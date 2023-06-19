Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет

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|2.21, Аноним (25), 09:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там вся история что вор и вора дубинку украл причём рекурсивно. История характерно для всего айти.
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|3.22, Аноним (22), 10:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> История характерно для всего айти.
Fix: История характерно для всего.
;)
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|4.148, Аноним (148), 17:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цивилизация не развивается без обмена знаниями.
Наука так вообще построена на обмене, бесплатном, знаниями. Единственное право в отношении знания - называться автором. У Пифагора быть автором теоремы типа Пифагора, например.
Да, человечество целиком всё на том построено - на обмене опытом и улучшении, иногда, опыта.
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|5.163, Аноним (163), 17:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фильм в тему - "Everything is remix".
Ну а с другой стороны право частной собственности, в том числе цифровой одно из главных достижений цивилизации.
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|2.45, Аноним (41), 11:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Джобс украл идею графического интерфейса скаскадными меню у Xerox Alto. Гейтс украл идею у Джобса.
KDE и Gnome начали с копирования интерфейса Windows 98 один в один.
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|5.115, Аноним (115), 14:34, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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еще один свидетель швятой винды, в которой все придумали, со скриншотом из педивикии
и опять "лечит по фотографии", что первогном это 98 винда...
а на практике, походу, свидетели в живую ни того ни другого не видали... иначе бы такую дичь не несли...
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|6.139, Аноним (41), 16:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну-да ну-да, авторы ни КДЕ, ни Гнома не копировали самую коммерчески успешную операционку тех лет, а в обязательном порядке копировали именно CDE которым на дескопах в офисах пользовался никто.
BeOS тех времен тоже не копировала винду, это вам все показалось
https://ru.wikipedia.org/wiki/BeOS#/media/%D0%A4%D0%B0�
п.с. больше всего умиляют претензии к скриншотам из википедии. Я хотя бы наглядные доказательства привожу, а не то что пустые слова, основанные не на чём.
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|7.141, Аноним (141), 16:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык это.. Windows 95 скопировала гуй у NeXT, запиленный тоже Жоппсом. Если посмотришь на скрины первой версии Win95, там даже кнопки в заголовках окна будут в тех же местах, что и у NeXT.
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|8.166, Аноним (177), 17:53, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Джобс наверное сам при думал концепцию графического интерфейса пользователя, а н... текст свёрнут, показать
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|6.144, Аноним (41), 16:41, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не клон винды, твердо и четко.
1. Главное каскадное меню в нижнем левом углу
2. Главная панель в две строки.
3. Панель быстрого запуска рядом с главным меню.
4. Область запущеных окон в две строки.
5. Область увдомлений с часами в нижнем правом углу.
6. Файловый менеджер с настраиваемой панелью инструментов
7. Браузер также с настраиваемой панелью инструментов.
Что самое забавное сейчас от настраиваемой панели инструментов в программах решили отказаться. Мол не надо пользователю по своему вкусу кнопки двигать.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/GNOME_1.0_%281999�
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|3.124, Аноним (124), 15:32, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит "украл"? Джобс должен был обязательно что-то своё придумывать? Кстати, Xerox Alto на рынок не выходили особо, потому что ценник на них был просто конский.
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|4.149, Аноним (148), 17:08, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он пока ещё не понял, у кого права собственности на арабские цифры и теорему Пифагора.
:)))))))))))))))))))))
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|5.150, Аноним (148), 17:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное - это что он сделает или не сделает, когда станет в край. А не имя.
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|2.89, Аноним (87), 13:25, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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С какой целью его тыкать? Интересных наработок там 0 целых хрен десятых. Для интереса есть куча других осей.
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|1.9, Аноним (9), 08:36, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На днях приснился сон следующего содержания.
Команда FreeBSD выпустила новую версию в честь своего 30 летия с отказом от всего гнутого, с собственным софтом для всей инфраструктуры, своим сервером для гуи, собственно сам гуй, компилятором и т.д., которые полностью поддерживают unicode.
