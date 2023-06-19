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Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет

19.06.2023 07:44

Проект FreeBSD празднует тридцатилетие. Днём рождения проекта считается 19 июня 1993 года. В этот день на базе неофициального набора патчей к 386BSD был создан форк 4.3BSD, в рамках которого планировалось развивать быструю, стабильную и надёжную ОС для систем с процессорами i386. При выборе имени проекта, в качестве вариантов рассматривались FreeBSD, BSDFree86 и Free86BSD. В итоге предпочтение было отдано варианту FreeBSD, который предложил Дэвид Гринман (David Greenman). В ноябре 1993 года на основе 4.3BSD-Lite 'Net/2' и 386BSD 0.1 был выпущен первый релиз FreeBSD 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsdfoundation....)
  2. OpenNews: Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD
  3. OpenNews: В день двадцатилетия проекта доступен релиз OpenBSD 5.8
  4. OpenNews: Портам FreeBSD исполнилось 20 лет
  5. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 20 лет
  6. OpenNews: Проекту NetBSD исполнилось 20 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59313-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (205) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Доктор Дью (?), 07:46, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    С днём рождения =)
     
     
  • 2.7, pashev.ru (?), 08:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    С новым годом.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:08, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятного аппетита.
     
     
  • 4.29, iZubkov (ok), 10:14, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Счастья здоровья! Горько!
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 10:51, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё там будем
     
     
  • 6.177, Аноним (177), 18:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не чокаясь
     
  • 2.197, Аноним (-), 19:03, 19/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (41), 08:17, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    История FreeBSD
    https://www.youtube.com/watch?v=CMfveo_I0YI
     
     
  • 2.21, Аноним (25), 09:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вся история что вор и вора дубинку украл причём рекурсивно. История характерно для всего айти.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > История характерно для всего айти.

    Fix: История характерно для всего.

    ;)

     
     
  • 4.23, Аноним (25), 10:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    История стара как FreeBSD.
     
  • 3.43, Аноним (41), 10:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся Кремневая долина построена на этом.
     
     
  • 4.148, Аноним (148), 17:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цивилизация не развивается без обмена знаниями.

    Наука так вообще построена на обмене, бесплатном, знаниями. Единственное право в отношении знания - называться автором. У Пифагора быть автором теоремы типа Пифагора, например.

    Да, человечество целиком всё на том построено - на обмене опытом и улучшении, иногда, опыта.

     
     
  • 5.163, Аноним (163), 17:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фильм в тему - "Everything is remix".
    Ну а с другой стороны право частной собственности, в том числе цифровой одно из главных достижений цивилизации.
     
  • 2.45, Аноним (41), 11:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джобс украл идею графического интерфейса скаскадными меню у Xerox Alto. Гейтс украл идею у Джобса.
    KDE и Gnome начали с копирования интерфейса Windows 98 один в один.
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 13:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ! Вы гном 1.0 вообще видели? Там скорее CDE, чем 98.
     
     
  • 4.102, Аноним (41), 13:46, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От товарища слышу
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/GNOME_1.0_%281999
    https://www.itweek.ru/images/pcweek/archive/8002_963816282_3.rtf.files/image00
    https://ru.wikipedia.org/wiki/CDE#/media/%D0%A4%D0%B0%;D0%B9%D0%BB:CDE_Application_Builder.png
    На CDE похоже только тем что нижняя панель в две строчки, но то же самое можно было и в Windows добиться.

     
     
  • 5.115, Аноним (115), 14:34, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще один свидетель швятой винды, в которой все придумали, со скриншотом из педивикии

    и опять "лечит по фотографии", что первогном это 98 винда...

    а на практике, походу, свидетели в живую ни того ни другого не видали... иначе бы такую дичь не несли...

     
     
  • 6.139, Аноним (41), 16:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-да ну-да, авторы ни КДЕ, ни Гнома не копировали самую коммерчески успешную операционку тех лет, а в обязательном порядке копировали именно CDE которым на дескопах в офисах пользовался никто.
    BeOS тех времен тоже не копировала винду, это вам все показалось
    https://ru.wikipedia.org/wiki/BeOS#/media/%D0%A4%D0%B0
    п.с. больше всего умиляют претензии к скриншотам из википедии. Я хотя бы наглядные доказательства привожу, а не то что пустые слова, основанные не на чём.
     
     
  • 7.141, Аноним (141), 16:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык это.. Windows 95 скопировала гуй у NeXT, запиленный тоже Жоппсом. Если посмотришь на скрины первой версии Win95, там даже кнопки в заголовках окна будут в тех же местах, что и у NeXT.
     
