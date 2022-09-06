Выпуск дистрибутива Salix 15.0

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Salix 15.0, развиваемого создателем Zenwalk Linux, покинувшим проект в результате конфликта с другими разработчиками, отстаивавшими политику максимальной похожести на Slackware. Дистрибутив Salix 15 полностью совместим со Slackware Linux 15, исповедует подход "одно приложение на одну задачу". Для загрузки предлагаются 64- и 32-разрядные сборки (1.5 ГБ).

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер gslapt, являющийся эквивалентом slapt-get. В качестве графического интерфейса для установки программ из SlackBuilds в дополнение к gslapt поставляется программа Sourcery, являющаяся специально разработанным в рамках проекта Salix фронтэндом к slapt-src. Стандартные инструменты для управления пакетами Slackware модифицированы для обеспечения поддержки Spkg, что позволяет использовать внешние приложения, подобные sbopkg, без нарушения совместимости со Slackware. В инсталляторе предлагается три режима установки: полная, основная и базовая (для серверов).

В новой версии для формирования рабочего стола задействовано пользовательское окружение Xfce 4.16 и библиотека GTK3. Предложена новая тема оформления, доступная в светлом и тёмном вариантах. В качестве главного меню по умолчанию включён плагин Whiskermenu. Переведены на GTK3 и обновлены системные утилиты. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.15.63, GCC 11, Glibc 2.33, Firefox 102 ESR, LibreOffice 7.4, GIMP 2.10. Вместо ConsoleKit для управления пользовательскими сеансами задействован elogind. Добавлена поддержка пакетов в формате flatpak, по умолчанию предоставлена возможность установки программ из каталога Flathub.