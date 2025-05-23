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Ubuntu 25.10 переходит по умолчанию на Chrony вместо systemd-timesyncd

23.05.2025 11:14

Разработчики Ubuntu Linux наметили переход по умолчанию на использование проекта Chrony для синхронизации точного времени во всех сборках Ubuntu 25.10. Ранее в Ubuntu использовался сервис systemd-timesyncd, который решено заменить из-за желания задействовать протокол NTS (Network Time Security) для криптографической защиты синхронизации времени.

Проект Chrony предоставляет независимую реализацию клиента и сервера NTP, уже применяемую для синхронизации точного времени в Fedora, SUSE/openSUSE и RHEL. NTS позволяет гарантировать, что клиент взаимодействует с целевым, а не подменённым NTP-сервером. Подмена NTP-сервера представляет опасность, так как установка неверного времени может использоваться для нарушения безопасности других протоколов, учитывающих время, таких как TLS и DNSSEC. Изменение времени может привести к неверной интерпретации данных о действии сертификатов.

Протокол NTS использует для организации шифрованного канала связи элементы инфраструктуры открытых ключей (PKI) и позволяет применять TLS и аутентифицированное шифрование AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) для защиты пользователей от атак, имитирующих NTP-сервер. NTS включает в себя два отдельных протокола: NTS-KE (NTS Key Establishment), используемый для обработки начальной аутентификации и согласования ключей поверх TLS, и NTS-EF (NTS Extension Fields), который отвечает за шифрование и аутентификацию сеанса синхронизации времени. NTS добавляет в пакеты NTP несколько расширенных полей и хранит всю информацию о состоянии только на стороне клиента, используя механизм передачи cookie. Для обработки соединений по протоколу NTS используется сетевой порт 4460.

Пакет Chrony уже входит в состав репозитория main и используется по умолчанию в некоторых редакциях Ubuntu для облачных систем. Работа по замене systemd-timesyncd на Chrony начнётся 2 июня. Включение Chrony в сборки притянет за собой дополнительную зависимость "libedit2" и приведёт к увеличению размера образа на 803 КБ. Для замены systemd-timesyncd на Chrony в Ubuntu 25.04 можно использовать команду "apt-mark auto systemd-timesyncd && apt install chrony", а для возвращения на systemd-timesyncd - "apt-mark auto chrony && apt install systemd-timesyncd".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы синхронизации точного времени Chrony 4.2
  3. OpenNews: Уязвимость в chrony
  4. OpenNews: Выпуск NTP-серверов NTPsec 1.2.0 и Сhrony 4.0 с поддержкой защищённого протокола NTS
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск NTP-сервера NTPsec 1.2.4
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63294-ununtu
Ключевые слова: ununtu, chrony, ntp, nts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:23, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Емнип этот nts не поддерживается публичными серверами.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:09, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Конечно не поддерживается. Серверам это незачем. Их держат для того, чтобы получать инфу о том, какой комп сейчас в сети, и когда в сеть выходит, чтобы писать/торговать, сканить и эксплоитить. Причём по разнице, в том числе намеренно вносимой, машину можно идентифицировать.

    Криптографическая защита этой хрени нахрен не нужна публичным серверам - только ресурсы жрёт, а бизнес-целям пользы не приносит. Им выгоднее рубить этот протокол на корню, чтобы им не пришлось его поддерживать.

    Нормальный же протокол должен быть устойчив к намеренной внесении разницы и к измерению скорости дрейфа осциллятора, поэтому локальный таймстамп или любое линейно от него зависящее значение серверу раскрывать нельзя, что оставляет место только для гомоморфной криптографии.

     
     
  • 3.38, Жироватт (ok), 14:00, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под кроватью у тебя сидит ФСБшный хакер из группировки "Ласковый медведь, мёртвый протух", который только и ждёт, чтобы по составу выдыхаемого тобой воздуха узнать пароль от криптокошелька и украсть все деньги. Ты, это, не оборачивайся, и следи за тапками - он их уже взломал...
     
     
  • 4.42, Ося Бендер (?), 14:18, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот такой юмор по мне. А то все здесь помешались на "сурьезности". Прямо склеп какой-то.
     
  • 3.46, Соль земли2 (?), 14:42, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это ненадёжные данные для слежки. Их можно засорить фальшивыми запросами. Это вообще к любому каналу слежки относится.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 15:55, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы вот смеётесь - но именно так SHODAN узнавал, какие устройства пора просканить. А по дрейфу часов вычисляли скрытые сервисы.
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ubuntu 25.10 переходит по умолчанию на Chrony вместо systemd-timesyncd

    К Kubuntu это тоже относится или только Ubuntu?

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:24, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +29 +/
    Наконец-то начали избавляться от устаревшего systemd.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:15, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сейчас как их там, луддиты, начнуть говорить что им пользуются но коре дуба
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:23, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Друзья мои, его же(системду) только только внедрили.
     