     
  • 8.153, dannyD (?), 17:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так понимаю Atari ST c TOS тут вообще ни кто не видел AmigaOS туда же, и всё та... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.156, Аноним (115), 17:24, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ны просто не знаешь что все на свете придумал бил-гейтс ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.157, dannyD (?), 17:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ясно, две ветки свидетелей - свидетели жобса, свидетели гейса остальное - ересь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.176, Аноним (177), 18:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница междку мак-о-эс и вин-д-о-эс у одной меню снизу, у другой сверху, у одно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.208, dannyD (?), 19:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    аминь ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.222, YetAnotherOnanym (ok), 21:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первым был Джейкоб Голдман ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.168, Аноним (177), 17:55, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не надо, я даже зарегистрирован на форуме http www aros org ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.166, Аноним (177), 17:53, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джобс наверное сам при думал концепцию графического интерфейса пользователя, а н... текст свёрнут, показать
     
  • 7.154, Аноним (115), 17:22, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > больше всего умиляют претензии к скриншотам из википедии

    больше всего умиляют фанбои мелкомягких которые по скриншотам пытаются объяснить кто что у кого стянул...

    > а в обязательном порядке копировали именно CDE

    интересно, а почему бы им не копиовать CDE или OpenWindows?

    http://toastytech.com/guis/ow3default.png
    http://toastytech.com/guis/ow3netscape.png
    http://toastytech.com/guis/solowdesk.png
    https://home.cc.umanitoba.ca/~psgendb/cde/desktop.gif
    http://www.xwinman.org/screenshots/dtwm-lally.gif
    http://www.xwinman.org/screenshots/cde-donner.jpg

    только потому что это не вписывается в уютный маня-мирок очередного виндузятника?

     
     
  • 8.178, Аноним (177), 18:04, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не умею отвечать на риторические-философские вопрос Я просто перечислил по п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.186, Аноним (115), 18:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т е гном получается писали виндузятники это просто феерично ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.103, Аноним (41), 13:46, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/CDE_Application_Builder.pn
     
  • 4.104, Аноним (41), 13:48, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо совсем быть слепым чтобы в GNOME 1 разглядеть CDE.
     
     
  • 5.116, Аноним (115), 14:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо быть совсем уж ванатичным фанбоем винды чтоб первогном  с 98 попутать...

    https://linuxgazette.net/165/misc/laycock/gnome.png

     
     
  • 6.144, Аноним (41), 16:41, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не клон винды, твердо и четко.
    1. Главное каскадное меню в нижнем левом углу
    2. Главная панель в две строки.
    3. Панель быстрого запуска рядом с главным меню.
    4. Область запущеных окон в две строки.
    5. Область увдомлений с часами в нижнем правом углу.
    6. Файловый менеджер с настраиваемой панелью инструментов
    7. Браузер также с настраиваемой панелью инструментов.
    Что самое забавное сейчас от настраиваемой панели инструментов в программах решили отказаться. Мол не надо пользователю по своему вкусу кнопки двигать.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/GNOME_1.0_%281999
     
     
  • 7.155, Аноним (115), 17:23, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я все это нашел здесь

    http://toastytech.com/guis/ow3default.png
    http://toastytech.com/guis/ow3netscape.png
    http://toastytech.com/guis/solowdesk.png
    https://home.cc.umanitoba.ca/~psgendb/cde/desktop.gif
    http://www.xwinman.org/screenshots/dtwm-lally.gif
    http://www.xwinman.org/screenshots/cde-donner.jpg


    ой... как не удобно получилось, правда?

     
     
  • 8.179, Аноним (177), 18:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам свои скрины смотрел Они не имеют ничерта общего с предметом обсуждения ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.191, Аноним (115), 18:12, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там есть все что ты перечислил хотя, конечно, это не вписывается в твой маня-ми... текст свёрнут, показать
     
  • 3.124, Аноним (124), 15:32, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "украл"? Джобс должен был обязательно что-то своё придумывать? Кстати, Xerox Alto на рынок не выходили особо, потому что ценник на них был просто конский.
     
  • 3.146, Аноним (146), 17:01, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Украл идею»
    Ты в каком классе учишься, извини?
     
     
  • 4.149, Аноним (148), 17:08, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он пока ещё не понял, у кого права собственности на арабские цифры и теорему Пифагора.

    :)))))))))))))))))))))

     

     ....большая нить свёрнута, показать (33)

  • 1.5, Иваня (?), 08:21, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляю! Всего на год меня старше.
     
     
  • 2.59, YetAnotherOnanym (ok), 11:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Камсамолэц...
     
  • 2.84, Аноним (84), 13:02, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя остался год, на то чтобы перестать быть "Иваня"
     
     
  • 3.130, Аноним (130), 15:57, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И стать Ivan
     
     
  • 4.131, Аноним (41), 16:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы не Айван.
     
     
  • 5.150, Аноним (148), 17:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - это что он сделает или не сделает, когда станет в край. А не имя.
     
     
  • 6.198, Аноним (163), 19:06, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В край? А почему не в область?
     
  • 3.218, Аноним (218), 20:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не Иваня, а "Иван я", в отличии от Ивана тебя.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:24, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Неплохая вещь для потыкать в putty.exe.
     
     
  • 2.89, Аноним (87), 13:25, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    С какой целью его тыкать? Интересных наработок там 0 целых хрен десятых. Для интереса есть куча других осей.
     
     
  • 3.151, Аноним (148), 17:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И эта ещё в той же куче.

    Очевидно ж.

     

  • 1.8, Аноним (8), 08:29, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Загадываем желание про всем известный патч... Задувайте свечи!
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:36, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На днях приснился сон следующего содержания.

