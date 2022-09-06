Выпуск дистрибутива Salix 15.0

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|2.13, Попандопала (?), 13:46, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тю,ща набегут адепты правильного ui тогда вы и узнаете как вы ошибаетесь.D жтк3 хвалят, позорники фас его.
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|2.19, Аноним (19), 14:46, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Окошки, иконки, панель задач, «пуск», обои. Ничего не упустил?
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|1.6, Бывалый смузихлёб (?), 11:40, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в результате конфликта с другими разработчиками, отстаивавшими политику максимальной похожести на Slackware
а зачем, казалось бы. Ну серьёзно, зачем какому-то дистрибутиву быть максимально похожим именно на слаку
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|2.12, НяшМяш (ok), 13:42, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И катается с тех пор 30 лет на своей шестёрке, меняя раз в 5 лет минералку в ней.
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|1.11, Аноним (11), 13:28, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если пдфку может открыть и браузер и либреофис, то это уже не похоже на одно приложение для каждой задачи.
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|2.18, Аноним (18), 14:30, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати может кто-нибудь подсказать, как попустить либреофис в его желании открывать все, что можно - вручную прописывать дефолтные приложения лень
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|1.16, Аноним (16), 13:56, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший дистрибутив. Жил на нетбуке с атомом и гигом оперативы, пока не нетбук не умер от пива.
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