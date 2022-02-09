Проект vtm развивает текстовое многооконное пользовательское окружение

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|1.2, Аноним (2), 13:22, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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это же по сути вкладки из какого-нибудь Konsole, просто представление другое
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|1.8, Rev (?), 13:49, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.
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|2.10, Аноним (5), 13:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Из платформ поддерживаются ... macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows 10, Windows Server 2019.
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|4.25, Аноним (5), 14:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зря...
Windows 98 - Хорошо
Windows ME - Плохо
Windows XP - Хорошо
Windows Vista - Плохо
Windows 7 - Хорошо
Windows 8 - Плохо
Windows 10 - Хорошо
windows 11 - ???
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|6.35, Аноним (35), 15:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У 10 было меньше проблем на старте, потому что 8 была прекрасна. В 11 я так понимаю перекочевали все проблемы 10 последних лет, и получилось что получилось.
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|6.56, Урри (ok), 16:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows 98 - Хорошо
Windows ME - Плохо
Windows XP - Хорошо
Windows Vista - Плохо
Windows 7 - Хорошо
Windows 8 - Плохо
Windows 10 - Плохо
Windows 11 - Плохо
Windows 12 - Плохо
Windows 13 - Плохо
Windows 14 - Плохо
Windows 15 - Плохо
Windows 16 - Плохо
...
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|5.34, Аноним (35), 15:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты пропустил половину. А чем 8 не угодила? Эта была лучшая венда за всю историю. Ну хотя бы технически и 81. Спермёрка очень спорно, она весьма паршивая. Ме наверно была бы ок, если бы не баги. Но дос это дос в любом случае.
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|7.45, Аноним (35), 15:57, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Интерфейс это мелочи. Метро там было совершенно опционально, меню пуск не такое уж и плохое и емнип заменялось.
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|9.55, Аноним (35), 16:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
8 по сравнению с 7 она не пухла на терабайты от обновлений и не сыпалась так Хо... текст свёрнут, показать
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|2.17, Аноним (17), 14:08, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как узнаваемы некоторые личности, даже если они ники меняют.
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|2.43, Аноним (44), 15:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.
Никому ненужное ядро Linux написал студент. Так исторически сложилось что студенты занимаются никому ненужной деятельностью. А могли бы в армии строй подготовкой заниматься или картошку собирать, ну или на худой конец на завод пойти.
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|3.54, Аноним (-), 16:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Очередной студент делает очередной ненужный софт для ненужного линукса. Ничего необычного.
> Никому ненужное ядро Linux написал студент.
Ну вот и запусти/используй _то самое_ ядро.
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|2.22, Аноним (17), 14:14, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если в ядрёной консоли Linux можно, если по SSH можно, то инструмент.
Надо будет затестить.
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|1.18, VZ (??), 14:08, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если бы использовали FBDEV, то было бы куда понятнее и зачем.
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|2.20, Аноним (19), 14:10, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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fbdev не нужен, нужен терминал с возможностью пролипать до фреймбуфера, например, писать в отдельные регионы. Такая штука в принципе может сделать вяленд и веб ненужным (чтобы сделать ненужными иксы, придётся ещё потрудиться)
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|1.23, Return76 (?), 14:16, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Итак, скачал и запустил:
Admin:~/vtm_linux_amd64$ ./vtm -s
Monotty Desktopio v0.5.9999j
host: created
user: 1000
pipe: monotty_1000
os: error unix socket bind for monotty_1000 (98)
bye!
Вот, как бы так...
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|2.57, Урри (ok), 16:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня проще - 20 плюсы требует О_О.
$ cmake --build .
Scanning dependencies of target vtm
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/vtm.dir/vtm.cpp.o
.../vtm/src/netxs/ui/../console/richtext.hpp:11:10: fatal error: span: Нет такого файла или каталога
11 | #include <span>
| ^~~~~~
compilation terminated.
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|2.28, Аноним (-), 14:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>И лицензия правильная: не гнутый шлак.
И откуда такие альтернативные берутся?...
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|1.26, user90 (?), 14:38, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Vtm может быть запущен в эмуляторах терминала, поддерживающих Unicode, объединение графем, полноцветный вывод и обработку событий мыши в стиле xterm.
Ну вот только это разве. А само окно терминала рисует кто?? - Ога!
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|1.29, Аноним (29), 14:42, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Годная штука. Ноль зависимостей, tmux без необходимости вспоминать команды и шорткаты. Работает автоматически как сервер, то есть не надо руками tmux new | tmux attach или что там было. Нет инстансов - запускает новый, есть - подключается автоматом к существующему. Тут конечно режим одного сервера, а tmux позволит аттачиться к любому запущенному, зато оно работает без ручной возни.
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|2.47, возвращенец (?), 15:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отсутствие ручной возни это важно.
На пару лет уходил на виндуз. Вернулся, запустил любимый, когда-то, tmux и понял что я больше в нём НИЧЕГО не могу делать, потому что забыл все хоткеи, да и вообще как его к сессии аттачить..
В этом минус интерфейсов построенных на запоминании сложного набора команд.
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|3.58, Урри (ok), 16:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В tmux прекрасно работает мышка. И не надо ничего запоминать.
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|1.32, Аноним (32), 14:49, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так я не понял, оно может работать самостоятельно без запуска всего этого в терминале? Если нет, то какой в этом смысл? Т.е мне что бы запустить сие чудо, нужно установить какой то WM, в нем установить терминал поддержкой сабжа и только тогда этим можно пользоваться? Зачем, если я уже установил wm и там могу реализовать все это в нем?
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|1.39, Аноним (39), 15:21, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Несколько лет назад была идея запилить текстовый десктоп с современным интерфейсом, но тут пошли еще дальше и запилили десктоп круче чем существующие графические окружения, нет серьезно, чем-то напомнило Arcan Pipeworld, но гораздо более интуитивно понятное, я бы хотел попробовать такое окружение в gui.
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|2.42, Аноним (35), 15:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не текстовый десктоп, текстовый десктоп это там где фреймбуфер. Хотя и он не текстовый, но фреймбуфер хотя бы выкидывается и получается текстовый. Я пользовался так некоторое время, из минусов только читалок для книг нет.
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|1.41, Аноним (41), 15:39, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё хорошо, только заголовки пошире немного сделать. А то слишком уж тонкие. Пяткой не попасть.
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|1.46, Alex (??), 15:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто разработчики как всегда решили раздуть обычный терминал до ненужных размеров, не подумав, а надо ли вообще раздувать терминал, чтобы он запускал несколько окон и служб. Ведь это все потом скажется на работе операционной системы. Спрашивается:"Ну и нафига такая раздутость-то??"
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|1.53, Аноним (53), 16:28, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пару раз пробовал пользоваться что тайловыми менеджерами окон, что мультиплексорами терминала. Так и не понял, в чём прикол запуска консоли в окошке 40x20 символов, куда даже не каждая команда поместится, не говоря уж о её выводе. Максимум, что ещё как-то юзабельно - это деление монитора на четыре области, но с этим справляются даже самые дубовые менеджеры окон, вроде xfwm4.
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|1.59, Аноним (59), 16:50, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Screen все это умеет и так. Ах да, окна красиво не перекрываются - и как мы оказывается все это время страдали!
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