    Команда FreeBSD выпустила новую версию в честь своего 30 летия с отказом от всего гнутого, с собственным софтом для всей инфраструктуры, своим сервером для гуи, собственно сам гуй, компилятором и т.д., которые полностью поддерживают unicode.

    Потом я проснулся...

     
     
  • 2.11, Аноним (8), 08:46, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Независимость это хорошо!
    Но.. если ломать все то что сейчас глобально используется, а это в первую очередь большая обработка данных, то сразу надо делать полноценную революцию в сфере IT. Потому что сейчас данные подходы, которые стабильно уперлись в бизнес и продажу снега зимой(обновления ради обновлений) то шаг к альтернативе в надежде на то что сделает FreeBSD кажется действительно революционным.
    Не получится по простой причине: манагеры не найдут работы. Будет бунт и все вернется так как было раньше.
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:48, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >полностью поддерживают unicode.

    Вы ж вроде, BSD'ники, за KOI-8?

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 10:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>полностью поддерживают unicode.
    > Вы ж вроде, BSD'ники, за KOI-8?

    Но в ядерной консоли у нас все же поддерживается полноценный юникод, в отличие от.

     
     
  • 4.214, randomize (?), 20:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличие от чего? Windows?
     
  • 2.15, Первая буква (?), 09:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ...И назвала МакОС
     
  • 2.27, ivan_erohin (?), 10:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с собственным софтом для всей инфраструктуры,

    переписанным на очень безопастном языке, который не стоит тут называть.

     
     
  • 3.65, Аноним (9), 11:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть на чём. Главное иметь своё.
     
  • 3.83, www2 (??), 13:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вырвать язык из пасти, то получится безопастный язык. Логично.
     
  • 2.107, Ананий (?), 14:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто оплатит сей банкет не приснилось случайно?
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:42, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая ОСь, лучшая лицензия!
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 13:33, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лизензия
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:18, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересная система. Если бы не приходилось перетыкивать колонки,наушники и Wine работал как в Лине. Пользовался бы только ей.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуйте настроить пулсаудио как в лине, или купите переходник с миниджека-папы на 2 миниджека мамы. Будут одновременно подкл колонки и наушники.
     

  • 1.20, Аноним (25), 09:55, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Назвались бы Free86BSD потом пришлось бы переименовываться в Free64BSD, потом ещё FreeARMBSD. А так хороший нейминг выбрали удобный.
     
     
  • 2.93, Аноним (92), 13:36, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Free64BSD

    Что сильно намекает на тесную связь ;)

     
     
  • 3.109, Аноним (109), 14:24, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тесная связь - это, наверное, Free69BSD?
     
     
  • 4.111, Аноним (111), 14:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опередил)
     
  • 3.110, Аноним (111), 14:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо было Free69BSD, "тесная связь"
     

  • 1.26, n00by (ok), 10:08, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Благодаря "Руководству FreeBSD" https://docs.freebsd.org/ru/books/handbook/
    я в итоге осилил установить Linux.
    О FreeBSD остались самый добрые воспоминания, а о том форке форка с трендовым сетом иконок - не очень. Даже очень не очень.
     
     
  • 2.40, Аноним (34), 10:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > О FreeBSD остались самый добрые воспоминания

    это потому что ты её не осилил установить.
    А вот я этим иногда пользуюсь. Вспомонаю с содроганием и отвращением, но ради разнообразия в зоопарке - всё ещё держу.

     
     
  • 3.134, n00by (ok), 16:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> О FreeBSD остались самый добрые воспоминания
    > это потому что ты её не осилил установить.

    Конечно же я её установил. Специально не готовыми пакетами, а собирал из исходников. Сначала на тестовый ноутбук, потом на рабочий. На Linux я перешёл насмотревшись на активность фанатов -- что бы проверить их заявления на деле. И, кстати, я не удивлюсь, если лет через 10 эту движуху признают тоталитарной сектой.

     
  • 2.48, User (??), 11:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот да - аналогов хэндбуку (LFS - не предлагать!) так и не родилось да и не родится уже, пожалуй. Впрочем, будем честны - проект FreeBSD поддержание качества документации тоже не осилил...
     
     
  • 3.50, Аноним (25), 11:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто ты в Линуксах не разбираешься. Вообще то Генту хэндбук лучшее что придумало человечество в среде хэндбуков.
     
     
  • 4.55, User (??), 11:32, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64
    Гм. Да. Не, ну если "настоящему индейцу надо только одного - да и этого не много, да почти что ничего" - ну-там, установить, поставить браузер и настроить сеть, чтобы гордо написать "Я установил gentoo!!!" - то таки да, крутая штука бро - лучшее, что придумало человечество, осталось только раздел "как в тик-ток выложить" дописать - и можно консервировать для потомков.
     
     
  • 5.57, Аноним (25), 11:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа ты только окончил школу и впервые жизни услышал про Генту хендбук и сразу сделал далеко идущие выводы? Да чел твои интеллектуальные способности пробивают днищ-ще.
     
     
  • 6.64, User (??), 11:48, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот не поверишь - да, впервые. Как-то не было у меня в жизни необходимости связываться с этой конкретной маргинальщиной. Так что услышал - открыл, глянул пару разделов - впечатлился глубиной высот и шириной щедрот и выразил свое глубочайшее восхищение.
     
