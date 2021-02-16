Началось альфа-тестироваине Slackware 15.0

Спустя почти пять лет с момента прошлого выпуска началось альфа-тестирование дистрибутива Slackware 15.0. Проект развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.1 ГБ (x86_64), а также сборка для запуска в Live-режиме.

Новая ветка примечательная обновлением системной библиотеки Glibc до версии 2.33 и задействованием ядра Linux 5.10. За редким исключением, остальные пакеты перенесены из Current-ветки и пересобраны с новым Glibc. Например, отложена пересборка firefox, thunderbird и seamonkey, так для них требуется применение дополнительных патчей для совместимости с задействованным в дистрибутиве новым компилятором Rust.



