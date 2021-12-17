Выпуск системы синхронизации точного времени Chrony 4.2

|
|1.1, Аноним (1), 11:29, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> проброса NTP поверх протокола PTP
Обычно это плохо заканчивается когда одно обмазывают другим.
|
|
|
|2.5, knike (?), 11:51, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У этих приложений, как бы, совершенно разный функционал.
А если вы имеете ввиду синхронизацию через cron, то специализированные приложения лучше тем, что плавно подстраивают время. Не должно быть так, что время вдруг на несколько секунд/минут назад ушло, после очередной синхронизации через cron.
|
|2.11, Аноним (3), 12:15, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А прикольно, что есть чуваки, которые всерьёз отвечают на этот коммент. В такие моменты чувствуешь себя не самым глупым человеком.
|
|2.22, kusb (?), 13:44, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы считаться умным нужно знать имена и предназначения всех демонов наизусть? Даже того демона, имя которого лучше вечером не называть?
|
|2.23, kusb (?), 13:45, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сначала не понял, что не так с вопросом, потом вспомнил, что cron не синхронизирует время по протоколу ntp, а запускает задачи запланированные на какое-то время или типа того. Думая о cron я думал о ntpd, но перепутал названия. Похоже я схожу с ума...
|
|1.14, YetAnotherOnanym (ok), 12:36, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> изначально спроектирован для корректной работы в нестабильных окружениях, включая ненадёжные сети с разрывами соединений, большими задержками и потерей пакетов
Есть ещё на свете умные люди.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 13:10, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очевидно, systemd-timesyncd "In contrast to NTP implementations such as chrony or the NTP reference server this only implements a client side..."
|