     
  • 7.66, Аноним (66), 12:04, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если сравнивать с любым другим хендбуком, например, с хендбуком фряхи, перегруженному десятилетия как неактуальной информацией, по которому ничего и не сделать, чтобы работало, то это действительно так. Хендбук генты не идеален и не истина в последней инстанции, но предоставляет всю необходимую информацию в том объёме, в котором она необходима, для того, чтобы была возможность получить работоспособную и сопровождаемую систему у человека, видящего всё это впервые.
     
     
  • 8.71, Аноним (41), 12:20, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В инструкции Фряхи есть раздел о том как поставить эксы и гном накатить ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.72, User (??), 12:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, про то, что freebsd как проект качество документации удержать не смог - я со... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, Аноним (66), 12:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так установил Установил Чё ж тебе ещё надо Пользуйся А софт обычный, ника... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.82, User (??), 12:47, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно Что еще кроме установки может быть нужно пользователю от систем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.96, Аноним (96), 13:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я проверял, раз несколько Даже заучил когда-то из-за производственной необход... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.106, User (??), 13:51, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, но производственная необходимость и Gentoo в одном предложении у м... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.125, Аноним (66), 15:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это могут быть параметры ядра или конфигурация системы без sytsemd, с более уни... текст свёрнут, показать
     
  • 9.80, Аноним (66), 12:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, одна из особенностей генты, которая мне очень нравится, это весьма инфор... текст свёрнут, показать
     
  • 7.67, Аноним (25), 12:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто жалкий маргинал.
     
  • 4.117, Аноним (111), 14:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Генту хэндбук лучшее что придумало человечество в среде хэндбуков

    ужас какой, глянь сюды: https://crux.nu/Main/Handbook3-7 - так выглядит лучшая документация к дистрибутиву, для всего остального есть archwiki

     
     
  • 5.137, Аноним (41), 16:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя я не большой фанат Арч Линукс, но надо отдать должное, вики у него удобнее чем у Дебиан или Фряхи.
     
  • 4.138, n00by (ok), 16:18, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут стоит вспомнить пословицу "лучшее враг хорошего". У Генту документация очень подробная, но для старта она может оказаться слишком объёмной. Тот же выбор systemd или SysV init -- для неподготовленного человека он сродни гаданию на кофейной гуще, а если читать мнения экспертов, можно превратиться в Буриданова осла.
     
     
  • 5.142, ryoken (ok), 16:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её просто прочитать пару раз надо ДО того как ставить :). ну и всякие штуки типа системы инициализации и таблицы разбиения дисков продумать ДО установки. Тогда в ослика не превратишься :).
     
     
  • 6.158, n00by (ok), 17:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Её просто прочитать пару раз надо ДО того как ставить :).

    Или один раз FreeBSD хендбук. :)

    > и всякие штуки типа системы инициализации и таблицы разбиения дисков продумать
    > ДО установки. Тогда в ослика не превратишься :).

    Что бы продумать, нужен опыт. У меня тогда вместо него была 7-ка. ;)

     

     ....большая нить свёрнута, показать (22)

  • 1.28, Аноним (28), 10:14, 19/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 10:33, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая ОС, но NetBSD мне нравится больше.
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 10:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И гит у вас там нормально работает, да? И всё что использует опенссл.
     
     
  • 3.46, Аноним (31), 11:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все нормально работает.
     
     
  • 4.98, Аноним (96), 13:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший сраказм. Вот буквально вчера нетбзду 9.3 гонял.
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:06, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенбсдя самая прикольная
     
     
  • 3.68, Аноним (25), 12:12, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДрагонфлайБСД самая стрекозочная.
     
     
  • 4.69, Штыбель (?), 12:18, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стрекозатая
     
  • 3.70, АнонимЪ (?), 12:19, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, помню был, есть  такой дядька - Федорчук. По его публикациям впервые поставил OpenBSD, и осилил первые проблемы.
    И писал человек грамотно, все разжевывал для новичков. На русском языке))))
     
  • 2.91, Аноним (218), 13:31, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты её хоть раз ставил? Или просто любишь потрепаться?
     
     
  • 3.167, Аноним (167), 17:54, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я её на десктопе юзаю
     
     
  • 4.201, Аноним (163), 19:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как поставить иксы на фряхе?
     
     
  • 5.207, АнонимЪ (?), 19:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так устроит:
    pkg inst --yes xorg
     
     
  • 6.215, Аноним (215), 20:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если сработает, то устроит. Завтра на работе попробую.
    Хорошо, а как КДЕ поставить? Я пробовал, гуглил, не сработало, только поэтому спрашиваю.
     
     
  • 7.219, АнонимЪ (?), 20:54, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это троллинг такой?
    Установить точно также:
    pkg inst --yes sddm kde5

    Прописать в папке пользователя в  .xinitrc startkde

    В rc.conf прописать sddm_enable="YES"

     

  • 1.32, papa11 (?), 10:33, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Стеб он и в Африке стеб. FreeBSD это философия свободного ПО. Кто ее прочувствует, проникнется ее духом, будет выше того что здесь некоторые пытаются изобразить. С днем рождения FreeBSD, успехов.
     
