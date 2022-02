Проект vtm развивает текстовое многооконное пользовательское окружение

2.10 , Аноним ( 5 ), 13:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Из платформ поддерживаются ... macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows 10, Windows Server 2019. 3.16 , DeerFriend ( ? ), 14:04, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Одно старьё. Нормальные пацаны уже обновили виндузей до 11.

4.25 , Аноним ( 5 ), 14:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И зря...

Windows 98 - Хорошо

Windows ME - Плохо

Windows XP - Хорошо

Windows Vista - Плохо

Windows 7 - Хорошо

Windows 8 - Плохо

Windows 10 - Хорошо

windows 11 - ???

5.33 , Вася ( ?? ), 14:52, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – но ведь 10 тоже плохо...

6.35 , Аноним ( 35 ), 15:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У 10 было меньше проблем на старте, потому что 8 была прекрасна. В 11 я так понимаю перекочевали все проблемы 10 последних лет, и получилось что получилось.

6.56 , Урри ( ok ), 16:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows 98 - Хорошо

Windows ME - Плохо

Windows XP - Хорошо

Windows Vista - Плохо

Windows 7 - Хорошо

Windows 8 - Плохо

Windows 10 - Плохо

Windows 11 - Плохо

Windows 12 - Плохо

Windows 13 - Плохо

Windows 14 - Плохо

Windows 15 - Плохо

Windows 16 - Плохо

...

5.34 , Аноним ( 35 ), 15:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты пропустил половину. А чем 8 не угодила? Эта была лучшая венда за всю историю. Ну хотя бы технически и 81. Спермёрка очень спорно, она весьма паршивая. Ме наверно была бы ок, если бы не баги. Но дос это дос в любом случае.

6.36 , Аноним ( 36 ), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – потому как до первого сервиспака нельзя, а для 8ки это 8.1

6.44 , Аноним ( 44 ), 15:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Меню пуск раскрывающееся на весь очень хорошо, ага.

7.45 , Аноним ( 35 ), 15:57, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Интерфейс это мелочи. Метро там было совершенно опционально, меню пуск не такое уж и плохое и емнип заменялось.

8.50 , Аноним ( 44 ), 16:18, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать А что не мелочи Чем 8-ка так выдающаяся перед 7-кой и 10-кой ... 9.55 , Аноним ( 35 ), 16:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать 8 по сравнению с 7 она не пухла на терабайты от обновлений и не сыпалась так Хо... 2.17 , Аноним ( 17 ), 14:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как узнаваемы некоторые личности, даже если они ники меняют.

2.43 , Аноним ( 44 ), 15:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного. Никому ненужное ядро Linux написал студент. Так исторически сложилось что студенты занимаются никому ненужной деятельностью. А могли бы в армии строй подготовкой заниматься или картошку собирать, ну или на худой конец на завод пойти.

3.54 , Аноним ( - ), 16:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.

> Никому ненужное ядро Linux написал студент. Ну вот и запусти/используй _то самое_ ядро.