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Новые версии дистрибутива Slax 15.0.2 и 12.1.0

05.10.2023 23:29

Опубликованы новые версии компактного Live-дистрибутива Slax - 15.0.2 на основе наработок проекта Slackware и 12.1.0 на базе Debian (в 2018 году дистрибутив был переведён на пакетную базу Debian, но в выпуске Slax 15 проект вернулся обратно на использование Slackware). Графическое окружение в Slax построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного участниками проекта. Загрузочный образ версии 15.0.2 занимает 255 МБ (x86_64, i386), а версии 12.1.0 - 435 МБ (x86_64, i386).

В новой версии:

  • Начинка выпуска Slax 15.0.2 обновлена до Slackware 15.0.2-current, а Slax 12.1.0 до Debian 12.1.
  • Улучшено управление сеансами при запуске с носителей, допускающих запись, таких как USB Flash и жёсткие диски. Ранее Slax не поддерживал разделение сеансов и записывал все изменения в каталог /slax/changes. В новых выпусках добавлена возможность использования нескольких сеансов, содержимое для которых сохраняется в подкаталогах внутри /slax/changes/. При загрузке предоставляются возможности создания нового сеанса, восстановления прошлого или выбора одного из прошлых сеансов через меню.
  • Добавлена поддержка изменения максимального размера ФС dynfilefs, используемой для хранения пользовательских данных и автоматически расширяемой по мере сохранения новых данных. Ранее верхний лимит dynfilefs задавался жёстко и не мог быть изменён. В новых версиях данное ограничение убрано и для изменения лимита можно использовать загрузочный параметр perchsize=X.
  • Расширены возможности загрузочного параметра "from", применяемого для выбора каталога с данными дистрибутива для загрузки. Помимо ранее поддерживаемых вариантов "from=/myslax/" и "from=http://domain.com/myslax.iso", в новой версии появилась возможность указания накопителя ("from=/dev/sda1/slax") и запроса пути во время загрузки ("from=ask").
  • Улучшена инициализация графического интерфейса на базе X.Org. При запуске X-сервера теперь указывается опция для автоматической генерации файла конфигурации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.slax.org/blog/2793...)
  2. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базу Slackware
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.6
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 5.01
  6. OpenNews: Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59879-slax
Ключевые слова: slax, slackware
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:32, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Та ты что! Здорово что ещё поддерживается! С одной стороны круто, у меня на флешке где-то был Slax, но мне кажется он был на Slackware!
     
  • 3, Аноним (3), 00:07, 06/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну и кому он нужен, когда есть Linux Mint?
     
     
  • 5, Аноним (5), 00:18, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на нем лабораторные были в универе. Удобно — приносишь свой линукс на флешке, там же запускаешь и показываешь выполнение задания. Только это давно было и он тогда был на Slackware.
     

  • 4, Аноним (4), 00:15, 06/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    > в 2018 году дистрибутив был переведён на пакетную базу Debian, но в выпуске Slax 15 проект вернулся обратно на использование Slackware

    Не секрет, что дистростроение чуть менее, чем полностью, является передвиганием кроватей, но так явно-то зачем.

     

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