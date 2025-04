Выпуск NTP-сервера NTPsec 1.2.4

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:19, 19/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну не на расте же писать. А простой и понятный большинству язык программирования.

А это уже не тысяча глаз, а миллион глаз.

2.5 , jTzzzz ( ok ), 10:56, 19/04/2025 Лаконичный синтаксис. Хотя это спорно, у всех вкусы разные. Богатый выбор библиотек. В итоге скорость разработки существенно повышается. Особенно хорошо это работает для прототипирования, когда нужно быстро проверить идею, чтобы понять, рабочая она или нет. И затем уже усложнять, если да и если это нужно. Буквально 5 минут назад как раз была похожая дилемма. Написать на си или на питоне? Ну думаю, если я напишу на си, то оно будет работать раз в 10 быстрее. А нужна мне такая скорость в рамках задачи ценой нескольких часов переписывания модуля на си? Нет. Если только медальку на грудь повесить и гордиться ею. И так для большинства задач. А так бы с радостью побайто*бил :D

3.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:40, 19/04/2025 > для прототипирования, когда нужно быстро DNF - хороший пример того, как быстрое написание прототипа на питоне привязало продукт к питону больше чем на десятилетие. Одно дело - решить здесь и сейчас задачку, которая в будущем или совсем больше не понадобится, или будет востребована изредка. И совсем другое - софт, который будет использоваться широко и постоянно, такой как NTPsec.

4.7 , jTzzzz ( ok ), 11:51, 19/04/2025 Да, но это уже вопрос понимания отдельными разработчиками контекста. Вопрос того, насколько они могут и хотят смотреть далеко в будущее. Ты свой вопрос поставил в общей форме, я тебе в общей форме и отвечаю. А что там какой-то конкретный разработчик где-то что-то недодумал или забил на что-то болт, это уже не проблема питона как языка или экосистемы. С таким же успехом прототип мог бы быть написан на пхп, ноде или руби.

4.15 , Аноним ( 15 ), 13:44, 19/04/2025 Ну, вот, вроде 5-ка уже на Си переписана? И в 41-й Федоре выкатили... Стало работать ощутимо быстрее? Нет, не почувствовал. Все равно там в ИО все упирается. Зато табличка перед подтверждением изменений стала трешовой... Читаемость в разы упала. И плагины не все перенесли из 4-ки. Нужного не оказалось. Лучше бы оно на Питоне оставалось.

5.25 , Аноним ( 25 ), 15:56, 19/04/2025 подозреваю , что на питоне, где совместимость легко ломают в минорной версии, сопровождать стало весьма трудно

3.18 , OpenEcho ( ? ), 14:35, 19/04/2025 > В итоге скорость разработки существенно повышается. Всё верно, только один маленький нюанс, - питон это интерпритатор, со всеми его болезнями, - в ходе развития языка, вносятся обратно не совместимые изменения и привет програме написанной на чудо языке. Извращения с PyInstaller, Cpython, Nuitka, cx_Freeze, PyOxidizer... оставим в стороне, т.к. это классический воркэраунд В итоге получается что сопровождение завязанно на женитьбу с тем языком и тогда либо мyдoxаться с uv, с админами на удаленных хостах и мучительно вспоминать на каждой сломанной програме - "а чиво енто мы там изобретали..."

4.22 , jTzzzz ( ok ), 15:04, 19/04/2025 Это аргумент. Хотя мне не удалось застать времена перехода со 2 на 3 версию, так что мне незнакома та боль, породившая столько холиваров в своё время. Но всё, что было после, обычно решалось косметическими правками. Порой только бывало, что нет какой-то библиотеки, которая была в прошлой версии. Или она тоже сломалась. Тогда можно было просто подождать, если не горит. Или отдельно скомпилить старую версию и залочить под неё код, если в нём нет желания разбираться. Но да, наверное если у вас серъёзный масштабный проект, для которого важна железобетонная надёжность, то тогда питон возможно не лучший вариант. Но идеальных языков не существует. Беря что-то в приоритет, зачастую в остальном приходится мириться с компромиссами.

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:00, 19/04/2025 Какие-то скрипты для сборки и, видимо, кодогенерации (*.y файлики похожи на какие-то шаблоны).

