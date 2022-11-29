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Выпуск дистрибутива Salix Live 15.0

29.11.2022 10:23

Представлена Live-редакция дистрибутива Salix 15.0, предоставляющая рабочее загрузочное окружение, не требующее установки на диск. Накопленные в текущем сеансе изменения можно сохранить в отдельную область USB-накопителя для продолжения работы после перезагрузки. Дистрибутив развивается создателем Zenwalk Linux, покинувшим проект в результате конфликта с другими разработчиками, отстаивавшими политику максимальной похожести на Slackware. Salix 15 полностью совместим со Slackware Linux 15, исповедует подход "одно приложение на одну задачу". Для загрузки предлагаются 64- и 32-разрядные сборки (1.8 ГБ).

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер gslapt, являющийся эквивалентом slapt-get. В качестве графического интерфейса для установки программ из SlackBuilds в дополнение к gslapt поставляется программа Sourcery, являющаяся специально разработанным в рамках проекта Salix фронтэндом к slapt-src. Стандартные инструменты для управления пакетами Slackware модифицированы для обеспечения поддержки Spkg, что позволяет использовать внешние приложения, подобные sbopkg, без нарушения совместимости со Slackware. В инсталляторе предлагается три режима установки: полная, основная и базовая (для серверов). Рабочий стол основан на Xfce 4.16.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.salixos.org/view...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Salix 15.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.5
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58215-salix
Ключевые слова: salix, slackware
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:10, 29/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Очередная васяноподелка в виде форка-форка-форка.
    Печально, что линукс настолько фрагментирован.
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:12, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, Linux спасёт только полная централизация в надёжных руках Microsoft.
     
     
  • 3, Ohu (?), 12:35, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извращенец!
     
  • 4, Аноним (4), 12:40, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем вам мешает существование этой очередной поделки?
     
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