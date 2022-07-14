Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD

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|1.1, pavlinux (ok), 13:04, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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NetBSD - весчь!
Каждый системный программер должен установить NetBSD/64 на любой
BigEndian комп и в паре x86_32, тестировать портабельность своего кода.
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|2.10, ryoken (ok), 13:21, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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BE это как раз в т.ч. ppc64. NetBSD на ПоверМаки в 64-битном виде ставится?
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|4.83, ryoken (ok), 15:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но с Яблоками дох... сюрпризов, лучше найти Sun и Alpha
У меня почему-то вообще сложилось впечатление, что 64-битной NetBSD под ppc64 тупо не существует. Может, ошибаюсь.
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|5.97, pavlinux (ok), 16:52, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 64-битной NetBSD под ppc64 тупо не существует.
Полноценной вроде нет. Я хз, не вникал, у меня Sun Ultra 25 был,
Кстати, когда был в команде миднайта командера, так и тестил - Sun Sparc/NetBSD + AMD Athlon/Linux )
На PS3 пытался, лет 10 назад там беда с загрузчиком была.
Ковыряй их листы, там много полезного https://www.netbsd.org/mailinglists/#port-powerpc
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|5.98, pavlinux (ok), 16:58, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очень крутая в своё время рабочая станция!
2х1.5-GHz UltraSPARC IIIi 8GB DDR SDRAM ECC, она и ща ничо так будет.
1.5GHz RISC это "другие" 1.5GHz. )
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|1.2, Аноним (2), 13:08, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Стал не нужен как минимум с 1991, когда впервые релизнулся линукс. С тех самых пор бс(о)д играет лишь догоняющую роль.
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|2.19, Аноним (19), 13:44, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В начале 2000-х Фряха была более юзабельная для прода чем ненужно линукс.
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|3.28, DmA (??), 13:59, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, там был на тот момент просто более быстрый TCP стек, в ядре Динукс 2.4 стек подкрутили уже как надо, BSD стала догоняющей, тестов тогда немало выпускали, сравнивали, переписывали код для большей производительности
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|4.61, Крок (?), 15:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом в 2017 нетфликс впилил свой rack стек и фря как минимум перестала отставать. Bbr от гугла работает хуже, если что.
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|3.32, BorichL (ok), 14:13, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, разве что-то изменилось с тех пор, кроме количества тупарей?
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|4.34, DmA (??), 14:18, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, изменилось, даже отьявленные bsdшники стали использовать во многих местах Linux! В основном оставили себе на рабочих станциях FreeBSD, из-за ностальгии больше!
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|5.112, BorichL (ok), 17:56, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да, изменилось, даже отьявленные bsdшники стали использовать во многих местах Linux!
> В основном оставили себе на рабочих станциях FreeBSD, из-за ностальгии больше!
Ну просто большинство BSDшников уже давно ушло вверх и на их места пришли пингвинопитеки, которые умеют только по шпаргалке, а про что в интернетах не написано, никак не могут. Вот так Линукс и превратился в ситему для неумех, взрощенных на гуёвомышевозке.
Раньше сисадмина найти вообще не вопрос - очередь стояла в меру не глупых, а сейчас стоит очередь каких-то австралопитеков.
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|4.36, Аноним (36), 14:19, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В тебе - ничего. Ведь главное в тупаре - не количество, а качество!
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|3.76, Аноним (76), 15:20, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ога, помню как занятно было поднимать на фряхе NAT. Аж четырьмя разными способами. И как охреневали фрюшники, когда видели решение этой задачи под пингвином даже не с ветки ядра 2.2 а с 2.0.
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|2.70, Аноним (70), 15:08, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Стал не нужен как минимум с 1991, когда впервые релизнулся линукс. С тех самых пор бс(о)д играет лишь догоняющую роль.
Ты либо глупец, либо подлец. Глупец, если не понимаешь, что альтернатива нужна даже Линукс. Подлец, если агент корпораций (Android, ChromeOS), которые используют Линукс в своих корыстных целях и не хотят конкуренции.
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|1.3, Аноним (100), 13:10, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Все эти хипстоподелки типа фряхи только распыляют ресурсы. Видимо, тенденция пошла ещё с сабжа.
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|2.9, Аноним (9), 13:21, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какие ресурсы? Смузихлебы с системд и нетворкманагер?
Оно не всем надо.
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|3.27, Аноним (100), 13:57, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это всего лишь ответ на запросы пользователей. В линуксе вообще во все времена используется только что-то одно, со временем оно заменяется на другое одно.
