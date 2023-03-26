Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 7.6, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.6 ГБ (i386 и x86_64). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 6.1. Обновлены версии программ, например, firefox 111, thunderbird 102.9.0, exaile 4.1.1, smtube 21.10.0, smplayer 22.7.0, MPlayer 20221009, libreoffice 7.5.1.2, filezilla 3.58.0, pidgin 2.14.12, transmission 2.94, gimp 2.10.34. В состав включена поддержка пакетов в формате flatpak. Предложены новые версии развиваемых проектом приложений: конфигуратора slackel control-center-3.0, а также графических интерфейсов для обновления ядра в установках, использующих внутренний диск (install-upgrade-kernel) и внешний USB-носитель (install-upgrade-kernel-ext-usb). Добавлено приложение Instonusb-2.0 для создания live-сборок.