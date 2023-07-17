Slackware Linux исполнилось 30 лет

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|2.10, Аноним (10), 08:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дистр под водочку? Если только. По остальным критериям слака хорошей считаться никак не может и должна быть выброшена, увы.
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|1.3, Аноним (3), 07:35, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мой третий дистр
Какое-то время даже на серверах его юзал
Увы, но ушел в историю, когда у Патрика закончился запал и сейчас пребывает в состоянии комы, а порой даже начинает пахнуть мертвечиной
Патрику долгих лет и здоровья, а Слаке светлая память
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|1.4, soarin (ok), 07:40, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как-то давным-давно ставил.
Покрутил и удалил.
Не хватает этакой практичности 🤨
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|1.6, Аноним (6), 07:56, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Простой и ламповый дистр. Но рано или поздно начинаешь делать свой AUR и что-то подсказывает, что деалешь ненужную работу.
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|1.7, faa (?), 08:05, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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как правильно Фолькердинг или Волкердинг? С немецким языком там вроде бы уже давно связи никакой нет.
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|2.13, Простоник (ok), 09:03, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь устоявшаяся традиция написания фамилии Фолькенринг. В таких случаях можно не ломать голову.
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|1.15, Аноним (16), 09:21, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вроде весь прикол в том что слака просто первый в мире дистр в современном понимании. Именно он заложил основу ужасной архитектуры всех дистров от которой сейчас пытаются уйти.
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|2.19, eugener (ok), 09:40, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> он заложил основу ужасной архитектуры всех дистров от которой сейчас пытаются уйти
Уйти куда? На атомарно обновляемый образ со снапами и флатпаками? Спасибо, не надо.
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|3.22, Аноним (16), 09:46, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что раз не могут сделать нормально сразу, приходится подпирать костылями то что есть.
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|1.18, pashev.ru (?), 09:39, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Двадцать лет назад я поставил Слаку. Это было после мимолётного знакомства сначала с альтлируксом, потом с мандрейком. Со Слакой мы были вместе до 2009 года. Потом Генту на пару лет, а теперь Дебиан навсегда.
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|1.23, Аноним (23), 09:57, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту
Но не свою полезность. Самый бестолковый дистр эвер.
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