля Python, которые демонстрируют эту проблему, и обнаружены другие похожие отчёты о проблеме (но без исправлений). Markdown-3.3.4 кажется беспроигрышным вариантом.

Кроме того пересобран пакет python-documenttils-0.17.1-x86_64-3.txz и обновлены пакеты qpdf-10.4.0-x86_64-1.txz и bind-9.16.23-x86_64-1.txz. В libdrm произошел возврат к версии 2.4.107, поскольку версия 2.4.108, похоже, не полностью совместима с xorg-server-1.20.13 и, кроме того, это исправляет невозможность сборки xf86-video-vmware из исходного кода. В общем виде ветка Slackware 15 примечательная обновлением версий программ, в том числе осуществлён переход на ядро Linux 5.13, набор компиляторов GCC 11.2 и системную библиотеку Glibc 2.33. Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.23 и KDE Gear 21.08.2.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/chang...)
  2. OpenNews: Опубликован кандидат в релизы Slackware 15
  3. OpenNews: Slackware 15 перешёл на стадию бета-тестирования
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование Slackware 15.0
  5. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
Автор новости: Bod
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56181-slackware
Ключевые слова: slackware, linux
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:13, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    неплохой дистр для 2000 года. В 2к21 нафиг не нужен. Все, кто будут минусовать, лицемерно будут делать это не из слаки, а из другого дистра.
     
     
  • 2.4, Анонголик (?), 11:20, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тебе если не нужен, просто мимо пройди, и своё ущербное мнение забери с собой.
     
     
  • 3.30, Константавр (ok), 12:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот хотелось бы, всё же, услышать доводы за использование слаки. Чем она сегодня пронимает?

    Понимаю и уважаю историю, древность истоков, значение Патрика. Понимаю старые привычки, удерживающие на старой доброй слаке. Но давно уже не слышу про русских физиков и слаку. Теперь в слаку тоже завезут системд. Но при этом всё также нет пакетного менеджера (с решением зависимостей и всё такое) да? В чём прикол слаки в современности и современной слаки?

    Хотелось бы вразумительного ответа.

     
  • 2.6, Аноним (-), 11:22, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > В 2к21 нафиг не нужен.

    Почему вы так считаете?

     
     
  • 3.10, 73 (?), 11:26, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Осторожно! Требовать аргументов от Анонима есть занятие зачастую неблагодарное.
     
     
  • 4.18, ZZTop (??), 11:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аноним анониму рознь. Раз на раз не приходится. Есть нормальные - а есть флудеры. Среди регистрантов тоже куча нубов-флудеров бывает (взять, например, лор с тамошней 5-тизвёздочной клоунадой и низким уровнем тех. грамотности).
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 12:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взять, например, лор с ... низким уровнем тех. грамотности

    не чета местным Дейкстрам и Торвальдсам

     
  • 3.38, Аноним (38), 12:44, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В 2к21 нафиг не нужен.
    > Почему вы так считаете?

    Я другой Аноним, но я поддерживаю первого, пусть и не в такой резкой форме. Действительно, кому сильно хочется и кто питает тёплые чувства, может хоть на болгеносе сидеть.

    А вот почему не стоит по моему мнению пользоваться слакой в 2021 (2к21 пишут отсталыши),есть небольшой список, на мой взгляд, весомых причин:
    -Дистр объективно застрял по возможностям автоматизации и организации именно в том времени.
    Сейчас не только мейнстримные дистры, которые по совместительству ещё и интерпрайз, но также всякие проекты энтузиастов, типа NixOS, Void и подобные, не имеют таких недостатков.
    -Высокий Bus Factor, в купе с сомнительной стратегией развития имеет неопределённое будущее.
    -Как упоминалось выше, никто в здравом уме не использует его в интерпрайзе, а это показатель.

    Для меня уже этого достаточно, чтобы никогда этот дистр не рекомендовать даже новичкам для десктопа, не то что куда-то ещё, при всём моём ностальгичестком чувстве и уважении к Патрику!

     
  • 2.9, Дмитрий (??), 11:25, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хотел сказать "неплохой для 1996 года"
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:28, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а вы, вроде, хотели пойти нахер
     
     
  • 4.34, Аноним (33), 12:42, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотел, я свидетель
     
  • 2.14, anonLOL (?), 11:37, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол. 2k21 писать намного короче, чем 2021?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:41, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не обращай внимания, это просто мальчик троллить пытается. Косит под дурака, а думает что троллит.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:54, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут не троллинг тут троттлинг
     
     
  • 5.35, Аноним (33), 12:42, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол япацталом пейши исчо
     
  • 3.22, 73 (?), 11:52, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с точки зрения затраты энергии на перемещение пальцев по клавиатуре выгоды так же нет
     
     
  • 4.37, Аноним (33), 12:44, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до нуля вообще-то тянуться дальше. ты что - глупый?
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:39, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    поздравляю опоздавшего родиться. Неплохим он был в 1994м году. Ну то есть плохим, на самом деле, список "чего надо поправить сразу после установки" до сих пор можно найти в интернетах, просто в других было не сильно лучше.

