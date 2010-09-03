Релиз дистрибутива Slackware 15.0

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|2.19, Жироватт (ok), 09:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Вознеси хвалу Дискете Первослаки и Пророку Её - Патрегу
Да храните нас, Свет знаний Его, Учение Столлмана правильное
И Прозрение Торвальдса, демоном Танненбаумом искушенное
Да храните нас, учеников твоих верных, любимых
От нечисти мелкософтной, от шлюх эппловских
От чертей красных, от рыб колючих, от стрекоз упоротых
От линукса копроративного, от потомка центоса вероломно убитого
От сюзи поломанной, хипстерами перьями обмазанной
От иллюмоса неживого, гнилостного, в могилу не желающего
От поделий ржавых, Патрегопротивных, от смуззихлёбов жалких
Да взойдет и воссияет root Его над миром айтишным
Да освятит установкой Ядро Его компьютеры учеников Его
Да отделит непогрешимый Шелл Его достойных от падших
Да переборет яростный Дух Его леность юзерскую
Да накажет Скрипт Его грешников и вознаградит праведников
Да укажет Юзер Его путь последователям к горам манов заветных
Да охоронит Аура Его чистая, первородная, всесжигающая
От сисадмина криворукого, талантом обиженного,
Консолью не принятого, Скриптом обруганного
От быдлокодера продуктивного, от поделия его мерзкого,
На рынке "востребованного", ФСТЭК'ом сертифицированного
От менеджера глупого, под клиента подостланного
Над адептом летающего, "еще вчера" кричащего
От юзера ленивого, штрафами не тронутого
Одинэской униженного и вордом задавленного
Во имя Ядра, Терминала и Тарболла
Алюминь!
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|3.41, Аноним (41), 10:51, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>От иллюмоса неживого, гнилостного, в могилу не желающего
О про illumos вспомнили.
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|3.73, Аноним (73), 13:44, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От поделий ржавых, Патрегопротивных, от смуззихлёбов жалких
С этим вы не были услышаны:
> В состав добавлены пакеты для разработки на языке Rust.
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|2.80, Аноним (-), 14:07, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Патрег бох
Опередил, хотел то же самое написать. Всем мои поздравления.
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|1.2, lockywolf (ok), 09:11, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> /etc/shadow.
Всю жизнь там и было, автор напутал.
Но pam действительно появился.
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|3.69, Чебур (?), 12:29, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В жопу, хотя страведливости ради, выбора-то у них как раз и нет
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|1.7, Аноним (7), 09:13, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну это ж праздник какой-то!
Мои поздравления Патреку и всем причастным!
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|1.11, Аноним (11), 09:16, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда то сидел на нём, где то в 2003)
Тогда особо не было из чего выбрать, а разбираться с Гентой или Арчем было лень.
Думал уже не осталось живого десктопного дистра кроме Генты куда не подкатил
системдец, а вот оно как.
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|2.17, lockywolf (ok), 09:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В 2002 Арч только появился, и ещё был никому не известен ;).
Выбрать ты мог из Мандрейка и Альта.
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|1.13, Аноним (13), 09:17, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>> В состав добавлены пакеты для разработки на языке Rust. <<<
Ну, ща начнется!:)
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|1.21, Аноним (21), 09:33, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Переход на использование подсистемы PAM (Pluggable Authentication Module) для аутентификации и задействование PAM в пакете shadow-utils, используемом для хранения паролей в файле /etc/shadow.
Ну как так-то, Патрег? Забыл что ли?
«I think a better name for PAM might be SCAM, for Swiss Cheese Authentication Modules, and have never felt that the small amount of convenience it provides is worth the great loss of system security. We miss out on half a dozen security problems a year by not using PAM, but you can always install it yourself if you feel that you're missing out on the fun. (No, don't do that)»
Patrick.
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|2.79, Аноним (-), 14:06, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не забыл. Просто на этом этапе посчитал его нужным для своей системы.
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|1.30, Аноним (-), 09:40, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подборку дополнительных пакетов с программами,
> отсутствующими в стандартной поставке, можно
> найти в репозитории slackbuilds.org.
Пока что нельзя. Там пока только ветка предыдущего релиза.
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|2.49, Аноним (41), 10:55, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне вот всегда было интересно, что станет с дистрибутивами линукс или с той же фряхой, когда разработчики по естественным причинам не смогут продолжать?
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|3.82, Аноним (-), 14:11, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А мне вот всегда было интересно, что станет с дистрибутивами линукс или с той же фряхой, когда разработчики по естественным причинам не смогут продолжать?
Просто продолжим жить.
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|1.33, Аноним (33), 09:52, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Через SlackBuild доступны пакеты с ... Lumina.
