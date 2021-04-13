Slackware 15 перешёл на стадию бета-тестирования

Разработка дистрибутива Slackware 15.0 переведена на стадию бета-тестирования. Slackware развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.1 ГБ (x86_64), а также сокращённая сборка для запуска в Live-режиме.

Основные отличия Slackware 15 сводятся к обновлению версий программ, в том числе осуществлён переход на ядро Linux 5.10, набор компиляторов GCC 10.3 и системную библиотеку Glibc 2.33.



