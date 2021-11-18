Второй кандидат в релизы Slackware Linux

2.4 , Анонголик ( ? ), 11:20, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Тебе если не нужен, просто мимо пройди, и своё ущербное мнение забери с собой.

3.30 , Константавр ( ok ), 12:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот хотелось бы, всё же, услышать доводы за использование слаки. Чем она сегодня пронимает? Понимаю и уважаю историю, древность истоков, значение Патрика. Понимаю старые привычки, удерживающие на старой доброй слаке. Но давно уже не слышу про русских физиков и слаку. Теперь в слаку тоже завезут системд. Но при этом всё также нет пакетного менеджера (с решением зависимостей и всё такое) да? В чём прикол слаки в современности и современной слаки? Хотелось бы вразумительного ответа.

2.6 , Аноним ( - ), 11:22, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > В 2к21 нафиг не нужен. Почему вы так считаете?

3.10 , 73 ( ? ), 11:26, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Осторожно! Требовать аргументов от Анонима есть занятие зачастую неблагодарное.

4.18 , ZZTop ( ?? ), 11:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Аноним анониму рознь. Раз на раз не приходится. Есть нормальные - а есть флудеры. Среди регистрантов тоже куча нубов-флудеров бывает (взять, например, лор с тамошней 5-тизвёздочной клоунадой и низким уровнем тех. грамотности).

5.33 , Аноним ( 33 ), 12:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > взять, например, лор с ... низким уровнем тех. грамотности не чета местным Дейкстрам и Торвальдсам

3.38 , Аноним ( 38 ), 12:44, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> В 2к21 нафиг не нужен.

> Почему вы так считаете? Я другой Аноним, но я поддерживаю первого, пусть и не в такой резкой форме. Действительно, кому сильно хочется и кто питает тёплые чувства, может хоть на болгеносе сидеть. А вот почему не стоит по моему мнению пользоваться слакой в 2021 (2к21 пишут отсталыши),есть небольшой список, на мой взгляд, весомых причин:

-Дистр объективно застрял по возможностям автоматизации и организации именно в том времени.

Сейчас не только мейнстримные дистры, которые по совместительству ещё и интерпрайз, но также всякие проекты энтузиастов, типа NixOS, Void и подобные, не имеют таких недостатков.

-Высокий Bus Factor, в купе с сомнительной стратегией развития имеет неопределённое будущее.

-Как упоминалось выше, никто в здравом уме не использует его в интерпрайзе, а это показатель. Для меня уже этого достаточно, чтобы никогда этот дистр не рекомендовать даже новичкам для десктопа, не то что куда-то ещё, при всём моём ностальгичестком чувстве и уважении к Патрику!

2.9 , Дмитрий ( ?? ), 11:25, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты хотел сказать "неплохой для 1996 года"

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:28, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а вы, вроде, хотели пойти нахер

4.34 , Аноним ( 33 ), 12:42, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хотел, я свидетель

2.14 , anonLOL ( ? ), 11:37, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лол. 2k21 писать намного короче, чем 2021?

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:41, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не обращай внимания, это просто мальчик троллить пытается. Косит под дурака, а думает что троллит.

4.23 , Аноним ( 23 ), 11:54, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тут не троллинг тут троттлинг

5.35 , Аноним ( 33 ), 12:42, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лол япацталом пейши исчо

3.22 , 73 ( ? ), 11:52, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с точки зрения затраты энергии на перемещение пальцев по клавиатуре выгоды так же нет

4.37 , Аноним ( 33 ), 12:44, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – до нуля вообще-то тянуться дальше. ты что - глупый?

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:39, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – поздравляю опоздавшего родиться. Неплохим он был в 1994м году. Ну то есть плохим, на самом деле, список "чего надо поправить сразу после установки" до сих пор можно найти в интернетах, просто в других было не сильно лучше. > Все, кто будут минусовать, лицемерно будут делать это не из слаки, а из другого дистра. чота вдруг? Для минусования на впопеннете она как раз вполне подходит.

3.39 , Аноним ( 33 ), 12:45, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поздравляю опоздавшего родиться воу-воу, батя в здании

2.24 , Аноним ( 24 ), 11:55, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удваиваю. Вообще, шлаку стоит рассматривать лишь как увлечение и личный проект патрикбога, не более, больше этот убогий дистр никому не нужен, кроме 3,5 старпёров с деменцией, застрявших в 90-х.

3.36 , Аноним ( 36 ), 12:43, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Асуждаю шейминг старпёров с деменцией!

4.41 , Аноним ( 33 ), 12:49, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1, всё же они тоже когда-то не пускали слюни, с них песок не сыпался, клюшка стояла, волосы на голове росли. они тоже были людьми, называть этих овощей старпёрами неуважительно.