Потом я проснулся...
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|2.11, Аноним (8), 08:46, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Независимость это хорошо!
Но.. если ломать все то что сейчас глобально используется, а это в первую очередь большая обработка данных, то сразу надо делать полноценную революцию в сфере IT. Потому что сейчас данные подходы, которые стабильно уперлись в бизнес и продажу снега зимой(обновления ради обновлений) то шаг к альтернативе в надежде на то что сделает FreeBSD кажется действительно революционным.
Не получится по простой причине: манагеры не найдут работы. Будет бунт и все вернется так как было раньше.
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|2.12, Аноним (12), 08:48, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>полностью поддерживают unicode.
Вы ж вроде, BSD'ники, за KOI-8?
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|3.39, Аноним (39), 10:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>полностью поддерживают unicode.
> Вы ж вроде, BSD'ники, за KOI-8?
Но в ядерной консоли у нас все же поддерживается полноценный юникод, в отличие от.
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|2.27, ivan_erohin (?), 10:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с собственным софтом для всей инфраструктуры,
переписанным на очень безопастном языке, который не стоит тут называть.
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|3.83, www2 (??), 13:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вырвать язык из пасти, то получится безопастный язык. Логично.
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|1.17, Аноним (17), 09:18, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересная система. Если бы не приходилось перетыкивать колонки,наушники и Wine работал как в Лине. Пользовался бы только ей.
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|2.34, Аноним (34), 10:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуйте настроить пулсаудио как в лине, или купите переходник с миниджека-папы на 2 миниджека мамы. Будут одновременно подкл колонки и наушники.
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|1.20, Аноним (25), 09:55, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Назвались бы Free86BSD потом пришлось бы переименовываться в Free64BSD, потом ещё FreeARMBSD. А так хороший нейминг выбрали удобный.
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|2.40, Аноним (34), 10:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> О FreeBSD остались самый добрые воспоминания
это потому что ты её не осилил установить.
А вот я этим иногда пользуюсь. Вспомонаю с содроганием и отвращением, но ради разнообразия в зоопарке - всё ещё держу.
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|3.134, n00by (ok), 16:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> О FreeBSD остались самый добрые воспоминания
> это потому что ты её не осилил установить.
Конечно же я её установил. Специально не готовыми пакетами, а собирал из исходников. Сначала на тестовый ноутбук, потом на рабочий. На Linux я перешёл насмотревшись на активность фанатов -- что бы проверить их заявления на деле. И, кстати, я не удивлюсь, если лет через 10 эту движуху признают тоталитарной сектой.
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|2.48, User (??), 11:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот да - аналогов хэндбуку (LFS - не предлагать!) так и не родилось да и не родится уже, пожалуй. Впрочем, будем честны - проект FreeBSD поддержание качества документации тоже не осилил...
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|3.50, Аноним (25), 11:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто ты в Линуксах не разбираешься. Вообще то Генту хэндбук лучшее что придумало человечество в среде хэндбуков.
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|4.55, User (??), 11:32, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64
Гм. Да. Не, ну если "настоящему индейцу надо только одного - да и этого не много, да почти что ничего" - ну-там, установить, поставить браузер и настроить сеть, чтобы гордо написать "Я установил gentoo!!!" - то таки да, крутая штука бро - лучшее, что придумало человечество, осталось только раздел "как в тик-ток выложить" дописать - и можно консервировать для потомков.
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|5.57, Аноним (25), 11:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа ты только окончил школу и впервые жизни услышал про Генту хендбук и сразу сделал далеко идущие выводы? Да чел твои интеллектуальные способности пробивают днищ-ще.
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|6.64, User (??), 11:48, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот не поверишь - да, впервые. Как-то не было у меня в жизни необходимости связываться с этой конкретной маргинальщиной. Так что услышал - открыл, глянул пару разделов - впечатлился глубиной высот и шириной щедрот и выразил свое глубочайшее восхищение.
