Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:04, 27/01/2025 Композитный сервер это как иксы + de, два в одном

3.8 , Аноним ( 4 ), 20:12, 27/01/2025 а где в этом уравнении слова "протокол Wayland"? кто с кем общается по этому протоколу?

4.11 , Sunderland93 ( ok ), 20:25, 27/01/2025 Композитный менеджер (композитор) Wayland, такой как Weston, Kwin, Mutter, Sway и так далее, является реализацией протокола Wayland, также как Xorg, XQuartz, Xwayland, XMing и многие другие, являются реализациями протокола X11. Такая аналогия.

3.18 , Аноним ( 18 ), 20:57, 27/01/2025 Иксы + оконный менеджер

2.6 , ilyafedin ( ok ), 20:07, 27/01/2025 Композитный сервер на Wayland это обычно дисплейный сервер (сами иксы) + композитор (типа picom) + оконный менеджер. Но может быть и другой набор, например у гнома композитный сервер встроен в бинарь gnome-shell, который отрисовывает всё DE.

3.9 , Sunderland93 ( ok ), 20:20, 27/01/2025 Нет, не встроен. Mutter способен отдельно работать, в том числе для него можно написать свой shell. А вот GNOME Shell действительно намертво к нему прибита, и поверх другого композитора работать не будет

4.10 , ilyafedin ( ok ), 20:22, 27/01/2025 > Нет, не встроен. Mutter способен отдельно работать, в том числе для него

> можно написать свой shell. А вот GNOME Shell действительно намертво к

> нему прибита, и поверх другого композитора работать не будет Я имею в виду он встроен в тот же процесс. При использовании гнома с wayland нет процесса "mutter", wayland-сокет создает процесс "gnome-shell".

5.12 , Sunderland93 ( ok ), 20:27, 27/01/2025 >> Я имею в виду он встроен в тот же процесс. Не встроен, Mutter идет отдельным исполняемым файлом https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=mutter

6.13 , ilyafedin ( ok ), 20:28, 27/01/2025 >>> Я имею в виду он встроен в тот же процесс.

> Не встроен, Mutter идет отдельным исполняемым файлом https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=mutter Встроен. Этот бинарь не используется в сессии гнома с wayland. Не веришь - проверь и удивись.

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:12, 27/01/2025 В старом мире берешь icewm, запихиваешь туда большую часть иксов и получаешь аналог сабжа :)