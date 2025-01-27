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Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland

27.01.2025 19:23

Представлен композитный сервер Hyprland 0.47, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр доступна возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемая для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная поддержка HDR и управления цветом.
  • Реализовано закругление углов в виде квадрокруга.
  • В настройки добавлен признак "negative:" для инвертирования срабатывания регулярного выражения.
  • Добавлен селектор "new tag:" для определения окна по тегу.
  • В команду "cyclenext" добавлен аргумент "visible" для ограничения перебора только видимых окон.
  • Добавлена опция "--verify-config" для проверки корректности файла конфигурации.
  • В hyprpm добавлена возможность перезагрузки всех плагинов.
  • Переписаны некоторые внутренние подсистемы, связанные с работой с памятью, отрисовкой и применением анимированных эффектов.
  • Проведена работа по ускорению работы регулярных выражений через кэширования скомпилированного представления.
  • В XWayland решены проблемы с буфером обмена и режимом Drag&Drop.


  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.46, композитного сервера на базе Wayland
  3. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0
  4. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Выпуск Cage 0.2, композитного сервера на базе Wayland для создания киосков
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62626-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:29, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Реализовано закругление углов в виде квадрокруга.

    Спасибо, очень важное изменение.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:33, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Закругления со стороны композитора это... что-то с чем-то.
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:37, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Квадроберы в экстазе!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:38, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты про водителей Audi Quattro?
     
  • 2.19, Флудер (?), 21:15, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что не круглоквад
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:42, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    композитный сервер это типа как ДЕ в старых Хах? или как гтк\кутэ?

    Помогите разобраться

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:04, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Композитный сервер это как иксы + de, два в одном
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 20:12, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где в этом уравнении слова "протокол Wayland"? кто с кем общается по этому протоколу?
     
     
  • 4.11, Sunderland93 (ok), 20:25, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Композитный менеджер (композитор) Wayland, такой как Weston, Kwin, Mutter, Sway и так далее, является реализацией протокола Wayland, также как Xorg, XQuartz, Xwayland, XMing и многие другие, являются реализациями протокола X11. Такая аналогия.
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:57, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы + оконный менеджер
     
  • 2.6, ilyafedin (ok), 20:07, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Композитный сервер на Wayland это обычно дисплейный сервер (сами иксы) + композитор (типа picom) + оконный менеджер. Но может быть и другой набор, например у гнома композитный сервер встроен в бинарь gnome-shell, который отрисовывает всё DE.
     
     
  • 3.9, Sunderland93 (ok), 20:20, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не встроен. Mutter способен отдельно работать, в том числе для него можно написать свой shell. А вот GNOME Shell действительно намертво к нему прибита, и поверх другого композитора работать не будет
     
     
  • 4.10, ilyafedin (ok), 20:22, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, не встроен. Mutter способен отдельно работать, в том числе для него
    > можно написать свой shell. А вот GNOME Shell действительно намертво к
    > нему прибита, и поверх другого композитора работать не будет

    Я имею в виду он встроен в тот же процесс. При использовании гнома с wayland нет процесса "mutter", wayland-сокет создает процесс "gnome-shell".

     
     
  • 5.12, Sunderland93 (ok), 20:27, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я имею в виду он встроен в тот же процесс.

    Не встроен, Mutter идет отдельным исполняемым файлом https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=mutter

     
     
  • 6.13, ilyafedin (ok), 20:28, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Я имею в виду он встроен в тот же процесс.
    > Не встроен, Mutter идет отдельным исполняемым файлом https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=mutter

    Встроен. Этот бинарь не используется в сессии гнома с wayland. Не веришь - проверь и удивись.

     
  • 2.7, Аноним (7), 20:12, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старом мире берешь icewm, запихиваешь туда большую часть иксов и получаешь аналог сабжа :)
     

  • 1.16, Аноним (-), 20:40, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говорят очень красивое подделие, стоит ли переходить если уже 4 года сидишь на плазме? Выглядят некоторые конфиги шикарно, но настраивать всю коробку лень.
     
     
  • 2.17, name (??), 20:43, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит установить и попробовать.
     

  • 1.20, Аноним (20), 21:21, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Квадрокруг (сквиркл)

    Прям праздник какой-то, что то, что другое.

     
  • 1.21, Илья (??), 21:45, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не понравилось. Очень красивый, но неудобный. Плюс, он загружается долго
     
  • 1.22, Аноним (22), 21:57, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что вместо основной функции - управления окнами, они пилят всякие красивые эффекты с панельками?
     
  • 1.23, Аноним (-), 22:10, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная поддержка HDR и управления цветом.

    Надо же... даже в васяноленд HDR завезли!
    А что, в иксах все еще нет?
    Кто знает, когда наконец-то добавят?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:27, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что, в иксах все еще нет?

    луддитам даже мультимониторность нормальная ненужна, какой hdr?

    зато им очень нужен принтсервер в оконной системе

     
  • 2.25, Аноним (25), 22:51, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ещё захотел поддержку экрана в 8К на 540Гц в HDR (с глубиной цвета 12 бит от Dolby) на видеокарте 5090, а также на звуковой карте с трассировкой Lossless звука вместе с ИИ для улучшения звука и так далее? Им судя по всему это не нужно?
     

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