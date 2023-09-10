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Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023

10.09.2023 21:46

Представлен выпуск дистрибутива Zenwalk Current 2023, построенного на основе пакетной базы Slackware и использующего пользовательское окружение на основе Xfce 4.18. Для пользователей дистрибутив может быть интересен поставкой более свежих версий программ, дружественностью к пользователю, высокой скоростью работы, рациональностью подхода к выбору приложений (одно приложение для одной задачи), самодостаточностью (нет необходимости что-то доустанавливать) и использованием для управления пакетами системы Netpkg. Размер установочного iso-образа составляет 1.4 ГБ (x86_64).

В новой версии:

  • Произведена пересборка пакетов из находящихся в разработке репозиториев Slackware, а также пакетов специфичных для Zenwalk.
  • В пользовательском окружении предложены унифицированные темы оформления Adwaita, обеспечивающие единый внешних вид для приложений, использующих GTK4, GTK3, GTK2 и Qt.
  • В состав включено приложение Syncthing для синхронизации файлов между платформами Linux, Android, iOS и Windows.
  • По умолчанию включены инструменты для управления пакетами в формате Flatpak.
  • Добавлены мультимедийные проигрыватели Navidrome Music Server, Jellyfin Media Center и Lollypop Music Player, а также DLNA-сервер Rygel.
  • Вместо PulseAudio для управления звуковыми потоками задействован мультимедийный сервер Pipewire.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.zenwalk.org/2023/09...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15
  3. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Salix Live 15.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базу Slackware
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59735-zenwalk
Ключевые слова: zenwalk, slackware
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 21:57, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > одно приложение для одной задачи
    > В поставку включены мультимедийные проигрыватели Navidrome Music Server, Jellyfin Media Center и Lollypop Music Player
     
     
  • 2.2, коньюктивит (?), 22:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thumb up! :D
     

  • 1.4, Бульдох (?), 22:29, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нет необходимости что-то доустанавливать

    Да хватит решать, что мне нужно, а что нет, сейчас не время dial-up, хватит пихать всякое барахло во все дистрибутивы.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:34, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь ненужного как раз минимум, ведь одно приложение для одной задачи by design.
     
     
  • 3.11, Бульдох (?), 23:48, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Четыре плеера под каждый формат?
     
  • 2.16, Аноним (16), 02:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспользуйтесь alpine
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:35, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ненужное
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:45, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспертное...
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:53, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнение!
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:41, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои словно скучноваты, нет? Думаю лучше создать другой дистр, где такой проблемы нет.
     
     
  • 2.13, Far (ok), 00:12, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да обои тут единственное не скучное, что хоть как-то может оправдать накатывание дистра на виртуалку
     

  • 1.10, коньюктивит (?), 23:47, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зеньковнутый мудератор заскучал..
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:51, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тяжела и неказиста...
     
  • 1.15, Аноним (16), 02:21, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я и не знал что Slackware ещё поддерживается. Рейтинг у Zenwalk 8.5 на distrowatch и это на основании двух проголосовавших, с комментариями:
    1. Все работает кроме звука для флэтпаков. Я уверен, что это можно исправить
    2. Я установил Zenwalk 8.0 на рабочую станцию VMWare на свой 12-летний компьютер Intel Zeon с 2 ГБ оперативной памяти DDR2. Раньше я устанавливал Slackware64 14.2 на обычные жесткие диски, установки VMWare Workstation и VirtualBox. Я установил Zenwalk8.0, подключился к зеркалу Slackware Current и обновил все пакеты. Zenwalk8.0 — более старая версия, и я забыл найти более новую версию Zenwalk15.0. Поскольку дистрибутив Zenwalk придерживается политики только новых пакетов, я не могу установить веб-браузеры Firefox или Google Chrome. Chromium является браузером по умолчанию для дистрибутива Zenwalk8.0. Я обнаружил, что установить VMWare Tools и подключить зеркало Slackware Current для обновления пакетов программного обеспечения очень просто. Это хороший дистрибутив для старых и новых компьютеров.

    С официального сайта: Zenwalk стремится стать лучшей в своем классе медиа-ОС. Было добавлено несколько новых приложений и медиа-платформ: Navidrome Music Server, Jellyfin Media Center (просто введите «netpkg jellyfin»), Lollypop Music Player, Rygel DLNA Server... Pipewire — звуковая система по умолчанию, полностью заменяющая Pulsaudio.

     
  • 1.17, Аноним (16), 02:49, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы не сказал что Navidrome Music Server это музыкальный проигрыватель. Это сайт где можно запустить музыку и радио. Как-то ею можно и делиться. В целом для ответственного за музыку в кафе может и пойдёт, если её разделить на альбомы и использовать как плеер. Ну или в качестве домашнего под-сайта, для того чтобы везде можно было слушать. Программа интересная.
     

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