  • 3.29, Анониматор (?), 13:25, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обзывайте меня как хотите, но на моем старом пне-2 systemd прекрасно работает и ни на что новое его менять не собираюсь
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > моем старом пне-2 systemd

    Вот чесно говоря, если бы браузеры не требовали, пользовался бы Windows Xp.
    Я не смотрю на интерфейс.
    Я использую это.
    ПК, это инструмент.

     
  • 2.45, Соль земли2 (?), 14:33, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    timesyncd никуда не убирается, он просто делегирует функционал NTP на chronyd.
     
  • 2.58, Афроним (?), 16:43, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впервые поддерживаю борцуна с легаси. Бгг.
     

  • 1.4, Diozan (ok), 11:24, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Извините, а зачем? Как бы, несколько разные вещи. Одни синхронизирует время однократно, при включении компа, а второй - полноценный сервер времени. Разве, что только для тех, кто свой комп годами не выключает?
     
     
  • 2.5, Kerr (ok), 11:29, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Chrony позволят гибко настроить способы синхронизации, выбрав из многих различных способов, включая классический, то есть такой же, как применяется в Systemd. Но и прочих продвинутых настроек там много. Подробнее смотрите здесь:
    https://wiki.archlinux.org/title/Chrony
     
     
  • 3.39, Xasd9 (?), 14:05, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем его настраивать?

    разработчики не могут сделать УЖЕ настроенный?

     
  • 2.6, User (??), 11:32, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто вам наврал про "однократно"? Если что - Лёня такого не говорил-и-не-делал, ntpdate при старте до него дёргали! )))
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:35, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект Chrony предоставляет независимую реализацию ___клиента___ и сервера NTP
     
  • 2.15, Alladin (?), 12:04, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он не синхронизирует время однократно, даже больше он является синхронизатором времени и ломает возможность другим синхронизаторам работать и менять время
     
     
  • 3.30, Аноним (28), 13:25, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ломает возможность другим синхронизаторам работать и менять время

    Это как?
    Он спамит пакетами по всей подсетке, что бы другие компы не могли воспользоваться другими протоколами??

     

  • 1.9, User (??), 11:39, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно ж еще и на другом порту, и TCP вместо UDP - ох сколько всего "попереломаиццо" то может с разбегу...
     
     
  • 2.12, пох. (?), 11:49, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы еще сильно удивитесь, восхититесь, в чем-то даже будете ошарашены, но в слух скажете почему-то совсем другое, когда узнаете в каком конфиге бабуинты додумались спрятать ntp.ubuntu.com вместо стандартных пулов.

    И у тех, у кого бабуинта массова - понакручено всякой хрени в файрволах, чтобы эта поделка могла работать. А теперь им очередное щастье от бабуинтов - все переделывать заново.

    Ну зато ВРАГИ не переведут нам время на сервере!
    (они вообще-то и раньше вряд ли бы справились, а те которые справились, могли бы просто date на том сервере набрать, но вынипанимаити, этожи бизопастность!)

     
     
  • 3.31, User (??), 13:26, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы еще сильно удивитесь, восхититесь, в чем-то даже будете ошарашены, но в
    > слух скажете почему-то совсем другое, когда узнаете в каком конфиге бабуинты
    > додумались спрятать ntp.ubuntu.com вместо стандартных пулов.
    > И у тех, у кого бабуинта массова - понакручено всякой хрени в
    > файрволах, чтобы эта поделка могла работать. А теперь им очередное щастье
    > от бабуинтов - все переделывать заново.

    Не, ну нет же - такого, чтоб в нормальной копропротивной инфре сервера в забугорию за временем бегали - я не видел. Вот узнать, что системда-СУПЕР!таймсинкда в ubuntu кладет болт, на получаемые от DHCP сведения о NTP-серверах было прям БЕСЦЕННО, но оно вродь вполне лечилось... у кого заменой рендера в netplan'е, у кого - заменой timesyncd'ы, у кого вовсе ансиблёй, но лечилось точно.

     

  • 1.11, Душнила (?), 11:44, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось только время корректировать так чтобы никто из врагов убунты навредить ей не смог, другие ведь проблемы решены уже
     
     
  • 2.36, Жироватт (ok), 13:57, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты забыл про пункт 2: написать СВОЙ клиент NTP(S) на Rust...
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:57, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть вместо того чтобы своих разработчиков отправить допиливать systemd-timesyncd проще нарушить консистентность и менять кобылу на переправе.
     
     
  • 2.54, BorichL (ok), 16:13, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто уже пора направлять разработчиков на замену systemd-*, а то что-то давно ничего не внедряли во все дистрибутивы, и не переписывали...
     