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|7.66, Аноним (66), 12:04, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если сравнивать с любым другим хендбуком, например, с хендбуком фряхи, перегруженному десятилетия как неактуальной информацией, по которому ничего и не сделать, чтобы работало, то это действительно так. Хендбук генты не идеален и не истина в последней инстанции, но предоставляет всю необходимую информацию в том объёме, в котором она необходима, для того, чтобы была возможность получить работоспособную и сопровождаемую систему у человека, видящего всё это впервые.
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|8.72, User (??), 12:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Ну, про то, что freebsd как проект качество документации удержать не смог - я со... большой текст свёрнут, показать
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|9.77, Аноним (66), 12:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну так установил Установил Чё ж тебе ещё надо Пользуйся А софт обычный, ника... текст свёрнут, показать
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|10.82, User (??), 12:47, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Действительно Что еще кроме установки может быть нужно пользователю от систем... текст свёрнут, показать
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|11.96, Аноним (96), 13:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А я проверял, раз несколько Даже заучил когда-то из-за производственной необход... текст свёрнут, показать
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|9.80, Аноним (66), 12:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кстати, одна из особенностей генты, которая мне очень нравится, это весьма инфор... текст свёрнут, показать
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|5.137, Аноним (41), 16:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя я не большой фанат Арч Линукс, но надо отдать должное, вики у него удобнее чем у Дебиан или Фряхи.
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|4.138, n00by (ok), 16:18, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут стоит вспомнить пословицу "лучшее враг хорошего". У Генту документация очень подробная, но для старта она может оказаться слишком объёмной. Тот же выбор systemd или SysV init -- для неподготовленного человека он сродни гаданию на кофейной гуще, а если читать мнения экспертов, можно превратиться в Буриданова осла.
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|5.142, ryoken (ok), 16:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Её просто прочитать пару раз надо ДО того как ставить :). ну и всякие штуки типа системы инициализации и таблицы разбиения дисков продумать ДО установки. Тогда в ослика не превратишься :).
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|6.158, n00by (ok), 17:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Её просто прочитать пару раз надо ДО того как ставить :).
Или один раз FreeBSD хендбук. :)
> и всякие штуки типа системы инициализации и таблицы разбиения дисков продумать
> ДО установки. Тогда в ослика не превратишься :).
Что бы продумать, нужен опыт. У меня тогда вместо него была 7-ка. ;)
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|2.36, Аноним (34), 10:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И гит у вас там нормально работает, да? И всё что использует опенссл.
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|3.70, АнонимЪ (?), 12:19, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, помню был, есть такой дядька - Федорчук. По его публикациям впервые поставил OpenBSD, и осилил первые проблемы.
И писал человек грамотно, все разжевывал для новичков. На русском языке))))
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|6.215, Аноним (215), 20:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если сработает, то устроит. Завтра на работе попробую.
Хорошо, а как КДЕ поставить? Я пробовал, гуглил, не сработало, только поэтому спрашиваю.
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|7.219, АнонимЪ (?), 20:54, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это троллинг такой?
Установить точно также:
pkg inst --yes sddm kde5
Прописать в папке пользователя в .xinitrc startkde
В rc.conf прописать sddm_enable="YES"
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|1.32, papa11 (?), 10:33, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Стеб он и в Африке стеб. FreeBSD это философия свободного ПО. Кто ее прочувствует, проникнется ее духом, будет выше того что здесь некоторые пытаются изобразить. С днем рождения FreeBSD, успехов.
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|2.38, Аноним (66), 10:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь пермиссив это основа проприетари. Какое ещё свободное ПО, что за обман? Нет, этот термин занят сторонниками гарантий свобод и принудительно открытых исходников.
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|3.42, Аноним (41), 10:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Свободная лицензия это в том числе свобода использовать его по своему усмотрению. А вот обязанность отдавать все изменения с коде, это не свобода это принуждение.
