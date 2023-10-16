Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 7.7, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевым отличием Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.7 ГБ (i386 и x86_64).

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 6.1.57. Обновлены версии программ, например, firefox 118.0.2, thunderbird 115.3.2, exaile 4.1.1, smtube 21.10.0, smplayer 23.6.0, MPlayer 20221009, libreoffice 7.6.2, filezilla 3.65.0, pidgin 2.14.12, transmission 2.94, gimp 2.10.34, openjre 19.0.2.u7. Предложены новые версии развиваемых проектом приложений: приложения Instonusb 2.0 для создания live-сборок, конфигуратора slackel control-center 3.0, а также графических интерфейсов для обновления ядра в установках, использующих внутренний диск (install-upgrade-kernel) и внешний USB-носитель (install-upgrade-kernel-ext-usb).