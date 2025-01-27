Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland

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|1.1, Аноним (1), 19:29, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Реализовано закругление углов в виде квадрокруга.
Спасибо, очень важное изменение.
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|2.2, Аноним (2), 19:33, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Закругления со стороны композитора это... что-то с чем-то.
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|1.4, Аноним (4), 19:42, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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композитный сервер это типа как ДЕ в старых Хах? или как гтк\кутэ?
Помогите разобраться
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|3.8, Аноним (4), 20:12, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а где в этом уравнении слова "протокол Wayland"? кто с кем общается по этому протоколу?
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|4.11, Sunderland93 (ok), 20:25, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Композитный менеджер (композитор) Wayland, такой как Weston, Kwin, Mutter, Sway и так далее, является реализацией протокола Wayland, также как Xorg, XQuartz, Xwayland, XMing и многие другие, являются реализациями протокола X11. Такая аналогия.
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|2.6, ilyafedin (ok), 20:07, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Композитный сервер на Wayland это обычно дисплейный сервер (сами иксы) + композитор (типа picom) + оконный менеджер. Но может быть и другой набор, например у гнома композитный сервер встроен в бинарь gnome-shell, который отрисовывает всё DE.
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|3.9, Sunderland93 (ok), 20:20, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не встроен. Mutter способен отдельно работать, в том числе для него можно написать свой shell. А вот GNOME Shell действительно намертво к нему прибита, и поверх другого композитора работать не будет
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|4.10, ilyafedin (ok), 20:22, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, не встроен. Mutter способен отдельно работать, в том числе для него
> можно написать свой shell. А вот GNOME Shell действительно намертво к
> нему прибита, и поверх другого композитора работать не будет
Я имею в виду он встроен в тот же процесс. При использовании гнома с wayland нет процесса "mutter", wayland-сокет создает процесс "gnome-shell".
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|2.7, Аноним (7), 20:12, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В старом мире берешь icewm, запихиваешь туда большую часть иксов и получаешь аналог сабжа :)
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|1.16, Аноним (-), 20:40, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят очень красивое подделие, стоит ли переходить если уже 4 года сидишь на плазме? Выглядят некоторые конфиги шикарно, но настраивать всю коробку лень.
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|1.21, Илья (??), 21:45, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне не понравилось. Очень красивый, но неудобный. Плюс, он загружается долго
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|1.22, Аноним (22), 21:57, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что вместо основной функции - управления окнами, они пилят всякие красивые эффекты с панельками?
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|1.23, Аноним (-), 22:10, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена экспериментальная поддержка HDR и управления цветом.
Надо же... даже в васяноленд HDR завезли!
А что, в иксах все еще нет?
Кто знает, когда наконец-то добавят?
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|2.24, Аноним (24), 22:27, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что, в иксах все еще нет?
луддитам даже мультимониторность нормальная ненужна, какой hdr?
зато им очень нужен принтсервер в оконной системе
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|2.25, Аноним (25), 22:51, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может ещё захотел поддержку экрана в 8К на 540Гц в HDR (с глубиной цвета 12 бит от Dolby) на видеокарте 5090, а также на звуковой карте с трассировкой Lossless звука вместе с ИИ для улучшения звука и так далее? Им судя по всему это не нужно?
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