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|4.52, Аноним (25), 11:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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FreeBSD принуждает тебя отдавать твой софт кому угодно и чтобы он на нём заработал. Это ещё большее принуждение.
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|5.56, анонист (?), 11:36, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как принуждает, с пистолетом стоит и им угрожает? Я то думал, что каждый сам решает под как какой лицензией публиковать свой говнокод.
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|6.60, Аноним (25), 11:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да если у тебя такая лицензия то с пистолетом. Поэтому как ты уже давно заметил под BSD никто ничего не пишет, вот фраха и загнулась полностью т.е. до конца.
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|6.63, Аноним (66), 11:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, на сегодня, это корпы испугавшиеся популярности идей коммунизма и их успеха стали пытаться возглавить сообщество таким образом. Так что некоторая доля принуждения тут есть, ты не можешь добавить код в чужой проект под своей лицензией.
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|5.76, Аноним (41), 12:33, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Приходит FreeBSD и как начинает принуждать анонимов. Они ни в какую, а FreeBSD всё равно принуждает.
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|6.100, Аноним (96), 13:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Приходят вообще все(в т.ч. и анонимы) и принуждают бзду. А она и рада этому, и не думает противиться.
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|5.128, Аноним (128), 15:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> FreeBSD принуждает тебя отдавать твой софт кому угодно и чтобы он на нём заработал
То ли дело гнутое.
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|5.160, Ананий (?), 17:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, где ты такое прочитал?
Единственное что требует BSD - указывать аффтора в исходниках, коли ты их правишь.
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|4.97, Аноним (92), 13:39, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так к свободе надо принуждать. А то несознательные корпорасы добровольно не понимают.
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|3.53, Анонин (?), 11:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какое ещё свободное ПО, что за обман?
Именно что свободное. У тебя есть свобода делать с ним все что хочешь.
Вот взял у эпла llvm и запилил компайлер для своего проца. А эплу ничего не вернул. Свобода.
> Нет, этот термин занят сторонниками гарантий свобод и принудительно открытых исходников.
> гарантий свобод и принудительно открытых исходников
> свобод и принудительно
Мда, gplнутые не видят никакого противоречия в этом утверждении, что в очередной раз доказывает, что gpl приводит к необратимым поражениям головного мозга. Свобода это рабство и все такое.
Добавил маленькую либку в сорцы и теперь отдавай всё.
Поэтому этот рак обходят стороной любые новые проекты.
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|4.58, Аноним (66), 11:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Именно так, гпл в своей идеализированной форме это не свобода обмана и ограничения пользователей. Свобода кода и право пользователей продукта использовать этот код приобретённого продукта по своему усмотрению. Недовольны такой свободой только люди с пониженной социальной ответственностью.
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|6.81, Аноним (66), 12:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>свобода обмана и ограничения пользователей.
> Причем тут это?
Ну так тивоизация, кроме того, серверные продукты могут быть сколько угодно гпл, но _пользователям_ код показывать не обязаны.
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|5.140, n00by (ok), 16:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Именно так, гпл в своей идеализированной форме это не свобода обмана и
> ограничения пользователей.
А на деле я установил дистрибутив Линукс, доделал за его "разработчиками" висюки (в частности, невозможно было установить на NVMe), они вставили мой код в коммерческую версию, "потому что ЖиПиЭль" (ц) и назвали меня лохом. Сами они при этом программировать не умели.
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|6.145, Аноним (66), 16:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну норм, а что они должны были сделать? Тебе дали код, ты доделал, остальные получат твой доработанный код и тоже доделают его при необходимости. В этом вся суть, нет искусственной зависимости от вендора, где для применения исправлений и поддержания работоспособности тебе придётся патчить бинарный код в лучшем случае.
