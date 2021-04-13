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Slackware 15 перешёл на стадию бета-тестирования

13.04.2021 09:46

Разработка дистрибутива Slackware 15.0 переведена на стадию бета-тестирования. Slackware развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.1 ГБ (x86_64), а также сокращённая сборка для запуска в Live-режиме.

Основные отличия Slackware 15 сводятся к обновлению версий программ, в том числе осуществлён переход на ядро Linux 5.10, набор компиляторов GCC 10.3 и системную библиотеку Glibc 2.33.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxquestions.org...)
  2. OpenNews: Началось альфа-тестирование Slackware 15.0
  3. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  4. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
  5. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54958-slackware
Ключевые слова: slackware
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  • 1.1, Аноним (1), 09:48, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Патрик - бог!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:08, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Патрик не гонится за цифирками
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:10, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    слака - тухлая вещь-в-себе без какого-либо выхлопа в сторону опенсорса. Например, даже всеми презираемая абанта все-таки пыталась пилить что-то свое, юнити, мир и так далее. Коммитят в ядро. А шлака - просто наколенная фиготень для потыкать на выходных в виртуалочке раз в десять лет.
     
     
  • 3.18, nomad__ (ok), 10:33, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > слака - тухлая вещь-в-себе без какого-либо выхлопа в сторону опенсорса. Например, даже
    > всеми презираемая абанта все-таки пыталась пилить что-то свое, юнити, мир и
    > так далее. Коммитят в ядро. А шлака - просто наколенная фиготень
    > для потыкать на выходных в виртуалочке раз в десять лет.

    Что такое "абанта"? Какой-то новый дистрибутив? Впервые слышу.

     
     
  • 4.21, ИмяХ (?), 10:43, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Он плохо знает енглисх лангуаге
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:18, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    дабайан
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 12:14, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слацкваря
     
  • 3.37, commiethebeastie (ok), 11:32, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так слаку 3 человека делают, а дебиноиды больше тысячи.
     
     
  • 4.39, Аноним (12), 11:40, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > слаку 3 человека делают

    Поэтому я и назвал ее наколенной фиготенью. В айти как и в деле строительства домов и небоскребов: чем меньше людей трудится над проектом, тем меньшую ценность он из себя представляет.

     
  • 4.49, псевдонимус (?), 12:40, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все равно тухляк, застрявший в начале нулевых. Одна только сборка пакета под труп та ещё камасутра.
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:02, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >слака - тухлая вещь-в-себе без какого-либо выхлопа

    Российские физики негодуют

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всех причастных поздравляю
     
     
  • 2.13, Леголас (ok), 10:12, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же непричастных?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:25, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непричастных - награждаю.
     

  • 1.3, Иваня (?), 09:53, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Кто пользуется этим в 2021 году и главное зачем и в каких местах?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:02, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая разница, в каком году? Одна из немногих оставшихся человеческих сборок. Пульсаудио я бы правда выкинул вместе с bluez -- там одни бэкдоры.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:32, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Slackware 15 можно будет отказаться от Pulseaudio как раз.
     
     
  • 4.19, nomad__ (ok), 10:34, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В Slackware 15 можно будет отказаться от Pulseaudio как раз.

    Так и так не хочешь - не ставь. В других дистрибах она тянется автоматом и приходится выпиливать. Например, в Дебиане я ее выпилил после установки.

     
     
  • 5.31, Аноним (17), 11:24, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже если бы она не тянулась, то приложения бы просто не работали, они же с ней слинкованы. В Slackware можно без этого.
     
     
  • 6.38, nomad__ (ok), 11:34, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже если бы она не тянулась, то приложения бы просто не работали,
    > они же с ней слинкованы. В Slackware можно без этого.

    Ну объясни тогда, как я в Дебиане сижу без пульсы и имею звук через альсу везде, где он мне нужен (firefox, zoom, telegram, mplayer).

     
     
  • 7.47, Аноним (17), 12:22, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патчи Debian открыты для просмотра.
     
  • 3.33, hefenud (ok), 11:28, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.35, Аноним (7), 11:31, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, nomad__ (ok), 10:10, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что не так? Отличный дистр, из которого можно собрать то, что нужно конкретно тебе, при это не убивая неделю на компиляцию как с Гентой, и не получив кривую и нестабильную систему, падающую при серьезном обновлении как с Арчем.
     
     
  • 3.23, ComradeDOS (ok), 11:08, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неделю на компиляцию? Может пора уже апреграйдится? Даже мой старый А10-5800к справлялся с полной пересборкой системы менее чем за сутки, а текущий Ryzen 7 3700X и того меньше - за 5-6 часов.
     
     
  • 4.30, nomad__ (ok), 11:22, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может пора уже апреграйдится?

