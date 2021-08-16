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Опубликован кандидат в релизы Slackware 15

16.08.2021 21:55

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) объявил о начале тестирования кандидата в релизы дистрибутива Slackware 15.0, который ознаменовал заморозку большинства пакетов перед релизом и сосредоточение внимания разработчиков на устранение ошибок, блокирующих релиз. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.1 ГБ (x86_64), а также сокращённая сборка для запуска в Live-режиме.

Slackware развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.

В Slackware 15 обновлены версии программ, в том числе осуществлён переход на ядро Linux 5.13, набор компиляторов GCC 11.2 и системную библиотеку Glibc 2.33. Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.22 и KDE Gear 21.08.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/chang...)
  2. OpenNews: Slackware 15 перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  4. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование Slackware 15.0
  6. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55643-slackware
Ключевые слова: slackware
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  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    После этой новости в поезде линуксоидов начался сущий кошмар...
     
     
  • 2.44, Аноньимъ (ok), 01:57, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребят! Я принес ящик вайна и варёных крабиков, налетай!
     

  • 1.2, Разбойник (?), 22:03, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отличный дистр, если бы не заморочки с установкой ПО.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:14, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пользуйся SuSe, это и есть slackware с пакетным менеджером ;)
     
     
  • 3.27, Разбойник (?), 23:49, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не шути так больше.
     
  • 3.49, lockywolf (ok), 03:35, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был когда-то, что лет назад.
     

  • 1.4, danonimous (?), 22:11, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!

    Вот это годная новость! Лучший дистрибутив за всю историю Linux. Если бы все использовали только его с 1993-го года, сейчас бы Slackware была операционной системой №1 в мире. Но враги наклепали велосипедов, и посеяли хаос в рядах сообщества.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:18, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Если бы все использовали только его ...
    > сейчас бы Slackware была операционной системой №1 в мире.

    Да ты гений! С такими-то умозаключениями.

     
     
  • 3.10, Разбойник (?), 22:24, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В его словах есть доля смысла. Линукс был бы достоянием сообщества, а не кучки корпораций. Хотя, в последнее время я всё больше склоняюсь к тому, что при такой базарной модели разработки создать грамотную ОС невозможно. Система должна быть целостной и продуманной изначально, а не свалкой хлама, подпёртого костылями на ходу.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 23:31, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >достоянием сообщества, а не кучки корпораций

    Ого, а ты умный. А ты уверен, что его не купил бы с потрохами какой-нибудь Майкрософт? Диверсификация и децентрализация - всегда хорошо.

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 01:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да дело не в том, что кто-то бы купил эту ОСь, а в том, что сам смысл линукса в свободе ПО и куча дистрибутивов это естественный процесс, когда люди пользуясь свободой хотят клепать свои дистрибутивы. Открытое и свободное ПО и единая ОСь это взаимоисключающие понятия.
     

  • 1.5, Nikki Next (?), 22:14, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Slackware 15 значит выйдет скоро
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 02:34, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет через 5-7
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:16, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В целом, нормальный дистр как для использования, но без bluez и cups  с avahi было бы лучше. По-моему, случаются проблемы с зависимостями пакетов (при сборке из исходников). Лучше всяких убунтодебианов всё же.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:19, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    СЛАВА ПАТРИКУ И ДИСТРИБУТИВУ ЕГО SLACKWARE!
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:23, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чем оно лучше Убунты?
     
     
  • 2.11, _ (??), 22:25, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простой, стабильный, Ъ.
     
  • 2.12, Аноним (23), 22:26, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, что не Убунта. Какой вопрос, такой и ответ. Ты же именно это хотел услышать, да, школьничек?
     
  • 2.13, Разбойник (?), 22:27, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Практически всё лучше Ubuntu, кроме Debian, он хуже.
     