  • 1.14, 1 (??), 12:01, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот нафига этот NTS ? Ну никак мне непонятно ...
    В корпоративной среде 123 разрешён только со своих, конкретных IP. Одиночный хост - то там pool.ntp.org (или, не приведи господи, time.microsoft.com) Или всё, кроме конкретного IP,  прикрыто фаерволом.
    Если вам dns подменили, то думать про время - руки не дойдут ...

    Для кого вообще этот NTS нужОн ? Накидайте применение. Хотя бы 2.

     
     
  • 2.16, Alladin (?), 12:06, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в корпоративной среде все верно, сидят за своим сервером времени. но не обязательно.

    а вот сидя дома за бубунтой ты же захочешь актуальное время. + убунта собирает статистику использования, такчто все норм.

     
     
  • 3.20, пох. (?), 12:12, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вот сидя дома за бубунтой ты же захочешь актуальное время

    и ВРАГИ тебе его тут же подменят!
    (нет)

    > + убунта собирает статистику использования

    и не только статистику. Вот тут, кстати, веровать в мифических врагов, способных аж перехватить и правдоподобно подделать произвольный сетевой траффик, вовсе не требуется, по делам судите их.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:50, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вот сидя дома за бубунтой ты же захочешь актуальное время
    >и ВРАГИ тебе его тут же подменят!(нет)

    А зачем врагам ему подменять время? Чтобы он на работу проспал?

     
     
  • 5.40, Аноним (-), 14:09, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    через ntp пробраться и взять контроль над машиной.
    ну же ж!
     
  • 3.23, 1 (??), 12:31, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Актуальное время я получу от pool.ntp.org по чистому ntp. Ну, если сильно тревожат враги, буду получать с 89.109.251.22 и 194.190.168.1.

    Для чего мне нужен NTS ?

    Вот кейса акромя AstraLinux в самой-самой параноидальной версии - не вижу.

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 14:10, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    получаю актуальное время на time.is
     

  • 1.18, iPony128052 (?), 12:08, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно возился-возился с systemd-timesyncd — ничего не получалось...

    Поставил Chrony и всё разом заработало.

    Systems конечно хорошо ☝️, но вот timesyncd плохое впечатление производит.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:22, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каких-то версиях PVE дефолтным клиентов ntp как раз был systemd-timesyncd. И это чудо умело устраивать веселье в виде рассинхрона между нодами более 50мс с _ОДНОГО_ сервера времени, как итог, CEPH начинало колбасить и таращить. Потом они одумались и стали применять chrony.
     
     
  • 3.33, morphe (?), 13:31, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно чтобы время не десинхронизировалось - надо использовать ptp, а не пытаться точности от ntp добиться
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:50, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ptp для этой задачи overkill. Тут достаточно микросекундной точности синхронизации, которую chrony надежно обеспечивает.
     
     
  • 5.57, morphe (?), 16:21, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут достаточно микросекундной точности синхронизации, которую
    > chrony надежно обеспечивает.

    Citation needed, даже с домашним ntp в идеальных условиях у тебя в лучшем случае будет ~1мс разница, микросекундную точность с ntp не получить

     

  • 1.25, Аноним (-), 12:56, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм.. как-то не современно.
    Учитывая последние тенденции бубунты, проект должен быть на Расте, называться CHorny и разрабатываться анимешными девочками.
    А так... скучно((
     
     
  • 2.37, Жироватт (ok), 13:58, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и написан быль самой Каноникал. И иметь километровый СоС...
     

  • 1.26, xsignal (ok), 13:11, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, наконец-то начали вычищать systemd! Отличное начинание!
     
  • 1.43, DroidBot (?), 14:19, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээ.. у меня тупой вопрос: кто-то пытался с неверным временем, хотя бы часа на ±4 хоть что-то с TLS запустить?

    Весь мой опыт говорит что сессия не установится, так как черты не пройдут проверку (грубо).

    Или мы говорим о манипуляциях в пределах минуты? Или мы говорим что у нас "газета Салазара", простите, нас так обложили, что, кроме левого сервера с той стороны, нас ещё и левый сервер времени подсовывают?

    Короче, я не вполне понимаю суть NTS. Не то, чтоб я был против, но не вполне ясно в каком типе атак это имеет физиологический смысл?..

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:58, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время валидности ответа OCSP сервера.
     

  • 1.44, Соль земли2 (?), 14:31, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Функции NTP в timesyncd несут роль "затычки". Очевидная замена.
     
  • 1.55, Аноним (55), 16:16, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну правильно, если и Лёнька Поцтеринг основной массой своих поделий не пользовался, то зачем Убунточке этим заниматься, при том что даже в стане красношляпых давно ливнули?
     
  • 1.56, 12yoexpert (ok), 16:20, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    святотатство!
     

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