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Выпуск дистрибутива Salix 15.0

06.09.2022 10:42

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Salix 15.0, развиваемого создателем Zenwalk Linux, покинувшим проект в результате конфликта с другими разработчиками, отстаивавшими политику максимальной похожести на Slackware. Дистрибутив Salix 15 полностью совместим со Slackware Linux 15, исповедует подход "одно приложение на одну задачу". Для загрузки предлагаются 64- и 32-разрядные сборки (1.5 ГБ).

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер gslapt, являющийся эквивалентом slapt-get. В качестве графического интерфейса для установки программ из SlackBuilds в дополнение к gslapt поставляется программа Sourcery, являющаяся специально разработанным в рамках проекта Salix фронтэндом к slapt-src. Стандартные инструменты для управления пакетами Slackware модифицированы для обеспечения поддержки Spkg, что позволяет использовать внешние приложения, подобные sbopkg, без нарушения совместимости со Slackware. В инсталляторе предлагается три режима установки: полная, основная и базовая (для серверов).

В новой версии для формирования рабочего стола задействовано пользовательское окружение Xfce 4.16 и библиотека GTK3. Предложена новая тема оформления, доступная в светлом и тёмном вариантах. В качестве главного меню по умолчанию включён плагин Whiskermenu. Переведены на GTK3 и обновлены системные утилиты. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.15.63, GCC 11, Glibc 2.33, Firefox 102 ESR, LibreOffice 7.4, GIMP 2.10. Вместо ConsoleKit для управления пользовательскими сеансами задействован elogind. Добавлена поддержка пакетов в формате flatpak, по умолчанию предоставлена возможность установки программ из каталога Flathub.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.salixos.org/view...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базу Slackware
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.5
  5. OpenNews: Релиз Linux дистрибутива Salix 13.1
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57737-salix
Ключевые слова: salix, slackware
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    рабочий стол очень даже симпатично выглядит)
     
     
  • 2.13, Попандопала (?), 13:46, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю,ща набегут адепты правильного ui тогда вы и узнаете как вы ошибаетесь.D жтк3 хвалят, позорники фас его.
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:46, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Окошки, иконки, панель задач, «пуск», обои. Ничего не упустил?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:00, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Салический дистрибутив.
     
  • 1.3, васёк (?), 11:02, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Саликсно !
     
     
  • 2.9, Мыкола (?), 12:36, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сально
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:20, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Круто, прям как нормальная винда!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:02, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальная винда
    > винда
    > нормальная

    Шта.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:36, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > одно приложение на одну задачу

    Объясните.

     
     
  • 2.10, Аноним (1), 12:56, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юниксвэй
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:47, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно приложение, одна задача, один фюрер.
     

  • 1.6, Бывалый смузихлёб (?), 11:40, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в результате конфликта с другими разработчиками, отстаивавшими политику максимальной похожести на Slackware

    а зачем, казалось бы. Ну серьёзно, зачем какому-то дистрибутиву быть максимально похожим именно на слаку

     
     
  • 2.20, Аноним (8), 14:57, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно быть максимально похоже на вантуз и точка!
     

  • 1.7, Huy21sm (?), 11:48, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной Петрович в гараже помазал днище пушсалом.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 13:42, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И катается с тех пор 30 лет на своей шестёрке, меняя раз в 5 лет минералку в ней.
     
     
  • 3.17, Бывалый смузихлёб (?), 14:24, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ездит, правда, раз год
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:49, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь как Петрович! Мажь яйца пушсалом.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:28, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если пдфку может открыть и браузер и либреофис, то это уже не похоже на одно приложение для каждой задачи.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:30, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати может кто-нибудь подсказать, как попустить либреофис в его желании открывать все, что можно - вручную прописывать дефолтные приложения лень
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:56, 06/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив. Жил на нетбуке с атомом и гигом оперативы, пока не нетбук не умер от пива.
     
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