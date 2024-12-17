Выпуск Hyprland 0.46, композитного сервера на базе Wayland

2.6 , неваксри ( ? ), 09:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну скрины здесь типичные для райсеров, на самом деле можно найти и покрасивее, но даже по ним люди не поймут особенностей и того, насколько i3/sway/whatever это вчерашний день. На самом деле более функционального и красивого wm, чем hyprland просто нет, это может передать только видео. Разработчик просто терминатор и гигачад - буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски достаточно сложного кода ради инновационности и чтобы всегда быть первым лол

3.20 , Аноним ( 20 ), 10:42, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Разработчик просто терминатор и гигачад - буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски это особенность С++ а не разработчика

3.26 , Аноним ( 26 ), 12:29, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски достаточно сложного кода, не думаю об архитектуре и интеграции с другими огромными кусками сложного кода, что приводит к багам и сложности поддержки поправил, не благодари

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:48, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Моё чувство вкуса - самое правильное! Исправил, не благдари.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:12, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Всё эти тайлинги пишутся и ставятся исключительно ради размещения скринов в r/unixporn. Работать в них невозможно. Для работы подходит Trinity TDE, MATE.

3.31 , Loki13 ( ok ), 13:20, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Специально для удобства работы перешел на тайлинг(именно на сабж перешел). У меня для работы используется несколько RDP подключений и мне намного удобнее держать их в полноэкране на разных воркспейсах и переключаться между ними по Super-1..9. Да и браузер на весь экран и терминал. По идее мне и тайлинг не нужен, а нужно что-то типа полноэкрана для каждого приложения и переключение удобное между ними. А вот эти вот возюканья окон по экрану мышкой, вот это совсем неудобно.

4.32 , Аноним ( 5 ), 13:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отдельные рабочие столы есть у любого окружения без тайлинга. И переключение там по хоткеям тоже есть. Проблема лишь в твоих низких способностях. Тебя просто жаль.

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:30, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Он" - практически никак не выглядит, "он" максимум рисует рамки и анимации.

2.19 , eugener ( ok ), 10:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А то что кто-то в комментах находит его симпатичным Первый скрин действительно хорош. Выглядит стильно и красиво, уж незнаю насколько удобно так работать (проверять не собираюсь). Остальные скрины так себе.

