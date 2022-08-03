Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базе Slackware

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|1.4, ВОРОНА (?), 21:38, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чистая слака работает на порядок лучше и стабильнее многих известных дистров. Как так вышло?
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|1.14, Аноним (15), 22:39, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вроде на убунте, но умом понимаю, что дергать с нее придется и вариантов по сути два - бздя и слака. Для разработки с докером выбор вообще невелик получается.
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|1.17, user90 (?), 22:46, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> примечательный возвращением на использование наработок проекта Slackware
> на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd
Неслабо "наработали" LOL!
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|1.18, забей (?), 22:52, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И носило меня, как осенний листок
Я менял города, я менял.... (c)
опять во всем системдя виновата?
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|1.22, beck (??), 23:04, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на слаке можно завести например zoom или teams? Эти наверное теоретически можно в браузере, но какие-то другие поделия, VPN-клиенты, прочие какие-то коннекторы к капиталистическому миру наживы, инфляции, девальвации, пауперизма?
Все ли например WiFi адаптеры и другое железо из коробки поддерживает слака?
Наверное слака хорошо, но уж очень маргинально, типа OpenBSD.
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|2.24, НяшМяш (ok), 23:07, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 15 слакваре ядро 5.15 (последний LTS), так что с оборудованием должно быть неплохо. А с приложениями вполне возможно придётся делать как в ауре - распаковывать дебки и ставить их в /opt
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|1.25, gumanzoy (?), 23:09, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кое как скачал с оф. сайта за час. В среднем 64KB/s.
9d4ce9603ded8444852026a8c8f05197 slax-64bit-15.0.0.iso
78033200a054071829b13c4bfd380a45 05-chrome.sb
Запилил torrent. magnet-link: magnet:?xt=urn:btih:4cc24980799acf7fd0bfc1306134a6caceaa3276&dn=slax15&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce
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