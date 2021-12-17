The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы синхронизации точного времени Chrony 4.2

17.12.2021 11:17

Опубликован выпуск проекта Chrony 4.2, предоставляющего независимую реализацию клиента и сервера NTP, применяемую для синхронизации точного времени в различных дистрибутивах Linux, в том числе в Fedora, Ubuntu, SUSE/openSUSE и RHEL/CentOS. Программа поддерживает спецификацию NTPv4 (RFC 5905) и протокол NTS (Network Time Security), использующий элементы инфраструктуры открытых ключей (PKI) и позволяющий применять TLS и аутентифицированное шифрование AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) для криптографической защиты синхронизации времени. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Для получения данных о точном времени могут использоваться как внешние NTP-серверы, так и эталонные часы, например, на базе GPS-ресиверов, при использовании которых может быть достигнута точность на уровне долей микросекунд. Проект изначально спроектирован для корректной работы в нестабильных окружениях, включая ненадёжные сети с разрывами соединений, большими задержками и потерей пакетов, работу в виртуальных машинах и системах с изменяющимся температурным режимом (на работу аппаратных часов влияет температура).

В новом выпуске:

  • Добавлена экспериментальная поддержка поля, расширяющего возможности протокола NTPv4 и используемого для повышения стабильности синхронизации, а также снижения задержек и разброса значений.
  • Добавлена экспериментальная поддержка проброса NTP поверх протокола PTP (Precision Time Protocol).
  • В реализацию NTS добавлена поддержка алгоритма шифрования AES-CMAC и возможность использования хэш-функций из GnuTLS.
  • Улучшена работа режима чередования серверов для повышения надёжности. В отчёт serverstats добавлена статистика о режиме чередования.
  • Улучшена поддержка нескольких клиентов за одним транслятором адресов (NAT).
  • Обновлён фильтр системных вызовов на базе механизма seccomp.
  • Поддержка ОС Solaris переведена на использование в качестве эталона проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. Для Illumos реализовано отключение корректировки ядром системных часов.


  1. Главная ссылка к новости (https://chrony.tuxfamily.org/n...)
  2. OpenNews: Проект OpenBSD выпустил переносимую редакцию OpenNTPD
  3. OpenNews: Выпуск NTP-серверов NTPsec 1.2.0 и Сhrony 4.0 с поддержкой защищённого протокола NTS
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз NTPsec, защищённого форка NTPD
  5. OpenNews: Facebook разработал открытую PCIe-карту с атомными часами
  6. OpenNews: Ошибка в GPSD в это воскресенье приведёт к сдвигу времени на 19 лет назад
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56363-chrony
Ключевые слова: chrony, ntp
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:29, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> проброса NTP поверх протокола PTP

    Обычно это плохо заканчивается когда одно обмазывают другим.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:38, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интернет плохо кончил.
     
     
  • 3.16, Она им (?), 12:48, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже? Кончил?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:47, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    чем это лучше cron?
     
     
  • 2.4, lleeree_ (ok), 11:50, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сравнил тёплое с мягким.
     
     
  • 3.17, Она им (?), 12:48, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тёплое чаще всего мягкое. Наступишь - узнаешь.
     
  • 2.5, knike (?), 11:51, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У этих приложений, как бы, совершенно разный функционал.
    А если вы имеете ввиду синхронизацию через cron, то специализированные приложения лучше тем, что плавно подстраивают время. Не должно быть так, что время вдруг на несколько секунд/минут назад ушло, после очередной синхронизации через cron.
     
  • 2.6, test (??), 11:51, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не замена крона а замена ntpd
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем это лучше cron?

    Его таки можно намазать на хлеб

     
  • 2.11, Аноним (3), 12:15, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А прикольно, что есть чуваки, которые всерьёз отвечают на этот коммент. В такие моменты чувствуешь себя не самым глупым человеком.
     
     
  • 3.19, Vasyan2 (ok), 13:07, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря.
     
  • 2.18, Женя (??), 13:05, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я файрфокс предпочитаю
     
  • 2.22, kusb (?), 13:44, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы считаться умным нужно знать имена и предназначения всех демонов наизусть? Даже того демона, имя которого лучше вечером не называть?
     
  • 2.23, kusb (?), 13:45, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала не понял, что не так с вопросом, потом вспомнил, что cron не синхронизирует время по протоколу ntp, а запускает задачи запланированные на какое-то время или типа того. Думая о cron я думал о ntpd, но перепутал названия. Похоже я схожу с ума...
     

  • 1.10, timur.davletshin (ok), 12:13, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддерживает DSCP — годно.
     
  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 12:36, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > изначально спроектирован для корректной работы в нестабильных окружениях, включая ненадёжные сети с разрывами соединений, большими задержками и потерей пакетов

    Есть ещё на свете умные люди.

     
  • 1.15, Лысый из Браззерс (?), 12:42, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем нужна эта срань Господня, когда есть systemd-timesyncd?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:10, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, systemd-timesyncd "In contrast to NTP implementations such as chrony or the NTP reference server this only implements a client side..."
     

  • 1.20, Cyber100 (ok), 13:09, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чем ntpd уже не угодил?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру