Опубликован кандидат в релизы Slackware 15

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) объявил о начале тестирования кандидата в релизы дистрибутива Slackware 15.0, который ознаменовал заморозку большинства пакетов перед релизом и сосредоточение внимания разработчиков на устранение ошибок, блокирующих релиз. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.1 ГБ (x86_64), а также сокращённая сборка для запуска в Live-режиме.

Slackware развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.

В Slackware 15 обновлены версии программ, в том числе осуществлён переход на ядро Linux 5.13, набор компиляторов GCC 11.2 и системную библиотеку Glibc 2.33. Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.22 и KDE Gear 21.08.