А это разве не эксклюзив для BSD?
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|1.34, Аноним (-), 10:02, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В добром 1997 люди ездили на Митьку(митинский радиорынок) за записанной на болванку Slackware 5-ой версии. У этих барыг тогда она стоила баснословных 200 баксов. И Второй диск с сырцами тоже по моему 200 баксов.
Но только единицы знали как ставить линукс на комп.
Спасибо Slackware выжила, перешагнула 2к . OS/2 не перешагнула 2к.
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|2.37, faa (?), 10:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не было у Slackware 5-й версии вообще. В 1997 и версии 3.5 еще не было.
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|2.47, Аноним (47), 10:54, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слака по 200 баксов в 1997? Это многое объясняет. Наши олигархи на слаке видимо поднялись
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|4.55, n00by (ok), 11:22, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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$20 это лицензионный (т.е. напечатанный издателем) аудио-диск в рознице.
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|4.72, OpenEcho (?), 13:35, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>$200 это 1-2 ЗП инженера за месяц?
В те времена, это была зарплата инженера за год в некоторых уголках соединенных штатов социализма
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|6.86, OpenEcho (?), 14:44, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Социализм распался в 1991.
Раз социальные программы остались, значит не совсем распалось
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|2.50, Аноним (41), 11:00, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>аснословных 200 баксов
Что мешало купить одну болванку за $200 скопировать и продавать за $10 рядом? Пишущие приводы тогда уже были, дорого, но были.
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|5.67, Аноним (41), 12:11, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну то есть использование пиратского виндоувз экспроприированного у капиталистической корпорации из страны вероятного противника?
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|6.77, какработать (?), 13:57, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего другого кроме Виндовз '95 для обычных постсоветских людей просто не существовало. Не считая DOS'а. Установка какого-либо линукса была настолько нетривиальной, что.. И она ещё много лет оставалась таковой. Да и сейчас когда как повезёт :D
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|5.87, Аноним (-), 14:45, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вера в социализм и не желание заниматься спекуляцией.
Это жертвы советской пропаганды. В первую очередь они не вписались в рынок. На самом деле социализма и капитализма не существует. Есть рынок регулируемый в разной степени государством.
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|2.53, tutta (?), 11:19, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То был, скорее всего, RedHat5 (не путать с RHEL5). Я тоже в те годы перешел с RH4 на RH5. Было круто! Но это было по цене обычного тогда CD-диска. Совсем не 200 баков. ) А вот первый дистрибутив Linux, который я пробовал установить, был на 2-десятках дискет 1,44. И, кажется, это была Слака. Где-то 1996 год.
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|1.54, RAMbug (?), 11:20, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже в Slackware завезли костыли и нерабочий глюкодром.
Стараются идти в ногу со временем.
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|2.57, danonimous (?), 11:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD
Вот это главное!
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|2.60, Аноним (21), 11:35, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первый звоночек был NetworkManager и pulseaudio для блютуз-гарнитур.
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|3.84, Аноним (-), 14:26, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Первый звоночек был NetworkManager и pulseaudio для блютуз-гарнитур.
Что за дичь ты пишешь? Просто Слака идёт в ногу со временем. Патрик - мэйнтейнер. Если программист решает, что его блютуз приложение в качестве жёсткой зависимости будет требовать пульсаудио, то Патрик вынужден будет скомпилировать пакет пусльсаудио.
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|1.62, Аноним (62), 11:40, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конечно со Слаки не начинал и познакомился с миром линукса только в 2007, но появилось желание поставить, посмотреть, хотя и Tumbleweed уже как пару лет устратвает.
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|1.71, innonimus (?), 13:22, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О гоги! Наконец-то PAM!
Наконец-то нормаль в виндузятном домене можно будет работать.
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|1.88, eRIC (ok), 14:46, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поздравляю всех слаквариков!
С данным дистром знаком с долека и давно это было. Обновление пакетов конечно желает лучшего :(
Ну раз с исходников начал собирать, то ненужным он стал.
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|2.91, Аноним (-), 15:07, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не знаешь про существование "slackpkg" потому-что ты
>С данным дистром знаком с долека и давно это было
>Обновление пакетов конечно желает лучшего :(
Да познакомься же ты со "slackpkg"!
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|2.90, Также Аноним (?), 15:03, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всем бобра. Из лайв-версии на диск нельзя установить систему?
Можно
https://alien.slackbook.org/blog/slackware-live-edition/
The included program “setup2hd” (all ISOs except the small XFCE variant) is a modified Slackware installer which will guide you through the familiar setup menus and install the content of the Slackware Live Edition to your hard disk. The “setup2hd” program can be run from your X session so that you can keep interacting with the Internet while Slackware installs itself.
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