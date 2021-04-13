Slackware 15 перешёл на стадию бета-тестирования

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|2.12, Аноним (12), 10:10, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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слака - тухлая вещь-в-себе без какого-либо выхлопа в сторону опенсорса. Например, даже всеми презираемая абанта все-таки пыталась пилить что-то свое, юнити, мир и так далее. Коммитят в ядро. А шлака - просто наколенная фиготень для потыкать на выходных в виртуалочке раз в десять лет.
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|3.18, nomad__ (ok), 10:33, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> слака - тухлая вещь-в-себе без какого-либо выхлопа в сторону опенсорса. Например, даже
> всеми презираемая абанта все-таки пыталась пилить что-то свое, юнити, мир и
> так далее. Коммитят в ядро. А шлака - просто наколенная фиготень
> для потыкать на выходных в виртуалочке раз в десять лет.
Что такое "абанта"? Какой-то новый дистрибутив? Впервые слышу.
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|4.39, Аноним (12), 11:40, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> слаку 3 человека делают
Поэтому я и назвал ее наколенной фиготенью. В айти как и в деле строительства домов и небоскребов: чем меньше людей трудится над проектом, тем меньшую ценность он из себя представляет.
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|4.49, псевдонимус (?), 12:40, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И все равно тухляк, застрявший в начале нулевых. Одна только сборка пакета под труп та ещё камасутра.
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|3.41, Аноним (41), 12:02, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>слака - тухлая вещь-в-себе без какого-либо выхлопа
Российские физики негодуют
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|1.3, Иваня (?), 09:53, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Кто пользуется этим в 2021 году и главное зачем и в каких местах?
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|2.7, Аноним (7), 10:02, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какая разница, в каком году? Одна из немногих оставшихся человеческих сборок. Пульсаудио я бы правда выкинул вместе с bluez -- там одни бэкдоры.
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|3.17, Аноним (17), 10:32, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Slackware 15 можно будет отказаться от Pulseaudio как раз.
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|4.19, nomad__ (ok), 10:34, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В Slackware 15 можно будет отказаться от Pulseaudio как раз.
Так и так не хочешь - не ставь. В других дистрибах она тянется автоматом и приходится выпиливать. Например, в Дебиане я ее выпилил после установки.
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|5.31, Аноним (17), 11:24, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже если бы она не тянулась, то приложения бы просто не работали, они же с ней слинкованы. В Slackware можно без этого.
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|6.38, nomad__ (ok), 11:34, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже если бы она не тянулась, то приложения бы просто не работали,
> они же с ней слинкованы. В Slackware можно без этого.
Ну объясни тогда, как я в Дебиане сижу без пульсы и имею звук через альсу везде, где он мне нужен (firefox, zoom, telegram, mplayer).
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|2.11, nomad__ (ok), 10:10, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что не так? Отличный дистр, из которого можно собрать то, что нужно конкретно тебе, при это не убивая неделю на компиляцию как с Гентой, и не получив кривую и нестабильную систему, падающую при серьезном обновлении как с Арчем.
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|3.23, ComradeDOS (ok), 11:08, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неделю на компиляцию? Может пора уже апреграйдится? Даже мой старый А10-5800к справлялся с полной пересборкой системы менее чем за сутки, а текущий Ryzen 7 3700X и того меньше - за 5-6 часов.
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|4.30, nomad__ (ok), 11:22, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может пора уже апреграйдится?
Зачем, если старое железо прекрасно работает? И да, не такое оно и старое: i3-8300 на Z370P и 8 гиг ОЗУ. Может, конечно, про неделю я преувеличил (не помню точно), но когда последний раз собирал генту, доводка ее до рабочей системы примерно столько и заняла. Если не забивать на жизнь, конечно.
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|2.32, Ю.Т. (?), 11:28, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дистр обыкновенный, непритязательный, свободолюбивый, ничего не запрещает и не навязывает.
Чего нет в базе, есть в портах (slackbuilds).
Есть вменяемая лайв-сборка (liveslak).
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|2.43, linraendas (ok), 12:06, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто пользуется этим в 2021 году и главное зачем и в каких
> местах?
Ну, я пользуюсь.
Десктоп на работе и дома + разработка ПО для энергетики.
Продакшн идёт под Альт и Астру (линуксы) и под Windows . Есть старые продукты под той же слакварью (12.х, 13.х) и под OpenSUSE 11.4, которые поддерживаются и будут, конечно, заменяться. Разработка -- под тем, что удобнее (линуксы, Windows...)
И никакого срача.
Ну, можно и напомнить, конечно.
"Что лучше - Си или Паскаль?"
"Какая ОС лучше - OS/2 или Windows?"
:)
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|3.51, 1 (??), 12:48, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конечно OS/2 - какие тут могут быть вопросы ?
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|2.48, Аноним (48), 12:29, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто пользуется этим в 2021 году и главное зачем и в каких
> местах?
русские физики
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|2.42, Аноним (42), 12:05, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе в Убунту или Федорино горе, а то без графического инсталятора не сможешь поставить.
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|1.6, Аноним (6), 10:02, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Вернись в семью!!!" - все чаще раздавалось в голове бывшего слаковода, вынужденно пересевшего на Дебианы с Центося́ми...
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|1.8, nomad__ (ok), 10:07, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ништяк. Как раз когда найду время на ее установку, может быть выйдет релиз.
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|1.9, Аноним (9), 10:08, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Невероятный дистр. Он просто работает. В продакшен, может, плохая идея его пускать, но вот на локалхосте - самое то. Полный контроль над системой, удобен в настройке, а главное невероятно стабильный. Ждем 15 слаки с нетерпением.
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|2.22, danonimous (?), 10:55, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возвращайся, сейчас самое время - почти все остальные себя полностью дискредитировали.
Slackware - система, сделанная инженерами для инженеров, здесь витает дух UNIX.
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|3.26, Аноним (12), 11:13, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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дух мертвой, а главное - проприетарной операционной системы. Нашли на кого равняться.
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|4.36, danonimous (?), 11:31, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да уже за пол века существования UNIX был больше открытым, чем закрытым. И закрытым он был по-честному, а не как сейчас придумали - вендорлочить Linux через навязывание переусложнённых технологий, лицемерно прикрываясь свободными лицензиями.
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|5.40, Аноним (12), 11:49, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мир сам по себе сложная штука. Раньше всё было просто: всё создал бох. А сейчас придумали какие-то квантовые флуктуации, да и сами физики открыто говорят, что нихрена не понимают квантовую физику и отключают там свое "интуитивное мышление".
Технологии кажутся переусложненными исключительно админам локалхоста, не сталкивавшихся с реальными задачами крупных корпораций.
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|1.27, Аноним (27), 11:16, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Особенностями дистрибутива являются отсутствие пакетного менеджера с обновлениями и менеджер терминалов в стиле классических систем BSD вместо системы инициализации, что делает Slackware интересным решением для изучения истории Unix-подобных систем.
Всё правильно написал?
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|1.50, Аноним (50), 12:46, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был когда-то мой любимый дистр, пока не появился devuan. В devuan'е всё как в Слаке, только пакетный менеджер в завимимости умеет + софт в репах в тысячу раз больше (не нужны бинарные пакеты по всяким АлиенБобам искать)
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