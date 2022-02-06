Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15

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|4.42, Аноним (-), 14:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>название дистрибутива звучит как какие то таблетки в аптеке.
Странные у вас асоциации. "Zen" - "Дзен" модное нынче слово. Да и, у АМД есть линейка успешных процессоров на базе архитектуры Zen.
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|4.47, анонимус (??), 21:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно таким было уже давно, странно что вы только это заметили. И да, ЗЕн - дзен, они специально так назвали, мол познаешь дзен... линукса?)
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|2.9, Walk (?), 13:30, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Walk в цирке не выступает и xfce поделку не использует.
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|2.40, AnyKey (?), 09:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того чтобы привлечь поболше школоты название какбе намекает на Zenmap. ;)
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|3.12, Аноним (12), 13:49, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я с 2009 года жду нового релиза Hannah Montana Linux. Пока всё ещё сижу на версии 2009 года. Хороший дистрибутив можно и подождать
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|5.44, Аноним (44), 18:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Спасибо за наводку.
Японская локаль смущает, но дистрибутив выглядит интересно.
Примерно так я представлял себе пропатченный KDE под FreeBSD
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|1.5, Аноним (5), 12:37, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ух какое всё там прозрачное, дышащее свежестью летнего утра. Но ставить его я конечно же не буду.
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|1.7, user90 (?), 13:22, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Одна вода в обзоре)
Порядком попрыгал по дистрибутивам (включая даже GuixSD и прочую экзотику), в итоге остановился на Antix'е - вот где действительно многое сделано правильно, а IceWM вообще рулит! К сожалению, Debian-based, но не может же быть вообще все идеально :)
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|2.8, Xlin84 (?), 13:26, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Также беда. Напрыгался. На работе и дома стоит MXLinux. ,Совместная разработка с Antix
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|2.39, ryoken (ok), 09:27, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напомните, в Antix-е по дефолту тоже SystemD или всё же SysV? Меняется ли на OpenRC, если SysV?
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|1.11, Рмшъ (?), 13:30, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> использования пользовательского окружения до Xfce 4.16
Использования до?
В xfce панели можно размещать где удобно, поэтому нет смысла акцентировать внимание на том, что одна из них сбоку.
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|2.43, Аноним (-), 17:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добро пожаловать. Нам жаль, что вы теперь с нами(С)давно уже не существующий mysuicide.ru
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|1.17, Аноним (17), 14:48, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>рациональностью подхода к выбору приложений (одно приложение для одной задачи)
Казалось бы, такая простая мысль, но не приходит авторам других дистрибутивов.
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|2.21, Аноним (20), 15:45, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже столько раз видел, как фейлились фанаты одного приложения. А потом сидели в раздумьях, "что ж я так лопухнулся"
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|1.38, Vivaswan (ok), 08:12, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сижу на Деване с Тринити и кайфую - лучшего не надо. Давно перестал прыгать по дистоап как малолетка по чужих руках.
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|1.48, Аноним (48), 09:06, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Установил Zenwalk"а. Всё, что не видно глазу - оставил. Всё что видно глазу и изначально имеет отношение к Gtk3 - удалил к чертям, понадёргал из предыдущих релизов и Слаки, то, что ещё на GTK2. И Xfce12 установил исключительно из Слаки 14.2.
Вот теперь не портит зрение, не раздражает, и душевно и комфортно!
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