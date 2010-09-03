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Релиз дистрибутива Slackware 15.0

04.02.2022 08:50

Спустя более пяти лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Slackware 15.0. Проект развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Для загрузки доступен установочный образ (3.5 ГБ), который подготовлен для архитектур i586 и x86_64. Для ознакомлением с дистрибутивом без установки доступна Live-сборка (4.3 ГБ). Подборку дополнительных пакетов с программами, отсутствующими в стандартной поставке, можно найти в репозитории slackbuilds.org.

Несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который уже почти 30 лет остаётся лидером и основным разработчиком проекта.

При разработке нового выпуска основное внимание было сосредоточено на предоставлении новых технологий и актуальных версий программ без нарушения самобытности и характеристик дистрибутива. Главной задачей было сделать дистрибутив более современным, но при этом сохранить привычный уклад работы в Slackware. Ключевые изменения:

  • Переход на использование подсистемы PAM (Pluggable Authentication Module) для аутентификации и задействование PAM в пакете shadow-utils, используемом для хранения паролей в файле /etc/shadow.
  • Для управления пользовательскими сеансами вместо ConsoleKit2 задействован elogind, вариант logind, не привязанный к systemd, что значительно упростило поставку графических окружений, завязанных на определённые системы инициализации и позволило улучшить поддержку стандартов XDG.
  • Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire и предоставлена возможность его использования вместо PulseAudio.
  • Реализована поддержка графического сеанса на основе протокола Wayland, который можно использовать в KDE помимо сеанса на базе X-сервера.
  • Добавлены новые версии пользовательских окружений Xfce 4.16 и KDE Plasma 5.23.5. Через SlackBuild доступны пакеты с LXDE и Lumina.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 5.15. В инсталлятор добавлена поддержка генерации файла initrd, а в дистрибутив добавлена утилита geninitrd для автоматической сборки initrd для установленного ядра Linux. Модульная сборка ядра "generic" рекомендована для использования по умолчанию, но сохранена и поддержка монолитного ядра "huge", в которое вкомпилирован набор драйверов, необходимый для загрузки без initrd.
  • Для 32-разрядных систем предложено две сборки ядра - с SMP и для однопроцессорных систем без поддержки SMP (может использовать на очень старых компьютерах с процессорами старше Pentium III и некоторыми моделями Pentium M, не поддерживающими PAE).
  • Прекращена поставка Qt4, дистрибутив полностью перешёл на Qt5.
  • Осуществлена миграция на Python 3. В состав добавлены пакеты для разработки на языке Rust.
  • По умолчанию для обеспечения работы почтового сервера задействован Postfix, а пакеты с Sendmail перемещены в раздел /extra. Вместо imapd и ipop3d задействован Dovecot.
  • В инструментарии для управления пакетами pkgtools реализована поддержка блокировок, защищающих от одновременного запуска конкурирующих операций, а также сокращена интенсивность операций записи на диск для более оптимальной работы на SSD-накопителях.
  • В состав включён скрипт "make_world.sh", позволяющий автоматически пересобрать всю систему из исходных текстов. Также добавлен новый набор скриптов для пересборки инсталлятора и пакетов с ядром.
  • Обновлены версии пакетов, включая mesa 21.3.3, KDE Gear 21.12.1, sqlite 3.37.2, mercurial 6.0.1, pipewire 0.3.43, pulseaudio 15.0, mdadm 4.2, wpa_supplicant 2.9, xorg-server 1.20.14, gimp 2.10.30, gtk 3.24, freetype 2.11.1, samba 4.15.5, postfix 3.6.4, perl 5.34.0, apache httpd 2.4.52, openssh 8.8, php 7.4.27, python 3.9.10, ruby 3.0.3, git 2.35.1. и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/annou...)
  2. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  4. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Slackware Linux 14.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56632-slackware
Ключевые слова: slackware
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:11, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Патрег бох, ура!
     