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|4.35, BorichL (ok), 14:18, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да-да, в Линухе всегда так: что-то начали пилить, не получилось, бросили, начали пилить новое, недоделали, бросили, запилили заново, опять не получилось и выпилили нафиг, остатки распилили, опять бросили и давай пилить дальше. Линух - вечная недопеределка.
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|5.39, Аноним (100), 14:21, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно, это куда дешевле, чем исправлять фундаментальные ошибки или тянуть никому не нужную совместимость. И шараги, занимающиеся этим, прекрасно умеют считать деньги.
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|5.105, Аноним (101), 17:31, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда-нибудь ты поймёшь, что другого пути просто нет :) Ну если не считать путём гниение в помойке.
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|6.111, BorichL (ok), 17:47, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда-нибудь ты поймёшь, что другого пути просто нет :) Ну если не
> считать путём гниение в помойке.
Чувак, я иду другим путём уже не первый год, значит он есть. Наша система развивается и без постоянного перепиливания, перепиливать приходится лишь то, что сделано на скорую руку, т.е. взлетевшее переделывается в хорошо реализованное. Но это обычно ничего не ломает и не переделывается по 10 раз.
А вот это пингвинячье тырканье в темноте носом в кучки дерьма в поисках светлого выхода хоть и очень весело, но весьма печально.
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|2.81, Admino (ok), 15:28, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все эти хипстоподелки типа фряхи только распыляют ресурсы. Видимо, тенденция пошла ещё с сабжа.
Все эти хипстоподелки типа винды только распыляют ресурсы. Видимо, тенденция пошла ещё с MSDOS.
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|2.121, Аноним (-), 19:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, распыление ресурсов - это 100500 дристрибутивов костылинупca, различающиеся между собой разве что нескучными обоями, наборами зондов и ЧСВ авторов
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|3.122, Аноним (100), 19:04, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, дистрибутивы делают люди, не способные на большее, спросите у местных разработчиков ROSA Linux. Какое тут распыление? Из ALT Linux хотя бы патчи полезные выпадают -- тоже никакого распыления вроде.
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|1.7, Аноним (7), 13:18, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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30 лет ОСи, а толку? Вот линукс - смог, в 90% случаев на декстопе без боли
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|2.11, Аноним (9), 13:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линукс - одна большая боль, когда одну поставленную задачу решают десятки инструментов. И каждый из них что-то решает, но не до конца.
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|3.13, Аноним (100), 13:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Разве? Это называется unix-way. Жаль, что exBSD отошли от этих принципов.
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|4.21, Аноним (9), 13:46, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Системд прибитый гвоздями к системе это такой эпичный юниксвей, не говоря о графической подсистеме, так же намертво приколачиваемой к вейленд.
А с ними ещё куча смузихлебского отребья.
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|5.25, Аноним (100), 13:54, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм, ну, не знаю. У меня openrc и xorg. И даже системной сессии dbus не было. Только logind, к сожалению, сегодня без альтернатив, но тут что уж поделать, но это не systemd. А так, даже udev при некотором желании можно выкинуть (но зачем, у меня скрипты реагирующие на подключение устройств). С другой стороны, каждый компонент отлично делает что-то своё, и нет кучи бесполезных альтернатив. Это ли не unix-way?
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|6.52, Ан (??), 14:48, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот теперь будешь знать, что Рой Марплз, который написал OpenRC, это один из разработчиков NetBSD.
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|7.62, Аноним (100), 15:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NetBSD вообще норм, хотя, конечно, openrc шляпа ещё та, но, лучше, чем ничего.
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|4.18, Аноним (19), 13:43, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На маке все консольные утилиты бздовые нет ни одной чисто гнушной.
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|5.37, DmA (??), 14:20, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ОНИ и в винде BSDшные, так как стек TCP разрабатывался на системах BSD в универе Беркли!
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|6.42, Аноним (100), 14:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они вроде очень плакались, что куча бэкдоров в том "украденном" коде повылезло потом, ну, зато сэкономили.
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|5.40, DmA (??), 14:21, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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BSD в маках как окружение к микроядру, больше для совместимости к большому количеству уже написанного кода
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|5.41, Аноним (36), 14:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты точно на этот вопрос отвечал? И причём здесь употребление мака? Можешь ещё brew install coreutils попробовать. Или гсс. Почти всё гнушное там ставится.
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|5.106, Аноним (101), 17:34, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, такие вы ЖАЛКИЕ конечно. Спрашиваешь про БЗД - начинаются обиженные сопли "ну вот у нас утилиты в маке и циска нас спонсирует, хнык плакс". Просто плеяда старых обиженок.
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|2.17, Аноним (19), 13:41, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ой а напомни-ка что там за ОС стоит на Плейстейшене и на Нинтендо Свитч. Ой так это же предок той самой 386BSD. Если считать приставки десктопом БСД обгоняет линуксовые десктопы в несколько раз.
