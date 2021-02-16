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Началось альфа-тестироваине Slackware 15.0

16.02.2021 09:39

Спустя почти пять лет с момента прошлого выпуска началось альфа-тестирование дистрибутива Slackware 15.0. Проект развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.1 ГБ (x86_64), а также сборка для запуска в Live-режиме.

Новая ветка примечательная обновлением системной библиотеки Glibc до версии 2.33 и задействованием ядра Linux 5.10. За редким исключением, остальные пакеты перенесены из Current-ветки и пересобраны с новым Glibc. Например, отложена пересборка firefox, thunderbird и seamonkey, так для них требуется применение дополнительных патчей для совместимости с задействованным в дистрибутиве новым компилятором Rust.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/chang...)
  2. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  3. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
  4. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  6. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Slackware Linux 14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54593-slackware
Ключевые слова: slackware
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, КО (?), 09:44, 16/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, остальные сайт кроме .com https поддерживают.
    Ждите ботнет на всех новых слаках.
     
  • 2, Аноним (2), 09:53, 16/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    УРА, ТОВАРИЩИ!
     
  • 3, Леголас (ok), 09:53, 16/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Нужно! Живи и здравствуй, ламповая Слака.
     
  • 4, Аноним (-), 09:55, 16/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Слака переделала всё на хрусте! Во популярность попрет ... наверное ... скоро.
     
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