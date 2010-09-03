Спустя более пяти лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Slackware 15.0. Проект развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Для загрузки доступен установочный образ (3.5 ГБ), который подготовлен для архитектур i586 и x86_64. Для ознакомлением с дистрибутивом без установки доступна Live-сборка (4.3 ГБ). Подборку дополнительных пакетов с программами, отсутствующими в стандартной поставке, можно найти в репозитории slackbuilds.org. Несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который уже почти 30 лет остаётся лидером и основным разработчиком проекта. При разработке нового выпуска основное внимание было сосредоточено на предоставлении новых технологий и актуальных версий программ без нарушения самобытности и характеристик дистрибутива. Главной задачей было сделать дистрибутив более современным, но при этом сохранить привычный уклад работы в Slackware. Ключевые изменения: Переход на использование подсистемы PAM (Pluggable Authentication Module) для аутентификации и задействование PAM в пакете shadow-utils, используемом для хранения паролей в файле /etc/shadow.

Для управления пользовательскими сеансами вместо ConsoleKit2 задействован elogind, вариант logind, не привязанный к systemd, что значительно упростило поставку графических окружений, завязанных на определённые системы инициализации и позволило улучшить поддержку стандартов XDG.

Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire и предоставлена возможность его использования вместо PulseAudio.

Реализована поддержка графического сеанса на основе протокола Wayland, который можно использовать в KDE помимо сеанса на базе X-сервера.

Добавлены новые версии пользовательских окружений Xfce 4.16 и KDE Plasma 5.23.5. Через SlackBuild доступны пакеты с LXDE и Lumina.

Ядро Linux обновлено до ветки 5.15. В инсталлятор добавлена поддержка генерации файла initrd, а в дистрибутив добавлена утилита geninitrd для автоматической сборки initrd для установленного ядра Linux. Модульная сборка ядра "generic" рекомендована для использования по умолчанию, но сохранена и поддержка монолитного ядра "huge", в которое вкомпилирован набор драйверов, необходимый для загрузки без initrd.

Для 32-разрядных систем предложено две сборки ядра - с SMP и для однопроцессорных систем без поддержки SMP (может использовать на очень старых компьютерах с процессорами старше Pentium III и некоторыми моделями Pentium M, не поддерживающими PAE).

Прекращена поставка Qt4, дистрибутив полностью перешёл на Qt5.

Осуществлена миграция на Python 3. В состав добавлены пакеты для разработки на языке Rust.

По умолчанию для обеспечения работы почтового сервера задействован Postfix, а пакеты с Sendmail перемещены в раздел /extra. Вместо imapd и ipop3d задействован Dovecot.

В инструментарии для управления пакетами pkgtools реализована поддержка блокировок, защищающих от одновременного запуска конкурирующих операций, а также сокращена интенсивность операций записи на диск для более оптимальной работы на SSD-накопителях.

В состав включён скрипт "make_world.sh", позволяющий автоматически пересобрать всю систему из исходных текстов. Также добавлен новый набор скриптов для пересборки инсталлятора и пакетов с ядром.

Обновлены версии пакетов, включая mesa 21.3.3, KDE Gear 21.12.1, sqlite 3.37.2, mercurial 6.0.1, pipewire 0.3.43, pulseaudio 15.0, mdadm 4.2, wpa_supplicant 2.9, xorg-server 1.20.14, gimp 2.10.30, gtk 3.24, freetype 2.11.1, samba 4.15.5, postfix 3.6.4, perl 5.34.0, apache httpd 2.4.52, openssh 8.8, php 7.4.27, python 3.9.10, ruby 3.0.3, git 2.35.1. и т.п.



