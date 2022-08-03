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Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базе Slackware

03.08.2022 19:41

Представлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 15, примечательный возвращением на использование наработок проекта Slackware. Прошлый выпуск Slax на базе Slackware был сформирован 9 лет назад. В 2018 году дистрибутив был переведён на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 250 МБ (x86_64).

Одновременно сформирован корректирующий выпуск ветки на базе Debian - Slax 11.4, в который включены обновления пакетов, предложенные в Debian 11.4. Сборки ветки Slax 11.x подготовлены для архитектур x86_64 и i386.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.slax.org/blog/2743...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 11.2 на базе Debian 11
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slax 9.7
  4. OpenNews: Возрождение дистрибутива Slax
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57594-slax
Ключевые слова: slax, slackware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Фамилиямояслишкомизвест... (?), 21:36, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Slackware интересный, Debian - неинтересный.
     
  • 1.4, ВОРОНА (?), 21:38, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чистая слака работает на порядок лучше и стабильнее многих известных дистров. Как так вышло?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:46, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что Патрик
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:40, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему Патрик такой, а? Потому что ценит юникс.
     
  • 3.20, Слака (?), 23:00, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет, потому что бог
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:53, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меньше кода, меньше багов.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 22:40, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про Тео.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:54, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выпил чаю за здоровье Патрика.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:03, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём теперь обновление дистрибутива FIDOSlax.
     
  • 1.11, Anonymoustus (ok), 22:10, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не тот уже Дебиан, увы, не тот. А бывали времена…
     
     
  • 2.26, Анончик (?), 23:36, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бывали.
     

  • 1.14, Аноним (15), 22:39, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вроде на убунте, но умом понимаю, что дергать с нее придется и вариантов по сути два - бздя и слака. Для разработки с докером выбор вообще невелик получается.
     
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 23:05, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч и подобные.
     

  • 1.17, user90 (?), 22:46, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > примечательный возвращением на использование наработок проекта Slackware
    > на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd

    Неслабо "наработали" LOL!

     
  • 1.18, забей (?), 22:52, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И носило меня, как осенний листок
    Я менял города, я менял.... (c)

    опять во всем системдя виновата?

     
     
  • 2.19, урлой (?), 22:58, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто Патрег - бох!
     

  • 1.21, Аноним (21), 23:02, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребятки наелись плодов корпо-хипсторов и дали заднюю.
     
  • 1.22, beck (??), 23:04, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на слаке можно завести например zoom или teams? Эти наверное теоретически можно в браузере, но какие-то другие поделия, VPN-клиенты, прочие какие-то коннекторы к капиталистическому миру наживы, инфляции, девальвации, пауперизма?

    Все ли например WiFi адаптеры и другое железо из коробки поддерживает слака?

    Наверное слака хорошо, но уж очень маргинально, типа OpenBSD.

     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 23:07, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 15 слакваре ядро 5.15 (последний LTS), так что с оборудованием должно быть неплохо. А с приложениями вполне возможно придётся делать как в ауре - распаковывать дебки и ставить их в /opt
     

  • 1.25, gumanzoy (?), 23:09, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кое как скачал с оф. сайта за час. В среднем 64KB/s.

    9d4ce9603ded8444852026a8c8f05197  slax-64bit-15.0.0.iso
    78033200a054071829b13c4bfd380a45  05-chrome.sb

    Запилил torrent. magnet-link: magnet:?xt=urn:btih:4cc24980799acf7fd0bfc1306134a6caceaa3276&dn=slax15&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce

     

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