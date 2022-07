Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:11, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Держись, столько тебя еще ждет открытий!

2.10 , ryoken ( ok ), 13:21, 14/07/2022 BE это как раз в т.ч. ppc64. NetBSD на ПоверМаки в 64-битном виде ставится?

3.12 , pavlinux ( ok ), 13:27, 14/07/2022 > BE это как раз в т.ч. ppc64. NetBSD на ПоверМаки в 64-битном виде ставится? http://wiki.netbsd.org/ports/macppc/

https://www.netbsd.org/ports/macppc/models.html Но с Яблоками дох... сюрпризов, лучше найти Sun и Alpha

4.83 , ryoken ( ok ), 15:33, 14/07/2022 > Но с Яблоками дох... сюрпризов, лучше найти Sun и Alpha У меня почему-то вообще сложилось впечатление, что 64-битной NetBSD под ppc64 тупо не существует. Может, ошибаюсь.

5.97 , pavlinux ( ok ), 16:52, 14/07/2022 > 64-битной NetBSD под ppc64 тупо не существует. Полноценной вроде нет. Я хз, не вникал, у меня Sun Ultra 25 был,

Кстати, когда был в команде миднайта командера, так и тестил - Sun Sparc/NetBSD + AMD Athlon/Linux )

На PS3 пытался, лет 10 назад там беда с загрузчиком была. Ковыряй их листы, там много полезного https://www.netbsd.org/mailinglists/#port-powerpc

2.20 , Аноним ( 20 ), 13:45, 14/07/2022 >BigEndian комп Где взять?

3.22 , pavlinux ( ok ), 13:48, 14/07/2022 https://festima.ru/docs/383754228/moscow/sun-netra-240-i-hp-dl160g5-i-pk-775 Sun Netra 240 Цена 3000 руб, возможен торг. :)))

4.69 , DmA ( ?? ), 15:08, 14/07/2022 Очень крутая в своё время рабочая станция!

5.98 , pavlinux ( ok ), 16:58, 14/07/2022 > Очень крутая в своё время рабочая станция! 2х1.5-GHz UltraSPARC IIIi 8GB DDR SDRAM ECC, она и ща ничо так будет. 1.5GHz RISC это "другие" 1.5GHz. )

6.100 , Аноним ( 100 ), 17:18, 14/07/2022 Ты с VLIW перепутал

7.103 , pavlinux ( ok ), 17:28, 14/07/2022 Влив это ваще из другой вселенной

3.84 , ryoken ( ok ), 15:34, 14/07/2022 >>BigEndian комп

> Где взять? Авита и К, поиск PowerMac G5 :D

2.101 , Аноним ( 101 ), 17:23, 14/07/2022 Портабельность кода - не самоцель.