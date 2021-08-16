Опубликован кандидат в релизы Slackware 15

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|2.21, Аноним (21), 23:14, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Пользуйся SuSe, это и есть slackware с пакетным менеджером ;)
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|1.4, danonimous (?), 22:11, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Вот это годная новость! Лучший дистрибутив за всю историю Linux. Если бы все использовали только его с 1993-го года, сейчас бы Slackware была операционной системой №1 в мире. Но враги наклепали велосипедов, и посеяли хаос в рядах сообщества.
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|2.7, Аноним (7), 22:18, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Если бы все использовали только его ...
> сейчас бы Slackware была операционной системой №1 в мире.
Да ты гений! С такими-то умозаключениями.
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|3.10, Разбойник (?), 22:24, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В его словах есть доля смысла. Линукс был бы достоянием сообщества, а не кучки корпораций. Хотя, в последнее время я всё больше склоняюсь к тому, что при такой базарной модели разработки создать грамотную ОС невозможно. Система должна быть целостной и продуманной изначально, а не свалкой хлама, подпёртого костылями на ходу.
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|4.23, Аноним (23), 23:31, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>достоянием сообщества, а не кучки корпораций
Ого, а ты умный. А ты уверен, что его не купил бы с потрохами какой-нибудь Майкрософт? Диверсификация и децентрализация - всегда хорошо.
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|5.41, Аноним (41), 01:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да дело не в том, что кто-то бы купил эту ОСь, а в том, что сам смысл линукса в свободе ПО и куча дистрибутивов это естественный процесс, когда люди пользуясь свободой хотят клепать свои дистрибутивы. Открытое и свободное ПО и единая ОСь это взаимоисключающие понятия.
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|1.6, Аноним (6), 22:16, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В целом, нормальный дистр как для использования, но без bluez и cups с avahi было бы лучше. По-моему, случаются проблемы с зависимостями пакетов (при сборке из исходников). Лучше всяких убунтодебианов всё же.
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|2.12, Аноним (23), 22:26, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем, что не Убунта. Какой вопрос, такой и ответ. Ты же именно это хотел услышать, да, школьничек?
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|2.14, Аноним (9), 22:30, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Сообщите уже этому петрушке, делающему слаквар, что результатом его труда пользуется 3.5 ретрограда и то строго один вечер и только в виртуалке в день релиза новой версии. Пускай уже отдохнет пчел.
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|1.15, Аноним (15), 22:31, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Слака так и осталась на уровне 1993-го года. Да и ещё растеряла аудиторию, выпуски раз в 100 лет. Какой вообще смысл в её существовании в 2021, особенно на фоне guix и nixos?
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|2.26, danonimous (?), 23:35, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В nixos systemD, а в Guix нет проприетарщины - годится только для одобренного GNU железа (я такого в продаже не встречал). Да и тяжеловесны такие дистрибутивы для старого железа, много места на диске и памяти нужно. Вот и смысл.
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|3.30, Аноним (15), 00:01, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В nixos systemD
Ну а что ты скажешь, когда патригбох добавит сыстемду в слакварь?
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|2.50, lockywolf (ok), 03:40, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Sysvinit, но с самодельными скриптами. Плюс есть поддержка RedHat Linux 7.2 совместимых скриптов rc.X
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|1.18, Dzen Python (ok), 22:42, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все просто
Если ты изучил убунту, то все, что ты знаешь - это текущий высер камшотнавта и расположение каждого анального зонда.
Если ты изучил дебиан, то все, что ты знаешь - это как патчить по живому и инклюзивно ущемлять белых умных разработчиков криками о "равенстве" в комитете.
Если ты изучил генту, то все, что ты знаешь - это как конпелять, собирать; изучил все созвездия и комбинации флагов при которых собранное просто работает.
Если ты изучил арч, то все, что ты знаешь - это что такое хороший ванильный софт от разрабов, собранный прямыми руками и что такое действительно КАЧЕСТВЕННЫЕ вики и форумы.
Если ты изучил слаку, то ты знаешь Linux.
Слава Патрегу. Линус акбар.
/нодискасс
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|3.37, Аноним (37), 00:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дзен-пихон - вантузятнег. Потому и рассказывает про линуксы.
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|4.42, Аноним (42), 01:52, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э? А где логика?
Понял бы, если бы пихон толстил про "неготовую ОС, где нет игр и 1С", но тут?
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|2.46, фывфыв (?), 02:02, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жаль что нет бинарных реп для жирных пакетов вроде файрфокса, либреофиса, виртуалбокса и всё в таком духе
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|1.40, Аноним (40), 01:18, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Плохо что systemd нет. Мне вот нужно сервис засетапить - я легко системд юнит файлы написал, всё как часы работает. А тут как делать? Баг портянками что ли?
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