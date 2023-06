Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет

2.174 , Аноним ( 173 ), 17:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ФриБЗДа при установке ничего не компилит. Ты врёшь.

3.195 , Аноним ( 111 ), 18:34, 19/06/2023 зачем мне врать, говорю как есть, что может на тупо распаковке пакетов разогревать проц до критической температуры? слака поставилась за условные 5 минут, а всем известо сколько в слаке добра навалено. Врёшь ещё, фанатики сраные, задел ваши девичьи чувства да? И кстати, порты, в этих ваших бсд, реализованы как говно, есть с чем сравнивать

4.206 , Аноним ( 206 ), 19:22, 19/06/2023 БСД при установке ничего не компилит. С чем сравнивать? Просто любопытно.

5.210 , Аноним ( 111 ), 19:47, 19/06/2023 >С чем сравнивать? crux, void. да блин, что с вашими картинками не так, опеннет!

6.213 , Аноним ( 206 ), 20:10, 19/06/2023 Crux: The basic package system does not have any kind of dependency checking, thus it will not warn you if you try to build a package that requires libraries or headers from other packages. Дальше даже не читал... И что же такого революционного в XBPS?

7.216 , Аноним ( 111 ), 20:16, 19/06/2023 за революционностью тебе к nixos/guix, xbps-src - баш скрипты, довольно лаконичные, а не хренова туча портянок на make, проще-практичней.

крукс в зависимости умеет(ну в те, что прописал ментейнер, или фря автоматически вычисляет какие зависимости нужны пакету для сборки? что за магия?), откуда цитата?

8.217 , Аноним ( 111 ), 20:22, 19/06/2023 xbps-src, компилит в чруте, то есть не тащит тулчейн на хост кросскомпиляция и...