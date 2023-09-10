Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023

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|1.1, pashev.ru (?), 21:57, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> одно приложение для одной задачи
> В поставку включены мультимедийные проигрыватели Navidrome Music Server, Jellyfin Media Center и Lollypop Music Player
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|1.4, Бульдох (?), 22:29, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> нет необходимости что-то доустанавливать
Да хватит решать, что мне нужно, а что нет, сейчас не время dial-up, хватит пихать всякое барахло во все дистрибутивы.
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|2.9, Аноним (9), 23:34, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь ненужного как раз минимум, ведь одно приложение для одной задачи by design.
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|1.6, Аноним (6), 22:41, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обои словно скучноваты, нет? Думаю лучше создать другой дистр, где такой проблемы нет.
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|2.13, Far (ok), 00:12, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да обои тут единственное не скучное, что хоть как-то может оправдать накатывание дистра на виртуалку
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|1.15, Аноним (16), 02:21, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я и не знал что Slackware ещё поддерживается. Рейтинг у Zenwalk 8.5 на distrowatch и это на основании двух проголосовавших, с комментариями:
1. Все работает кроме звука для флэтпаков. Я уверен, что это можно исправить
2. Я установил Zenwalk 8.0 на рабочую станцию VMWare на свой 12-летний компьютер Intel Zeon с 2 ГБ оперативной памяти DDR2. Раньше я устанавливал Slackware64 14.2 на обычные жесткие диски, установки VMWare Workstation и VirtualBox. Я установил Zenwalk8.0, подключился к зеркалу Slackware Current и обновил все пакеты. Zenwalk8.0 — более старая версия, и я забыл найти более новую версию Zenwalk15.0. Поскольку дистрибутив Zenwalk придерживается политики только новых пакетов, я не могу установить веб-браузеры Firefox или Google Chrome. Chromium является браузером по умолчанию для дистрибутива Zenwalk8.0. Я обнаружил, что установить VMWare Tools и подключить зеркало Slackware Current для обновления пакетов программного обеспечения очень просто. Это хороший дистрибутив для старых и новых компьютеров.
С официального сайта: Zenwalk стремится стать лучшей в своем классе медиа-ОС. Было добавлено несколько новых приложений и медиа-платформ: Navidrome Music Server, Jellyfin Media Center (просто введите «netpkg jellyfin»), Lollypop Music Player, Rygel DLNA Server... Pipewire — звуковая система по умолчанию, полностью заменяющая Pulsaudio.
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|1.17, Аноним (16), 02:49, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я бы не сказал что Navidrome Music Server это музыкальный проигрыватель. Это сайт где можно запустить музыку и радио. Как-то ею можно и делиться. В целом для ответственного за музыку в кафе может и пойдёт, если её разделить на альбомы и использовать как плеер. Ну или в качестве домашнего под-сайта, для того чтобы везде можно было слушать. Программа интересная.
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