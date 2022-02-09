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Проект vtm развивает текстовое многооконное пользовательское окружение

09.02.2022 13:05

Доступен новый выпуск проекта vtm, развивающего мультиплексор терминалов, включающий полноценный оконный менеджер и предоставляющий средства для совместного использования сеансов. В отличие от таких проектов как screen и tmux, в vtm предоставляется поддержка полноценного многооконного интерфейса, позволяющего использовать внутри одного терминала несколько одновременно выводимых окон с своими вложенными виртуальными терминалами. Код vtm написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Работа в vtm напоминает обычные многооконные графические интерфейсы, за тем исключением, что работа осуществляется в консоли. Имеется поддержка панели задач и подобия виртуальных рабочих столов. Окна могут как частично перекрывать друг друга, так и размещаться бок о бок в мозаичном режиме (tiling). Управление текстовыми окнами может осуществляться при помощи мыши. Возможно подключение к одному окружению нескольких пользователей и предоставление совместного доступа к одному текстовому рабочему столу, включая одновременное отображение нескольких курсоров. При изменении размера или перемещения окон используются визуальные эффекты (кинетическая анимация).

Vtm может быть запущен в эмуляторах терминала, поддерживающих Unicode, объединение графем, полноцветный вывод и обработку событий мыши в стиле xterm. Из платформ поддерживаются Linux, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows 10, Windows Server 2019.













  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/netxs-group...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0
  3. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
  4. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0
  5. OpenNews: Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность
  6. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56668-vtm
Ключевые слова: vtm, screen, terminal
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Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:21, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Ещё и с модной псевдографической прозрачностью. Во дают.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:22, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это же по сути вкладки из какого-нибудь Konsole, просто представление другое
     
  • 1.3, Перастерос (ok), 13:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    надо пощупать!
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:33, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Opensoft Windows
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:40, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит очень странно, необычно.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и любой вантузо-"софт"
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:47, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Джвадцать лет ждал!
     
  • 1.8, Rev (?), 13:49, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 13:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Из платформ поддерживаются ... macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows 10, Windows Server 2019.
     
     
  • 3.16, DeerFriend (?), 14:04, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Одно старьё. Нормальные пацаны уже обновили виндузей до 11.
     
     
  • 4.25, Аноним (5), 14:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зря...
    Windows 98 - Хорошо
    Windows ME - Плохо
    Windows XP - Хорошо
    Windows Vista - Плохо
    Windows 7 - Хорошо
    Windows 8 - Плохо
    Windows 10 - Хорошо
    windows 11 - ???
     
     
  • 5.33, Вася (??), 14:52, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но ведь 10 тоже плохо...
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 15:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 10 было меньше проблем на старте, потому что 8 была прекрасна. В 11 я так понимаю перекочевали все проблемы 10 последних лет, и получилось что получилось.
     
  • 6.56, Урри (ok), 16:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 98 - Хорошо
    Windows ME - Плохо
    Windows XP - Хорошо
    Windows Vista - Плохо
    Windows 7 - Хорошо
    Windows 8 - Плохо
    Windows 10 - Плохо
    Windows 11 - Плохо
    Windows 12 - Плохо
    Windows 13 - Плохо
    Windows 14 - Плохо
    Windows 15 - Плохо
    Windows 16 - Плохо
    ...
     
  • 5.34, Аноним (35), 15:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пропустил половину. А чем 8 не угодила? Эта была лучшая венда за всю историю. Ну хотя бы технически и 81. Спермёрка очень спорно, она весьма паршивая. Ме наверно была бы ок, если бы не баги. Но дос это дос в любом случае.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому как до первого сервиспака нельзя, а для 8ки это 8.1
     
  • 6.44, Аноним (44), 15:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меню пуск раскрывающееся на весь очень хорошо, ага.
     
     
  • 7.45, Аноним (35), 15:57, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Интерфейс это мелочи. Метро там было совершенно опционально, меню пуск не такое уж и плохое и емнип заменялось.
     
     
  • 8.50, Аноним (44), 16:18, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что не мелочи Чем 8-ка так выдающаяся перед 7-кой и 10-кой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Аноним (35), 16:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    8 по сравнению с 7 она не пухла на терабайты от обновлений и не сыпалась так Хо... текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как узнаваемы некоторые личности, даже если они ники меняют.
     
  • 2.43, Аноним (44), 15:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.

    Никому ненужное ядро Linux написал студент. Так исторически сложилось что студенты занимаются никому ненужной деятельностью. А могли бы в армии строй подготовкой заниматься или картошку собирать, ну или на худой конец на завод пойти.

     
     
  • 3.54, Аноним (-), 16:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.
    > Никому ненужное ядро Linux написал студент.

    Ну вот и запусти/используй _то самое_ ядро.

     

  • 1.9, Самокатофил (?), 13:51, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может и нужно, но есть dvtm.
     
  • 1.11, YetAnotherOnanym (ok), 13:57, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Теперь можно больше не терзаться вопросом "иксы или вяленый".
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:01, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там за электронные таблицы в тексте?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то оттуда же, не sc же.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:01, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    vtm - красивая "игрушка" или рабочий инструмент?

    Как думаете?

     
     
  • 2.21, ТотСамыйАнонимныйАнонимус (?), 14:12, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю это как "инструменты" из сексшопа - красивые и "рабочие"
     
  • 2.22, Аноним (17), 14:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если в ядрёной консоли Linux можно, если по SSH можно, то инструмент.
    Надо будет затестить.
     

