Выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, использующего Wayland

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|1.1, Аноним (1), 09:35, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Коллеги, кто-то пользуется вообще "мозаичной (tiling) компоновкой" в реальной жизни постоянно? Пробовал, не осилил - кране неудобно.
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|2.2, cx (?), 09:40, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сижу на awesome, подчти с дефолтной конфигой и на домашнем и на рабочем железе.
меня устраивает
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|2.3, Миньен (?), 09:41, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут как с кроватью, у кого-то горизонтально расположена, у кого-то вертикально, кто-то на матрасе спит, кто-то на коврике, главное как кому удобнее.
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|2.4, Аноним (4), 09:44, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как удобно? Возить мышью по стопкам окон, перетаскивать их друг вокруг друга, сворачивать-разворачивать? Или свайпать по тачскрину одним пальцем?
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|3.11, Аноним (11), 10:37, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твоя картина мира сейчас перевернется, но да мышь специально придумали чтобы ею возить. И да так удобно.
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|2.6, Аноним (6), 10:02, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я пользуюсь i3, но тайлами не пользуюсь почти никогда. Иногда два окна side by side, но обычно табы. Табы это удобно.
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|2.8, Аноним (8), 10:14, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В VSCode работаешь? Если да, то ты используешь мозаичную компоновку.
Блендер запускал? Молодец, ты оказался в мозаичной компоновке.
Использовал ли ты в жизни хотя бы одну программу, в которой есть вертикальная полоска, разделяющая две панели, и которую можно возюкать мышью вправо/влево? Например, полоска в файловом менеджере, отделяющая боковую панель от контента. Если да -- то ты постоянно используешь мозаичность в реальной жизни.
В тайловых WM просто сделали совсем небольшой шажок дальше и расширили этот концепт до окон.
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|3.9, Аноним (1), 10:33, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня десяток окон: часть браузеры, часть VNC, часть терминалы, в каждом окне множество (десятки) табов. Часто, почти постоянно, на двух мониторах мне надо видеть одновременно 2-3-4 окна, но не все окна сразу.
Как это всё можно держать мозаично мне не ясно.
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|4.12, мяв (?), 10:49, 11/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так пользуйтесь воркспейсами.
не так давно сидела на i3, потом на гном перешла и там кнопки на перемещение окон выставила.
прекрасно работает.
на одном вокрспейсе не больше 4х окон обычно.(1-справо, 2-слево, иногда доп. слой, переключение на alt+tab).
воркспейсы удобно тачпадом крутить.
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|1.10, Аноним (11), 10:34, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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К - когда вейленд будет готов для десктопа? Пока наблюдаю лишь глюкодром.
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|1.13, Аноним (13), 10:51, 11/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.
>FreeBSD
что?
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