    Зачем, если старое железо прекрасно работает? И да, не такое оно и старое: i3-8300 на Z370P и 8 гиг ОЗУ. Может, конечно, про неделю я преувеличил (не помню точно), но когда последний раз собирал генту, доводка ее до рабочей системы примерно столько и заняла. Если не забивать на жизнь, конечно.


     
  • 2.16, user90 (?), 10:28, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Больше удивляют конформисты, обмазывающиеся системдой)
     
  • 2.32, Ю.Т. (?), 11:28, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дистр обыкновенный, непритязательный, свободолюбивый, ничего не запрещает и не навязывает.
    Чего нет в базе, есть в портах (slackbuilds).
    Есть вменяемая лайв-сборка (liveslak).
     
  • 2.43, linraendas (ok), 12:06, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто пользуется этим в 2021 году и главное зачем и в каких
    > местах?

    Ну, я пользуюсь.
    Десктоп на работе и дома + разработка ПО для энергетики.
    Продакшн идёт под Альт и Астру (линуксы) и под Windows . Есть старые продукты под той же слакварью (12.х, 13.х) и под OpenSUSE 11.4, которые поддерживаются и будут, конечно, заменяться. Разработка -- под тем, что удобнее (линуксы, Windows...)
    И никакого срача.

    Ну, можно и напомнить, конечно.
    "Что лучше - Си или Паскаль?"
    "Какая ОС лучше - OS/2 или Windows?"
    :)

     
     
  • 3.51, 1 (??), 12:48, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно OS/2 - какие тут могут быть вопросы ?
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:29, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто пользуется этим в 2021 году и главное зачем и в каких
    > местах?

    русские физики

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:55, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    x86 планируется ?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:21, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    x86_32 есть, просто о нём не упомянули в новости
     

  • 1.5, Ssss (?), 09:58, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    systemd нет, как пользоваться?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:05, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе в Убунту или Федорино горе, а то без графического инсталятора не сможешь поставить.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:02, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Вернись в семью!!!" - все чаще раздавалось в голове бывшего слаковода, вынужденно пересевшего на Дебианы с Центося́ми...
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 11:19, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Центоси же всё
     

  • 1.8, nomad__ (ok), 10:07, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ништяк. Как раз когда найду время на ее установку, может быть выйдет релиз.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:08, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Невероятный дистр. Он просто работает. В продакшен, может, плохая идея его пускать, но вот на локалхосте - самое то. Полный контроль над системой, удобен в настройке, а главное невероятно стабильный. Ждем 15 слаки с нетерпением.
     
     
  • 2.25, слакварявод (ok), 11:13, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в продакшоне тож юзался... вообще не проблема, обобенно со slackpkg!
     

  • 1.20, myhand (ok), 10:38, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх, вернуться что-ли...
     
     
  • 2.22, danonimous (?), 10:55, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возвращайся, сейчас самое время - почти все остальные себя полностью дискредитировали.
    Slackware - система, сделанная инженерами для инженеров, здесь витает дух UNIX.
     
     
  • 3.26, Аноним (12), 11:13, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    дух мертвой, а главное - проприетарной операционной системы. Нашли на кого равняться.
     
     
  • 4.36, danonimous (?), 11:31, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уже за пол века существования UNIX был больше открытым, чем закрытым. И закрытым он был по-честному, а не как сейчас придумали - вендорлочить Linux через навязывание переусложнённых технологий, лицемерно прикрываясь свободными лицензиями.
     
     
  • 5.40, Аноним (12), 11:49, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир сам по себе сложная штука. Раньше всё было просто: всё создал бох. А сейчас придумали какие-то квантовые флуктуации, да и сами физики открыто говорят, что нихрена не понимают квантовую физику и отключают там свое "интуитивное мышление".

    Технологии кажутся переусложненными исключительно админам локалхоста, не сталкивавшихся с реальными задачами крупных корпораций.

     

  • 1.24, слакварявод (ok), 11:12, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Алилуйя! Патрих-бох!
     
     
  • 2.45, Led (ok), 12:14, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное чтоб не "пох"...
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:16, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особенностями дистрибутива являются отсутствие пакетного менеджера с обновлениями и менеджер терминалов в стиле классических систем BSD вместо системы инициализации, что делает Slackware интересным решением для изучения истории Unix-подобных систем.

    Всё правильно написал?

     
     
  • 2.34, Ю.Т. (?), 11:29, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, не очень.
     
  • 2.46, слакварявод (ok), 12:18, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    slackpkg, slackyd...
     

  • 1.50, Аноним (50), 12:46, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был когда-то мой любимый дистр, пока не появился devuan. В devuan'е всё как в Слаке, только пакетный менеджер в завимимости умеет + софт в репах в тысячу раз больше (не нужны бинарные пакеты по всяким АлиенБобам искать)
     

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