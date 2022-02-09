Проект vtm развивает текстовое многооконное пользовательское окружение

Доступен новый выпуск проекта vtm, развивающего мультиплексор терминалов, включающий полноценный оконный менеджер и предоставляющий средства для совместного использования сеансов. В отличие от таких проектов как screen и tmux, в vtm предоставляется поддержка полноценного многооконного интерфейса, позволяющего использовать внутри одного терминала несколько одновременно выводимых окон с своими вложенными виртуальными терминалами. Код vtm написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Работа в vtm напоминает обычные многооконные графические интерфейсы, за тем исключением, что работа осуществляется в консоли. Имеется поддержка панели задач и подобия виртуальных рабочих столов. Окна могут как частично перекрывать друг друга, так и размещаться бок о бок в мозаичном режиме (tiling). Управление текстовыми окнами может осуществляться при помощи мыши. Возможно подключение к одному окружению нескольких пользователей и предоставление совместного доступа к одному текстовому рабочему столу, включая одновременное отображение нескольких курсоров. При изменении размера или перемещения окон используются визуальные эффекты (кинетическая анимация).

Vtm может быть запущен в эмуляторах терминала, поддерживающих Unicode, объединение графем, полноцветный вывод и обработку событий мыши в стиле xterm. Из платформ поддерживаются Linux, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows 10, Windows Server 2019.

