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|3.33, DmA (??), 14:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Операционная система PlayStation 4 — Orbis OS, форк FreeBSD версии 9.0, выпущенной 12 января 2012 года[4][5]. Включает в себя два графических API: низкоуровневый GNM и высокоуровневый GNMX[6]. Собственный язык шейдеров Sony PlayStation Shader Language (PSSL) был впервые представлен на PlayStation 4[7].
Используются также следующие компоненты: Cairo, jQuery, Mono и WebKit[5][8].
SDK основан на инфраструктуре LLVM[9].
А если считать устройства на Андроид Линуксом ? :)
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|5.65, Аноним (100), 15:04, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так консоли тоже не десктоп и даже не ПК по целому ряду показателей. Даже память там существует только у видеокарты (кастомной) и это не привычная оперативная память.
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|6.94, Аноним (94), 16:09, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Консоль это полноценный ПК. Ровно ничем не отличающийся от обычного десктопа.
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|7.96, Аноним (96), 16:12, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не полноценный, на полноценный можно без бубнов установить что угодно.
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|7.99, Аноним (100), 17:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ровно ничем не отличающийся
а, ты поехавший просто, так бы сразу и говорил.
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|6.115, kusb (?), 18:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если память только от видеокарты, то откуда выполняются программы?
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|7.116, Аноним (100), 18:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если память только от видеокарты, то откуда выполняются программы?
Из неё и выполняются, там нет другой памяти теперь. Архитектура несколько иная.
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|8.126, kusb (?), 19:28, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, круто Но считают видеопамять кажется более дорогая, интересно что сделали та... текст свёрнут, показать
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|5.79, Аноним (76), 15:25, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вы же с какого-то ляда начали считать за десктопы игровые консоли, то почему бы не начать считать и ведроидные поделки за таковой дектоп?
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|6.93, Аноним (94), 16:08, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подрыв пингвинячего пукана засчитан. Они уже считают консоли портативными планшетами лишь бы не верить в то что консоль это обычный десктопный ПК. Ещё и игровой.
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|7.108, Аноним (101), 17:42, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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- Ух как сильна моя БЗД, как мощны мои лапищи, как надёжен код.
- Сынок, проснись, ты обос_ался.
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|3.107, Аноним (101), 17:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ВРЁТИ нас использует плейстешон и нетфликс! Чуваки, линукс они тоже используют, если вы не в курсе)) А вот в обратную сторону это не работает - использующие линукс бсд не используют обычно))
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|2.14, pavlinux (ok), 13:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в августе будем отмечать ядро Linux
В том году отмечали, замутили OpenAir, ужрались, начали портировать Linux на Айкос
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|2.44, Аноним (44), 14:25, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Единственный нормальный Линукс был
Дебиан, пока не вляпался в системдец.
А сабж это-таки Unix.
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|3.46, Аноним (46), 14:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дебан очень халатно относится к обновлению пакетов, хотя пишут что всё под контролем, дебиан это раздутый пафосом юзверей дистрибутив, ничем не лучше других.
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|4.49, Аноним (19), 14:45, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже не понятно SJW шники сделали Дебиан хорошим. Или в конечно счете довели его до того что Дебиан стал плохим.
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|4.90, Аноним (94), 15:55, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахахаа там даже нет настоящего юникса 70-х годов. Это не значит что UNIX не UNIX. То что у тебя это какая-то рекламная сертификация, которая еще и появилась не так давно. В 1991 году они ничего стратифицировать не могли. Ор выше гор над тобой.
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|3.72, Аноним (70), 15:14, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А сабж это-таки Unix.
Во-первых ничто не UNIX кроме UNIX.
UNIX только то, что сертифицировано The Open Group как UNIX.
SUBJ не сертифицирован The Open Group как UNIX, следовательно не имеет права называться таковым.
Даже термин UNIX-like не приветстуется, т.к. UNIX это зарегитсрированная торговая марка.
Рекомендовано употребление термина freenix.
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|1.23, Аноним (23), 13:52, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К чему все эти споры🤦 все ОС по сути своей плюс минус одинаковы, ибо задача у них одна и таже, так что просто выбирайте, ту которая вам больше подходит и не надо исходить на гавно🤦
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|4.73, Аноним (-), 15:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Профессионалы работают за деньги и отвечают за качество работы. Так что не надо ляля, это дилетанты.
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|5.77, Аноним (96), 15:23, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поинтересуйтесь, как они работают, много нового для себя откроете.
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|4.75, Аноним (70), 15:20, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начитались статей с Луркоморья а может сами их написали и вкидывают под каждой новостью про BSD.
