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Выпуск Hyprland 0.46, композитного сервера на базе Wayland

17.12.2024 08:56

Представлен композитный сервер Hyprland 0.46, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр доступна возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемая для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Вместо параметра "cursor:dumb_copy" предложена новая настройка "cursor:use_cpu_buffer", позволяющая использовать аппаратные курсоры на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Изменена логика задания правил для окон и экранных раскладок - для срабатывания правила теперь требуется полное, а не частичное совпадение с регулярным выражением. Оптимизирован код обработки правил. Задействован более быстрый движок регулярных выражений RE2 от Google.
  • В список зависимостей добавлены библиотеки hyprgraphics и re2.
  • Для обработки цветов задействовано цветовое пространство OkLab вместо sRGB, что позволило добиться более естественного отображения градиентов и цветовых переходов.
  • Добавлена поддержка перемещения контента между окружениями Wayland и X11 (на базе XWayland) в режиме Drag&Drop.
  • Добавлен новый приветственный экран, показываемый после обновления версии Hyprland.
  • Добавлена настройка "cursor:warp_back_after_non_mouse_input" для исключения проблем при одновременной работы с мышью и сенсорным экраном.
  • В утилите hyprctl реализована возможность вывода списка плагинов в формате JSON ("hyprctl -j plugins"). Добавлены новые поля inhibitingIdle и directScanout.


  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.44, композитного сервера на базе Wayland
  3. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0
  4. OpenNews: Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland
  5. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62420-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:06, 17/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –7 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое страшное даже не то что он тацлинг. А то что кто-то в комментах находит его симпатичным.
     
     
  • 2.6, неваксри (?), 09:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну скрины здесь типичные для райсеров, на самом деле можно найти и покрасивее, но даже по ним люди не поймут особенностей и того, насколько i3/sway/whatever это вчерашний день. На самом деле более функционального и красивого wm, чем hyprland просто нет, это может передать только видео. Разработчик просто терминатор и гигачад - буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски достаточно сложного кода ради инновационности и чтобы всегда быть первым лол
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:42, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Разработчик просто терминатор и гигачад - буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски

    это особенность С++ а не разработчика

     
  • 3.26, Аноним (26), 12:29, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >буквально на ровном месте любит переписывать огромные куски достаточно сложного кода, не думаю об архитектуре и интеграции с другими огромными кусками сложного кода, что приводит к багам и сложности поддержки

    поправил, не благодари

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:48, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Моё чувство вкуса - самое правильное!

    Исправил, не благдари.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:12, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всё эти тайлинги пишутся и ставятся исключительно ради размещения скринов в r/unixporn. Работать в них невозможно. Для работы подходит Trinity TDE, MATE.
     
     
  • 3.31, Loki13 (ok), 13:20, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Специально для удобства работы перешел на тайлинг(именно на сабж перешел). У меня для работы используется несколько RDP подключений и мне намного удобнее держать их в полноэкране на разных воркспейсах и переключаться между ними по Super-1..9. Да и браузер на весь экран и терминал. По идее мне и тайлинг не нужен, а нужно что-то типа полноэкрана для каждого приложения и переключение удобное между ними. А вот эти вот возюканья окон по экрану мышкой, вот это совсем неудобно.
     
     
  • 4.32, Аноним (5), 13:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отдельные рабочие столы есть у любого окружения без тайлинга. И переключение там по хоткеям тоже есть. Проблема лишь в твоих низких способностях. Тебя просто жаль.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:30, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Он" - практически никак не выглядит, "он" максимум рисует рамки и анимации.
     
  • 2.19, eugener (ok), 10:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то что кто-то в комментах находит его симпатичным

    Первый скрин действительно хорош. Выглядит стильно и красиво, уж незнаю насколько удобно так работать (проверять не собираюсь). Остальные скрины так себе.

     

  • 1.9, нитгитлистер (?), 09:53, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хмм 2 нитересных момената: наконец-то кто-то заменил сргб на что-то больмнее адекватное и вертикалку адаптировали)) в целом  на скринах выглядит весьма приятно не смотря на гребанную модную тёмную тему, вопрос в том на сколько  безгрешно и плавно этовсё работает?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 10:33, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет тут никакой единой "темной темы", есть отдельно настроенные приложения
     

  • 1.13, Аноним (12), 10:14, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

    Единственное хорошее в данной новости. Значит можно будет поставить на FreeBSD.

     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:26, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикол, а мне почему-то думалось, что оно на питоне работает.
    Или это какой-то другой тайлинг... Хм...
     
     
  • 3.21, Массоны Рептилоиды (?), 11:26, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прикол, а мне почему-то думалось, что оно на питоне работает.
    > Или это какой-то другой тайлинг... Хм...

    Qtile

     
  • 3.22, Аноним (12), 11:32, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не про ЯП а про лицензию.
     
  • 2.24, Аноним (23), 11:58, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разве что.
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:13, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поставить на FreeBSD

    Вместе с половиной линукс-специфичного стаффа типа procfs, dbus и прочих поделок xdg.

     

  • 1.25, Афроним (?), 12:18, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже разраб мозги имеет. Еще бы на Хаскеле слабал чтобы совсем уж как xmonad был.
     
  • 1.27, Аноним (29), 12:29, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А теперь смотрим туда где [WARN]. Лично у меня кровь из глаз течет, насколько это ужасно рядом с этими круглыми углами.
     

  • 1.28, anonymous (??), 12:51, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LGBTiling...
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:17, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может дождемся и GUI появится для настройки.
     

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