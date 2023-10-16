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Выпуск дистрибутива Slackel 7.7

16.10.2023 08:46

Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 7.7, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевым отличием Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 2.7 ГБ (i386 и x86_64).

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 6.1.57. Обновлены версии программ, например, firefox 118.0.2, thunderbird 115.3.2, exaile 4.1.1, smtube 21.10.0, smplayer 23.6.0, MPlayer 20221009, libreoffice 7.6.2, filezilla 3.65.0, pidgin 2.14.12, transmission 2.94, gimp 2.10.34, openjre 19.0.2.u7. Предложены новые версии развиваемых проектом приложений: приложения Instonusb 2.0 для создания live-сборок, конфигуратора slackel control-center 3.0, а также графических интерфейсов для обновления ядра в установках, использующих внутренний диск (install-upgrade-kernel) и внешний USB-носитель (install-upgrade-kernel-ext-usb).



  1. Главная ссылка к новости (https://slackel.sourceforge.io...)
  2. OpenNews: Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.6
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Salix Live 15.0
  6. OpenNews: Новые версии дистрибутива Slax 15.0.3 и 12.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59937-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:02, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Из новости непонятно, почему я должен выбрать этот дистрибутив вместо Slackware & Salix.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:06, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Slackel непрерывно обновляемый на основе Slackware Current.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:10, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему бы тогда не взять slackware current?
     
     
  • 4.11, ИмяХ (?), 09:36, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox.
    >>способного работать в Live-режиме
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 09:39, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и current отлично работает с openbox, в Live-режиме.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:14, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Из новости непонятно, почему я должен выбрать дистрибутив

    1. Так это новость, а не реклама дистрибутива.
    2. Кому не наплевать что ты выберешь? (вопрос риторический)

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:19, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дизайн поямиком из 90х
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 09:25, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И..? Там что-то непонятное или свистоперделок мало?
     
  • 2.8, 645 (?), 09:26, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все можно настроить, это ж не гном)))
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:15, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    transmission 2.94. Он очень старым ГСС собирается. Очень стабильный дистр похоже.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:16, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кровати переставляют
     
  • 1.20, пох. (?), 10:39, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои вроде ничего так?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:26, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя в вантузе их нет? Можешь позаимствовать.
     

  • 1.23, Коньюктивит (?), 11:44, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть один дистрибутив, есть другой, а ещё есть вот этот какой-то то ли по середине между ними, то ли чуть сбоку и в профиль. Какая у вас интересная жизнь!
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:54, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато если Семен Семеныч попросит такой же дистр, но с перламутровыми пуговицами, то такой дистр найдется, и не один.
     

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