    > Все, кто будут минусовать, лицемерно будут делать это не из слаки, а из другого дистра.

    чота вдруг? Для минусования на впопеннете она как раз вполне подходит.

      

     
     
  • 3.39, Аноним (33), 12:45, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поздравляю опоздавшего родиться

    воу-воу, батя в здании

     
  • 2.24, Аноним (24), 11:55, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю. Вообще, шлаку стоит рассматривать лишь как увлечение и личный проект патрикбога, не более, больше этот убогий дистр никому не нужен, кроме 3,5 старпёров с деменцией, застрявших в 90-х.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:43, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Асуждаю шейминг старпёров с деменцией!
     
     
  • 4.41, Аноним (33), 12:49, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1, всё же они тоже когда-то не пускали слюни, с них песок не сыпался, клюшка стояла, волосы на голове росли. они тоже были людьми, называть этих овощей старпёрами неуважительно.
     

  • 1.5, mara (?), 11:21, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    также обновлен неофициальный порт slarm64 для архитектуры aarch64/riscv64
    http://dl.slarm64.org/slarm64/slarm64-current/ChangeLog.txt
     
  • 1.12, Просто интересно (?), 11:29, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пожалуйста, перечислите основные преимущества Slackware по сравнению с Devuan и Alpine.
     
     
  • 2.13, Просто интересно (?), 11:29, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно легче собрать нужный софт?

    А что с пакетными зависимостями? Опять только Salix ?

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 11:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    чем легче? make точно такой же.
     
     
  • 4.43, Аноним (33), 12:51, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем на Devuan и Alpine
     
  • 2.25, Аноним (24), 12:00, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Дрочь вприсядку.
    2. Лучше окрасняет глаза.
     
  • 2.26, Аноним (-), 12:02, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Alpine

    смешно сравнивать слаку с альпайном. альпайн же на масле и своих костылях. велосипедах. позицинируется изначально под контейнеры, серверное направление. нельзя, на альпайне, например, поставить драйверы на кэноновский принтер с сайта. нельзя использовать бинарные дрова под нвидию. в прошлом году у меня под альпайном не завелась мультимедиа клава. на слаке всё это работает - запросто. альпайн вообще не про декстоп. хотя зависит от условий и требований. многие на своих тазиках крутят альпайн.

    > Devuan

    ты хотел сказать дебиан? посколько своего у девуана нет ничего, окромя вырезанного системд. так что мы сразу будем сравнивать слаку с дебианом, посколько девуан целиком и полностью использует труд команды дебиан. так вот. дебиан как кисс никогда не позициониваролся. дебиан не предлагает ванильного окружения и разрабы дебиана вмешиваются за тебя во многие части системы. в первую очередь это вопрос вкуса - слака (т.к.) чистый кисс и ты сам ответственнен за всё. дебиан же предлагает по сути всё относительно готовое. поэтому многие юзают дебиан на серваках из-за легкости обслуживания. со слакой сложнее. слаку больше используют как десктоп в целях получения ванильного окружения и потом долго допиливают до вменяемого состояния.

     
     
  • 3.42, Корец (?), 12:50, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >позицинируется изначально под контейнеры

    Будьте так сказочно любезны, откройте мне глаза: где об этом сказано? Ткните носом, пожалуйста.

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:23, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отличительный признак может стать преимуществом. баги легче заметить, вон make install в / всё закатает и /root грохнет, где ещё такое доступно? всё, притих?
     

  • 1.29, Аноним (-), 12:32, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патрек бох ! Слака первый линух дист если кто оторвался от елозинея мыщкой в браузере по make-your-first-pullrequst-with-anal...
     
     
  • 2.31, Алексей (??), 12:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть один олдскул есть на опеннетике, остальные смузипейсатели.
     

  • 1.32, qwe (??), 12:38, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "лол" и "ненужно" - как лакмусовая бумажка на особый сегодня тип "людей". Это всё равно что сказать на своего дедушку ветерана - лол ненужно динозавр без айфона. Они часто и правда с уклоном в моральное уродство, тк. не в силах рассуждать адекватно.
    Есть люди для которых он идеальный выбор, хотя бы на какой-то период. Есть задачи где странно подумать что он не подходит - это мать его тот же линукс.

    Столь душная сегрегация внутри своего же сообщества показывает его упадок в общем. 20-27-летние дегроды так и не поумнеют и не станут принимать своих же не как врагов. Вот это удивительно! А слака - просто еще один отличный дистр уже много лет крутящийся на сервеер и неопнятно железо первое отойдёт в мир иной или сломается софт..

     
  • 1.40, Аноним (36), 12:45, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько денег заработал господин Фолькердинг на своём дистрибутиве?
     
  • 1.44, Аноним (44), 12:52, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows 11 вот сила остальное тлен!!!
     

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