  • 2.14, Аноним (9), 22:30, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Сообщите уже этому петрушке, делающему слаквар, что результатом его труда пользуется 3.5 ретрограда и то строго один вечер и только в виртуалке в день релиза новой версии. Пускай уже отдохнет пчел.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:54, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользуется 3.5 ретрограда

    А на патреоне 620 патронов

     
  • 2.43, Аноньимъ (ok), 01:56, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да буквально всем.
    Начать хотя-бы с сайта.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:31, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Слака так и осталась на уровне 1993-го года. Да и ещё растеряла аудиторию, выпуски раз в 100 лет. Какой вообще смысл в её существовании в 2021, особенно на фоне guix и nixos?
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 23:32, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гспди, вот это ка(л)ша в голове у человека.
     
  • 2.26, danonimous (?), 23:35, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В nixos systemD, а в Guix нет проприетарщины - годится только для одобренного GNU железа (я такого в продаже не встречал). Да и тяжеловесны такие дистрибутивы для старого железа, много места на диске и памяти нужно. Вот и смысл.
     
     
  • 3.30, Аноним (15), 00:01, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В nixos systemD

    Ну а что ты скажешь, когда патригбох добавит сыстемду в слакварь?

     

  • 1.16, Аноним (16), 22:36, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая система инициализации используется?
     
     
  • 2.17, Разбойник (?), 22:40, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    rc.d производства NetBSD.
     
  • 2.50, lockywolf (ok), 03:40, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sysvinit, но с самодельными скриптами. Плюс есть поддержка RedHat Linux 7.2 совместимых скриптов rc.X
     

  • 1.18, Dzen Python (ok), 22:42, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все просто
    Если ты изучил убунту, то все, что ты знаешь - это текущий высер камшотнавта и расположение каждого анального зонда.
    Если ты изучил дебиан, то все, что ты знаешь - это как патчить по живому и инклюзивно ущемлять белых умных разработчиков криками о "равенстве" в комитете.
    Если ты изучил генту, то все, что ты знаешь - это как конпелять, собирать; изучил все созвездия и комбинации флагов при которых собранное просто работает.
    Если ты изучил арч, то все, что ты знаешь - это что такое хороший ванильный софт от разрабов, собранный прямыми руками и что такое действительно КАЧЕСТВЕННЫЕ вики и форумы.
    Если ты изучил слаку, то ты знаешь Linux.
    Слава Патрегу. Линус акбар.

    /нодискасс

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 23:33, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фигня. Изучил LFS = знаешь Linux.
    /нодискасс.
     
     
  • 3.45, Аноньимъ (ok), 01:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # есдискасс
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 03:14, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бебебе!
     
  • 2.31, Аноним (15), 00:05, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам-то сидишь на слаке? Или чисто побздеть решил тут?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я???
     
  • 3.37, Аноним (37), 00:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дзен-пихон - вантузятнег. Потому и рассказывает про линуксы.
     
     
  • 4.38, Аноним (15), 01:13, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо его забанить тогда.
     
  • 4.42, Аноним (42), 01:52, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э? А где логика?
    Понял бы, если бы пихон толстил про "неготовую ОС, где нет игр и 1С", но тут?
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:49, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    есть еще один такойже хороший дистрибутив - crux https://crux.nu
     
     
  • 2.46, фывфыв (?), 02:02, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль что нет бинарных реп для жирных пакетов вроде файрфокса, либреофиса, виртуалбокса и всё в таком духе
     

  • 1.20, Разбойник (?), 23:02, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати а в чём их ключевые различия?
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:27, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь ждём обнову Slacko Puppy
     
     
  • 2.36, мля (?), 00:44, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она гораздо хуже и дубовее, чем на Ubuntu.
     

  • 1.28, Аноним (29), 23:52, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Патрег бох!
     
     
  • 2.34, бублички (?), 00:24, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уже Slackware 15, а ты всё такой же м...дак
     
     
  • 3.35, Аноним (29), 00:31, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты всё такой же бубличек
     

  • 1.33, мля (?), 00:20, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    KDE5, скатился дистр, кому он теперь нужен без Oxygen
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 01:17, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пятых кедах есть Oxygen, тащем-та.
     

  • 1.40, Аноним (40), 01:18, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плохо что systemd нет. Мне вот нужно сервис засетапить - я легко системд юнит файлы написал, всё как часы работает. А тут как делать? Баг портянками что ли?
     
  • 1.51, Аноним (51), 03:45, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каких пор комментарии на опеннете стали смешными?
     

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