Slackware Linux исполнилось 30 лет

30 лет назад Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) представил первый релиз дистрибутива Slackware Linux, оказавшего влияние на многие проекты и являющимся старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Наиболее известным ответвлением от Slackware являются SUSE Linux. Из продолжающих развитие модификаций Slackware можно отметить Salix, Slax, Slackel, Porteus, Zenwalk и Absolute Linux.

Первый выпуск Slackware был основан на ядре Linux 0.99pl10 и собран с использованием gcc 2.4.5. Графическое окружение было построено с использованием XFree-86 1.3 и оконного менеджера Open Look. Расцвет Slackware пришёлся на 1994-96 годы, в которые дистрибутив занимал лидирующие позиции среди других систем. Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0 (Debian Buzz с ядром 2.0 вышел на несколько недель позже, а Red Hat 4.0 отстал на несколько месяцев). В последующем такие проекты, как Debian, Red Hat и SUSE, вытеснили Slackware, но вопреки многочисленным прогнозам о скором забвении проекта, дистрибутив по-прежнему жив и обновляется.

Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который спустя 30 лет по-прежнему остаётся лидером и основным разработчиком проекта. Кроме того, несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.