     
  • 2.37, Аноним (34), 10:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Стеб он и в Африке стеб. FreeBSD
     
     
  • 3.136, Аноним (41), 16:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стеб он и в Африке Ubuntu
     
  • 2.38, Аноним (66), 10:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь пермиссив это основа проприетари. Какое ещё свободное ПО, что за обман? Нет, этот термин занят сторонниками гарантий свобод и принудительно открытых исходников.
     
     
  • 3.42, Аноним (41), 10:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свободная лицензия это в том числе свобода использовать его по своему усмотрению. А вот обязанность отдавать все изменения с коде, это не свобода это принуждение.
     
     
  • 4.52, Аноним (25), 11:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    FreeBSD принуждает тебя отдавать твой софт кому угодно и чтобы он на нём заработал. Это ещё большее принуждение.
     
     
  • 5.56, анонист (?), 11:36, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как принуждает, с пистолетом стоит и им угрожает? Я то думал, что каждый сам решает под как какой лицензией публиковать свой говнокод.
     
     
  • 6.60, Аноним (25), 11:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да если у тебя такая лицензия то с пистолетом. Поэтому как ты уже давно заметил под BSD никто ничего не пишет, вот фраха и загнулась полностью т.е. до конца.
     
  • 6.63, Аноним (66), 11:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, на сегодня, это корпы испугавшиеся популярности идей коммунизма и их успеха стали пытаться возглавить сообщество таким образом. Так что некоторая доля принуждения тут есть, ты не можешь добавить код в чужой проект под своей лицензией.
     
  • 5.76, Аноним (41), 12:33, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Приходит FreeBSD и как начинает принуждать анонимов. Они ни в какую, а FreeBSD всё равно принуждает.
     
     
  • 6.100, Аноним (96), 13:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приходят вообще все(в т.ч. и анонимы) и принуждают бзду. А она и рада этому, и не думает противиться.
     
     
  • 7.105, Аноним (41), 13:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    НУ а ты расскажи, как ты их будешь принуждать к свободе?
     
  • 5.128, Аноним (128), 15:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FreeBSD принуждает тебя отдавать твой софт кому угодно и чтобы он на нём заработал

    То ли дело гнутое.

     
  • 5.160, Ананий (?), 17:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, где ты такое прочитал?
    Единственное что требует BSD - указывать аффтора в исходниках, коли ты их правишь.
     
  • 4.97, Аноним (92), 13:39, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так к свободе надо принуждать. А то несознательные корпорасы добровольно не понимают.
     
  • 3.53, Анонин (?), 11:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какое ещё свободное ПО, что за обман?

    Именно что свободное. У тебя есть свобода делать с ним все что хочешь.
    Вот взял у эпла llvm и запилил компайлер для своего проца. А эплу ничего не вернул. Свобода.

    > Нет, этот термин занят сторонниками гарантий свобод и принудительно открытых исходников.
    > гарантий свобод и принудительно открытых исходников
    > свобод и принудительно

    Мда, gplнутые не видят никакого противоречия в этом утверждении, что в очередной раз доказывает, что gpl приводит к необратимым поражениям головного мозга. Свобода это рабство и все такое.

    Добавил маленькую либку в сорцы и теперь отдавай всё.
    Поэтому этот рак обходят стороной любые новые проекты.

     
     
  • 4.58, Аноним (66), 11:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Именно так, гпл в своей идеализированной форме это не свобода обмана и ограничения пользователей. Свобода кода и право пользователей продукта использовать этот код приобретённого продукта по своему усмотрению. Недовольны такой свободой только люди с пониженной социальной ответственностью.
     
     
  • 5.78, Аноним (41), 12:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >свобода обмана и ограничения пользователей.

    Причем тут это?

     
     
  • 6.81, Аноним (66), 12:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>свобода обмана и ограничения пользователей.
    > Причем тут это?

    Ну так тивоизация, кроме того, серверные продукты могут быть сколько угодно гпл, но _пользователям_ код показывать не обязаны.

     
  • 5.140, n00by (ok), 16:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Именно так, гпл в своей идеализированной форме это не свобода обмана и
    > ограничения пользователей.

    А на деле я установил дистрибутив Линукс, доделал за его "разработчиками" висюки (в частности, невозможно было установить на NVMe), они вставили мой код в коммерческую версию, "потому что ЖиПиЭль" (ц) и назвали меня лохом. Сами они при этом программировать не умели.

     
     
  • 6.145, Аноним (66), 16:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну норм, а что они должны были сделать? Тебе дали код, ты доделал, остальные получат твой доработанный код и тоже доделают его при необходимости. В этом вся суть, нет искусственной зависимости от вендора, где для применения исправлений и поддержания работоспособности тебе придётся патчить бинарный код в лучшем случае.

    Если ты переживаешь из-за того, что ты сделал за бесплатно чужую работу, то GPL никогда и не было про платность/бесплатность. Ты можешь продать минимум 1 копию продукта, а как ею будут распоряжаться дальше уже не твоё дело. Тут, конечно, не стоит забывать, что помимо лицензий, существуют ещё и торговые марки и патенты на математику и алгоритмы (в некоторых странах).