3.24 , OpenEcho ( ? ), 15:50, 19/04/2025 Не угадали. Они перенесли кучку утилит под питон: ntpdig.py ntpkeygen.py ntploggps.py

ntplogtemp.py ntpmon.py ntpq.py

ntpsnmpd.py ntpsweep.py ntptrace.py

ntpviz.py ntpwait.py

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:07, 19/04/2025 Нежелание писать на Си, когда этого можно избежать?

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:40, 19/04/2025 Нафига для лёгкого ntp протокола, где скорость сишки вообще не нужна, тащить туда сишку? Чтобы что? А в питоне исключаются знаменитые эти ваши сишные хаки, вроде выхода за пределы, повтороное зануление, и т.д и т.п.?

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:49, 19/04/2025 Ну если ты админишь свой локалхост, то да, наверно тебе скорость не нужна.

4.19 , Аноним ( 10 ), 14:44, 19/04/2025 А тебе скорость нужна? Чтобы что? Или ты считаешь, что разрабы ntpsec ещё не проводили сравнение язычков для своего проекта, и они выбрали питон от балды?

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:52, 19/04/2025 У людей, не знающих ни питона, ни Си, есть впечатление, что Си - это какой-то очень филигранный инструмент хакера. Что, конечно же, навеяно массовой культурой, фильмами про хакиров и тп. Си действительно очень сложный инструмент, но это не комплимент, поскольку сложность математическая (то есть неортогональность), а не интеллектуальная ("сложно значит он умный"). Сложные языки в плане интеллектуальном - это ML, clean, ocaml, haskell. То, где нужны солидные знания математики, теории категорий и CS, а не зубрежка лайфхаков.

Короче говоря, всё это наносное и попсовое понимание инженерного дела. Питон ничем не хуже Си, а во многом конечно лучше, потому что ортогональнее.

Короче говоря, всё это наносное и попсовое понимание инженерного дела. Питон ничем не хуже Си, а во многом конечно лучше, потому что ортогональнее.

3.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:38, 19/04/2025 > Питон ничем не хуже Си, а во многом конечно лучше Ты сделал мой день.

3.20 , Аноним ( 9 ), 14:47, 19/04/2025 >haskell

>где нужны солидные знания математики, теории категорий Нет, это миф.

>где нужны солидные знания математики, теории категорий Нет, это миф.

3.21 , OpenEcho ( ? ), 15:01, 19/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Си действительно очень сложный инструмент Си на самом деле совсем не сложный инструмент, он в той же области где и ассемблер, просто намного удобнее ассемблера. Сложность Си только в том, что програмист должен, ОБЯЗАН понимать аппаратную структуру, как оно там все под капотом работает и тогда приходит понимание что железо и иструмент управления им - это слияние тел для создания чего то уникально нового. А вот когда понимание у водителя нет как оно там в моторе все работает, получаются казусы, ну и плюс человеческий фактор.

Тренд на вовлечение в индустрию жадных, не особо любящих професию людей привел к тому, что они без понимания начали косячить и пришлось придумывать абстракции, лишь бы увеличить скорость разработок и ограничить "програмистов" от ошибок, в итоге имеем массу языков специального приложения и даже имеем раст, который вроде бы может как и Си, но в итоге куча сложных абстракций, которые просто про банальное - "вы идиоты, вы все равно делаете ошибки, поэтому будете писать, по безопасным правилам языка", но в итоге то ничего не поменялось, на абстракцию железа добавили кучу механизмов не существующих в реальности, усложнив и без того сложное. А сложное, оно это против правил природы, все гениальное - простое

4.23 , Аноним ( 9 ), 15:11, 19/04/2025 Всё не правда, но как концепция — красиво 👍

2.16 , eugener ( ok ), 14:28, 19/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такой вопрос может возникнуть только у человека, который никогда не писал на си проектов крупнее чем хелловорлд.

Так-то нормальный программист конечно стремится по возможности чем-нибудь заменять язык, в котором крайне легко случайно прострелить себе ногу.

3.17 , Аноним ( - ), 14:35, 19/04/2025 >нормальный программист конечно стремится по возможности чем-нибудь заменять язык, в котором крайне легко случайно прострелить себе ногу. Толсто.