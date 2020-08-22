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Уязвимость в chrony

22.08.2020 09:45

В chrony, реализации протокола NTP, применяемой для синхронизации точного времени в различных дистрибутивах Linux, выявлена уязвимость (CVE-2020-14367), позволяющая перезаписать любой файл в системе, имея доступ к локальному непривилегированному пользователю chrony. Уязвимость может быть эксплуатирована только через пользователя chrony, что снижает её опасность. Тем не менее, проблема компрометирует уровень изоляции в chrony и может использоваться в случае выявление другой уязвимости в коде, выполняемом после сброса привилегий.

Уязвимость вызвана небезопасным созданием pid-файла, который создавался на этапе, когда chrony ещё не сбросил привилегии и выполняется с правами root. При этом каталог /run/chrony, в который записывается pid-файл, создавался с правами 0750 через systemd-tmpfiles или при запуске chronyd в привязке к пользователю и группе "chrony". Таким образом, при наличии доступа к пользователю chrony имеется возможность замены pid-файла /run/chrony/chronyd.pid на символическую ссылку. Символическая ссылка может указывать на любой системный файл, который будет переписан в момент запуска chronyd. 


   root# systemctl stop chronyd.service
   root# sudo -u chrony /bin/bash

   chrony$ cd /run/chrony
   chrony$ ln -s /etc/shadow chronyd.pid
   chrony$ exit

   root# /usr/sbin/chronyd -n
   ^C
   # вместо содержимого /etc/shadow будет сохранён идентификатор процесса chronyd
   root# cat /etc/shadow
   15287

Уязвимость устранена в выпуске chrony 3.5.1. Обновления пакетов с устранением уязвимости доступны для Fedora. В процессе подготовки обновления для RHEL, Debian и Ubuntu. SUSE и openSUSE проблеме не подвержены, так как символическая ссылка для chrony создаётся непосредственно в каталоге /run, без применения дополнительных подкаталогов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз NTPsec, защищённого форка NTPD
  3. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал выпуски NTP-сервера OpenNTPD 6.1 и 6.2
  4. OpenNews: Рассматривается возможность перевода NTPsec на язык Rust или Go
  5. OpenNews: Выпуск ntpd 4.2.8p9 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Представлен NTP-сервер Ntimed, который будет развиваться параллельно с NTPD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53580-chrony
Ключевые слова: chrony, ntp, time
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  • 1.2, timur.davletshin (ok), 09:52, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Debian не используется по-умолчанию chrony.
     
  • 1.3, КО (?), 10:12, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "при наличии доступа к пользователю"
    Нравятся мне все эти уязвимости, надо сначала узнать где атакуемый, что да как у человека установлено, только потом уже можно вершить свои дела...
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 11:09, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, тут непонятно сходу, какая польза может быть.  Если проломили уже запущенный chrony и так получили исполнение с его правами -- pid-файлик уже существует.  Если получили переключением привилегий -- можно было их не переключать и воротить вообще всё что заблагорассудится.

    Но в любом случае это уязвимость не собственно данного сервиса, а самой схемы с принадлежащими псевдопользователям /run/*/.

     

  • 1.4, Ilya Indigo (ok), 10:18, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > SUSE и openSUSE проблеме не подвержены.

    Уже во второй новости про уязвимости это читаю.
    Совпадение?

     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 11:13, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто то из SUSE имеет отношение к этим уязвимостям? :D
     
     
  • 3.10, Ilya Indigo (ok), 11:15, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто то из SUSE имеет отношение к этим уязвимостям? :D

    Имеет отношение к их отсутствию в них.

     

  • 1.5, Онаним (?), 10:34, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох ты ж блджад, надо будет обновиться, хотя риск эксплуатации и 0.
     
  • 1.7, VINRARUS (ok), 11:11, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И опять  SUSE выруливают.

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>через systemd-tmpfiles

    О сколько нам открытий новых подарит это сустемД.

    На самом деле эта система символических ссылок уже не раз порождала подобные дыры. Архитектурная дырень я бы сказал.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:44, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно systemd-timesyncd использовать. Не зря же его основатель systemd делал. Почему его в 8 редхате не используют?
     
     
  • 2.13, anonymous (??), 12:45, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть дистрибутивы без systemd
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:26, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня в ubuntu не установлен по умолчанию.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:35, 22/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перед созданием pid-файла не проверяется что файл существует и он не обычный, а symlink, dev, pipe и что там ещё может быть?

    Ну вот что экономят? Скорей, скорей запуститься?
    Это прям какая-то systemd-болезнь - "запуск за 3 секунды".

     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 13:55, 22/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перед созданием pid-файла не проверяется что файл существует

    Хозяйке на заметку: даже если проверить, всё ещё возможна гонка класса TOCTOU.

     

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