Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023

А я и не знал что Slackware ещё поддерживается. Рейтинг у Zenwalk 8.5 на distrowatch и это на основании двух проголосовавших, с комментариями:

1. Все работает кроме звука для флэтпаков. Я уверен, что это можно исправить

2. Я установил Zenwalk 8.0 на рабочую станцию VMWare на свой 12-летний компьютер Intel Zeon с 2 ГБ оперативной памяти DDR2. Раньше я устанавливал Slackware64 14.2 на обычные жесткие диски, установки VMWare Workstation и VirtualBox. Я установил Zenwalk8.0, подключился к зеркалу Slackware Current и обновил все пакеты. Zenwalk8.0 — более старая версия, и я забыл найти более новую версию Zenwalk15.0. Поскольку дистрибутив Zenwalk придерживается политики только новых пакетов, я не могу установить веб-браузеры Firefox или Google Chrome. Chromium является браузером по умолчанию для дистрибутива Zenwalk8.0. Я обнаружил, что установить VMWare Tools и подключить зеркало Slackware Current для обновления пакетов программного обеспечения очень просто. Это хороший дистрибутив для старых и новых компьютеров. С официального сайта: Zenwalk стремится стать лучшей в своем классе медиа-ОС. Было добавлено несколько новых приложений и медиа-платформ: Navidrome Music Server, Jellyfin Media Center (просто введите «netpkg jellyfin»), Lollypop Music Player, Rygel DLNA Server... Pipewire — звуковая система по умолчанию, полностью заменяющая Pulsaudio.

