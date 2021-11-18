Второй кандидат в релизы Slackware Linux

|
|1.3, Аноним (3), 11:13, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
неплохой дистр для 2000 года. В 2к21 нафиг не нужен. Все, кто будут минусовать, лицемерно будут делать это не из слаки, а из другого дистра.
|
|
|
|2.4, Анонголик (?), 11:20, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Тебе если не нужен, просто мимо пройди, и своё ущербное мнение забери с собой.
|
|
|
|3.30, Константавр (ok), 12:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот хотелось бы, всё же, услышать доводы за использование слаки. Чем она сегодня пронимает?
Понимаю и уважаю историю, древность истоков, значение Патрика. Понимаю старые привычки, удерживающие на старой доброй слаке. Но давно уже не слышу про русских физиков и слаку. Теперь в слаку тоже завезут системд. Но при этом всё также нет пакетного менеджера (с решением зависимостей и всё такое) да? В чём прикол слаки в современности и современной слаки?
Хотелось бы вразумительного ответа.
|
|
|
|3.10, 73 (?), 11:26, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Осторожно! Требовать аргументов от Анонима есть занятие зачастую неблагодарное.
|
|
|
|4.18, ZZTop (??), 11:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Аноним анониму рознь. Раз на раз не приходится. Есть нормальные - а есть флудеры. Среди регистрантов тоже куча нубов-флудеров бывает (взять, например, лор с тамошней 5-тизвёздочной клоунадой и низким уровнем тех. грамотности).
|
|
|
|5.33, Аноним (33), 12:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> взять, например, лор с ... низким уровнем тех. грамотности
не чета местным Дейкстрам и Торвальдсам
|
|3.38, Аноним (38), 12:44, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> В 2к21 нафиг не нужен.
> Почему вы так считаете?
Я другой Аноним, но я поддерживаю первого, пусть и не в такой резкой форме. Действительно, кому сильно хочется и кто питает тёплые чувства, может хоть на болгеносе сидеть.
А вот почему не стоит по моему мнению пользоваться слакой в 2021 (2к21 пишут отсталыши),есть небольшой список, на мой взгляд, весомых причин:
-Дистр объективно застрял по возможностям автоматизации и организации именно в том времени.
Сейчас не только мейнстримные дистры, которые по совместительству ещё и интерпрайз, но также всякие проекты энтузиастов, типа NixOS, Void и подобные, не имеют таких недостатков.
-Высокий Bus Factor, в купе с сомнительной стратегией развития имеет неопределённое будущее.
-Как упоминалось выше, никто в здравом уме не использует его в интерпрайзе, а это показатель.
Для меня уже этого достаточно, чтобы никогда этот дистр не рекомендовать даже новичкам для десктопа, не то что куда-то ещё, при всём моём ностальгичестком чувстве и уважении к Патрику!
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 11:41, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не обращай внимания, это просто мальчик троллить пытается. Косит под дурака, а думает что троллит.
|
|3.22, 73 (?), 11:52, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
с точки зрения затраты энергии на перемещение пальцев по клавиатуре выгоды так же нет
|
|2.16, Аноним (16), 11:39, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
поздравляю опоздавшего родиться. Неплохим он был в 1994м году. Ну то есть плохим, на самом деле, список "чего надо поправить сразу после установки" до сих пор можно найти в интернетах, просто в других было не сильно лучше.
> Все, кто будут минусовать, лицемерно будут делать это не из слаки, а из другого дистра.
чота вдруг? Для минусования на впопеннете она как раз вполне подходит.
|
|2.24, Аноним (24), 11:55, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Удваиваю. Вообще, шлаку стоит рассматривать лишь как увлечение и личный проект патрикбога, не более, больше этот убогий дистр никому не нужен, кроме 3,5 старпёров с деменцией, застрявших в 90-х.
|
|
|
|
|
|4.41, Аноним (33), 12:49, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
+1, всё же они тоже когда-то не пускали слюни, с них песок не сыпался, клюшка стояла, волосы на голове росли. они тоже были людьми, называть этих овощей старпёрами неуважительно.
|
|
|
|2.26, Аноним (-), 12:02, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Alpine
смешно сравнивать слаку с альпайном. альпайн же на масле и своих костылях. велосипедах. позицинируется изначально под контейнеры, серверное направление. нельзя, на альпайне, например, поставить драйверы на кэноновский принтер с сайта. нельзя использовать бинарные дрова под нвидию. в прошлом году у меня под альпайном не завелась мультимедиа клава. на слаке всё это работает - запросто. альпайн вообще не про декстоп. хотя зависит от условий и требований. многие на своих тазиках крутят альпайн.
> Devuan
ты хотел сказать дебиан? посколько своего у девуана нет ничего, окромя вырезанного системд. так что мы сразу будем сравнивать слаку с дебианом, посколько девуан целиком и полностью использует труд команды дебиан. так вот. дебиан как кисс никогда не позициониваролся. дебиан не предлагает ванильного окружения и разрабы дебиана вмешиваются за тебя во многие части системы. в первую очередь это вопрос вкуса - слака (т.к.) чистый кисс и ты сам ответственнен за всё. дебиан же предлагает по сути всё относительно готовое. поэтому многие юзают дебиан на серваках из-за легкости обслуживания. со слакой сложнее. слаку больше используют как десктоп в целях получения ванильного окружения и потом долго допиливают до вменяемого состояния.
|
|
|
|3.42, Корец (?), 12:50, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>позицинируется изначально под контейнеры
Будьте так сказочно любезны, откройте мне глаза: где об этом сказано? Ткните носом, пожалуйста.
|
|2.27, Аноним (27), 12:23, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
отличительный признак может стать преимуществом. баги легче заметить, вон make install в / всё закатает и /root грохнет, где ещё такое доступно? всё, притих?
|
|1.29, Аноним (-), 12:32, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Патрек бох ! Слака первый линух дист если кто оторвался от елозинея мыщкой в браузере по make-your-first-pullrequst-with-anal...
|
|1.32, qwe (??), 12:38, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"лол" и "ненужно" - как лакмусовая бумажка на особый сегодня тип "людей". Это всё равно что сказать на своего дедушку ветерана - лол ненужно динозавр без айфона. Они часто и правда с уклоном в моральное уродство, тк. не в силах рассуждать адекватно.
Есть люди для которых он идеальный выбор, хотя бы на какой-то период. Есть задачи где странно подумать что он не подходит - это мать его тот же линукс.
Столь душная сегрегация внутри своего же сообщества показывает его упадок в общем. 20-27-летние дегроды так и не поумнеют и не станут принимать своих же не как врагов. Вот это удивительно! А слака - просто еще один отличный дистр уже много лет крутящийся на сервеер и неопнятно железо первое отойдёт в мир иной или сломается софт..
|