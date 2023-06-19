Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет

2.37 , Аноним ( 34 ), 10:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Стеб он и в Африке стеб. FreeBSD

3.136 , Аноним ( 41 ), 16:10, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Стеб он и в Африке Ubuntu

2.38 , Аноним ( 66 ), 10:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ведь пермиссив это основа проприетари. Какое ещё свободное ПО, что за обман? Нет, этот термин занят сторонниками гарантий свобод и принудительно открытых исходников.

3.42 , Аноним ( 41 ), 10:56, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Свободная лицензия это в том числе свобода использовать его по своему усмотрению. А вот обязанность отдавать все изменения с коде, это не свобода это принуждение.

4.52 , Аноним ( 25 ), 11:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – FreeBSD принуждает тебя отдавать твой софт кому угодно и чтобы он на нём заработал. Это ещё большее принуждение.

5.56 , анонист ( ? ), 11:36, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как принуждает, с пистолетом стоит и им угрожает? Я то думал, что каждый сам решает под как какой лицензией публиковать свой говнокод.

6.60 , Аноним ( 25 ), 11:40, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да если у тебя такая лицензия то с пистолетом. Поэтому как ты уже давно заметил под BSD никто ничего не пишет, вот фраха и загнулась полностью т.е. до конца.

6.63 , Аноним ( 66 ), 11:43, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле, на сегодня, это корпы испугавшиеся популярности идей коммунизма и их успеха стали пытаться возглавить сообщество таким образом. Так что некоторая доля принуждения тут есть, ты не можешь добавить код в чужой проект под своей лицензией.

5.76 , Аноним ( 41 ), 12:33, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Приходит FreeBSD и как начинает принуждать анонимов. Они ни в какую, а FreeBSD всё равно принуждает.

6.100 , Аноним ( 96 ), 13:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Приходят вообще все(в т.ч. и анонимы) и принуждают бзду. А она и рада этому, и не думает противиться.

7.105 , Аноним ( 41 ), 13:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – НУ а ты расскажи, как ты их будешь принуждать к свободе?

5.128 , Аноним ( 128 ), 15:50, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > FreeBSD принуждает тебя отдавать твой софт кому угодно и чтобы он на нём заработал То ли дело гнутое.

5.160 , Ананий ( ? ), 17:35, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лол, где ты такое прочитал?

Единственное что требует BSD - указывать аффтора в исходниках, коли ты их правишь.

4.97 , Аноним ( 92 ), 13:39, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так к свободе надо принуждать. А то несознательные корпорасы добровольно не понимают.

3.53 , Анонин ( ? ), 11:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какое ещё свободное ПО, что за обман? Именно что свободное. У тебя есть свобода делать с ним все что хочешь.

Вот взял у эпла llvm и запилил компайлер для своего проца. А эплу ничего не вернул. Свобода. > Нет, этот термин занят сторонниками гарантий свобод и принудительно открытых исходников.

> гарантий свобод и принудительно открытых исходников

> свобод и принудительно Мда, gplнутые не видят никакого противоречия в этом утверждении, что в очередной раз доказывает, что gpl приводит к необратимым поражениям головного мозга. Свобода это рабство и все такое. Добавил маленькую либку в сорцы и теперь отдавай всё.

Поэтому этот рак обходят стороной любые новые проекты.

4.58 , Аноним ( 66 ), 11:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Именно так, гпл в своей идеализированной форме это не свобода обмана и ограничения пользователей. Свобода кода и право пользователей продукта использовать этот код приобретённого продукта по своему усмотрению. Недовольны такой свободой только люди с пониженной социальной ответственностью.

5.78 , Аноним ( 41 ), 12:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >свобода обмана и ограничения пользователей. Причем тут это?

6.81 , Аноним ( 66 ), 12:44, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>свобода обмана и ограничения пользователей.

> Причем тут это? Ну так тивоизация, кроме того, серверные продукты могут быть сколько угодно гпл, но _пользователям_ код показывать не обязаны.

5.140 , n00by ( ok ), 16:37, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Именно так, гпл в своей идеализированной форме это не свобода обмана и

> ограничения пользователей. А на деле я установил дистрибутив Линукс, доделал за его "разработчиками" висюки (в частности, невозможно было установить на NVMe), они вставили мой код в коммерческую версию, "потому что ЖиПиЭль" (ц) и назвали меня лохом. Сами они при этом программировать не умели.

6.145 , Аноним ( 66 ), 16:59, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну норм, а что они должны были сделать? Тебе дали код, ты доделал, остальные получат твой доработанный код и тоже доделают его при необходимости. В этом вся суть, нет искусственной зависимости от вендора, где для применения исправлений и поддержания работоспособности тебе придётся патчить бинарный код в лучшем случае. Если ты переживаешь из-за того, что ты сделал за бесплатно чужую работу, то GPL никогда и не было про платность/бесплатность. Ты можешь продать минимум 1 копию продукта, а как ею будут распоряжаться дальше уже не твоё дело. Тут, конечно, не стоит забывать, что помимо лицензий, существуют ещё и торговые марки и патенты на математику и алгоритмы (в некоторых странах).

7.152 , n00by ( ok ), 17:21, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну норм, а что они должны были сделать? Тебе дали код, Вы мешаете разных людей в кучу. "Они", авторы кода, дали код "разработчикам дистрибутива", которые сами ничего не умеют, потому мне пришлось доделывать. Зачем эти лишние персонажи в данной схеме? > ты

> доделал, остальные получат твой доработанный код и тоже доделают его при

> необходимости. "Остальные" мой код ***купят***, а не просто так получат. > В этом вся суть, нет искусственной зависимости от вендора, где

> для применения исправлений и поддержания работоспособности тебе придётся патчить бинарный

> код в лучшем случае. Ты слишком много пишешь "тебе". Я правильно понимаю, что сам ты ничего не написал и не опубликовал под GPL?

8.165 , Аноним ( 66 ), 17:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Кто-то должен поддерживать аппаратную инфраструктуру, внедрять, сопровождать, за... 4.61 , Аноним ( 25 ), 11:42, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Для тебя свобода это просто халява. Ты прогнил изнутри.

5.79 , Аноним ( 41 ), 12:38, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто-то или что-то написали проект и отдали прод BSD лицензией. Кто-нибудь другой взял этот проект, изменил под свои нужны, сделал конечное устройство и продает его по всему миру. Экономике хорошо, пользователям конечного продукта хорошо, все счастливы.

6.120 , Аноним ( 25 ), 15:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Продавец не вложил деньги в экономику для разработки самостоятельного продукта экономика схлопнулась, а доходы компании выросли.

7.189 , Аноним ( 177 ), 18:11, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно же он ничего не вложил. Его магазин появился чудесным образом и товар на прилавках его магазина тоже сам там появился и продавцы приходят туда ради общения с клиентами.

6.121 , Аноним ( 25 ), 15:17, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё смотри можно ещё у крестьян отнять хлеб они умрут от голода, а хлеб продать за золото, а за золото построить заводов. Смотри как здорово (нет)

7.202 , Аноним ( 163 ), 19:15, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Крестьяне эти проприетервсты, их просто попросили поделиться исходниками зерном и бинарными сборками хлебом.

2.51 , Аноним ( 25 ), 11:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это дух институтского пофигизма, потому что пофиг кому принадлежит софт сейчас и пофиг что будет когда ты уйдешь из инста и займешься нормальной работой.

3.180 , Аноним ( 115 ), 18:05, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как будто это что-то плохое...

3.203 , Аноним ( 163 ), 19:16, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это дух институтского пофигизма, Можно сходить в баню чтобы духа не было.