     
     
  • 7.152, n00by (ok), 17:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну норм, а что они должны были сделать? Тебе дали код,

    Вы мешаете разных людей в кучу. "Они", авторы кода, дали код "разработчикам дистрибутива", которые сами ничего не умеют, потому мне пришлось доделывать. Зачем эти лишние персонажи в данной схеме?

    > ты
    > доделал, остальные получат твой доработанный код и тоже доделают его при
    > необходимости.

    "Остальные" мой код ***купят***, а не просто так получат.

    > В этом вся суть, нет искусственной зависимости от вендора, где
    > для применения исправлений и поддержания работоспособности тебе придётся патчить бинарный
    > код в лучшем случае.

    Ты слишком много пишешь "тебе". Я правильно понимаю, что сам ты ничего не написал и не опубликовал под GPL?

     
     
  • 8.165, Аноним (66), 17:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то должен поддерживать аппаратную инфраструктуру, внедрять, сопровождать, за... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.61, Аноним (25), 11:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для тебя свобода это просто халява. Ты прогнил изнутри.
     
     
  • 5.79, Аноним (41), 12:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то или что-то написали проект и отдали прод BSD лицензией. Кто-нибудь другой взял этот проект, изменил под свои нужны, сделал конечное устройство и продает его по всему миру. Экономике хорошо, пользователям конечного продукта хорошо, все счастливы.
     
     
  • 6.120, Аноним (25), 15:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Продавец не вложил деньги в экономику для разработки самостоятельного продукта экономика схлопнулась, а доходы компании выросли.
     
     
  • 7.189, Аноним (177), 18:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же он ничего не вложил. Его магазин появился чудесным  образом и товар на прилавках его магазина тоже сам там появился и продавцы приходят туда ради общения с клиентами.
     
  • 6.121, Аноним (25), 15:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё смотри можно ещё у крестьян отнять хлеб они умрут от голода, а хлеб продать за золото, а за золото построить заводов. Смотри как здорово (нет)
     
     
  • 7.202, Аноним (163), 19:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крестьяне эти проприетервсты, их просто попросили поделиться исходниками зерном и бинарными сборками хлебом.
     
  • 2.51, Аноним (25), 11:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это дух институтского пофигизма, потому что пофиг кому принадлежит софт сейчас и пофиг что будет когда ты уйдешь из инста и займешься нормальной работой.
     
     
  • 3.180, Аноним (115), 18:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто это что-то плохое...
     
  • 3.203, Аноним (163), 19:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это дух институтского пофигизма,

    Можно сходить в баню чтобы духа не было.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (31)

  • 1.35, 111 (??), 10:42, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура, товарищи!
     
  • 1.44, Аноним (44), 11:03, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая система. Жаль с драйверами проблемы.
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 11:07, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, хотя бы дрова Нвидии есть
     
  • 2.62, Аноним (25), 11:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что случилось может лицензия отстой?
     
     
  • 3.90, Аноним (87), 13:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия нормальная, просто не шмогли. И это вот "а что случилось" для твиттерных сойбоев оставь, ага.
     

  • 1.75, YM2608 (?), 12:33, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помню, в начале 90х книжек по FreeBSD было больше, чем про Линукс, а потом всё резко перевернулось...
     
     
  • 2.85, www2 (??), 13:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А теперь по кубернетису книжек больше, чем по линуксу. В фрибсд нет кубернетиса, вот молодому поколению и не понять, для чего можно использовать. "Без трансвеститов не модно", как говорила героиня одной из серий мультфильмов про Масяню.
     
     
  • 3.212, АнонимЪ (?), 20:01, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве k8s-bhyve не оно?
     
  • 2.86, Аноним (115), 13:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во время 4ой версии еще конкурировала, а потом все...
     
     
  • 3.88, YM2608 (?), 13:24, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня до сих пор хранится коробчка с дисками FreeBSD 4.11 - у неё без танцев "из коробки" Иксы устанавливаются, наверное поэтому
     
     
  • 4.112, Аноним (115), 14:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4.11

    да... эта была лучшая...
    работала без претензий как офисный шлюз в эти ваши интернеты толи из 486 или первопня... уже и не помню... помню АТшный системник был...

     
     
  • 5.143, YM2608 (?), 16:41, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD 4.11 купил где-то в 2006 году в магазине MusicStar, так жаль что забанили эту сеть магазинов, собственно говоря благодаря этому магазину я и познакомился с FreeBSD
     
  • 3.94, User (??), 13:36, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не сказал бы - настоящий разрыв пошел после массового внедрения systemd в мейнстрим дистрибутивах, потом контейнерная виртуализация докерного изводу (jail vs openvz плюс-минус одна фигня была) - год так 14-15ый, т.е. где-то в районе 8ой фряхи стало понятно, что "ой, всё!" - автобус дальше не идёт.
     
     
  • 4.101, Аноним (92), 13:45, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да уж в 2008-м стало понятно.
     