Если ты переживаешь из-за того, что ты сделал за бесплатно чужую работу, то GPL никогда и не было про платность/бесплатность. Ты можешь продать минимум 1 копию продукта, а как ею будут распоряжаться дальше уже не твоё дело. Тут, конечно, не стоит забывать, что помимо лицензий, существуют ещё и торговые марки и патенты на математику и алгоритмы (в некоторых странах).
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|7.152, n00by (ok), 17:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну норм, а что они должны были сделать? Тебе дали код,
Вы мешаете разных людей в кучу. "Они", авторы кода, дали код "разработчикам дистрибутива", которые сами ничего не умеют, потому мне пришлось доделывать. Зачем эти лишние персонажи в данной схеме?
> ты
> доделал, остальные получат твой доработанный код и тоже доделают его при
> необходимости.
"Остальные" мой код ***купят***, а не просто так получат.
> В этом вся суть, нет искусственной зависимости от вендора, где
> для применения исправлений и поддержания работоспособности тебе придётся патчить бинарный
> код в лучшем случае.
Ты слишком много пишешь "тебе". Я правильно понимаю, что сам ты ничего не написал и не опубликовал под GPL?
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|8.165, Аноним (66), 17:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кто-то должен поддерживать аппаратную инфраструктуру, внедрять, сопровождать, за... большой текст свёрнут, показать
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|5.79, Аноним (41), 12:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто-то или что-то написали проект и отдали прод BSD лицензией. Кто-нибудь другой взял этот проект, изменил под свои нужны, сделал конечное устройство и продает его по всему миру. Экономике хорошо, пользователям конечного продукта хорошо, все счастливы.
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|6.120, Аноним (25), 15:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Продавец не вложил деньги в экономику для разработки самостоятельного продукта экономика схлопнулась, а доходы компании выросли.
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|7.189, Аноним (177), 18:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно же он ничего не вложил. Его магазин появился чудесным образом и товар на прилавках его магазина тоже сам там появился и продавцы приходят туда ради общения с клиентами.
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|6.121, Аноним (25), 15:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё смотри можно ещё у крестьян отнять хлеб они умрут от голода, а хлеб продать за золото, а за золото построить заводов. Смотри как здорово (нет)
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|7.202, Аноним (163), 19:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крестьяне эти проприетервсты, их просто попросили поделиться исходниками зерном и бинарными сборками хлебом.
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|2.51, Аноним (25), 11:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это дух институтского пофигизма, потому что пофиг кому принадлежит софт сейчас и пофиг что будет когда ты уйдешь из инста и займешься нормальной работой.
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|3.203, Аноним (163), 19:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это дух институтского пофигизма,
Можно сходить в баню чтобы духа не было.
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|3.90, Аноним (87), 13:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лицензия нормальная, просто не шмогли. И это вот "а что случилось" для твиттерных сойбоев оставь, ага.
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|1.75, YM2608 (?), 12:33, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помню, в начале 90х книжек по FreeBSD было больше, чем про Линукс, а потом всё резко перевернулось...
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|2.85, www2 (??), 13:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А теперь по кубернетису книжек больше, чем по линуксу. В фрибсд нет кубернетиса, вот молодому поколению и не понять, для чего можно использовать. "Без трансвеститов не модно", как говорила героиня одной из серий мультфильмов про Масяню.
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|3.88, YM2608 (?), 13:24, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня до сих пор хранится коробчка с дисками FreeBSD 4.11 - у неё без танцев "из коробки" Иксы устанавливаются, наверное поэтому
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|4.112, Аноним (115), 14:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 4.11
да... эта была лучшая...
работала без претензий как офисный шлюз в эти ваши интернеты толи из 486 или первопня... уже и не помню... помню АТшный системник был...