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 09:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    Вознеси хвалу Дискете Первослаки и Пророку Её - Патрегу
    Да храните нас, Свет знаний Его, Учение Столлмана правильное
    И Прозрение Торвальдса, демоном Танненбаумом искушенное
    Да храните нас, учеников твоих верных, любимых
    От нечисти мелкософтной, от шлюх эппловских
    От чертей красных, от рыб колючих, от стрекоз упоротых
    От линукса копроративного, от потомка центоса вероломно убитого
    От сюзи поломанной, хипстерами перьями обмазанной
    От иллюмоса неживого, гнилостного, в могилу не желающего
    От поделий ржавых, Патрегопротивных, от смуззихлёбов жалких
    Да взойдет и воссияет root Его над миром айтишным
    Да освятит установкой Ядро Его компьютеры учеников Его
    Да отделит непогрешимый Шелл Его достойных от падших
    Да переборет яростный Дух Его леность юзерскую
    Да накажет Скрипт Его грешников и вознаградит праведников
    Да укажет Юзер Его путь последователям к горам манов заветных
    Да охоронит Аура Его чистая, первородная, всесжигающая
    От сисадмина криворукого, талантом обиженного,
    Консолью не принятого, Скриптом обруганного
    От быдлокодера продуктивного, от поделия его мерзкого,
    На рынке "востребованного", ФСТЭК'ом сертифицированного
    От менеджера глупого, под клиента подостланного
    Над адептом летающего, "еще вчера" кричащего
    От юзера ленивого, штрафами не тронутого
    Одинэской униженного и вордом задавленного
    Во имя Ядра, Терминала и Тарболла
    Алюминь!
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:51, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >От иллюмоса неживого, гнилостного, в могилу не желающего

    О про illumos вспомнили.

     
     
  • 4.64, Аноним (64), 11:56, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть так, и то спасибо.
     
  • 3.73, Аноним (73), 13:44, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От поделий ржавых, Патрегопротивных, от смуззихлёбов жалких

    С этим вы не были услышаны:

    > В состав добавлены пакеты для разработки на языке Rust.

     
  • 2.80, Аноним (-), 14:07, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Патрег бох

    Опередил, хотел то же самое написать. Всем мои поздравления.

     

  • 1.2, lockywolf (ok), 09:11, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > /etc/shadow.

    Всю жизнь там и было, автор напутал.

    Но pam действительно появился.

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:12, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    я думал, что слака умер
     
  • 1.4, Также Аноним (?), 09:12, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну - Ура!!! Патрик - Бох!!!
     
  • 1.5, Аноним (-), 09:13, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Российские физики выбирают  slackware
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:26, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да неужели?!
     
     
  • 3.85, Аноним (-), 14:36, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруф: https://www.linux.org.ru/news/linux-general/307710
     
  • 2.44, Аноним (41), 10:53, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А юрики выбирают что?
     
     
  • 3.65, Аноним (64), 11:57, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндоуз 11 хоме едитион
     
     
  • 4.81, Аноним (-), 14:08, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоме ебитион
     
  • 3.69, Чебур (?), 12:29, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В жопу, хотя страведливости ради, выбора-то у них как раз и нет
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:13, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну это ж праздник какой-то!
    Мои поздравления Патреку и всем причастным!
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:16, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда то сидел на нём, где то в 2003)
    Тогда особо не было из чего выбрать, а разбираться с Гентой или Арчем было лень.

    Думал уже не осталось живого десктопного дистра кроме Генты куда не подкатил
    системдец, а вот оно как.

     
     
  • 2.17, lockywolf (ok), 09:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В 2002 Арч только появился, и ещё был никому не известен ;).

    Выбрать ты мог из Мандрейка и Альта.

     
  • 2.26, Аноним (-), 09:38, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2003
    > Тогда особо не было из чего выбрать

    Да ладно...
    В то время уже была целая куча линуксов + все основные бзд. Чекнул 2003-й год через дистровотч/вебархив. Итого в топах: Mandrake, Red Hat, Knoppix, Debian, SUSE.
    Сам я в то время использовал мандрэйк и кноппикс.

    Между прочим в 2003-м спокойно можно было использовать CRUX - https://web.archive.org/web/20031104131126/http://www.distrowatch.com:80/table

     

  • 1.13, Аноним (13), 09:17, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>> В состав добавлены пакеты для разработки на языке Rust. <<<

    Ну, ща начнется!:)

     
  • 1.21, Аноним (21), 09:33, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Переход на использование подсистемы PAM (Pluggable Authentication Module) для аутентификации и задействование PAM в пакете shadow-utils, используемом для хранения паролей в файле /etc/shadow.

