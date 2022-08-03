Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базе Slackware

Представлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 15, примечательный возвращением на использование наработок проекта Slackware. Прошлый выпуск Slax на базе Slackware был сформирован 9 лет назад. В 2018 году дистрибутив был переведён на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 250 МБ (x86_64).

Одновременно сформирован корректирующий выпуск ветки на базе Debian - Slax 11.4, в который включены обновления пакетов, предложенные в Debian 11.4. Сборки ветки Slax 11.x подготовлены для архитектур x86_64 и i386.