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|5.143, YM2608 (?), 16:41, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD 4.11 купил где-то в 2006 году в магазине MusicStar, так жаль что забанили эту сеть магазинов, собственно говоря благодаря этому магазину я и познакомился с FreeBSD
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|3.94, User (??), 13:36, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не сказал бы - настоящий разрыв пошел после массового внедрения systemd в мейнстрим дистрибутивах, потом контейнерная виртуализация докерного изводу (jail vs openvz плюс-минус одна фигня была) - год так 14-15ый, т.е. где-то в районе 8ой фряхи стало понятно, что "ой, всё!" - автобус дальше не идёт.
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|5.108, User (??), 14:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну из 2023-го то да, конечно - а в 8ом я на полном серьёзе думал, "А не поучиться ли мне на солярку?!" (но по счастью выбрал WS 2008) - да и чпукс еще признаки жизни подавал. Что будущее именно за linux широкая общественность поняла после IBM'овского ярда то ли в 13 то ли в 14ом году, а до того еще "возможны варианты".
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|4.127, анонимомус (?), 15:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На десктопах и того раньше, фря так и не познала десктоп, все фанаты фри всегда сидели на винде, ладно, говорят, 2.5 владельца совместимого железа ей пользовались.
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|5.132, Аноним (39), 16:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На десктопах и того раньше, фря так и не познала десктоп, все фанаты фри всегда сидели на винде,
Опять унылые^Wнабросы^W занимательные проекции от опеннетных знатоков ...
> ладно, говорят, 2.5 владельца совместимого железа ей пользовались.
И наклепали не одну сотню докер^W PBI образов, ага.
"Мы все так говорим, а значит это правда!"(c)
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|5.164, User (??), 17:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, у меня она на ноуте года до 13го что ли стояла - из значимого на тот момент разве что гибернация не работала, но она и в linux'е все еще нормально не пашет. Железка конечно была спесфиская - fujitsu-siemens, но в общем норм было - не сильно от тогдашних linux'ов отличалось.
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|1.95, Бил Гейтц (?), 13:36, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> планировалось развивать быструю, стабильную и надёжную ОС
Жаль, что эта цель до сих пор не достиГНУта
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|1.114, Аноним (111), 14:32, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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была у меня книга "Операционная система UNIX" Робачевского, там как раз в примерах была FreeBSD & Slackware, записал две болванки, первой попыткой была фря, ну и давай оно мне там при установки что-то компилить интенсивно, иксы наверно, мой старенький ноутбук не выдержал такого финта и выключился, так я стал пользователем линукс, хвала Нептуну!
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|3.195, Аноним (111), 18:34, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем мне врать, говорю как есть, что может на тупо распаковке пакетов разогревать проц до критической температуры? слака поставилась за условные 5 минут, а всем известо сколько в слаке добра навалено. Врёшь ещё, фанатики сраные, задел ваши девичьи чувства да? И кстати, порты, в этих ваших бсд, реализованы как говно, есть с чем сравнивать
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|4.206, Аноним (206), 19:22, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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БСД при установке ничего не компилит.
С чем сравнивать? Просто любопытно.
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|5.210, Аноним (111), 19:47, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С чем сравнивать?
crux, void.
да блин, что с вашими картинками не так, опеннет!
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|6.213, Аноним (206), 20:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Crux: The basic package system does not have any kind of dependency checking, thus it will not warn you if you try to build a package that requires libraries or headers from other packages.
Дальше даже не читал...
И что же такого революционного в XBPS?
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|7.216, Аноним (111), 20:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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за революционностью тебе к nixos/guix, xbps-src - баш скрипты, довольно лаконичные, а не хренова туча портянок на make, проще-практичней.
крукс в зависимости умеет(ну в те, что прописал ментейнер, или фря автоматически вычисляет какие зависимости нужны пакету для сборки? что за магия?), откуда цитата?
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|1.118, Аноним (206), 15:08, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странно читать негативно-ехидные комментарии к этой новости — такое чувство, что некоторых авторов прям смертельно обидела «корпорация зла» The FreeBSD Foundation. Интересно чем? 30 лет заставляла устанавливать FreeBSD на все компьютеры, запрещала использовать другие юниксы, вела нечестную конкурентную борьбу? Или может деньги вымогала за каждый чих? Или авторы попытались установить/настроить FreeBSD но у них не получилось, не осилили? Так это проблема в ДНК а не в БСД.