    Ну как так-то, Патрег? Забыл что ли?

    «I think a better name for PAM might be SCAM, for Swiss Cheese Authentication Modules, and have never felt that the small amount of convenience it provides is worth the great loss of system security. We miss out on half a dozen security problems a year by not using PAM, but you can always install it yourself if you feel that you're missing out on the fun. (No, don't do that)»
    Patrick.

     
     
  • 2.79, Аноним (-), 14:06, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не забыл. Просто на этом этапе посчитал его нужным для своей системы.
     

  • 1.25, Аноним (25), 09:37, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подборку дополнительных пакетов с программами, отсутствующими в стандартной поставке, можно найти в репозитории slackbuilds.org

    На данный момент - нет (только для 14.2)
    Новые здесь: https://git.slackbuilds.org/slackbuilds/

     
  • 1.30, Аноним (-), 09:40, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подборку дополнительных пакетов с программами,
    > отсутствующими в стандартной поставке, можно
    > найти в репозитории slackbuilds.org.

    Пока что нельзя. Там пока только ветка предыдущего релиза.

     
  • 1.32, Нн (?), 09:47, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгих лет Патрику!
     
     
  • 2.49, Аноним (41), 10:55, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вот всегда было интересно, что станет с дистрибутивами линукс или с той же фряхой, когда разработчики по естественным причинам не смогут продолжать?
     
     
  • 3.52, Аноним (1), 11:18, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    форки?
     
  • 3.58, RAMbug (?), 11:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IBM и Netflix просто наймут на работу новых людей?
     
  • 3.82, Аноним (-), 14:11, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А мне вот всегда было интересно, что станет с дистрибутивами линукс или с той же фряхой, когда разработчики по естественным причинам не смогут продолжать?

    Просто продолжим жить.

     

  • 1.33, Аноним (33), 09:52, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Через SlackBuild доступны пакеты с ... Lumina.

    А это разве не эксклюзив для BSD?

     
     
  • 2.35, Admino (ok), 10:08, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.34, Аноним (-), 10:02, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В добром 1997 люди ездили на Митьку(митинский радиорынок) за записанной на болванку Slackware 5-ой версии. У этих барыг тогда она стоила баснословных 200 баксов. И Второй диск с сырцами тоже по моему 200 баксов.
    Но только единицы знали как ставить линукс на комп.
    Спасибо Slackware выжила, перешагнула 2к . OS/2 не перешагнула 2к.
     
     
  • 2.37, faa (?), 10:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было у Slackware 5-й версии вообще. В 1997 и версии 3.5 еще не было.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 10:48, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имей уважения, маня, мне 93 года, я уже забывать начал.
     
     
  • 4.74, какработать (?), 13:46, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почём бакс то был?
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 13:56, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    60 копеек
     
  • 2.38, Аноним (33), 10:36, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >OS/2 не перешагнула 2к.

    Шагнула. В 2001-ом последняя версия.

     
     
  • 3.63, man man (?), 11:44, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шаг в могилу.
     
  • 2.47, Аноним (47), 10:54, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слака по 200 баксов в 1997? Это многое объясняет. Наши олигархи на слаке видимо поднялись
     
     
  • 3.51, Аноним (41), 11:02, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $200 это 1-2 ЗП инженера за месяц?
     
     
  • 4.55, n00by (ok), 11:22, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $20 это лицензионный (т.е. напечатанный издателем) аудио-диск в рознице.
     
  • 4.72, OpenEcho (?), 13:35, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >$200 это 1-2 ЗП инженера за месяц?

    В те времена, это была зарплата инженера за год в некоторых уголках соединенных штатов социализма

     
     
  • 5.75, какработать (?), 13:49, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Социализм распался в 1991.
     
     
  • 6.86, OpenEcho (?), 14:44, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Социализм распался в 1991.

    Раз социальные программы остались, значит не совсем распалось

     
  • 2.50, Аноним (41), 11:00, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >аснословных 200 баксов

    Что мешало купить одну болванку за $200 скопировать и продавать за $10 рядом? Пишущие приводы тогда уже были, дорого, но были.

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 11:23, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лень и отсутствие коммерческой жилки.
     
     
  • 4.59, Аноним (33), 11:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вера в социализм и не желание заниматься спекуляцией.
     