Меня поражает наивность тех кто ведется на эти вбросы и отвечает им.
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|2.51, Аноним (19), 14:48, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты еще добавь что мы не знаем всей правды и не всё так однозначно. Большой брат за нас всё выберет потому что все плюс минус одинаковые. Омг откуда у тебя такие промытые мозги ты телек смотришь?
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|6.92, Аноним (94), 16:05, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты что свою методичку забыл? Повторю мы не знаю всей правды, не всё так однозначно, все ОС плюс минус одинаковые, не надо исходить на говно, не переключайтесь ждите новых методичек.
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|2.118, SNM (?), 18:54, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все ОС по сути своей плюс минус одинаковы
Тогда почему в винде и на маке скроллинг не подвисает, а в линпуксе и бздях даже пред-топовое железо 2-3 годичной давности лагает. Вопрос риторический.
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|3.66, DmA (??), 15:04, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, карту с деревом Юниксов помню распечатывал, на стене висела, на скриншотах сейчас увидел её.
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|2.43, DmA (??), 14:24, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скажите это всем компаниям использующим Линукс! От суперсерверов до роутеров, микроконтролеров и тд.
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|2.58, Аноним (19), 14:53, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему то мало кто говорит что у 386BSD был свой Линус Торвальдс — Уильям Джолиц, но он оказался на удивления «глупым» и «недальновидным» и всё запорол.
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|3.60, Аноним (96), 14:58, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наверно потому, что нужно это как-то шире распространять. Например, можно оставить ссылку на статью, где об этом можно почитать.
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|2.63, DmA (??), 15:01, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Холиварная статья на хабре, но непонятно, почему на суперкомпьютерах, которые должны работать 24 на 7 на 365 ставят Линукс, может бдд хуже масштабируется и работает нестабильнее? Почему под мощные СУБД не используют FreeBSD почти никто!
Во Free если не поставить совместимость с Линукс в ядре, то много чего работать вообще не будет.
Ни одного теста там не приведено в статье! Тесты почитайте, сетевые, дисковые, в Линукс на порядок больше инноваций, чем в любых BSD системах. Многие коммерческие Юникс перестали сущестовать из-за появления Линукс, а никак не BSD, так как благодаря лицензии ГНУ можно совместными силами доводить всё до ума не боясь, что это всё присвоит. FreeBSD больше по инерции разрабатывают. Потерь информации нет в файловых системах FreeBSD , может потому, что на серьёзное железо и в продакшен никто не ставит?
Большинcтво преимуществ, что в Линуксе что-то появилось позже, но извините, Линукс и сам появилася позже и сразу не было поддержек крупных сообществ, в начале развивался медленее, но благодаря лицензии прогресс пошёл гораздо быстрее, чем в BSD!
Если BSD цельная система, то зачем ей потребовалась стороняя ZFS :)
А уж какие проблемы с драйверами во Free... На памяти переход на двух серверах с FreeBSD на Линукс был из-за проблем с железом: в одном случае плохо работающий драйвер Arlan 655 заставил перейти, во втором случае отсуствовал во Free драйвер для SCSI адаптера Initio 9100.
В Линуксе это железо нормально работало!
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|3.78, Аноним (70), 15:24, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс вполне может быть более продвинутый чем Фряха, но это только потому что корпорации вливают в него кучу бабла.
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|4.86, Аноним (85), 15:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во Фряху тоже прилично вливают и вливали. Но вот незадача по лицензии они не обязаны все возвращать в сообщество так как это БСД, а не ГНУ.
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|5.109, Аноним (70), 17:42, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто интересно, что такого может написать во Фряхе, полезное для других чтобы не в кое случае не отдавать обратно? Не понимаю.
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|3.80, Аноним (70), 15:26, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кто ругают Фряху и говорят что она не нужна просто не знают её и поэтому боятся. Они кое-как выучили Линукс и не хотят ничего другого учить. Я сталкивался с такими.
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|1.50, Аноним (50), 14:46, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо что есть бзданутое семейство. В меру консервативное и придерживающееся юниксовой философии. Лицензия, конечно, одна из самых омерзительнейших, но что поделать, нормальной юникс-подобной системы с копилефтной лицензией так и не завезли, есть только линукс, которого корпы имеют как хотят и огрызки-недоделки, годные только для виртуалок.
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|2.114, Аноним (-), 18:16, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нормальной юникс-подобной системы с копилефтной лицензией так и не завезли
Этот чувак не заглядывал в сайт проекта GNU.
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|3.124, Аноним (-), 19:07, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, hurd-таки допилили или так и паразитируют на линупcячьем ведре?
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