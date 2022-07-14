Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD

2.11 , Аноним ( 9 ), 13:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Линукс - одна большая боль, когда одну поставленную задачу решают десятки инструментов. И каждый из них что-то решает, но не до конца.

3.13 , Аноним ( 100 ), 13:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Разве? Это называется unix-way. Жаль, что exBSD отошли от этих принципов.

4.21 , Аноним ( 9 ), 13:46, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Системд прибитый гвоздями к системе это такой эпичный юниксвей, не говоря о графической подсистеме, так же намертво приколачиваемой к вейленд.

А с ними ещё куча смузихлебского отребья.

5.25 , Аноним ( 100 ), 13:54, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, ну, не знаю. У меня openrc и xorg. И даже системной сессии dbus не было. Только logind, к сожалению, сегодня без альтернатив, но тут что уж поделать, но это не systemd. А так, даже udev при некотором желании можно выкинуть (но зачем, у меня скрипты реагирующие на подключение устройств). С другой стороны, каждый компонент отлично делает что-то своё, и нет кучи бесполезных альтернатив. Это ли не unix-way?

6.52 , Ан ( ?? ), 14:48, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну вот теперь будешь знать, что Рой Марплз, который написал OpenRC, это один из разработчиков NetBSD.

7.62 , Аноним ( 100 ), 15:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – NetBSD вообще норм, хотя, конечно, openrc шляпа ещё та, но, лучше, чем ничего.

3.16 , Аноним ( 36 ), 13:39, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бздя делает это лучше? Интересно если такие задачи существуют.

4.18 , Аноним ( 19 ), 13:43, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На маке все консольные утилиты бздовые нет ни одной чисто гнушной.

5.30 , Аноним ( 30 ), 14:08, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – предположу, что это чисто изза лицы

5.37 , DmA ( ?? ), 14:20, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ОНИ и в винде BSDшные, так как стек TCP разрабатывался на системах BSD в универе Беркли!

6.42 , Аноним ( 100 ), 14:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они вроде очень плакались, что куча бэкдоров в том "украденном" коде повылезло потом, ну, зато сэкономили.

5.40 , DmA ( ?? ), 14:21, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – BSD в маках как окружение к микроядру, больше для совместимости к большому количеству уже написанного кода

6.54 , Ан ( ?? ), 14:50, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – XNU это гибридное ядро, а не микро.

5.41 , Аноним ( 36 ), 14:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ты точно на этот вопрос отвечал? И причём здесь употребление мака? Можешь ещё brew install coreutils попробовать. Или гсс. Почти всё гнушное там ставится.

5.106 , Аноним ( 101 ), 17:34, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, такие вы ЖАЛКИЕ конечно. Спрашиваешь про БЗД - начинаются обиженные сопли "ну вот у нас утилиты в маке и циска нас спонсирует, хнык плакс". Просто плеяда старых обиженок.

5.120 , sgg ( ? ), 19:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не так.

2.17 , Аноним ( 19 ), 13:41, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ой а напомни-ка что там за ОС стоит на Плейстейшене и на Нинтендо Свитч. Ой так это же предок той самой 386BSD. Если считать приставки десктопом БСД обгоняет линуксовые десктопы в несколько раз.

3.33 , DmA ( ?? ), 14:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Операционная система PlayStation 4 — Orbis OS, форк FreeBSD версии 9.0, выпущенной 12 января 2012 года[4][5]. Включает в себя два графических API: низкоуровневый GNM и высокоуровневый GNMX[6]. Собственный язык шейдеров Sony PlayStation Shader Language (PSSL) был впервые представлен на PlayStation 4[7]. Используются также следующие компоненты: Cairo, jQuery, Mono и WebKit[5][8]. SDK основан на инфраструктуре LLVM[9]. А если считать устройства на Андроид Линуксом ? :)

4.48 , Аноним ( 19 ), 14:44, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Андроид не десктоп, алло. Ох уж эти недалеки линуксятники.

5.65 , Аноним ( 100 ), 15:04, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так консоли тоже не десктоп и даже не ПК по целому ряду показателей. Даже память там существует только у видеокарты (кастомной) и это не привычная оперативная память.

6.94 , Аноним ( 94 ), 16:09, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Консоль это полноценный ПК. Ровно ничем не отличающийся от обычного десктопа.

7.96 , Аноним ( 96 ), 16:12, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, не полноценный, на полноценный можно без бубнов установить что угодно.

7.99 , Аноним ( 100 ), 17:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ровно ничем не отличающийся а, ты поехавший просто, так бы сразу и говорил.

6.115 , kusb ( ? ), 18:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если память только от видеокарты, то откуда выполняются программы?

7.116 , Аноним ( 100 ), 18:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если память только от видеокарты, то откуда выполняются программы? Из неё и выполняются, там нет другой памяти теперь. Архитектура несколько иная.

8.126 , kusb ( ? ), 19:28, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О, круто Но считают видеопамять кажется более дорогая, интересно что сделали та... 9.127 , Аноним ( 100 ), 19:45, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лет 15 назад было популярно быстрый файл подкачки в видеопамяти размещать Но, э... 5.67 , Аноним ( 100 ), 15:05, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кстати, кто запрещает запускать андроид на десктопе?

6.82 , Admino ( ok ), 15:30, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делаю это каждый день на своём T95X.

5.79 , Аноним ( 76 ), 15:25, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну вы же с какого-то ляда начали считать за десктопы игровые консоли, то почему бы не начать считать и ведроидные поделки за таковой дектоп?

6.93 , Аноним ( 94 ), 16:08, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подрыв пингвинячего пукана засчитан. Они уже считают консоли портативными планшетами лишь бы не верить в то что консоль это обычный десктопный ПК. Ещё и игровой.

7.108 , Аноним ( 101 ), 17:42, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – - Ух как сильна моя БЗД, как мощны мои лапищи, как надёжен код.

- Сынок, проснись, ты обос_ался.

3.107 , Аноним ( 101 ), 17:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ВРЁТИ нас использует плейстешон и нетфликс! Чуваки, линукс они тоже используют, если вы не в курсе)) А вот в обратную сторону это не работает - использующие линукс бсд не используют обычно))

2.38 , BorichL ( ok ), 14:20, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да без боли и не посмотришь, как это Линукс смог!

2.123 , Аноним ( 123 ), 19:06, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, но на 1% десктопов. И далеко не в 90% случаев без боли.

