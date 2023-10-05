Новые версии дистрибутива Slax 15.0.2 и 12.1.0

Опубликованы новые версии компактного Live-дистрибутива Slax - 15.0.2 на основе наработок проекта Slackware и 12.1.0 на базе Debian (в 2018 году дистрибутив был переведён на пакетную базу Debian, но в выпуске Slax 15 проект вернулся обратно на использование Slackware). Графическое окружение в Slax построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного участниками проекта. Загрузочный образ версии 15.0.2 занимает 255 МБ (x86_64, i386), а версии 12.1.0 - 435 МБ (x86_64, i386). В новой версии: Начинка выпуска Slax 15.0.2 обновлена до Slackware 15.0.2-current, а Slax 12.1.0 до Debian 12.1.

Улучшено управление сеансами при запуске с носителей, допускающих запись, таких как USB Flash и жёсткие диски. Ранее Slax не поддерживал разделение сеансов и записывал все изменения в каталог /slax/changes. В новых выпусках добавлена возможность использования нескольких сеансов, содержимое для которых сохраняется в подкаталогах внутри /slax/changes/. При загрузке предоставляются возможности создания нового сеанса, восстановления прошлого или выбора одного из прошлых сеансов через меню.

Добавлена поддержка изменения максимального размера ФС dynfilefs, используемой для хранения пользовательских данных и автоматически расширяемой по мере сохранения новых данных. Ранее верхний лимит dynfilefs задавался жёстко и не мог быть изменён. В новых версиях данное ограничение убрано и для изменения лимита можно использовать загрузочный параметр perchsize=X.

Расширены возможности загрузочного параметра "from", применяемого для выбора каталога с данными дистрибутива для загрузки. Помимо ранее поддерживаемых вариантов "from=/myslax/" и "from=http://domain.com/myslax.iso", в новой версии появилась возможность указания накопителя ("from=/dev/sda1/slax") и запроса пути во время загрузки ("from=ask").

Улучшена инициализация графического интерфейса на базе X.Org. При запуске X-сервера теперь указывается опция для автоматической генерации файла конфигурации.



