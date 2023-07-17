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Slackware Linux исполнилось 30 лет

17.07.2023 06:18

30 лет назад Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) представил первый релиз дистрибутива Slackware Linux, оказавшего влияние на многие проекты и являющимся старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Наиболее известным ответвлением от Slackware являются SUSE Linux. Из продолжающих развитие модификаций Slackware можно отметить Salix, Slax, Slackel, Porteus, Zenwalk и Absolute Linux.

Первый выпуск Slackware был основан на ядре Linux 0.99pl10 и собран с использованием gcc 2.4.5. Графическое окружение было построено с использованием XFree-86 1.3 и оконного менеджера Open Look. Расцвет Slackware пришёлся на 1994-96 годы, в которые дистрибутив занимал лидирующие позиции среди других систем. Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0 (Debian Buzz с ядром 2.0 вышел на несколько недель позже, а Red Hat 4.0 отстал на несколько месяцев). В последующем такие проекты, как Debian, Red Hat и SUSE, вытеснили Slackware, но вопреки многочисленным прогнозам о скором забвении проекта, дистрибутив по-прежнему жив и обновляется.

Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который спустя 30 лет по-прежнему остаётся лидером и основным разработчиком проекта. Кроме того, несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/chang...)
  2. OpenNews: Slackware Linux - 10 лет.
  3. OpenNews: 30 лет с момента первого релиза ядра Linux 0.01
  4. OpenNews: Проекту Mozilla исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59450-slackware
Ключевые слова: slackware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 06:43, 17/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +12 +/
     
  • 1.2, ПерлухаБратуха (?), 07:30, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хороший дистр: простой, душевный. Поздравляю.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистр под водочку? Если только. По остальным критериям слака хорошей считаться никак не может и должна быть выброшена, увы.
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:22, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простой настолько что все его скопировали и попали.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:35, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой третий дистр
    Какое-то время даже на серверах его юзал
    Увы, но ушел в историю, когда у Патрика закончился запал и сейчас пребывает в состоянии комы, а порой даже начинает пахнуть мертвечиной

    Патрику долгих лет и здоровья, а Слаке светлая память

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 08:35, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 08:50, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, soarin (ok), 07:40, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то давным-давно ставил.
    Покрутил и удалил.

    Не хватает этакой практичности 🤨

     
  • 1.6, Аноним (6), 07:56, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Простой и ламповый дистр. Но рано или поздно начинаешь делать свой AUR и что-то подсказывает, что деалешь ненужную работу.
     
  • 1.7, faa (?), 08:05, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как правильно Фолькердинг или Волкердинг? С немецким языком там вроде бы уже давно связи никакой нет.
     
     
  • 2.13, Простоник (ok), 09:03, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь устоявшаяся  традиция написания фамилии Фолькенринг. В таких случаях можно не ломать голову.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:04, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 386 ставил. Приятно так работало.
    Сейчас, конечно, ставить не стану.
     
  • 1.15, Аноним (16), 09:21, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вроде весь прикол в том что слака просто первый в мире дистр в современном понимании. Именно он заложил основу ужасной архитектуры всех дистров от которой сейчас пытаются уйти.
     
     
  • 2.17, BeLord (ok), 09:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример отличной архитектуры приведете?-)
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 09:44, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микромягко и мак
     
  • 2.19, eugener (ok), 09:40, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > он заложил основу ужасной архитектуры всех дистров от которой сейчас пытаются уйти

    Уйти куда? На атомарно обновляемый образ со снапами и флатпаками? Спасибо, не надо.

     
     
  • 3.22, Аноним (16), 09:46, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что раз не могут сделать нормально сразу, приходится подпирать костылями то что есть.
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:00, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На NixOS
     

  • 1.18, pashev.ru (?), 09:39, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Двадцать лет назад я поставил Слаку. Это было после мимолётного знакомства сначала с альтлируксом, потом с мандрейком. Со Слакой мы были вместе до 2009 года. Потом Генту на пару лет, а теперь Дебиан навсегда.
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:42, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор сижу на слаке на десктопе и менять не собираюсь
     
  • 1.23, Аноним (23), 09:57, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту

    Но не свою полезность. Самый бестолковый дистр эвер.

     

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