     
  • 5.67, Аноним (41), 12:11, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть использование пиратского виндоувз экспроприированного у капиталистической корпорации из страны вероятного противника?  
     
     
  • 6.77, какработать (?), 13:57, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего другого кроме Виндовз '95 для обычных постсоветских людей просто не существовало. Не считая DOS'а. Установка какого-либо линукса была настолько нетривиальной, что.. И она ещё много лет оставалась таковой. Да и сейчас когда как повезёт :D
     
  • 5.87, Аноним (-), 14:45, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вера в социализм и не желание заниматься спекуляцией.

    Это жертвы советской пропаганды. В первую очередь они не вписались в рынок. На самом деле социализма и капитализма не существует. Есть рынок регулируемый в разной степени государством.

     
  • 2.53, tutta (?), 11:19, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То был, скорее всего, RedHat5 (не путать с RHEL5). Я тоже в те годы перешел с RH4 на RH5. Было круто! Но это было по цене обычного тогда CD-диска. Совсем не 200 баков. ) А вот первый дистрибутив Linux, который я пробовал установить, был на 2-десятках дискет 1,44. И, кажется, это была Слака. Где-то 1996 год.
     

  • 1.39, Товарищ Майор (?), 10:43, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патрег бох! Мой первый дистр. Купил с книжкой на Мясницкой в лихие 90ые.
     
  • 1.54, RAMbug (?), 11:20, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже в Slackware завезли костыли и нерабочий глюкодром.

    Стараются идти в ногу со временем.

     
     
  • 2.57, danonimous (?), 11:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD

    Вот это главное!

     
     
  • 3.61, RAMbug (?), 11:35, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, убедил.
     
  • 2.60, Аноним (21), 11:35, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый звоночек был NetworkManager и pulseaudio для блютуз-гарнитур.
     
     
  • 3.78, какработать (?), 14:00, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там у вас правильно для блютуз-гарнитур? Сам я честно не знаю.
     
     
  • 4.83, Аноним (-), 14:19, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blueman в X-сах.
     
  • 3.84, Аноним (-), 14:26, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Первый звоночек был NetworkManager и pulseaudio для блютуз-гарнитур.

    Что за дичь ты пишешь? Просто Слака идёт в ногу со временем. Патрик - мэйнтейнер. Если программист решает, что его блютуз приложение в качестве жёсткой зависимости будет требовать пульсаудио, то Патрик вынужден будет скомпилировать пакет пусльсаудио.

     

  • 1.62, Аноним (62), 11:40, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно со Слаки не начинал и познакомился с миром линукса только в 2007, но появилось желание поставить, посмотреть, хотя и Tumbleweed уже как пару лет устратвает.
     
  • 1.66, Ю.Т. (?), 12:05, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сбылись мечты народные!
     
  • 1.68, ZloySergant (ok), 12:22, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и дождались. Надо переползать с current'a.
     
  • 1.70, Аноним (70), 13:10, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая ОС из всех!
     
  • 1.71, innonimus (?), 13:22, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О гоги! Наконец-то PAM!
    Наконец-то нормаль в виндузятном домене можно будет работать.
     
  • 1.88, eRIC (ok), 14:46, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю всех слаквариков!

    С данным дистром знаком с долека и давно это было. Обновление пакетов конечно желает лучшего :(

    Ну раз с исходников начал собирать, то ненужным он стал.

     
     
  • 2.91, Аноним (-), 15:07, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не знаешь про существование "slackpkg" потому-что ты

    >С данным дистром знаком с долека и давно это было
    >Обновление пакетов конечно желает лучшего :(

    Да познакомься же ты со "slackpkg"!

     

  • 1.89, jalavan (ok), 14:49, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем бобра. Из лайв-версии на диск нельзя установить систему?
     
     
  • 2.90, Также Аноним (?), 15:03, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всем бобра. Из лайв-версии на диск нельзя установить систему?

    Можно

    https://alien.slackbook.org/blog/slackware-live-edition/

    The included program “setup2hd” (all ISOs except the small XFCE variant) is a modified Slackware installer which will guide you through the familiar setup menus and install the content of the Slackware Live Edition to your hard disk. The “setup2hd” program can be run from your X session so that you can keep interacting with the Internet while Slackware installs itself.

     

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