     
  • 5.108, User (??), 14:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну из 2023-го то да, конечно - а в 8ом я на полном серьёзе думал, "А не поучиться ли мне на солярку?!" (но по счастью выбрал WS 2008) - да и чпукс еще признаки жизни подавал. Что будущее именно за linux широкая общественность поняла после IBM'овского ярда то ли в 13 то ли в 14ом году, а до того еще "возможны варианты".
     
     
  • 6.133, Аноним (133), 16:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ibm-вский ярд был в конце 9-ых. В 13-14-ом ibm уже редхат покупал
     
     
  • 7.135, Аноним (39), 16:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ibm-вский ярд был в конце 9-ых. В 13-14-ом ibm уже редхат покупал

    IBM-вский ярд был не один.
    https://www.zdnet.com/article/ibm-and-linux-the-next-billion-dollars/


     
     
  • 8.209, Аноним (128), 19:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как заслуги этого самого сообщества, которое код пишет чисто за идею и 24 7 П... текст свёрнут, показать
     
  • 4.113, Аноним (115), 14:29, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > массового внедрения systemd

    жиром весь монитор запачкал

     
  • 4.127, анонимомус (?), 15:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На десктопах и того раньше, фря так и не познала десктоп, все фанаты фри всегда сидели на винде, ладно, говорят, 2.5 владельца совместимого железа ей пользовались.
     
     
  • 5.132, Аноним (39), 16:03, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На десктопах и того раньше, фря так и не познала десктоп, все фанаты фри всегда сидели на винде,

    Опять унылые^Wнабросы^W занимательные проекции от опеннетных знатоков ...
    > ладно, говорят, 2.5 владельца совместимого железа ей пользовались.

    И наклепали не одну сотню докер^W PBI образов, ага.
    "Мы все так говорим, а значит это правда!"(c)


     
  • 5.164, User (??), 17:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у меня она на ноуте года до 13го что ли стояла - из значимого на тот момент разве что гибернация не работала, но она и в linux'е все еще нормально не пашет. Железка конечно была спесфиская - fujitsu-siemens, но в общем норм было - не сильно от тогдашних linux'ов отличалось.
     

  • 1.95, Бил Гейтц (?), 13:36, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > планировалось развивать быструю, стабильную и надёжную ОС

    Жаль, что эта цель до сих пор не достиГНУта

     
  • 1.99, Какаянахренразница (ok), 13:42, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > [...] исполнилось [...] празднует [...]

    То есть просто повод выпить.

     
     
  • 2.173, Аноним (173), 17:58, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай вместе выпьем.
     

  • 1.114, Аноним (111), 14:32, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    была у меня книга "Операционная система UNIX" Робачевского, там как раз в примерах была FreeBSD & Slackware, записал две болванки, первой попыткой была фря, ну и давай оно мне там при установки что-то компилить интенсивно, иксы наверно, мой старенький ноутбук не выдержал такого финта и выключился, так я стал пользователем линукс, хвала Нептуну!
     
     
  • 2.174, Аноним (173), 17:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФриБЗДа при установке ничего не компилит. Ты врёшь.
     
     
  • 3.195, Аноним (111), 18:34, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем мне врать, говорю как есть, что может на тупо распаковке пакетов разогревать проц до критической температуры? слака поставилась за условные 5 минут, а всем известо сколько в слаке добра навалено. Врёшь ещё, фанатики сраные, задел ваши девичьи чувства да? И кстати, порты, в этих ваших бсд, реализованы как говно, есть с чем сравнивать
     
     
  • 4.206, Аноним (206), 19:22, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    БСД при установке ничего не компилит.

    С чем сравнивать? Просто любопытно.

     
     
  • 5.210, Аноним (111), 19:47, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С чем сравнивать?

    crux, void.

    да блин, что с вашими картинками не так, опеннет!

     
     
  • 6.213, Аноним (206), 20:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crux: The basic package system does not have any kind of dependency checking, thus it will not warn you if you try to build a package that requires libraries or headers from other packages.

    Дальше даже не читал...

    И что же такого революционного в XBPS?

     
     
  • 7.216, Аноним (111), 20:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за революционностью тебе к nixos/guix, xbps-src - баш скрипты, довольно лаконичные, а не хренова туча портянок на make, проще-практичней.
    крукс в зависимости умеет(ну в те, что прописал ментейнер, или фря автоматически вычисляет какие зависимости нужны пакету для сборки? что за магия?), откуда цитата?
     
     
  • 8.217, Аноним (111), 20:22, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xbps-src, компилит в чруте, то есть не тащит тулчейн на хост кросскомпиляция и... текст свёрнут, показать
     

  • 1.118, Аноним (206), 15:08, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно читать негативно-ехидные комментарии к этой новости — такое чувство, что некоторых авторов прям смертельно обидела «корпорация зла» The FreeBSD Foundation. Интересно чем? 30 лет заставляла устанавливать FreeBSD на все компьютеры, запрещала использовать другие юниксы, вела нечестную конкурентную борьбу? Или может деньги вымогала за каждый чих? Или авторы попытались установить/настроить FreeBSD но у них не получилось, не осилили? Так это проблема в ДНК а не в БСД.

    И да, правильно тут заметили, поколению, которое только и умеет что каждые пять строчек кода оборачивать в отдельный контейнер, не понять, что существуют приложения, которые разворачиваются без виртуализации.