  • 1.15, Массоны Рептилоиды (?), 14:02, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух! У них сейчас на демо сервере ssh vtm@netxs.online Содом и Гоморра твориться
     
     
  • 2.52, Ordu (ok), 16:27, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астероид на них упал?
     

  • 1.18, VZ (??), 14:08, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы использовали FBDEV, то было бы куда понятнее и зачем.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 14:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    fbdev не нужен, нужен терминал с возможностью пролипать до фреймбуфера, например, писать в отдельные регионы. Такая штука в принципе может сделать вяленд и веб ненужным (чтобы сделать ненужными иксы, придётся ещё потрудиться)
     

  • 1.23, Return76 (?), 14:16, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Итак, скачал и запустил:
    Admin:~/vtm_linux_amd64$ ./vtm -s
    Monotty Desktopio v0.5.9999j
    host: created
    user: 1000
    pipe: monotty_1000
      os: error unix socket bind for monotty_1000 (98)
    bye!
    Вот, как бы так...
     
     
  • 2.57, Урри (ok), 16:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня проще - 20 плюсы требует О_О.

    $ cmake --build .
    Scanning dependencies of target vtm
    [ 50%] Building CXX object CMakeFiles/vtm.dir/vtm.cpp.o
    .../vtm/src/netxs/ui/../console/richtext.hpp:11:10: fatal error: span: Нет такого файла или каталога
       11 | #include <span>
          |          ^~~~~~
    compilation terminated.

     

  • 1.24, Скелетоны пляшуть (?), 14:22, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    По описанию вкусно. Надо пробовать.
    Даже не знал о таком продукте раньше.
    И лицензия правильная: не гнутый шлак.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 14:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >И лицензия правильная: не гнутый шлак.

    И откуда такие альтернативные берутся?...

     
     
  • 3.31, Аноним (17), 14:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Овцы стада эпплова, мелкосаксова.
     

  • 1.26, user90 (?), 14:38, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Vtm может быть запущен в эмуляторах терминала, поддерживающих Unicode, объединение графем, полноцветный вывод и обработку событий мыши в стиле xterm.

    Ну вот только это разве. А само окно терминала рисует кто?? - Ога!

     
  • 1.27, InuYasha (??), 14:38, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ASCII WM =))))
     
     
  • 2.48, Аноним (44), 16:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TUI text user interface
     

  • 1.29, Аноним (29), 14:42, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годная штука. Ноль зависимостей, tmux без необходимости вспоминать команды и шорткаты. Работает автоматически как сервер, то есть не надо руками tmux new | tmux attach или что там было. Нет инстансов - запускает новый, есть - подключается автоматом к существующему. Тут конечно режим одного сервера, а tmux позволит аттачиться к любому запущенному, зато оно работает без ручной возни.
     
     
  • 2.47, возвращенец (?), 15:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсутствие ручной возни это важно.
    На пару лет уходил на виндуз. Вернулся, запустил любимый, когда-то, tmux и понял что я больше в нём НИЧЕГО не могу делать, потому что забыл все хоткеи, да и вообще как его к сессии аттачить..
    В этом минус интерфейсов построенных на запоминании сложного набора команд.
     
     
  • 3.58, Урри (ok), 16:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В tmux прекрасно работает мышка. И не надо ничего запоминать.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:49, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так я не понял, оно может работать самостоятельно без запуска всего этого в терминале? Если нет, то какой в этом смысл? Т.е мне что бы запустить сие чудо, нужно установить какой то WM, в нем установить терминал поддержкой сабжа и только тогда этим можно пользоваться? Зачем, если я уже установил wm и там могу реализовать все это в нем?
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:08, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лишь бы емакс не использовать
     
     
  • 2.49, user90 (?), 16:15, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Кинетических эффектов" нету :)
     

  • 1.39, Аноним (39), 15:21, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Несколько лет назад была идея запилить текстовый десктоп с современным интерфейсом, но тут пошли еще дальше и запилили десктоп круче чем существующие графические окружения, нет серьезно, чем-то напомнило Arcan  Pipeworld, но гораздо более интуитивно понятное, я бы хотел попробовать такое окружение в gui.
     
     
  • 2.42, Аноним (35), 15:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не текстовый десктоп, текстовый десктоп это там где фреймбуфер. Хотя и он не текстовый, но фреймбуфер хотя бы выкидывается и получается текстовый. Я пользовался так некоторое время, из минусов только читалок для книг нет.
     

  • 1.40, Аноним12345 (?), 15:24, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотеть
     
  • 1.41, Аноним (41), 15:39, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё хорошо, только заголовки пошире немного сделать. А то слишком уж тонкие. Пяткой не попасть.
     
  • 1.46, Alex (??), 15:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто разработчики как всегда решили раздуть обычный терминал до ненужных размеров, не подумав, а надо ли вообще раздувать терминал, чтобы он запускал несколько окон и служб. Ведь это все потом скажется на работе операционной системы. Спрашивается:"Ну и нафига такая раздутость-то??"
     
  • 1.51, Аноним (44), 16:19, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    text user interface (TUI) наше все.
     
  • 1.53, Аноним (53), 16:28, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пару раз пробовал пользоваться что тайловыми менеджерами окон, что мультиплексорами терминала. Так и не понял, в чём прикол запуска консоли в окошке 40x20 символов, куда даже не каждая команда поместится, не говоря уж о её выводе. Максимум, что ещё как-то юзабельно - это деление монитора на четыре области, но с этим справляются даже самые дубовые менеджеры окон, вроде xfwm4.
     
  • 1.59, Аноним (59), 16:50, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Screen все это умеет и так. Ах да, окна красиво не перекрываются - и как мы оказывается все это время страдали!
     

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