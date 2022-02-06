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Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15

06.02.2022 11:00

После более пяти лет с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз дистрибутива Zenwalk 15, совместимого с пакетной базой Slackware 15 и использующего пользовательское окружение на основе Xfce 4.16. Для пользователей дистрибутив может быть интересен поставкой более свежих версий программ, дружественностью к пользователю, высокой скоростью работы, рациональностью подхода к выбору приложений (одно приложение для одной задачи), самодостаточностью (нет необходимости что-то доустанавливать) и использованием для управления пакетами системы Netpkg. Размер установочного iso-образа составляет 1.2 ГБ (x86_64).

Кроме обновления пакетной базы до Slackware 15 и пользовательского окружения до Xfce 4.16, дистрибутив Zenwalk 15 примечателен добавлением дополнительных оптимизаций для Xfce, улучшением функционирования рабочего стола, поддержкой установки самодостаточных пакетов в форматах Flatpak и AppImage, упрощением процесса установки, оптимизацией размера и сокращением потребления памяти. Панель приложений размещена сбоку в стиле NEXT/Windowmaker, а компоновка рабочего стола оптимизирована для широкоформатных экранов.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.zenwalk.org/2022/02...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 8.0
  3. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56647-zenwalk
Ключевые слова: zenwalk, slackware
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, какработать (?), 11:22, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот эти обои красивые.
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 11:23, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Нескучные обои - залог успеха.
     
     
  • 3.29, Александр Бородин (?), 06:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    название дистрибутива звучит как какие то таблетки в аптеке.
     
     
  • 4.37, Vivaswan (ok), 08:04, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну все лучше, чем Зорин 5/Новичок
     
  • 4.42, Аноним (-), 14:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >название дистрибутива звучит как какие то таблетки в аптеке.

    Странные у вас асоциации. "Zen" - "Дзен" модное нынче слово. Да и, у АМД есть линейка успешных процессоров на базе архитектуры Zen.

     
  • 4.47, анонимус (??), 21:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно таким было уже давно, странно что вы только это заметили. И да, ЗЕн - дзен, они специально так назвали, мол познаешь дзен... линукса?)
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:27, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zenwalk?? Что за знакомое название? Тоже было walk
     
     
  • 2.6, x3who (?), 13:03, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    binwalk? это другое..
     
  • 2.9, Walk (?), 13:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Walk в цирке не выступает и xfce поделку не использует.
     
  • 2.16, n00by (ok), 14:12, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Майкл Джексон его разрекламировал.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 06:43, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Он рекламировал moon walk.
     
     
  • 4.35, n00by (ok), 07:13, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да. Там и написано: "Тоже было walk".
     
  • 2.40, AnyKey (?), 09:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того чтобы привлечь поболше школоты название какбе намекает на Zenmap. ;)
     

  • 1.4, Anonim (??), 11:29, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось дождаться SalixOS
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ВЖoпуОСь быстрее выйдет.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:49, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я с 2009 года жду нового релиза Hannah Montana Linux. Пока всё ещё сижу на версии 2009 года. Хороший дистрибутив можно и подождать
     
     
  • 4.15, n00by (ok), 14:09, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что скажете про moebuntu デスクトップテーマ（20.04 LTS〜21.04に対応） ?
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 15:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    mo - лишнее
     
     
  • 6.36, n00by (ok), 07:13, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала подумал, что это про иероглиф.
     
  • 5.44, Аноним (44), 18:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Спасибо за наводку.
    Японская локаль смущает, но дистрибутив выглядит интересно.
    Примерно так я представлял себе пропатченный KDE под FreeBSD
     
  • 3.23, Яков Топорчик (?), 18:44, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это самый ожидаемый ос в этом году. Он просто порвёт все ос даже зорин ос и шындошс ii.
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 06:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zorin OS создавали русские. Нет, не нужно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:37, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ух какое всё там прозрачное, дышащее свежестью летнего утра. Но ставить его я конечно же не буду.
     
  • 1.7, user90 (?), 13:22, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одна вода в обзоре)
    Порядком попрыгал по дистрибутивам (включая даже GuixSD и прочую экзотику), в итоге остановился на Antix'е - вот где действительно многое сделано правильно, а IceWM вообще рулит! К сожалению, Debian-based, но не может же быть вообще все идеально :)
     
     
  • 2.8, Xlin84 (?), 13:26, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также беда. Напрыгался. На работе и дома стоит MXLinux. ,Совместная разработка с Antix
     
  • 2.18, Anonymoustus (ok), 14:49, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://antixlinux.com/forum-archive/history-of-antix-t2412.html
     
  • 2.39, ryoken (ok), 09:27, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомните, в Antix-е по дефолту тоже SystemD или всё же SysV? Меняется ли на OpenRC, если SysV?
     
     
  • 3.51, Также Аноним (?), 15:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомните, в Antix-е по дефолту тоже SystemD или всё же SysV?

    runit, SysV

     

  • 1.11, Рмшъ (?), 13:30, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > использования пользовательского окружения до Xfce 4.16

    Использования до?
    В xfce панели можно размещать где удобно, поэтому нет смысла акцентировать внимание на том, что одна из них сбоку.

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:58, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чо такой не модный то?
     

  • 1.13, Не курю (?), 13:49, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Этот дистрибутив познакомил меня с миром Linux. Удачи!
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 17:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать. Нам жаль, что вы теперь с нами(С)давно уже не существующий mysuicide.ru
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:48, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >рациональностью подхода к выбору приложений (одно приложение для одной задачи)

    Казалось бы, такая простая мысль, но не приходит авторам других дистрибутивов.

     
     
  • 2.21, Аноним (20), 15:45, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже столько раз видел, как фейлились фанаты одного приложения. А потом сидели в раздумьях, "что ж я так лопухнулся"
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 06:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врёшь.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:14, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слакварь - и дружественность к пользователю?????
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 06:47, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всего: "Слакварь + своё видение идеального дистра".
     
  • 2.45, Аноним (-), 18:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На удивление - да.
     

  • 1.22, Nicholass (?), 17:35, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну обоина приятная.
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:09, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что зенвалк на 32-бита забил?
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 06:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не модно.
     

  • 1.26, z280 (?), 22:09, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше работает этот или Xubuntu ?
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 14:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю.
     

  • 1.38, Vivaswan (ok), 08:12, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на Деване с Тринити и кайфую - лучшего не надо. Давно перестал прыгать по дистоап как малолетка по чужих руках.
     
     
  • 2.46, Аноним (25), 19:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сидеть надо на дИване с xlde :)
     

  • 1.48, Аноним (48), 09:06, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установил Zenwalk"а. Всё, что не видно глазу  - оставил. Всё что видно глазу и изначально имеет отношение к Gtk3 - удалил к чертям, понадёргал из предыдущих релизов и Слаки, то, что ещё на GTK2. И Xfce12 установил исключительно из Слаки 14.2.
    Вот теперь не портит зрение, не раздражает, и душевно и комфортно!  
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 14:30, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Gtk3 - удалил к чертям

    Ну и дурак. Не отрицай прогресс!

     
     
  • 3.50, Барабир (?), 15:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сударь, Вы заблукали между  прогрессом и регрессом.
     

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