     
     
  • 2.122, Аноним (122), 15:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такое ощущение что тебе Фряха денег заносить чтобы ты её рекламировал. Твоя фряха утонула в шелл портянках без виртуализации. Собственно так ей и надо.
     
     
  • 3.161, Аноним (206), 17:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где можно получить гонорар? =)))

    А давно скрипты на шелл (перл/питон/луа/чтотамеще) для автоматизации процессов это плохо? И, повторюсь, виртуализация нужна не всегда и не всем.

    Хотя я в целом о другом. Смысл хейтить систему, которая не подошла для твоих конкретных задач? Используй те что подходят, в конце-концов, лучшая ОС — та, которую знаешь лучше всего.

     
     
  • 4.221, Аноним (218), 21:13, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него хайлоад 1М/RPS на кухонном сервере, тебе не понять.
     
  • 2.169, Аноним (173), 17:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Странно читать негативно-ехидные комментарии к этой новости

    А тебе не странно то, что "негативно-ехидные комментарии" пишут русские.

     
     
  • 3.182, Аноним (206), 18:08, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто должен писать на русскоязычном ресурсе?
     
     
  • 4.205, Аноним (205), 19:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жыды
     
  • 2.171, Аноним (171), 17:57, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там, WiFi в FreeBSD уже дотягивает до скоростей Linux?
     
     
  • 3.184, Аноним (39), 18:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как там, WiFi в FreeBSD уже дотягивает до скоростей Linux?

    До сферически-рекламных в бункере^W вакууме или реально-многоквартирных-плотнозастроечных?
    И как здесь, полноценный юникод и прокрутку в ядерную консоль в Linux уже завезли или опять "в WSL не нужно, вотъ!"?


     
     
  • 4.196, Аноним (171), 18:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, у меня был интернет 500 мегабит дома. По WiFi 5G передавал в локалке около 800 мегабит. Speedtest по WiFi выдавал 500 мегабит с небольшими отклонениями, не больше 10 мегабит в меньшую сторону.
    Теперь у меня 100 мегабит. WiFi всё так же 800 мегабит в локалке. В FreeBSD я получал скорость не больше 10-20 мегабит.
    И большие скорости WiFi не только для интернета используются, но и для локальных ресурсов.

    > И как здесь, полноценный юникод и прокрутку в ядерную консоль в Linux уже завезли

    Лично я этим не пользуюсь. А вот WiFi вполне.

     
  • 3.211, AHOHNM (?), 19:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких Linux?
    Вон OpenWrt (он же linux, да?) на некоторых аппаратах не вытягивает мегабиты, хоть тресни.
    Показывает, что радиомодуль работает на 100+ мегабитах, а в тестах всего 12 максимум, и то если подкрутить ЕМНИП beacon interval. А на стандартном все 5 мегабит.
     

  • 1.119, Аноним (119), 15:16, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо описал работу с Фряхой Федорчук. Ещё так эдак в 2006.
    Да Фряха, ты подросла, но всё равно хороша. Такой и оставайся.
     
     
  • 2.123, Аноним (122), 15:23, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да фря единица стабильности одинаковая что сейчас что 17 лет назад.
     
  • 2.170, Аноним (173), 17:57, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, что там с Федорчуком? Он жив?
     
     
  • 3.181, Аноним (115), 18:08, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.alv.me/

     
     
  • 4.192, Аноним (177), 18:13, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему некоторые персонажи выбирают такие экзотические домены? Вот как я должен был узнать о его существовании?
     
     
  • 5.200, Аноним (205), 19:09, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот как я должен был узнать о его существовании?

    а главное, зачем?

     
     
  • 6.204, Аноним (163), 19:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё же наверное незачем.
     

  • 1.129, Штыбель (?), 15:55, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долгих лет!
    На FreeBSD конфигурировал и шлюзы, и хранилища, и корпоративную систему виртуализации на основе CBSD.
     
  • 1.147, Аноним (146), 17:02, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-нибудь, кроме самопальных NAS, используется?
     
     
  • 2.162, Аноним (206), 17:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MacOS? =)))

    pfSense/OPNsense

     
     
  • 3.188, Аноним (146), 18:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MacOS? =)))

    _free_BSD?

     
     
  • 4.194, Аноним (206), 18:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В macOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD.
     
  • 2.172, Штыбель (?), 17:58, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та практически для всего.
     
     
  • 3.190, Аноним (146), 18:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та для чего именно?
     
  • 2.199, Аноним (205), 19:06, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    существо, задающее такой вопрос, не видело в своей жизни других насов, кроме самодельных, на три диска.
     

  • 1.175, Аноним (175), 17:59, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Долгих лет проекту. По случаю напоминаю, что желающие с чувством юмора могут получить RR типов CNAME, A и AAA в домене freebsd.rip отписавшись здесь в комментариях.
     
     
  • 2.193, Аноним (177), 18:14, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ЛОР помойка
     

  • 1.183, Аноним (-), 18:09, 19/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.220, FreeBSD 13.2RELEASE (?), 21:04, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Долгих лет тебе, Фришка!
     

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