Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15

После более пяти лет с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз дистрибутива Zenwalk 15, совместимого с пакетной базой Slackware 15 и использующего пользовательское окружение на основе Xfce 4.16. Для пользователей дистрибутив может быть интересен поставкой более свежих версий программ, дружественностью к пользователю, высокой скоростью работы, рациональностью подхода к выбору приложений (одно приложение для одной задачи), самодостаточностью (нет необходимости что-то доустанавливать) и использованием для управления пакетами системы Netpkg. Размер установочного iso-образа составляет 1.2 ГБ (x86_64).

Кроме обновления пакетной базы до Slackware 15 и пользовательского окружения до Xfce 4.16, дистрибутив Zenwalk 15 примечателен добавлением дополнительных оптимизаций для Xfce, улучшением функционирования рабочего стола, поддержкой установки самодостаточных пакетов в форматах Flatpak и AppImage, упрощением процесса установки, оптимизацией размера и сокращением потребления памяти. Панель приложений размещена сбоку в стиле NEXT/Windowmaker, а компоновка рабочего стола оптимизирована для широкоформатных экранов.