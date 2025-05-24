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Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 25.04

24.05.2025 08:54

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 25.04, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 24.10, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение с мозаичным оконным менеджером без необходимости его долгой настройки. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi).

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3 и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранное меню приложений nwg-drawer, программа для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджер настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипт Autotiling, автоматически компонующий окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

Основные изменения:

  • Пакетная база обновлена до выпуска Ubuntu 25.04;
  • Задействован выпуск Sway 1.10, в котором реализован новый движок отрисовки, ощутимо поднявший производительность, обеспечена поддержка цветовых ICC профилей, поддержка отключения вертикальной синхронизации через протокол tearing-control-v1, улучшен алгоритм настройки устройств вывода и тд.;
  • Блокировщик экрана swaylock заменён на gtklock, что позволило улучшить интеграцию с системным оформлением и предоставить более привычный пользователям интерфейс;
  • По умолчанию в качестве клавиатуро-ориентированного меню приложений и переключателя окон задействован Wofi, что позволило улучшить совместимость со скриптами, написанными для Rofi;
  • Добавлено небольшое приложение для выбора emoji;
  • В панель Waybar добавлен модуль power-profiles-daemon, для переключения режимов энергосбережения системы (экономный, сбалансированный или режим максимальной производительности);
  • Отключён по умолчанию модуль показа погоды на панели Waybar, из-за проблем с получением информации о погоде в некоторых регионах. Модуль может быть активирован вручную в конфигурационном файле Waybar;
  • Значительно улучшен установщик системы. Ускорены операции распаковки образа на диск, настройки локали и очистки системы после завершения установки. Решены мелкие недоработки при установке на системы с UEFI;
  • Внесены небольшие оптимизации интерфейса для работы на экранах небольших разрешений (до 1280x720);
  • Исправлены проблемы с масштабированием курсора мыши на экранах сверхвысоких разрешений. Вместо темы курсора Breeze задействована тема Yaru.
  • Обновлено приложение Sway Input Configurator, в котором устранены проблемы с настройкой вариантов раскладок клавиатур, устранены недоработки в интерфейсе и проведён небольшой рефакторинг кодовой базы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение Sway 1.10, использующее Wayland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.10
  4. OpenNews: В Ubuntu 25.10 заменят эмулятор терминала и просмотрщик изображений
  5. OpenNews: Ubuntu 25.10 переходит по умолчанию на Chrony вместо systemd-timesyncd
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива TileOS 1.2
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63295-sway
Ключевые слова: sway, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > полный отказ от использования пакетного менеджера Snap

    Для меня это показатель качества для deb-подобных дистрибутивов.

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:37, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Красиво до первой установки вырвиглазной софтины не из стандартной поставки. Особенно если это adwaita в flatpak контейнере.
     
     
  • 2.9, Хочу в Туркменистан без гида (?), 09:44, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Особенно если это adwaita в flatpak контейнере.

    Разрабы гнома поэтому и высказываются против кастомных тем, т.к. они нарушают единообразие.

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:47, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> Особенно если это adwaita в flatpak контейнере.

    Это больше выглядит ни как проблема дистра, а как проблема в виде gnome и flatpak.

     
     
  • 3.13, Хочу в Туркменистан без гида (?), 09:48, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько пользователей у гнома и флэтпаков и сколько у этого дистрибутива? Вопрос риторический и ответа не требует.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:42, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"использующего протокол Wayland"
     
  • 1.8, Аноним (7), 09:44, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот самый Вася, который спиратил приставку Ubuntu, а потом как раскрутился побежал легализовываться?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:46, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая такое начало, страшно представить какая там будет монетанизация...
     
  • 2.11, Хочу в Туркменистан без гида (?), 09:46, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он с самого начала хотел легализоваться, но на его письмо просто не ответили в бубунте.
     
  • 2.18, iPony128052 (?), 10:17, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как раскрутился побежал легализовываться?

    Вроде никто никуда не бежал.
    А сабж как был неофициальным, так и есть.

     
  • 2.19, iPony128052 (?), 10:18, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap

    Да и с таким подходом одобрение Canonical не получишь 🙂

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:01, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нафига Самойлова пиарите?
     
     
  • 2.20, Аноним (5), 10:22, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что с ним не так?
     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 10:29, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё. например, никто не знает, что это
     

  • 1.16, Анонз (?), 10:03, 24/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.21, Аноним (5), 10:25, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не нравятся снапы, то нафига брать в основу убунту? Это как покупать авто в полной комплектации, выкорчёвывать оттуда всё лишнее и пилить на основе кузова свою кастомную тачку.
     
  • 1.22, 12yoexpert (ok), 10:29, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пустые попытки, альт всё равно бесполезнее
     

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