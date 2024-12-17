Выпуск Hyprland 0.46, композитного сервера на базе Wayland

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|1.5, Аноним (5), 09:21, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самое страшное даже не то что он тацлинг. А то что кто-то в комментах находит его симпатичным.
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|2.6, неваксри (?), 09:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну скрины здесь типичные для райсеров, на самом деле можно найти и покрасивее, но даже по ним люди не поймут особенностей и того, насколько i3/sway/whatever это вчерашний день. На самом деле более функционального и красивого wm, чем hyprland просто нет, это может передать только видео. Разработчик просто терминатор и гигачад - буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски достаточно сложного кода ради инновационности и чтобы всегда быть первым лол
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|3.20, Аноним (20), 10:42, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Разработчик просто терминатор и гигачад - буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски
это особенность С++ а не разработчика
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|3.26, Аноним (26), 12:29, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски достаточно сложного кода, не думаю об архитектуре и интеграции с другими огромными кусками сложного кода, что приводит к багам и сложности поддержки
поправил, не благодари
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|2.7, Аноним (7), 09:48, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Моё чувство вкуса - самое правильное!
Исправил, не благдари.
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|2.12, Аноним (12), 10:12, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Всё эти тайлинги пишутся и ставятся исключительно ради размещения скринов в r/unixporn. Работать в них невозможно. Для работы подходит Trinity TDE, MATE.
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|3.31, Loki13 (ok), 13:20, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Специально для удобства работы перешел на тайлинг(именно на сабж перешел). У меня для работы используется несколько RDP подключений и мне намного удобнее держать их в полноэкране на разных воркспейсах и переключаться между ними по Super-1..9. Да и браузер на весь экран и терминал. По идее мне и тайлинг не нужен, а нужно что-то типа полноэкрана для каждого приложения и переключение удобное между ними. А вот эти вот возюканья окон по экрану мышкой, вот это совсем неудобно.
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|4.32, Аноним (5), 13:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отдельные рабочие столы есть у любого окружения без тайлинга. И переключение там по хоткеям тоже есть. Проблема лишь в твоих низких способностях. Тебя просто жаль.
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|2.16, Аноним (16), 10:30, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Он" - практически никак не выглядит, "он" максимум рисует рамки и анимации.
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|2.19, eugener (ok), 10:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А то что кто-то в комментах находит его симпатичным
Первый скрин действительно хорош. Выглядит стильно и красиво, уж незнаю насколько удобно так работать (проверять не собираюсь). Остальные скрины так себе.
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|1.9, нитгитлистер (?), 09:53, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хмм 2 нитересных момената: наконец-то кто-то заменил сргб на что-то больмнее адекватное и вертикалку адаптировали)) в целом на скринах выглядит весьма приятно не смотря на гребанную модную тёмную тему, вопрос в том на сколько безгрешно и плавно этовсё работает?
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|2.17, Аноним (16), 10:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет тут никакой единой "темной темы", есть отдельно настроенные приложения
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|1.13, Аноним (12), 10:14, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.
Единственное хорошее в данной новости. Значит можно будет поставить на FreeBSD.
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|2.15, Аноним (14), 10:26, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикол, а мне почему-то думалось, что оно на питоне работает.
Или это какой-то другой тайлинг... Хм...
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|3.21, Массоны Рептилоиды (?), 11:26, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прикол, а мне почему-то думалось, что оно на питоне работает.
> Или это какой-то другой тайлинг... Хм...
Qtile
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|2.29, Аноним (29), 13:13, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поставить на FreeBSD
Вместе с половиной линукс-специфичного стаффа типа procfs, dbus и прочих поделок xdg.
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|1.25, Афроним (?), 12:18, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже разраб мозги имеет. Еще бы на Хаскеле слабал чтобы совсем уж как xmonad был.
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|1.27, Аноним (29), 12:29, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А теперь смотрим туда где [WARN]. Лично у меня кровь из глаз течет, насколько это ужасно рядом с этими круглыми углами.
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