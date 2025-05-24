Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 25.04, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 24.10, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение с мозаичным оконным менеджером без необходимости его долгой настройки. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi). Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3 и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранное меню приложений nwg-drawer, программа для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджер настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипт Autotiling, автоматически компонующий окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров. В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие. Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares. Основные изменения: Пакетная база обновлена до выпуска Ubuntu 25.04;

Задействован выпуск Sway 1.10, в котором реализован новый движок отрисовки, ощутимо поднявший производительность, обеспечена поддержка цветовых ICC профилей, поддержка отключения вертикальной синхронизации через протокол tearing-control-v1, улучшен алгоритм настройки устройств вывода и тд.;

Блокировщик экрана swaylock заменён на gtklock, что позволило улучшить интеграцию с системным оформлением и предоставить более привычный пользователям интерфейс;

По умолчанию в качестве клавиатуро-ориентированного меню приложений и переключателя окон задействован Wofi, что позволило улучшить совместимость со скриптами, написанными для Rofi;

Добавлено небольшое приложение для выбора emoji;

В панель Waybar добавлен модуль power-profiles-daemon, для переключения режимов энергосбережения системы (экономный, сбалансированный или режим максимальной производительности);

Отключён по умолчанию модуль показа погоды на панели Waybar, из-за проблем с получением информации о погоде в некоторых регионах. Модуль может быть активирован вручную в конфигурационном файле Waybar;

Значительно улучшен установщик системы. Ускорены операции распаковки образа на диск, настройки локали и очистки системы после завершения установки. Решены мелкие недоработки при установке на системы с UEFI;

Внесены небольшие оптимизации интерфейса для работы на экранах небольших разрешений (до 1280x720);

Исправлены проблемы с масштабированием курсора мыши на экранах сверхвысоких разрешений. Вместо темы курсора Breeze задействована тема Yaru.

Обновлено приложение Sway Input Configurator, в котором устранены проблемы с настройкой вариантов раскладок клавиатур, устранены недоработки в интерфейсе и проведён небольшой рефакторинг кодовой базы.