И да, правильно тут заметили, поколению, которое только и умеет что каждые пять строчек кода оборачивать в отдельный контейнер, не понять, что существуют приложения, которые разворачиваются без виртуализации.
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|2.122, Аноним (122), 15:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такое ощущение что тебе Фряха денег заносить чтобы ты её рекламировал. Твоя фряха утонула в шелл портянках без виртуализации. Собственно так ей и надо.
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|3.161, Аноним (206), 17:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где можно получить гонорар? =)))
А давно скрипты на шелл (перл/питон/луа/чтотамеще) для автоматизации процессов это плохо? И, повторюсь, виртуализация нужна не всегда и не всем.
Хотя я в целом о другом. Смысл хейтить систему, которая не подошла для твоих конкретных задач? Используй те что подходят, в конце-концов, лучшая ОС — та, которую знаешь лучше всего.
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|2.169, Аноним (173), 17:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Странно читать негативно-ехидные комментарии к этой новости
А тебе не странно то, что "негативно-ехидные комментарии" пишут русские.
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|3.184, Аноним (39), 18:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как там, WiFi в FreeBSD уже дотягивает до скоростей Linux?
До сферически-рекламных в бункере^W вакууме или реально-многоквартирных-плотнозастроечных?
И как здесь, полноценный юникод и прокрутку в ядерную консоль в Linux уже завезли или опять "в WSL не нужно, вотъ!"?
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|4.196, Аноним (171), 18:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, у меня был интернет 500 мегабит дома. По WiFi 5G передавал в локалке около 800 мегабит. Speedtest по WiFi выдавал 500 мегабит с небольшими отклонениями, не больше 10 мегабит в меньшую сторону.
Теперь у меня 100 мегабит. WiFi всё так же 800 мегабит в локалке. В FreeBSD я получал скорость не больше 10-20 мегабит.
И большие скорости WiFi не только для интернета используются, но и для локальных ресурсов.
> И как здесь, полноценный юникод и прокрутку в ядерную консоль в Linux уже завезли
Лично я этим не пользуюсь. А вот WiFi вполне.
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|3.211, AHOHNM (?), 19:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких Linux?
Вон OpenWrt (он же linux, да?) на некоторых аппаратах не вытягивает мегабиты, хоть тресни.
Показывает, что радиомодуль работает на 100+ мегабитах, а в тестах всего 12 максимум, и то если подкрутить ЕМНИП beacon interval. А на стандартном все 5 мегабит.
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|1.119, Аноним (119), 15:16, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошо описал работу с Фряхой Федорчук. Ещё так эдак в 2006.
Да Фряха, ты подросла, но всё равно хороша. Такой и оставайся.
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|2.123, Аноним (122), 15:23, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да фря единица стабильности одинаковая что сейчас что 17 лет назад.
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|4.192, Аноним (177), 18:13, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему некоторые персонажи выбирают такие экзотические домены? Вот как я должен был узнать о его существовании?
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|5.200, Аноним (205), 19:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот как я должен был узнать о его существовании?
а главное, зачем?
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|1.129, Штыбель (?), 15:55, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Долгих лет!
На FreeBSD конфигурировал и шлюзы, и хранилища, и корпоративную систему виртуализации на основе CBSD.
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|4.194, Аноним (206), 18:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В macOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD.
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|2.199, Аноним (205), 19:06, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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существо, задающее такой вопрос, не видело в своей жизни других насов, кроме самодельных, на три диска.
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|1.175, Аноним (175), 17:59, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Долгих лет проекту. По случаю напоминаю, что желающие с чувством юмора могут получить RR типов CNAME, A и AAA в домене freebsd.rip отписавшись здесь в комментариях.
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