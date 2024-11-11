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Выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, использующего Wayland

11.11.2024 08:41

Опубликован выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.

Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией.

Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера.

В новой версии:

  • Добавлен режим интерактивного перемещения окон, позволяющий перетащить окно на новое место удерживая заголовок окна мышью или касанием на сенсорном экране. Для предотвращения непреднамеренного изменения раскладки при начале перетаскивания требуется преодолеть определённый порог сопротивления откреплению от текущей позиции.
  • Добавлена возможность привязки команд к событиям открытия или закрытия крышки ноутбука или перевода ноутбука в планшетный режим. Например, после перевода в планшетный режим можно автоматически активировать использование экранной клавиатуры. Также добавлена возможность автоматического перемещения виртуальных рабочих столов на внешний монитор (если он подключён), после закрытия крышки ноутбука.
  • Добавлена поддержка запроса set_cursor_position_hint. Если позиция курсора закреплена в режиме lock_pointer, добавленный запрос даёт возможность приложению передать композитному менеджеру сведения о конечной позиции курсора после его перемещения.
  • Добавлены опции для скрытия курсора во время набора текста или после определённого времени неактивности.
  • Добавлены новые настройки устройств ввода, например, секция с параметрами трекбола и опции прокрутки колесом мыши или тачпадом.
  • Обеспечено сохранение информации об активном виртуальном рабочем столе после переподключения монитора.
  • Добавлено действие "power-on-monitors" для управление выводом монитора из ждущего режима (по умолчанию монитор автоматически активируется после любого собятия ввода).
  • Добавлен файл для запуска niri под управлением сервисного менеджера dinit.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/YaLTeR/niri...)
  2. OpenNews: Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland
  3. OpenNews: Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.0, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Cage 0.2, композитного сервера на базе Wayland для создания киосков
  6. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.44, композитного сервера на базе Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62217-niri
Ключевые слова: niri, wayland
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Коллеги, кто-то пользуется вообще "мозаичной (tiling) компоновкой" в реальной жизни постоянно? Пробовал, не осилил - кране неудобно.
     
     
  • 2.2, cx (?), 09:40, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сижу на awesome, подчти с дефолтной конфигой и на домашнем и на рабочем железе.
    меня устраивает
     
  • 2.3, Миньен (?), 09:41, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут как с кроватью, у кого-то горизонтально расположена, у кого-то вертикально, кто-то на матрасе спит, кто-то на коврике, главное как кому удобнее.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:10, 11/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:44, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как удобно? Возить мышью по стопкам окон, перетаскивать их друг вокруг друга, сворачивать-разворачивать? Или свайпать по тачскрину одним пальцем?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:37, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя картина мира сейчас перевернется, но да мышь специально придумали чтобы ею возить. И да так удобно.
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:53, 11/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, anonymous (??), 09:46, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот как раз niri  и пользуюсь. До этого сидел на Hyprland
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:02, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь i3, но тайлами не пользуюсь почти никогда. Иногда два окна side by side, но обычно табы. Табы это удобно.
     
     
  • 3.21, Массоны Рептилоиды (?), 12:01, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во! Точно так же, но на hyprland
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:14, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В VSCode работаешь? Если да, то ты используешь мозаичную компоновку.
    Блендер запускал? Молодец, ты оказался в мозаичной компоновке.

    Использовал ли ты в жизни хотя бы одну программу, в которой есть вертикальная полоска, разделяющая две панели, и которую можно возюкать мышью вправо/влево? Например, полоска в файловом менеджере, отделяющая боковую панель от контента. Если да -- то ты постоянно используешь мозаичность в реальной жизни.

    В тайловых WM просто сделали совсем небольшой шажок дальше и расширили этот концепт до окон.

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:33, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня десяток окон: часть браузеры, часть VNC, часть терминалы, в каждом окне множество (десятки) табов. Часто, почти постоянно, на двух мониторах мне надо видеть одновременно 2-3-4 окна, но не все окна сразу.
    Как это всё можно держать мозаично мне не ясно.
     
     
  • 4.12, мяв (?), 10:49, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так пользуйтесь воркспейсами.
    не так давно сидела на i3, потом на гном перешла и там кнопки на перемещение окон выставила.
    прекрасно работает.
    на одном вокрспейсе не больше 4х окон обычно.(1-справо, 2-слево, иногда доп. слой, переключение на alt+tab).
    воркспейсы удобно тачпадом крутить.
     

  • 1.10, Аноним (11), 10:34, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    К - когда вейленд будет готов для десктопа? Пока наблюдаю лишь глюкодром.
     
     
  • 2.16, АнонимичныйАноним (?), 11:35, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    19 декабря 2024 года в 12:35:49 893 мс 841 мкс 364 нс

    Вот тогда будет готов, вот прям точно!

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:51, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.
    >FreeBSD

    что?

     

  • 1.14, мяв (?), 10:52, 11/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (-), 11:47, 11/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (20), 11:52, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сиди мотай, как на планшете
     

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